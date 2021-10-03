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Еда
Маша Цепелева

«Мы превращаемся в сытых котов»: Фёдор Овчинников раскритиковал «Додо пиццу» за грязь и скучающих сотрудников Статьи редакции

Основатель и глава Dodo Brands зашёл в «ключевую локацию» в ТЦ «Афимолл» в Москве и написал отзыв о её работе.

  • В своём Telegram-канале Фёдор Овчинников опубликовал обращение к менеджерам и партнёрам сети. В нём он раскритиковал работу пиццерии в ТЦ «Афимолл» в Москва-Сити. Он назвал её ключевой локацией, потому что фудкорт «Афимолла» посещает много людей со всех районов Москвы и гости столицы.
  • Овчинников заметил, что гостей и заказов не было, а на кухне было много сотрудников, которые двигались не спеша. Кассы не работали, заказ надо было делать через приложение, а рядом сидел кассир и читал книгу. Он не обратил внимание на посетителя.
  • «Передо мной предстала ужасно грязная пиццерия», — пишет Овчинников. По его словам, было видно, что её систематически плохо убирали — грязь была на стойках выдачи и витрине, а банковский терминал — в пыли.
  • Посетителю не выдали заказ сразу, когда он был готов. «На кухне было много медленно передвигающихся людей, но никто из них не был заинтересован в том, чтобы выдать мне заказ. Других заказов не было. Коктейль и кофе я получил только после того, как несколько раз громко попросил».
  • Фёдор Овчинников пишет, что плохая работа точки — знак того, что команда не понимает, что что-то не так, и никто не требует исправить ошибки системно. «Очевидно, что этого не требует менеджер смены от кассира, а значит не требует управляющий пиццерией от менеджера, а значит не требует владелец франшизы, а значит не требует бизнес-девелопер от партнера, а значит не требует лидер бизнес-девелоперов от бизнес-девелопера, а значит не требует СЕО рынка от лидера, значит не требует COO Dodo Brands от СЕО рынка, а значит… но в итоге я, как СЕО всей компании я буду требовать».

Первое. Специфика сервисного розничного бизнеса заключается в том, что здесь вообще никогда нельзя расслабляться. Как только расслабился, система будет расшатываться. Нужно систематически всем, кто связан с розничным бизнесом, постоянно лично тестировать работу пиццерий. Чем выше позиция, тем тестирования могут быть реже, но они должны быть. Все как в жизни. Как только перестал бегать или заниматься спортом, сразу будет появляться жирок.

Второе. Требовательность. Абсолютная нетолерантность к низкому качеству, грязи, нарушению стандартов, отсутствию внимания на гостя, плохому сервису. Абсолютная нетолерантность.

Третье. Ответственность. За каждую пиццерию кто-то отвечает: менеджер, управляющий, бизнес-девелопер. Ответственность за то, чтобы на твоей части бизнеса были реализованы подходы. Еще одна специфика нашего бизнеса: идеала не достичь. В пиццерии могут быть ошибки, может быть грязно, может быть мало людей на смене, это случается и надо системно работать над такими проблемами. Преступление — это отсутствие правильных подходов и равнодушие, когда на смене много людей, нет заказов, никто не убирает грязь и не обращает внимание на гостя.

Фёдор Овчинников
основатель Dodo Brands

#dodopizza #фёдор_овчинников

16 908 просмотров
284 284 комментария
75
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284 комментария
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Злой Полушубок

Фёдор Овчинников пишет, что плохая работа точки — знак того, что команда не понимает, что что-то не так, и никто не требует исправить ошибки системно. «Очевидно, что этого не требует менеджер смены от кассира, а значит не требует управляющий пиццерией от менеджера, а значит не требует владелец франшизы, а значит не требует бизнес-девелопер от партнера, а значит не требует лидер бизнес-девелоперов от бизнес-девелопера, а значит не требует СЕО рынка от лидера, значит не требует COO Dodo Brands от СЕО рынка, а значит… но в итоге я, как СЕО всей компании я буду требовать».

Федя! Проснись! Ты серишь! Платишь копейки, нагружаешь кучей обязанностей сверх основной работы, а потом делаешь удивленное лицо - а что у нас сотрудники такие не мотивированные. Требует он мало.

https://www.youtube.com/watch?v=mabxb5BveKs

Ответить
62
Maxim Sergeevich

Но это же инфантильный подход. Они же не рабы - условия же определены. Если ты их принимаешь, значит соблюдай стандарты, нет - есть другие вакансии. А так получается что-то из серии совкового сервиса, когда ты приходишь, как клиент платишь деньги, а тебя обслуживают, будто одолжение делают и ты отвлек их от чего-то более важного. Типа - в тарелку не плюнули и на том спасибо. Не знаю реальных условий такой работы и не одобряю нарушений прав сотрудников, но если человек решил работать, то будь добр - соответствуй. ред.

