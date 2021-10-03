«Мы превращаемся в сытых котов»: Фёдор Овчинников раскритиковал «Додо пиццу» за грязь и скучающих сотрудников Статьи редакции
Основатель и глава Dodo Brands зашёл в «ключевую локацию» в ТЦ «Афимолл» в Москве и написал отзыв о её работе.
- В своём Telegram-канале Фёдор Овчинников опубликовал обращение к менеджерам и партнёрам сети. В нём он раскритиковал работу пиццерии в ТЦ «Афимолл» в Москва-Сити. Он назвал её ключевой локацией, потому что фудкорт «Афимолла» посещает много людей со всех районов Москвы и гости столицы.
- Овчинников заметил, что гостей и заказов не было, а на кухне было много сотрудников, которые двигались не спеша. Кассы не работали, заказ надо было делать через приложение, а рядом сидел кассир и читал книгу. Он не обратил внимание на посетителя.
- «Передо мной предстала ужасно грязная пиццерия», — пишет Овчинников. По его словам, было видно, что её систематически плохо убирали — грязь была на стойках выдачи и витрине, а банковский терминал — в пыли.
- Посетителю не выдали заказ сразу, когда он был готов. «На кухне было много медленно передвигающихся людей, но никто из них не был заинтересован в том, чтобы выдать мне заказ. Других заказов не было. Коктейль и кофе я получил только после того, как несколько раз громко попросил».
- Фёдор Овчинников пишет, что плохая работа точки — знак того, что команда не понимает, что что-то не так, и никто не требует исправить ошибки системно. «Очевидно, что этого не требует менеджер смены от кассира, а значит не требует управляющий пиццерией от менеджера, а значит не требует владелец франшизы, а значит не требует бизнес-девелопер от партнера, а значит не требует лидер бизнес-девелоперов от бизнес-девелопера, а значит не требует СЕО рынка от лидера, значит не требует COO Dodo Brands от СЕО рынка, а значит… но в итоге я, как СЕО всей компании я буду требовать».
Фёдор Овчинников пишет, что плохая работа точки — знак того, что команда не понимает, что что-то не так, и никто не требует исправить ошибки системно. «Очевидно, что этого не требует менеджер смены от кассира, а значит не требует управляющий пиццерией от менеджера, а значит не требует владелец франшизы, а значит не требует бизнес-девелопер от партнера, а значит не требует лидер бизнес-девелоперов от бизнес-девелопера, а значит не требует СЕО рынка от лидера, значит не требует COO Dodo Brands от СЕО рынка, а значит… но в итоге я, как СЕО всей компании я буду требовать».
Федя! Проснись! Ты серишь! Платишь копейки, нагружаешь кучей обязанностей сверх основной работы, а потом делаешь удивленное лицо - а что у нас сотрудники такие не мотивированные. Требует он мало.
Но это же инфантильный подход. Они же не рабы - условия же определены. Если ты их принимаешь, значит соблюдай стандарты, нет - есть другие вакансии. А так получается что-то из серии совкового сервиса, когда ты приходишь, как клиент платишь деньги, а тебя обслуживают, будто одолжение делают и ты отвлек их от чего-то более важного. Типа - в тарелку не плюнули и на том спасибо. Не знаю реальных условий такой работы и не одобряю нарушений прав сотрудников, но если человек решил работать, то будь добр - соответствуй. ред.
Я только ЗА достойную плату. Но да, людям нужно понимать немного хотя бы, как работает экономика. А с этим проблема в большинстве своем. Но вот что обосновывают такое отношение к работе тем, что платят не столько, сколько хотели бы - удивляет. Есть же договоренности. Они должны исполняться обеими сторонами. И как бы ни было, интересы клиента не должны страдать из-за того, что кто-то решил таким образом "мстить". Но это, конечно, в идеале. В реальности, увы, человеческий фактор )
А как работает экономика? Разъяснением можно оправдаться? Могли бы нацисты оправдаться, если бы разъяснили евреям, как работает Рейх или рабовладельцы рабам как работает рабовладельческий строй? Экономикой этих несчастных низкооплачиваемых киргизов принуждают к труду - вот так она работает. Главное не быть евреем в Рейхе, чернокожим рабом на хлопковых плантациях, а желательно их владельцем и не быть бедным, что бы не было нужды работать ред.
