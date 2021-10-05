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Еда
Nazigul Jusupova

KFC запустила собственную службу доставки в России Статьи редакции

Сеть привлечёт курьеров сервиса «Прямиком».

  • Услуга заработала в Москве и Петербурге и в ближайшее время появится в других городах-миллионниках, пишет «Коммерсантъ». В компании считают, что сервис доставки позволит увеличить объём заказов на 15-20%.
  • Для доставки через приложение и сайт сеть привлечёт курьеров сервиса «Прямиком» от ООО «Мастер Деливери», соинвестором которого выступает управляющая KFC в России Yum! Brands.

  • Среди крупных сетей фастфуда KFC станет первым игроком, кто запустил собственную доставку в Москве, отмечает «Ъ». Сеть тестировала доставку ещё в 2017 году в Москве, Подмосковье, а также в Оренбурге, Стерлитамаке, Уфе и Челябинске.

  • Опрошенные изданием эксперты отмечают, что сеть развивает свою доставку, чтобы снизить зависимость от агрегаторов, у которых достаточно высокие тарифы: комиссия может варьироваться от 25% до 35% стоимости заказа.
  • По данным издания, McDonald’s тестирует курьерскую службу в Петербурге. В Москве они работают с «Яндекс.Едой», Delivery Club и «Около». В Burger King сообщили «Ъ», что самостоятельно доставляют заказы и в Москве, но не уточнили, какая компания предоставляет им курьеров.

#новости #kfc

4286 просмотров
35 35 комментариев
14
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35 комментариев
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Fred Han

Надо что бы доставкой KFC занимались только петухи, а доставкой мака - клоуны. Считаю такой расклад справедливым, и никак иначе🤷‍♂

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–37
Alexey QuQu

Ну так тебе точно надо будет устроится в KFC

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35
Johnny Vorony

Он вполне может себя попробовать в разных ролях )

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4
Anthony Alexandroff

На полставки на 2 работах

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2
Sam Beckett

Вот это ты, конечно, шутканул! Поди расскажи эту шутку своим одноклассникам, им понравится

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12
Михаил Капустин

А потом ещё и соревнования по триатлону проводить

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0
Antony Jarmush

Всемирная расово пиндосская сеть обжираловок, специализирующаяся на приготовлении блюд из тухлой курятины; незаменимое звено всемирного заговора млекопитающих против пернатых, ежегодно истребляющее свыше миллиарда жертв теперь хочет в каждый дом тащить свои поделия, называемой едой для человеков. В Пиндосии сабж невозбранно пользуется успехом у ниггеров и прочих реднеков. KFC находится под колпаком у концерна «Пепси», который, в свою очередь, контролируется Мормонской церковью.  ред.

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–50
Zoir I

столько всего обязательно знать, чтоб просто покушать шеф бургер де люкс и острые крылышки?(

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27
Antony Jarmush

да. неудобная правда?

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–7

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Комментарий удален

Zoir I

хахаах вс.ру удалили мой комент) столько лайков набирал эх
теперь уже неинтересно на этот вопрос отвечать.

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0
Vitaliy Ivanov

Сценарист с ренТВ?)

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17
Antony Jarmush

лукоморье

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–6
Александр
Ответить
12
Johnny Vorony
Ответить
8
Александр

Что же Вы тогда знаете о шаурме и русских пирожковых...... 

Ответить
1
Артем Калашников

И тебя вылечат

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0
Рита Рита

Ст. 282 УК РФ.
"Есть 2 стула. На одном пики точёные, на другом..."
Сиди и бди, умник.

Ответить
0
Old Nick

Это очевидный шаг. Кто же захочет 20% от оборота упускать.

Ответить
9
ave ego

35-50% плюс 99-169 руб за доставку и повышенный спрос не хотите?))

Ответить
0
Александр

Но есть один не маловажный факт - сколько они будут тратить на собственную логистику - и эти цифры могут оказаться сопоставимыми с тем, что они тратят сейчас.... 

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0
Тот самый партизан

У них курьеры потные, которые за 100 рублей носят заказ. 
При таком аутсорсинге нередко приносили вскрытые пакеты.
Принимать отказывался (по понятным причинам).

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5
Alex Petrov

Отличная новость, во первых появятся новые крупные игроки и возрастет конкуренция за курьеров, а следовательно их доход, а во вторых это не даст Яндексу продолжать экспансию в сфере Доставки.   Вообще степень бесстыжести Яндекса и Деливери которые имеют комиссию такого размера и с ресторанов и с курьеров, поражает, но потом вспоминаешь что Яндекс ввел  своеобразный налог для курьеров,  кто не хочет заниматься продуктовой доставкой и не имеет термокороба,  и берет с них дополнительную комиссию со всех заказав, вспоминаешь, да нет это же Яндекс у него берегов нет вообще.

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3
Aleksey Bobkov

Яд и мыло должны быть уничтожены

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1
Строительный чувак

Я в общем не ЦА, но это очень хорошо. Давно пора разбавить засилие желто-зелёных ходоков.

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3

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Артем Амиров

Да, заказал у них. Стоит статус «Доставлен», а мне ничего не привезли, техпод молчит

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1
Кир

реально?

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0
ave ego

закажи доставку - покорми курьера! 

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0
Павел Бойченко

Давно уже пора. Скоро и в Макдональдс запустят(но это не точно). KFC занимает лидирующее место на рынке.

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0
Artyom Soloviev

Самое смешное, что у кфс уже раньше была своя служба доставки. Потом они ее отменили и стали доставлять через яндекс.еду и деливери.
Ах да, отличительной особенностью их собственной доставки, в период когда она была, было то что постоянно творилась какая-то фигня с меню. Особенно часто были недоступны к заказу ножки. Ну то есть их тупо не было.
И таки шо вы думаете - открыл сейчас их приложение, вот что мне доступно для заказа в разделе «сочная курица». А именно - нихрена.

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0
Cheeroque Sweestoonoque

С доставкой через деливери клаб была точно такая же история. На мой адрес не доставляли практически ничего, кроме стрипсов и пирожков. Потом в доставке каким-то чудом появились баскеты с ножками и всем остальным, притом что отдельно те же ножки заказать всё так же было невозможно.
С месяц назад, правда, на мой адрес вообще доставлять отказались. Ещё тогда подумал, что КФС уйдёт с деливери клаба.
PS. Адрес в пределах МКАДа, до области тут ещё целый километр :)

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1
Artyom Soloviev

Какой-то бред, я не понимаю как у них это работает. В самих то заведениях все доступно к заказу.

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0
Cheeroque Sweestoonoque

Да, и в радиусе пары километров от меня как минимум два КФС ))
Пытался выяснить, в чём проблема, сначала через саппорт деливери — отправили в КФС. А те сваливают на деливери. Всё как всегда.

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0
Александр Медведь

Впадлу курьерам Деливери до вас идти.

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0
Михаил Октябрьский

У нас в стране только Москва ? В регионах (Калининград) уже несколько месяцев сами доставляют

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0
Karlo Nadaraya

Не очень верится что кфс платит агрегаторам 30% 
Там значительно ниже условия 

Но видимо не так хороша, раз своя доставка все равно выгоднее 

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0
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