Ответить
111
Slava Reznor

Смешно что кто-то думает, что в нынешних экономических реалиях России бизнес должен платить рядовому рабочему пиццерии ЗП на которую он сможет себе покупать айфоны и "не в чем себе не отказывать", а то он не обязан нормально относится к работе

Ответить
34
Maxim Sergeevich

Я только ЗА достойную плату. Но да, людям нужно понимать немного хотя бы, как работает экономика. А с этим проблема в большинстве своем. Но вот что обосновывают такое отношение к работе тем, что платят не столько, сколько хотели бы - удивляет. Есть же договоренности. Они должны исполняться обеими сторонами. И как бы ни было, интересы клиента не должны страдать из-за того, что кто-то решил таким образом "мстить". Но это, конечно, в идеале. В реальности, увы, человеческий фактор )

Ответить
6
Иван Грозный

А как работает экономика? Разъяснением можно оправдаться? Могли бы нацисты оправдаться, если бы разъяснили евреям, как работает Рейх или рабовладельцы рабам как работает рабовладельческий строй? Экономикой этих несчастных низкооплачиваемых киргизов принуждают к труду - вот так она работает. Главное не быть евреем в Рейхе, чернокожим рабом на хлопковых плантациях, а желательно их владельцем и не быть бедным, что бы не было нужды работать ред.

Ответить
3
3216q114

По видео выходит договорённости в макдаке, а в додо наебка с премией.
Если  она подробно не прописана в договоре, можно и не платить.
Также что-то мне подсказывает, что отпускные тоже от оклада оплачиваются.

Ответить
1
greg chudnoff

Достойную плату каждый понимает по-своему.

Ответить
0
Александ Есть

Знаю несколько владельцев кафе, они все могут платить ЗП больше, но экономят на персонале, привлекая мигрантов без документов, а сверхприбыль тупо просирают в безнадежных бизнес прожектах. Просирают и ноют, как им тяжело живется.

Ответить
2
Илья Фирсов

Ну не все же такие все таки. Кто как относится к своему бизнесу ;)

Ответить
0
Александ Есть

Они прекрасно относятся к своему бизнесу, издержки на минимум, из людей все соки выжимают отработали и выбросил, постоянная текучка, а деньги тупо просирают. Там где болей менее конкуренция все их точки схлопываются за год - полтора. ред.

Ответить
2
Илья Фирсов

Ну так если за такой период закрываются - где же тут нормальное отношение к своему бизнесу? Это попросту выжимание всех соков и пошли дальше. В таких заведениях и опасно питаться,так как на продуктах точно экономят как и на работниках

Ответить
0
Александ Есть

Так и есть. И таких заведений полно.

Ответить
1
Anton Vlasov

Один ты знаешь какие прожекты безнадежные, а какие нет.

Ответить
0
Евгений Быков

Клиент же не раб, не нравится сервис, который не соответствует стандартам - идёшь в другое место, где обслуживают лучше.

Если компания на такие условия и на такую ЗП может найти только немотивированных сотрудников - это проблема компании. Пускай попробует всех уволить, и найти тех, кто лучше. Ан нет, не получится ред.

Ответить
13
Maxim Sergeevich

Естественно, покупатель всегда может проголосовать кошельком (хвала за конкуренцию). Хотя это все равно не оправдание такого отношения к работе. А то выглядит, как сваливать свои проблемы с больной головы на здоровую

Ответить
5
Евгений Быков

Я и не оправдываю, это естественное течение событий) Если есть место, где мало платят - скорее всего, там будут работать спустя рукава. Ведь те, кто действительно фигачит на работе - идёт туда, где платят больше.
Каждый находит место себе по душе)

Конечно, просто платить зарплату выше не сделает автоматически работу сотрудников лучше. Но это даст простор - изначально нанимать тех, кто трудолюбив, и прощаться с теми, кто халтурит. С низкой ЗП ты себе такого позволить не можешь, берёшь тех, кто идёт ред.

Ответить
11
Maxim Sergeevich

Не, я понимаю, что для сотрудников оперативки это совсем не "работа мечты". Но низкоквалифицированный труд и привлекает в основном тех, у кого низкая квалификация или т.н. безвыходное положение (хотя, наверное, там тоже какой-то карьерный рост предусмотрен внутри компании). Думаю, что все сети +/- в рынке условия предлагают (на аналогичных позициях). Вряд-ли их модель вообще предполагает увеличение расходов на ФОТ, а если повысят цены, то спрос упадет. Это все же не рестораны (хоть и называют себя так), где другая ЦА, цены и возможность получить чаевые. Но не суть. Проблема в отношении. Ты пришёл работать за такую зп - работай, если что-то не устраивает - меняй. Выбор же всегда остаётся.  ред.