Клиент же не раб, не нравится сервис, который не соответствует стандартам - идёшь в другое место, где обслуживают лучше.
Если компания на такие условия и на такую ЗП может найти только немотивированных сотрудников - это проблема компании. Пускай попробует всех уволить, и найти тех, кто лучше. Ан нет, не получится ред.
Я и не оправдываю, это естественное течение событий) Если есть место, где мало платят - скорее всего, там будут работать спустя рукава. Ведь те, кто действительно фигачит на работе - идёт туда, где платят больше.
Каждый находит место себе по душе)
Конечно, просто платить зарплату выше не сделает автоматически работу сотрудников лучше. Но это даст простор - изначально нанимать тех, кто трудолюбив, и прощаться с теми, кто халтурит. С низкой ЗП ты себе такого позволить не можешь, берёшь тех, кто идёт ред.
Не, я понимаю, что для сотрудников оперативки это совсем не "работа мечты". Но низкоквалифицированный труд и привлекает в основном тех, у кого низкая квалификация или т.н. безвыходное положение (хотя, наверное, там тоже какой-то карьерный рост предусмотрен внутри компании). Думаю, что все сети +/- в рынке условия предлагают (на аналогичных позициях). Вряд-ли их модель вообще предполагает увеличение расходов на ФОТ, а если повысят цены, то спрос упадет. Это все же не рестораны (хоть и называют себя так), где другая ЦА, цены и возможность получить чаевые. Но не суть. Проблема в отношении. Ты пришёл работать за такую зп - работай, если что-то не устраивает - меняй. Выбор же всегда остаётся. ред.
А есть пруфы кроме 3 млн просмотров? У вас что, достоверность информации измеряется в просмотрах? )))))) Моргенштерн у вас, видимо, пророк?
Общеизвестно, что количество просмотров - это индикатор уровня дерьма. Сколько там было просмотров у трека "Бургер" от Фэйса? У Шнура? Эти ребята типа глаголят истину с Ютуба? )))))) ред.
Но это же инфантильный подход. Они же не рабы - условия же определены. Если ты их принимаешь, значит соблюдай стандарты, нет - есть другие вакансии
Летела ракета
Упала в болото
Какая зарплата -
Такая работа
Если начать требовать с сотрудников, то они разбегутся, ибо вертели они на одном месте стандарты, корпоративную культуру, клиентов и заботу о них за те смешные деньги, которые предлагает компания.
Если помимо требований дать более менее адекватную зарплату, то отсеются не все, а только половина - то есть уже появляются люди, которые считают свою работу не абсолютно бессмысленной и бесполезной, Вот появилась мотивация - человек заинтересован в сохранении своего рабочего места.
Если дать адекватную рыночную зарплату, установить нормальные правила внутреннего распорядка, организовать процессы так, чтобы не 3 человека бегали и отвечали за всё, а был бы организованный коллектив нужной численности, то появился бы конкурс на эти должности. Люди сами бы становились в очередь и пытались бы доказать, что именно они будут самыми ответственными и трудолюбивыми.
Федор же просто провел увлекательный урок чайка-менеджмента в отдельно взятой пиццерии. Теперь там менеджеры, как в жопу раненные, орут на линейный персонал; кого-то уволили; многих депремировали. В итоге обозленный персонал начинает спрашивать у знакомых, где что почем по работе, чтоб можно было свалить отсюда, и задаётся риторическим вопросом "Ну какого хрена он приперся именно в нашу пиццерию, и неужели у него нет никаких других дел".
В этом ролике показаны скрины и видеозаписи большинства тех утверждений, что там произносят. У них есть группа в ВК, где люди постят свои истории.
Если у вас есть доказательства, что что-то ложь - приведите их, и тогда уже можно думать, кто врёт. Пока никто не доказал (или не попробовал опровергнуть), что блогер с миллионами просмотров врёт, можно расценивать его доказательства как правду. ред.
Кем определено?"
За свои деньги ты получаешь человека готового работать за эти деньги. Т.е. немотивированного, не готового биться за лучшее в жизни а согласного на то что дают?
