«У меня нет целей по созданию глобального продукта с инвестициями. Для меня разработка — самоощущение, повышение качества жизни, а если я буду работать по 16 часов в день, то это качество жизни не повысит», — говорит основатель. Интервью с Сергеем Москалёвым.