Ответить
2
Nikitinz

Бро, теоретически ты прав, а в реале трудовые отношения сложнее) Так-то человек идёт в точку Додо на определенные условия (обещают много), а по факту - платят мало. Человек может, конечно, гордо уйти в пустоту, а может играть в ту же игру (как вы нам платите - так мы и работаем).

Ответить
4
greg chudnoff

Человек заключает трудовой договор, в котором прописаны обязанности и уровень денежной компенсации. Работодатель в принципе не может платить меньше, чем в трудовом договоре, иначе огребет проблем с госорганами.

Ответить
0
Nikitinz

Бро, ты точно из России)) Я тебя умоляю)) В 2018-м по договору в Додо оклад 68р. в час, что при работе через день по 12 часов даст тебе аж 12.240р. ред.

Ответить
6
greg chudnoff

А, господин Nikitinz удостоился чести работать в Додо в 2018-м? Респекты, нам такое счастие не выпадало.

Ответить
–2
Nikitinz

Бро, меня сия чаша миновала (тьфу тьфу тьфу), а выше @Злой Полушубок повесил ролик, там всё про расценки Додо есть. Всё просто)

Ответить
1
greg chudnoff

Ролик фуфуло. И @Злой Полушубок здесь не авторитетный источник. Да, все просто ред.

Ответить
–1
Nikitinz

А есть пруфы кроме "собственного мнения"? Например, у ролика 3.3 млн просмотров на Ютубе. Это примерно в 3.3 млн раз весомее мнения одного чувака на виси) без обид) ред.

Ответить
3
greg chudnoff

А есть пруфы кроме 3 млн просмотров? У вас что, достоверность информации измеряется в просмотрах? )))))) Моргенштерн у вас, видимо, пророк? 

Общеизвестно, что количество просмотров - это индикатор уровня дерьма. Сколько там было просмотров у трека "Бургер" от Фэйса? У Шнура? Эти ребята типа глаголят истину с Ютуба? )))))) ред.

Ответить
0
Nikitinz

Билли, пруфы! Где пруфы? Не много слов, а простые человеческие пруфы)

Ответить
1
Ice Mario

Забей, этот парень не про пруфы, там чистая графомания. 3071 коммент / 8 месяцев = 13 комментов в день без выходных и праздников... Забей. 

Ответить
2
Мурад Муртазалиев

Если это не так, то Федор бы сказал. 

Ответить
1
Бывший спрей

Ага, 78 рублей в час, остальное премия, только вот будет эта премия или нет, большой вопрос

Ответить
1
Кровавый холод

Они и работают. В чем проблема? В том,что дядя Федор требует качества ресторана на зарплату забегаловки?)

Ответить
0
Nikitinz

Всё чётко по полкам разложил. Надеюсь Федя прочитает и не будет больше такие удивлённые посты писать "мы им не платим, а они (видите ли!!!) не работают"

Ответить
3
Кровавый холод

Вы что, они же подписали контракт!!!

Ответить
0
Иван Грозный

Обслуживание за одни и те же деньги везде одно и то же. Идти в дешевую пиццерию и ждать чего-то, кроме плохого обслуживания и отвратительной еды это признак неадекватности. Чудес на рынке не бывает ред.

Ответить
2
Александ Есть

Она нифига не дешевая.

Ответить
4
Илья Фирсов

У нас так было в местном маке. После такого всеобщего обновления персонала обслуживание упало до нуля.

Ответить
0
Илья Фирсов

много факторов может играть на руку сервису (расположение, цены и многое другое). и иногда на районе просто выбора нет куда идти - за счет этого и живут, пока не откроется конкурент 

Ответить
0
Alexandr Leibowitz

Но это же инфантильный подход. Они же не рабы - условия же определены. Если ты их принимаешь, значит соблюдай стандарты, нет - есть другие вакансии

Летела ракета
Упала в болото
Какая зарплата -
Такая работа

Если начать требовать с сотрудников, то они разбегутся, ибо вертели они на одном месте стандарты, корпоративную культуру, клиентов и заботу о них за те смешные деньги, которые предлагает компания.
Если помимо требований дать более менее адекватную зарплату, то отсеются не все, а только половина - то есть уже появляются люди, которые считают свою работу не абсолютно бессмысленной и бесполезной, Вот появилась мотивация - человек заинтересован в сохранении своего рабочего места.
Если дать адекватную рыночную зарплату, установить нормальные правила внутреннего распорядка, организовать процессы так, чтобы не 3 человека бегали и отвечали за всё, а был бы организованный коллектив нужной численности, то появился бы конкурс на эти должности. Люди сами бы становились в очередь и пытались бы доказать, что именно они будут самыми ответственными и трудолюбивыми.