И да ты получаешь совковый сервис. Потому что именно одолжение за 40 т.р. носиться кабанчиком 170+ часов в месяц.
В мире все сбалансировано.
(уровень з/п у них не знаю. цифры придумал. выразил свое общее отношение к местам работы с массовым наймом)
Определены работодателем, естественно. Сотрудник не делает одолжения ни ей, ни клиентам, что принял все эти условия (естественно, они должны быть прописаны конкретно и юридически правомочны) и начал работать. И получает именно за исполнение этих обязанностей (а не того, как это ему представляется) оговоренное. Не хочется за эти деньги это делать - это не проблема работодателя и тем более клиентов (хотя иногда оборачивается и проблемой для них). Возьми ответственность за свою жизнь, развивайся, найди другую работу, где все будет устраивать. Но нет, проще же забить и обвинять всех вокруг, да ещё и доставлять проблемы другим.
А зачем? Меня условный 40 устраивает. Я буду работать как работается пока не уволят. А меня не уволят пока очередь из желающих на мое место не появится. Это игра в двое ворот.
Это как из моей сферы. Чем занимался. Нужен курьер на 20 т.р. месяц. Вид должен иметь опрятный (нам стыдно). При этом надо пахать 5*8. Кто пойдет. Никто нормальный не пойдет. ред.
Мне не платили деньги за походы в школу. Тем более школьное образование не дает востребованной специальности, а высшее может устареть. Еще раз, вам платят деньги не за ваше развитие. Если вы всю жизнь обучались скакать на одной ноге или проектировать проводную телефонную связь вы очень развиты и долго к этому шли, но, вероятно, вам за это никто не заплатит ни единого доллара. Не надо детям забивать голову развитием, лучше объяснить, какое положение они в обществе занимают и какие у них есть небольшие возможности, тогда может быть им будет не так больно во взрослой жизни
Вообще кто сказал, что приобретение навыков или дрессировка это развитие? Это, возможно, деградация. Обычно человек приобретает навыки просто что бы продать себя на рынке труда, они больше нигде не нужны, кроме как на работе ред.
А что не рабы? Человек "развивается" всего лишь что бы купить квартиру, БМВ, Айфон, миску еды побольше - за пределы потребностей, доступных и собаке он не выходит никак
Не идеальный гражданин тоже на то же самое правительство работает. А с моим подходом человек может цинично сделать и сам карьеру в правительстве или на государственной службе, зная, что других трамплинов у него рядом нет, от общества он все равно сочувствия не получит, будут так же советовать больше развиваться ред.
Статистически вы правы, а практически выходит, что некоторое количество людей отходит от подобного принципа. И тогда получаются компании, где у начальства в голове не только деньги, а люди работают с удовольствием за достойные зарплаты, понимая, что результаты их труда будут использоваться миллионами и вообще что они вносят вклад в развитие технологий. Иными словами, люди имеют возможность почувствовать себя по-настоящему счастливыми. В вашем варианте у людей такой возможности нет. Лучшее, что их ждет - сколько-то миллионов на счету, диабет (и прочее подобное) и антидепрессанты.
О чем и речь - это явление нечастое. Но суть-то в том, что даже умеренный доход при здоровой атмосфере на работе лучше, чем постоянный стресс до гроба. Миллионы в могилу не заберешь и здоровье ими не починишь. А нервяк реально убивает. У меня есть знакомый бизнесмен (мы с ним еще с института знаем друг друга), который уже даже говорить разучился спокойно. Я его помню тогда и теперь - есть с чем сравнить. У него в 55 столько болячек уже вылезло, что иной деревенский алкаш охренеет. Он мне честно говорил, что ему рекомендовали врачи все бросить, если он не хочет склеить ласты от инсульта или чего еще в перспективе. А он не может - у него хоть и самолет есть свой частный, и тачка топовая, но при этом у него кредиты и "партнеры", которые постоянно его пытаются на*бать. Я бы свою удаленку, где мне надо часа по 4 не каждый день пахать и где я еще могу покапризничать, на эту радость не променял никогда. Поработал, надоело - вышел в сад, поковырялся на участке, мозги проветрив. ред.
