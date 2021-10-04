Главой «Яндекс.Еды» стал Роман Маресов Статьи редакции
Бывший глава «Еды» Дмитрий Масюк будет отвечать за развитие всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании.
До назначения Маресов руководил продуктовым направлением «Яндекс Go». Он займётся развитием сервиса «Яндекс.Еды» для ресторанов и магазинов-партнёров и улучшением опыта курьеров, рассказали vc.ru в компании.
Дмитрий Масюк, который возглавлял «Еду» с февраля 2020 года, будет отвечать за комплексное развитие всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании и взаимодействие сервисов компании. В его блок войдут «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», сервис скидок «Едадил» и продажа потребительских товаров «Яндекс.Маркета».
Структура фудтех-бизнеса не поменяется — «Еда» и «Лавка» продолжат развиваться как самостоятельные направления, но в тесной связке друг с другом и «Маркетом».
Маресов присоединился к команде «Яндекса» в 2017 году. Он работал в «Такси» на руководящих должностях, занимался проектами в сфере безопасности поездок, запускал сотрудничество с самозанятыми и отвечал за разработку суперприложения «Яндекс Go».
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