Федор же просто провел увлекательный урок чайка-менеджмента в отдельно взятой пиццерии. Теперь там менеджеры, как в жопу раненные, орут на линейный персонал; кого-то уволили; многих депремировали. В итоге обозленный персонал начинает спрашивать у знакомых, где что почем по работе, чтоб можно было свалить отсюда, и задаётся риторическим вопросом "Ну какого хрена он приперся именно в нашу пиццерию, и неужели у него нет никаких других дел".

Ответить
12
Божественный коктейль

„чайка-менеджмент” — ахахаха! Великолепно))

Ответить
2
Злой Полушубок

Додо - вольно толкует ТК и должностную инструкцию, ну а сотрудники отвечают взаимностью и вольно трактуют свои обязанности. Я искренне не понимаю, что там Федор возмущается.

Ответить
9
Nikitinz

Ну это игра на публику, мы же взрослые люди и "все всё понимаем", а Федя вообще головастый и если так пишет, то понимает зачем)

Ответить
3
Александ Есть

Он любитель играть на публику, нужно создать повод, вылез. Зачем только его сюда тащат это вопрос к автору.

Ответить
2
greg chudnoff

Додо - это франшиза. Вольно трактовать ТК могут предприниматели на местах, но не Додо.

Ответить
0
Nikitinz

Сотрудников трудоустраивают в ООО "ПИЦЦА ВЕНЧУР", и это не предприниматели на местах. Это тоже из ролика "Все работы хороши".

Ответить
3
greg chudnoff

Хватит скармливать нам этот ролик. Тоже мне, претендент на непреложную истину.

Ответить
–3
Евгений Быков

В этом ролике показаны скрины и видеозаписи большинства тех утверждений, что там произносят. У них есть группа в ВК, где люди постят свои истории.

Если у вас есть доказательства, что что-то ложь - приведите их, и тогда уже можно думать, кто врёт. Пока никто не доказал (или не попробовал опровергнуть), что блогер с миллионами просмотров врёт, можно расценивать его доказательства как правду. ред.

Ответить
2
Nikitinz

Другой правды у меня для вас нет, к сожалению

Ответить
1
Old Nick

Кем определено?"
За свои деньги ты получаешь человека готового работать за эти деньги. Т.е. немотивированного, не готового биться за лучшее в жизни а согласного на то что дают?
И да ты получаешь совковый сервис. Потому что именно одолжение за 40 т.р. носиться кабанчиком 170+ часов в месяц.
В мире все сбалансировано.
(уровень з/п у них не знаю. цифры придумал. выразил свое общее отношение к местам работы с массовым наймом)

Ответить
5
Maxim Sergeevich

Определены работодателем, естественно. Сотрудник не делает одолжения ни ей, ни клиентам, что принял все эти условия (естественно, они должны быть прописаны конкретно и юридически правомочны) и начал работать. И получает именно за исполнение этих обязанностей (а не того, как это ему представляется) оговоренное. Не хочется за эти деньги это делать - это не проблема работодателя и тем более клиентов (хотя иногда оборачивается и проблемой для них). Возьми ответственность за свою жизнь, развивайся, найди другую работу, где все будет устраивать. Но нет, проще же забить и обвинять всех вокруг, да ещё и доставлять проблемы другим. 

Ответить
3
Old Nick

А зачем? Меня условный 40 устраивает. Я буду работать как работается пока не уволят. А меня не уволят пока очередь из желающих на мое место не появится. Это игра в двое ворот.

Это как из моей сферы. Чем занимался. Нужен курьер на 20 т.р. месяц. Вид должен иметь опрятный (нам стыдно). При этом надо пахать 5*8. Кто пойдет. Никто нормальный не пойдет. ред.

Ответить
4
Maxim Sergeevich

Я не знаю, есть ли у них очереди из желающих или нет, если есть, то это решаемо без особых затрат, а если нет, то надо что-то менять в модели, иначе все можно усугубить ещё больше ред.

Ответить
0
Old Nick

все решается.
1. повышение зарплаты до адекватного уровня жизни.
2. соблюдение КЗОТ
3. не дергать людей как любят в подобных местах. да я понимаю когда клиентов нет и работники за твои деньги слоняются без дела это выглядит обидно.
И очередь будет. сможешь выбирать.

Ответить
2
Black Jack

КЗОТ не существует с 2001 года.

Ответить
1
Old Nick

смешно пошутили.
я начинал с кзота и по привычке так иногда называю, что дальше?

Ответить
1
Black Jack

Да ничего, сразу видно, что шаришь.

Ответить
1
Пушкинский шмель

Тсс, это секрет ))

Ответить
1
Пушкинский шмель

ЗП в этой сфере может быть 25% в цене еды
как только все рестораны поднимут ЗП и выплатят с такого повышения все налоги, 90% людей не смогут себе из позволить
легко быть справедливым за чужой счет

Ответить
0
Old Nick

как раз вы и предлагаете решать проблемы бизнеса за чужой счет за чужой счет. а именно за счет своих работников. парадокс. ред.

