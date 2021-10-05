KFC запустила собственную службу доставки в России Статьи редакции
Сеть привлечёт курьеров сервиса «Прямиком».
- Услуга заработала в Москве и Петербурге и в ближайшее время появится в других городах-миллионниках, пишет «Коммерсантъ». В компании считают, что сервис доставки позволит увеличить объём заказов на 15-20%.
- Для доставки через приложение и сайт сеть привлечёт курьеров сервиса «Прямиком» от ООО «Мастер Деливери», соинвестором которого выступает управляющая KFC в России Yum! Brands.
Среди крупных сетей фастфуда KFC станет первым игроком, кто запустил собственную доставку в Москве, отмечает «Ъ». Сеть тестировала доставку ещё в 2017 году в Москве, Подмосковье, а также в Оренбурге, Стерлитамаке, Уфе и Челябинске.
- Опрошенные изданием эксперты отмечают, что сеть развивает свою доставку, чтобы снизить зависимость от агрегаторов, у которых достаточно высокие тарифы: комиссия может варьироваться от 25% до 35% стоимости заказа.
- По данным издания, McDonald’s тестирует курьерскую службу в Петербурге. В Москве они работают с «Яндекс.Едой», Delivery Club и «Около». В Burger King сообщили «Ъ», что самостоятельно доставляют заказы и в Москве, но не уточнили, какая компания предоставляет им курьеров.
Всемирная расово пиндосская сеть обжираловок, специализирующаяся на приготовлении блюд из тухлой курятины; незаменимое звено всемирного заговора млекопитающих против пернатых, ежегодно истребляющее свыше миллиарда жертв теперь хочет в каждый дом тащить свои поделия, называемой едой для человеков. В Пиндосии сабж невозбранно пользуется успехом у ниггеров и прочих реднеков. KFC находится под колпаком у концерна «Пепси», который, в свою очередь, контролируется Мормонской церковью. ред.
Отличная новость, во первых появятся новые крупные игроки и возрастет конкуренция за курьеров, а следовательно их доход, а во вторых это не даст Яндексу продолжать экспансию в сфере Доставки. Вообще степень бесстыжести Яндекса и Деливери которые имеют комиссию такого размера и с ресторанов и с курьеров, поражает, но потом вспоминаешь что Яндекс ввел своеобразный налог для курьеров, кто не хочет заниматься продуктовой доставкой и не имеет термокороба, и берет с них дополнительную комиссию со всех заказав, вспоминаешь, да нет это же Яндекс у него берегов нет вообще.
Комментарий удален
Комментарий удален
Самое смешное, что у кфс уже раньше была своя служба доставки. Потом они ее отменили и стали доставлять через яндекс.еду и деливери.
Ах да, отличительной особенностью их собственной доставки, в период когда она была, было то что постоянно творилась какая-то фигня с меню. Особенно часто были недоступны к заказу ножки. Ну то есть их тупо не было.
И таки шо вы думаете - открыл сейчас их приложение, вот что мне доступно для заказа в разделе «сочная курица». А именно - нихрена.
С доставкой через деливери клаб была точно такая же история. На мой адрес не доставляли практически ничего, кроме стрипсов и пирожков. Потом в доставке каким-то чудом появились баскеты с ножками и всем остальным, притом что отдельно те же ножки заказать всё так же было невозможно.
С месяц назад, правда, на мой адрес вообще доставлять отказались. Ещё тогда подумал, что КФС уйдёт с деливери клаба.
PS. Адрес в пределах МКАДа, до области тут ещё целый километр :)
Как привлечь больше органического трафика? С помощью Keywords Tracking можно быстро приоритизировать релевантные ключи для продвижения, ориентируясь на точные метрики. Среди них — популярность, сложность, число просмотров, динамика позиций по запросу и другие. Так можно анализировать и своих конкурентов — причем исследовать их ASO-стратегии за…
Голосовой помощник Олег попробовал себя в новой роли. То есть буквально: сыграл в новом аудиоспектакле Мобильного художественного театра. Пьеса называется «Росмагия» и написана по мотивам творчества братьев Стругацких.
Можно тратить миллионы на рекламу и повышение узнаваемости бренда и не получать нужных результатов. Причина в том, что сложным рынкам не свойственны эмоциональные покупки.
«У меня нет целей по созданию глобального продукта с инвестициями. Для меня разработка — самоощущение, повышение качества жизни, а если я буду работать по 16 часов в день, то это качество жизни не повысит», — говорит основатель. Интервью с Сергеем Москалёвым.
Всё из-за сложностей с поставками сырья — тайфуны уничтожили миллионы кокосовых деревьев.
Собрали топовые истории, что получают в благодарность от гостей официанты в Москве и Питере, какие странные заказы принимают и на что тратят свои чаевые.
Разбор от бывшего директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова.
Обновлённая «Станция Мини» стоит от 5990 рублей, «Модуль» — 4990 рублей.
Сеть привлечёт курьеров сервиса «Прямиком».