Рэпер появился на открытии и подал фанатам «мамины спагетти» в коробочках.

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Эминем появился на открытии его ресторана Mom's Spaghetti («Мамины спагетти») в центре Детройта, сообщает местное издание Detroit News.

Название кафе отсылает к строчке из песни «Lose Yourself» о приступе тошноты перед рэп-баттлом.

His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti. Его ладони потные, колени слабые, руки тяжёлые На его свитере уже рвота, мамины спагетти.

Сотни фанатов Эминема собрались перед заведением за семь часов до открытия. Когда первый десяток посетителей позвали к окну выдачи, порцию «маминых спагетти» им подал сам рэпер. Его появление на открытии оказалось сюрпризом — о нём не объявляли заранее.

В ресторане простое меню из трёх видов паст: «мамины спагетти», «мамины спагетти с фрикадельками» и «спагетти-сэндвич». По словам шеф-повара, соус для пасты приходилось переделывать несколько раз, потому что он получался слишком «ресторанным» — в заведении пытались добиться вкуса «самой лучшей» вчерашней пасты и соуса как из банки.

Заведение напоминает небольшой магазин с мутными окнами, полками с конфетами, чипсами и зажигалками Bic с оранжевыми ценниками. Раньше кафе Mom’s Spaghetti открывалось временно на концертах рэпера и фестивалях вроде «Коачеллы».

Песня «Lose Yourself» набрала популярность благодаря фильму «Восьмая миля», где Эминем исполнил главную роль. За трек рэпер получил премию «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми» и кинонаграду MTV.