https://delo-press.ru/faq/staff/41692-dopustimo-li-ukazyvat-v-dolzhnostnoy-instruktsii-sotrudnika-v-razdele-obyazannosti-punkt-vypolnyat-i/
Если работодатель грамотен еще как законна, и если вы не слышали то это не значит что этого нет
А что лучше считать, что раз кто-то кому-то деньги платит, так за это его в жопу целовать надо? Деньги это всего лишь деньги, скажи спасибо, что соглашаюсь работать за твои деньги. Это можно и так повернуть, была бы философская фантазия и начитанность у человека - он может к любому тезису найти свой контртезис
Ну если договорённости не соблюдают - прекращай сотрудничество, найди нового. Если не можешь найти того, кто соблюдает - стоит подумать, что не так.
Может менеджер самодур, или требования завышены, или зарплата низкая, а может всё сразу. Улучшишь слабый момент - сможешь найти того, кто будет всё соблюдать.
Это же обычные правила рыночной экономики
Во-во, многие так ратуют за многие аспекты рыночной экономики, благодаря которой они имеют много того, что раньше не могли делать и иметь в принципе, и при этом рассказывают про "фиговые условия". Ну емана, не нравится - есть же куча заведений, куда можно устроиться на работу, если что-то не устраивает. А если не устраивает все, то пришла пора посмотреть в зеркало. Возможно, надо бросать бухать и идти получать достойное образование, благо оно у нас в стране в разы доступнее, чем в тех же США
Подход, то может и инфантильный. Но за такую зарплату он получает соответствующих людей - безответственных немотивированных непрофессионалов. И ждать от них чего-то большего глупо.
И клиентам поэтому в первую очередь претензии надо предъявлять к Фёдору, набравшему вот таких вот сотрудников, так как более качественных он за эти деньги набрать бы в принципе не смог
Все правильно
Сотруднику проще не работать и получать деньги
И в этом его даже можно понять
Просто их надо контролировать
Создавать хорошие условия, но следить за тем что бы люди выполняли свои обязанности
Депремирование, премирование, коллективные мероприятия (спорт, выезд на природу и тд)
Если сотрудники забивают х. значит они в это не виноваты, считаю я
условия же определены. Если ты их принимаешь, значит соблюдай стандарты, нет - есть другие вакансии
Если пролетарии борются за свои зарплаты (забастовки, вот это всё), то это типа норм, мировая практика.
А если пролетарии борются пассивно - стремясь уменьшить количество работы, то это уже порицаемо и "инфантильно". Ну сорян, самоуважения и реально работающих профсоюзов в РФ нет ¯\_(ツ)_/¯
Тем более что с маленькой зарплатой не до забастовок - неделю побастуешь, а на следующую уже нечего жрать.
Всегда есть вариант пойти в другую крупную фастфуд сеть и получать +- столько же.
Или к ИПшнику на возможно чуть большую ЗП с сильно большим риском что наебут.
Или курьером.
Или на склад.
И про все эти начальные неквалифицированные позиции можно снять такое же видео (или даже поинтереснее).
Но потом этот обиженный работодателем ютубер идет в приложку и заказывает пиццу с доставкой за 500-600₽ совершенно не задумываясь о том что он просто описывает реальность выдавая ее за ОГО! НУ НИХРЕНА! ВЫ ВИДЕЛИ?? ред.
Извини, а был работодатель, которого данный чел не полил грязью?
Я чо-то не могу понять его месседж? Хочешь приличную работу - жди пока наступит социализм/коммунизм и в твоем "магазине/общепите" начнут с уважением и трепетом относится к кассирам и выдавать ЗП будут одинаково директорам и мойщикам полов?
Как знаю все компании платят ЗП согласно рынку, +- очень близко. Но если человек ленивый то сколько ему не плати он будет ленивым, и да Федор не может ломать всю систему и предложить чуваку который готовит пиццу ЗП менеджера отдела банка, они же случае менеджеры банков жалуются что у них ЗП меньше и так концы не найдешь, по этому раз согласился на конкретный оклад ща конкретную работу то ты должен это выполнять ибо зачем мучать себя и мешать другим делать бизнес ?