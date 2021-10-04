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Еда
Евгения Евсеева

Главой «Яндекс.Еды» стал Роман Маресов Статьи редакции

Бывший глава «Еды» Дмитрий Масюк будет отвечать за развитие всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании.

До назначения Маресов руководил продуктовым направлением «Яндекс Go». Он займётся развитием сервиса «Яндекс.Еды» для ресторанов и магазинов-партнёров и улучшением опыта курьеров, рассказали vc.ru в компании.

Дмитрий Масюк, который возглавлял «Еду» с февраля 2020 года, будет отвечать за комплексное развитие всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании и взаимодействие сервисов компании. В его блок войдут «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», сервис скидок «Едадил» и продажа потребительских товаров «Яндекс.Маркета».

Структура фудтех-бизнеса не поменяется — «Еда» и «Лавка» продолжат развиваться как самостоятельные направления, но в тесной связке друг с другом и «Маркетом».

Маресов присоединился к команде «Яндекса» в 2017 году. Он работал в «Такси» на руководящих должностях, занимался проектами в сфере безопасности поездок, запускал сотрудничество с самозанятыми и отвечал за разработку суперприложения «Яндекс Go».

Роман Маресов «Яндекс»

#новость #яндекседа #кадры

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5 5 комментариев
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5 комментариев
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Арбитражный чайник

отвечал за разработку суперприложения «Яндекс Go».

Так вот кто засрал приложение такси.

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17
Юрий Белкин

Тут на вкус и цвет, как говорится, кому-то удобно, кому-то не очень. Мне нравится, что телефон не засран 28373882 иконками, а всё в одном месте сложено. Плюс ко всему, не могу сказать, что как-то это повлияло на продуктивность приложения.

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0
igogo

Ана, иконки переместились с экрана телефона во внутрь приложения. Очень удобно.

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1
Илья Шишкунов

Главный погонщик курьеров теперь будет. 

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0
Nick Levy

Проблемы с доставкой в Лавке решит теперь (нет)

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