Ответить
1
Пушкинский шмель

Это называется рынок.
Пока есть работники на такую ЗП и гости на такие цены - значит так и должно быть, вот и все.

Ответить
1
Old Nick

мы зациклились. рынок есть. работники зарплате соответствуют. сколько платите таких и нанимаете. все справедливо.

Ответить
1
Бывший спрей

Но мак же повысил зп. У них 200+ против 70 в додо, и ничего, живут!

Ответить
1
Иван Грозный

Вы же сами писали об экономике, знаете как она работает. Но предлагаете человеку в условиях общей экономики для всей страны развиваться и искать другую работу. Или вы предлагаете сначала эмигрировать в другую экономику? Это же обычная кремлеботская мантра "начни с себя" ред.

Ответить
0
Maxim Sergeevich

А вы считаете, что в нынешних российских условиях совсем нет возможностей для развития?

Ответить
0
Иван Грозный

За развитие деньги не платят

Ответить
0
Василий Белогородов

В рамку и на стену у себя в квартире эту фразу повесьте. Пусть она мотивирует ваших детей, когда они пойдут в школу.

Ответить
0
Иван Грозный

Мне не платили деньги за походы в школу. Тем более школьное образование не дает востребованной специальности, а высшее может устареть. Еще раз, вам платят деньги не за ваше развитие. Если вы всю жизнь обучались скакать на одной ноге или проектировать проводную телефонную связь вы очень развиты и долго к этому шли, но, вероятно, вам за это никто не заплатит ни единого доллара. Не надо детям забивать голову развитием, лучше объяснить, какое положение они в обществе занимают и какие у них есть небольшие возможности, тогда может быть им будет не так больно во взрослой жизни

Вообще кто сказал, что приобретение навыков или дрессировка это развитие? Это, возможно, деградация. Обычно человек приобретает навыки просто что бы продать себя на рынке труда, они больше нигде не нужны, кроме как на работе ред.

Ответить
1
Василий Белогородов

Я понял вашу мысль. "Мы рабы и надо с этим смириться, меньше знаешь - легче спишь". Тут, как говорится, каждый решает сам. Могу лишь добавить, что любому правительству очень понравится ваш подход. Такой гражданин для них идеален

Ответить
1
Иван Грозный

А что не рабы? Человек "развивается" всего лишь что бы купить квартиру, БМВ, Айфон, миску еды побольше - за пределы потребностей, доступных и  собаке он не выходит никак

Не идеальный гражданин тоже на то же самое правительство работает. А с моим подходом человек может цинично сделать и сам карьеру в правительстве или на государственной службе, зная, что других трамплинов у него рядом нет, от общества он все равно сочувствия не получит, будут так же советовать больше развиваться ред.

Ответить
1
Василий Белогородов

Статистически вы правы, а практически выходит, что некоторое количество людей отходит от подобного принципа. И тогда получаются компании, где у начальства в голове не только деньги, а люди работают с удовольствием за достойные зарплаты, понимая, что результаты их труда будут использоваться миллионами и вообще что они вносят вклад в развитие технологий. Иными словами, люди имеют возможность почувствовать себя по-настоящему счастливыми. В вашем варианте у людей такой возможности нет. Лучшее, что их ждет - сколько-то миллионов на счету, диабет (и прочее подобное) и антидепрессанты.

Ответить
1
Иван Грозный

Я таких не встречал в крупных компаниях, только в НКО, где совсем не рады, тем, что миллионы пользуются проприетарным ПО и заходит на сайты с JS. Среди них есть очень развитые люди, но намного беднее своих не маргинальных коллег ред.

Ответить
1
Василий Белогородов

О чем и речь - это явление нечастое. Но суть-то в том, что даже умеренный доход при здоровой атмосфере на работе лучше, чем постоянный стресс до гроба. Миллионы в могилу не заберешь и здоровье ими не починишь. А нервяк реально убивает. У меня есть знакомый бизнесмен (мы с ним еще с института знаем друг друга), который уже даже говорить разучился спокойно. Я его помню тогда и теперь - есть с чем сравнить. У него в 55 столько болячек уже вылезло, что иной деревенский алкаш охренеет. Он мне честно говорил, что ему рекомендовали врачи все бросить, если он не хочет склеить ласты от инсульта или чего еще в перспективе. А он не может - у него хоть и самолет есть свой частный, и тачка топовая, но при этом у него кредиты и "партнеры", которые постоянно его пытаются на*бать. Я бы свою удаленку, где мне надо часа по 4 не каждый день пахать и где я еще могу покапризничать, на эту радость не променял никогда. Поработал, надоело - вышел в сад, поковырялся на участке, мозги проветрив. ред.

