Эминем открыл в родном Детройте закусочную Mom’s Spaghetti — это мемное выражение из песни «Lose Yourself» Статьи редакции
Рэпер появился на открытии и подал фанатам «мамины спагетти» в коробочках.
Эминем появился на открытии его ресторана Mom's Spaghetti («Мамины спагетти») в центре Детройта, сообщает местное издание Detroit News.
Название кафе отсылает к строчке из песни «Lose Yourself» о приступе тошноты перед рэп-баттлом.
Сотни фанатов Эминема собрались перед заведением за семь часов до открытия. Когда первый десяток посетителей позвали к окну выдачи, порцию «маминых спагетти» им подал сам рэпер. Его появление на открытии оказалось сюрпризом — о нём не объявляли заранее.
В ресторане простое меню из трёх видов паст: «мамины спагетти», «мамины спагетти с фрикадельками» и «спагетти-сэндвич». По словам шеф-повара, соус для пасты приходилось переделывать несколько раз, потому что он получался слишком «ресторанным» — в заведении пытались добиться вкуса «самой лучшей» вчерашней пасты и соуса как из банки.
Заведение напоминает небольшой магазин с мутными окнами, полками с конфетами, чипсами и зажигалками Bic с оранжевыми ценниками. Раньше кафе Mom’s Spaghetti открывалось временно на концертах рэпера и фестивалях вроде «Коачеллы».
Песня «Lose Yourself» набрала популярность благодаря фильму «Восьмая миля», где Эминем исполнил главную роль. За трек рэпер получил премию «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми» и кинонаграду MTV.
В начале 2010-х фраза «Mom's Spaghetti» стала популярной на имиджбордах — её использовали в конце копипаст, когда рассказывали о неловких историях из жизни и рифмовали их в духе оригинальной песни. Выражение также использовали в разнообразных шаблонах и фотожабах.
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Таких заведений реально не хватает. Обожаю вкусные спагетти с фрикадельками.
В России, например, нужно открыть заведение "По-Флотски" с принтом тельняжки и подавать макароны с различными вкусами — вот тема, а они откроют шавермы свои и пихают их друг другу, в... кхм... 😂
П. с. Ребята, у кого есть баблишко (ну, в масштабах миллионов баксов) и тот, кто занимается инвестированием, у меня просто дофига крутых идей, обращайтесь 😉 ред.
Рэпер появился на открытии и подал фанатам «мамины спагетти» в коробочках.
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