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Еда
TJ

Эминем открыл в родном Детройте закусочную Mom’s Spaghetti — это мемное выражение из песни «Lose Yourself» Статьи редакции

Рэпер появился на открытии и подал фанатам «мамины спагетти» в коробочках.

27 27 комментариев
2107 просмотров

Эминем появился на открытии его ресторана Mom's Spaghetti («Мамины спагетти») в центре Детройта, сообщает местное издание Detroit News.

Название кафе отсылает к строчке из песни «Lose Yourself» о приступе тошноты перед рэп-баттлом.

His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy

There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti.

Его ладони потные, колени слабые, руки тяжёлые

На его свитере уже рвота, мамины спагетти.

Сотни фанатов Эминема собрались перед заведением за семь часов до открытия. Когда первый десяток посетителей позвали к окну выдачи, порцию «маминых спагетти» им подал сам рэпер. Его появление на открытии оказалось сюрпризом — о нём не объявляли заранее.

В ресторане простое меню из трёх видов паст: «мамины спагетти», «мамины спагетти с фрикадельками» и «спагетти-сэндвич». По словам шеф-повара, соус для пасты приходилось переделывать несколько раз, потому что он получался слишком «ресторанным» — в заведении пытались добиться вкуса «самой лучшей» вчерашней пасты и соуса как из банки.

Заведение напоминает небольшой магазин с мутными окнами, полками с конфетами, чипсами и зажигалками Bic с оранжевыми ценниками. Раньше кафе Mom’s Spaghetti открывалось временно на концертах рэпера и фестивалях вроде «Коачеллы».

Песня «Lose Yourself» набрала популярность благодаря фильму «Восьмая миля», где Эминем исполнил главную роль. За трек рэпер получил премию «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми» и кинонаграду MTV.

В начале 2010-х фраза «Mom's Spaghetti» стала популярной на имиджбордах — её использовали в конце копипаст, когда рассказывали о неловких историях из жизни и рифмовали их в духе оригинальной песни. Выражение также использовали в разнообразных шаблонах и фотожабах.

#новость #эминем #кафе

27 27 комментариев
27
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27 комментариев
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Зиновьева Ника

Вот это круто))), представляю впечатление простых посетителей в этот момент))

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7
Михаил Б

Я бы тоже удивился! Пасту в Детройте мне продает бородатый казах!

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1
Роман Грицина

Я бы с ума сошел от счастья! Реально повезло ребятам. 

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0
Фиктивный Аккаунт

Фильм «Восьмая миля» набрал популярность благодаря тому, что Эминем в нем исполняет песню «Lose Yourself». ред.

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6
KINCH

Где-то загрустил Донер 42, запущенный без ума, фантазии и без яиц 😥

Таких заведений реально не хватает. Обожаю вкусные спагетти с фрикадельками.
В России, например, нужно открыть заведение "По-Флотски" с принтом тельняжки и подавать макароны с различными вкусами — вот тема, а они откроют шавермы свои и пихают их друг другу, в... кхм... 😂

П. с. Ребята, у кого есть баблишко (ну, в масштабах миллионов баксов) и тот, кто занимается инвестированием, у меня просто дофига крутых идей, обращайтесь 😉 ред.

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6
Андрей Петухов

Запустите свой токен на децентрализованной бирже и каждую идею продавайте как NFT.

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0
Александр Смирнов

Mom's Spaghetti.
And where is daddy's sausage?

Ответить
3
Евгений Трифонов

Новые времена требуют новых спагетти

Ответить
2
GM Vavilon

Песня в свое время была хороша и без фильма, который мне показался куда худшего качества

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1
Фиктивный Аккаунт
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1
Андрей Городовой

Лучшая песня Эминема, фильм и рядом по уровню с ней не стоял. Хотя сыграл он там на удивление достойно. 

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1
Raimond Vladimirov

Идея для стартапа:
1) взять макароны
2) сказать, что от эминема
3) продавать за 9$

Ответить
0
Евгений Кузовкин

Куда бросать деньги?

Ответить
2
Шизоидная обезьяна

А сколько там не от Эминема спагетти стоят?

Ответить
0
Pavel Pavel

Это что за мужик на фотках? O_O

Ответить
0
Arthur Niazyan

Только со второй фотки узнал Эминема.

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1
Павел Морозов

С бородой сложно узнать)

Ответить
0
Хозяин

Не могу представить Эминема постаревшим. Это как постаревший Цой или Кобэйн - нонсенс.

Ответить
0
Alex D

Или Тупак 

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0
Американский спрей

Он не часто, но регулярно светские мероприятия посещает. Вот фото от 2020 года:

Ответить
1
Крипто Кун

Понятно

Ответить
0
Илья Константинович
Ответить
0
Никита Артемьев

Чудно

Ответить
0
Андрей Петухов

Можно тупо содрать весь концепт. Делов то.

Ответить
0
Звездный велосипед

Прикиньте, пошли б вы за покупками, а там сам Гуф продавал бы!!! :-0

Ответить
0
Андрей Семенов

А кто то знал факт того что город Детройт был признал банкротом.

История :
Заявление о признании Детройта банкротом было подано 18 июля 2013 года. По оценкам экспертов это станет крупнейшим муниципальным банкротством в истории США. ред.

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0
Яся Зайцев

лампово

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0
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Читать все 27 комментариев
Еда
TJ
Эминем открыл в родном Детройте закусочную Mom’s Spaghetti — это мемное выражение из песни «Lose Yourself» Статьи редакции

Рэпер появился на открытии и подал фанатам «мамины спагетти» в коробочках.

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