Ответить
4
Anton Vlasov

А почему собственно должны платить больше? Ты пицца-универ заканчивал? 8 лет учился посуду мыть? Что за бред. И да, надо постоянно долбить чтобы работали нормально, не будут они нормально работать даже если и сотку им платить.

Ответить
0
Sergey Vlasov

Это жизненный подход. Формулировкой про «никто не держит» удобно затыкать любое самоуправство, а так быть недолжно.

Ответить
3
animegravitation

вопрос в том прописаны Хотелки главны ДоДо в трудовом договоре или нет :) 
Чую что нет

Ответить
1
Maxim Sergeevich

Учитывая, сколько у них звеньев в иерархии, масштаб сети и количество сотрудников, то все процессы явно не оставлены на "авось". Иначе бы все давно развалилось.

Ответить
3
animegravitation

и? я вопрос какой задал - прописаны или нет? ответьте на него а не ваши предположения 

Ответить
0
Maxim Sergeevich

Задавайте их не мне. Я к Додо отношения не имею. Только заказывал там доставку еды (в этом плане, кстати, все хорошо было).

Ответить
0
animegravitation

ну вот и все )
согласно моей инфы - не прописаны 

Ответить
1
Blackrock

Да полюбому прописано что то типа исполнять другие поручения руководства и трактуй как хочешь

Ответить
0
animegravitation

ни разу такой формулировки не видел . да она и не законна

Ответить
0
Blackrock

https://delo-press.ru/faq/staff/41692-dopustimo-li-ukazyvat-v-dolzhnostnoy-instruktsii-sotrudnika-v-razdele-obyazannosti-punkt-vypolnyat-i/
Если работодатель грамотен еще как законна, и если вы не слышали то это не значит что этого нет 

https://delo-press.ru/faq/staff/41692-dopustimo-l…
https://delo-press.ru/faq/staff/41692-dopustimo-li-ukazyvat-v-dolzhnostnoy-instruktsii-sotrudnika-v…
delo-press.ru
Ответить
0
Иван Грозный

А что лучше считать, что раз кто-то кому-то деньги платит, так за это его в жопу целовать надо? Деньги это всего лишь деньги, скажи спасибо, что соглашаюсь работать за твои деньги. Это можно и так повернуть, была бы философская фантазия и начитанность у человека - он может к любому тезису найти свой контртезис

Ответить
2
Maxim Sergeevich

Зачем утрировать. Речь идёт лишь о соблюдении договоренностей (уверен, в их правилах прописано все, что нужно для хорошего сервиса)

Ответить
1
Евгений Быков

Ну если договорённости не соблюдают - прекращай сотрудничество, найди нового. Если не можешь найти того, кто соблюдает - стоит подумать, что не так.

Может менеджер самодур, или требования завышены, или зарплата низкая, а может всё сразу. Улучшишь слабый момент - сможешь найти того, кто будет всё соблюдать.

Это же обычные правила рыночной экономики

Ответить
2
Maxim Sergeevich

Согласен. Со стороны владельца такой и должна быть реакция

Ответить
1
Иван Грозный

А почему договоренности нужно соблюдать?

Ответить
0
Maxim Sergeevich

Вы потроллить решили чтоль?

Ответить
1
Иван Грозный

Несоблюдение договоренностей необходимо доказывать в суде, если нет решения судьи, трудно сказать кто и что соблюдал или не соблюдал. Это тяжба на года при правильном подходе. А розничный бизнес это не война, нет смысла перенапрягаться и здоровье там оставлять в мирное время ред.

Ответить
1
Nikitinz

Честным быть невыгодно)

Ответить
0
Василий Белогородов

Во-во, многие так ратуют за многие аспекты рыночной экономики, благодаря которой они имеют много того, что раньше не могли делать и иметь в принципе, и при этом рассказывают про "фиговые условия". Ну емана, не нравится - есть же куча заведений, куда можно устроиться на работу, если что-то не устраивает. А если не устраивает все, то пришла пора посмотреть в зеркало. Возможно, надо бросать бухать и идти получать достойное образование, благо оно у нас в стране в разы доступнее, чем в тех же США

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2
Евгений Быков

Вроде что-то не устраивает только Фёдора, а сотрудникам норм, в частности то, что они могут расслабиться, хоть и получая зарплату чуть меньше, чем в условном макдаке ред.

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0
Василий Белогородов

Это больше про тех, кто за них "страдает" тут в комментариях. А так - безусловно. Из поста видно, что ситуация представляет из себя равновесное состояние

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1
Vladimir Medvedev

Так сотрудников все устраивает, зачем уходить? ред.

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0
Василий Белогородов

О чем и речь. Я это писал больше для тех, кто за них "страдает".

