Первое. Специфика сервисного розничного бизнеса заключается в том, что здесь вообще никогда нельзя расслабляться. Как только расслабился, система будет расшатываться. Нужно систематически всем, кто связан с розничным бизнесом, постоянно лично тестировать работу пиццерий. Чем выше позиция, тем тестирования могут быть реже, но они должны быть. Все как в жизни. Как только перестал бегать или заниматься спортом, сразу будет появляться жирок.



Второе. Требовательность. Абсолютная нетолерантность к низкому качеству, грязи, нарушению стандартов, отсутствию внимания на гостя, плохому сервису. Абсолютная нетолерантность.



Третье. Ответственность. За каждую пиццерию кто-то отвечает: менеджер, управляющий, бизнес-девелопер. Ответственность за то, чтобы на твоей части бизнеса были реализованы подходы. Еще одна специфика нашего бизнеса: идеала не достичь. В пиццерии могут быть ошибки, может быть грязно, может быть мало людей на смене, это случается и надо системно работать над такими проблемами. Преступление — это отсутствие правильных подходов и равнодушие, когда на смене много людей, нет заказов, никто не убирает грязь и не обращает внимание на гостя.