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1
Vladimir Medvedev

Изначально тут страдает Федор, что бизнес у него кривой получился. Грязно и сотрудников ленивых нанял.

Ps хотя понятно, что все это написано ради рекламы.

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0
Василий Белогородов

Зато сэкономил, судя по всему. Вместо сложного, дорогого и догого лечения проблемы системным подходом пишется рыцарский пост вполне в духе пиар-агентств. 

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0
Хозяин

В том что люди осознанно делают выбор идти на низкооплачиваемую работа есть большая натяжка.

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1
Madina Djalilova

Подход, то может и инфантильный. Но за такую зарплату он получает соответствующих людей - безответственных немотивированных непрофессионалов. И ждать от них чего-то большего глупо. 
И клиентам поэтому в первую очередь претензии надо предъявлять к Фёдору, набравшему вот таких вот сотрудников, так как более качественных он за эти деньги набрать бы в принципе не смог

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1
Алексей Алексеев

Все правильно
Сотруднику проще не работать и получать деньги
И в этом его даже можно понять
Просто их надо контролировать
Создавать хорошие условия, но следить за тем что бы люди выполняли свои обязанности
Депремирование, премирование, коллективные мероприятия (спорт, выезд на природу и тд)
Если сотрудники забивают х. значит они в это не виноваты, считаю я

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0
Розарио Агро

«условия же определены»
А какой смысл менять работу? Везде одно и тоже. Как платят, так и работают. Не нравится что-то, увольняйте. Только всем положить на увольнение из фаст фуда, нашлись тут белые воротнички🤣

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0
Поджог Сараев

условия же определены. Если ты их принимаешь, значит соблюдай стандарты, нет - есть другие вакансии

Если пролетарии борются за свои зарплаты (забастовки, вот это всё), то это типа норм, мировая практика.
А если пролетарии борются пассивно - стремясь уменьшить количество работы, то это уже порицаемо и "инфантильно". Ну сорян, самоуважения и реально работающих профсоюзов в РФ нет ¯\_(ツ)_/¯
Тем более что с маленькой зарплатой не до забастовок - неделю побастуешь, а на следующую уже нечего жрать.

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0
Ilya Grigorev

Всегда есть вариант пойти в другую крупную фастфуд сеть и получать +- столько же.
Или к ИПшнику на возможно чуть большую ЗП с сильно большим риском что наебут.
Или курьером.
Или на склад.

И про все эти начальные неквалифицированные позиции можно снять такое же видео (или даже поинтереснее).

Но потом этот обиженный работодателем ютубер идет в приложку и заказывает пиццу с доставкой за 500-600₽ совершенно не задумываясь о том что он просто описывает реальность выдавая ее за ОГО! НУ НИХРЕНА! ВЫ ВИДЕЛИ?? ред.

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4
Artur Kasimov

Никто не платит «копейки» просто так. Даже за копейки надо работать. Надо делать всё, что описано в трудовом договоре. Если копейки не нравятся, можно уволиться. Но не работать за копейки нельзя. 

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3
Slava Reznor

Извини, а был работодатель, которого данный чел не полил грязью? 
Я чо-то не могу понять его месседж? Хочешь приличную работу - жди пока наступит социализм/коммунизм и в твоем "магазине/общепите" начнут с уважением и трепетом относится к кассирам и выдавать ЗП будут одинаково директорам и мойщикам полов? 

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0
Злой Полушубок

Полил грязью - это "личное оценочное суждение", комментировать которое смысла нет.
А так положительные моменты он тоже находит. Тот же Леруа он довольно позитивно оценил. Но иногда цепляется к вещам которые точно не вина работодателя.

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4
Elena Balakhnova

Да это пиар, а никто и не понял... так и будут делать говеную пиццу себестоимостью ниже конечной цены раз в 10, спать на ходу в засраном зале, зато заниматься пиаром... 🤦🏻‍♀ потому что это Додо Пицца

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2
Сергей Милосердов

О божечки, опять это видео. Ему сто лет в обед. Я не спорю и не отрицаю, что в чем-то есть правда и т.д., но можно пруфы посвежее? Это видео уже задолбало всех по-моему.

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0
Максим Федоров

справедливости ради, Овчинников один из немногих, кто отозвался на репортаж "Все работы хороши" и провел стрим с ним

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0
Руководитель проекта

видео 18 года... не верю что в 2021  час у пицемйкера - 140 руб в ДС.  Кто знает сколько сейчас?

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0
Semyon Efimov

Ждем под новостью очередные комментарии в духе "Да кто их пиццу ест, она же не вкусная".

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24
Максим Иванов

А правда, кто? Она же не вкусная...

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41
Алина Маровая

Классная пицца и быстро доставляют, мне нравится. Может только цена в моем городе чуть выше, чем у конкурентов.

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1
Максим Иванов

100₽/комментарий или вы инхаус на окладе? 

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1
Philip Poteryahin

Максим пицца на любителя, доставляют очень быстро. Обязательно думаете оплачивают позитивный фидбек?)

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2
Евгений Иванов

Мне никто ничего не платит, но на мой взгляд пицца классная, при условии мгновенного съедения после приготовления. И тесто обалденное.  Если же это доставка или сотрудники забьют на заказ и не выдадут вовремя - да, всё, уже не то. 

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0
Rafa Ramazanov

Кто их пиццу не ест ? Она же вкусная

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10
Sergey Vlasov

После Зотмана на всякие сетевухи желания нет. Только Папа Джонс кажется до сих пор вкусным.

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6
Pavel Voronkov

Ещё бы Папа был не вкусный, там сыра нет, в химия всегда вкусная

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2
Sergey Vlasov

Так это ещё Виталий Покашеварим сказал года три назад. Там усилители.

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0
Степан Позняк

Телепицца ещё. По факту франшиза Папа Джонс отвалилась и переименовалась. Цены те же, вкус тот же.

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0
Sergei Timofeyev

Только тут со звёздочкой по поводу ПДж:
* качество сильно зависит от заведения;
* есть лучше прямо там. В картонной коробке - другой вкус получится.

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0
Sergey Vlasov

Да, от места сильно зависит. Все разы но на месте как раз, ага.

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0
Anton Serdyukov

Раз ждете, значит и правда невкусная!

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6
Влад

ЗП повысить над хотяб для мотивации, а то она ниже чем в Макдаке. А затем можно будет что-то предъявлять. ред.

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11
Сергей Лукин

Сотрудники вообще-то добровольно соглашаются на такую з/п, условия работы и требования к ним. А внешний стимул в виде зп не изменит мотивацию сотрудника обратить внимание на клиента. Тут проблема в голове у сотрудника и в отсутствии пиздюлей от менеджера. ред.

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24
Евгений Быков

Повышение зп позволит уволить всех тех, кто не мотивирован и нанять тех, кто обращает внимание на клиента. А с такой ЗП они не могут. Вот и держат тех, кто работает от балды

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9
Covid 19

После пи..лей будет совсем грустно, а главное пусто...

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1
Rafa Ramazanov

Как знаю все компании платят ЗП согласно рынку, +- очень близко. Но если человек ленивый то сколько ему не плати он будет ленивым, и да Федор не может ломать всю систему и предложить чуваку который готовит пиццу ЗП менеджера отдела банка, они же случае менеджеры банков жалуются что у них ЗП меньше и так концы не найдешь, по этому раз согласился на конкретный оклад ща конкретную работу то ты должен это выполнять ибо зачем мучать себя и мешать другим делать бизнес ? 

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8
Nikitinz

В Додо 68р. в час оклад (с премией до 140р.), в Макдональдсе 172р. Какой-то большой разброс за одну и ту же работу)) Все эти слова - зарплата рыночная - не больше, чем просто слова)

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4
Пушкинский шмель

Тогда почему люди идут туда, а не в Макдак?

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2
Nikitinz

Наверное, потому что в Макдак не всех берут)) Наиболее "талантливые" ребята идут к Фёдору, а он посты потом пишет)

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2
Пушкинский шмель

Я тоже так подумал.
Но это же не значит, что она не рыночная. Просто рынок для тех, кого не взяли в Макдак - такой.

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2
Хозяин

Ну если так рынки нарезать то мы скоро придём к тому что для Ивана Соколова рынок вот такой, а для Маши Петровой вот такой.

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1
Nikitinz

Ок, определимся с термином "рыночная". Рыночная - это грубо говоря "везде так платят", но если в другом месте платят больше (+23% в Маке к Додо), то у тебя не "рыночная маленькая зарплата", а просто "маленькая зарплата".

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0
Магомед Шереметьев

Рыночная- значит добровольная. Согласен на эти деньги - работай/нанимай, не согласен - катись.

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0
BearStrikesBack

Весь состав "жирных котов" из Афимолла Федя уже уволил? Или он понимает, что найдет на их место и на их зп в лучшем случае таких же, прослыв неадекватным самодуром? Ой.

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1
Магомед Шереметьев

Он их заставит работать. Кому не понравится - уйдёт

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0
BearStrikesBack

Он их заставит работать.

Как же? Застыдив? Нарушая ТК? Пиздя? Как? Как это магически сработает в рамках ТК?

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2
Магомед Шереметьев

Стоишь над головой и заставляешь работать. Лишаешь премий, если не выполняют KPI. А тех кого устраивает голый оклад, по возможности заменяешь. Тех кто хорошо работает, повышаешь. 
6 раз на дню проверки устраиваешь. За кажд