KFC запустила собственную службу доставки Статьи редакции
Сеть привлечёт курьеров сервиса «Прямиком».
- Услуга заработала в Москве и Петербурге и в ближайшее время появится в других городах-миллионниках, пишет «Коммерсантъ». В компании считают, что сервис доставки позволит увеличить объём заказов на 15-20%.
- Для доставки через приложение и сайт сеть привлечёт курьеров сервиса «Прямиком» от ООО «Мастер Деливери», соинвестором которого выступает управляющая KFC в России Yum! Brands.
Среди крупных сетей фастфуда KFC станет первым игроком, кто запустил собственную доставку в Москве, отмечает «Ъ». Сеть тестировала доставку ещё в 2017 году в Москве, Подмосковье, а также в Оренбурге, Стерлитамаке, Уфе и Челябинске.
- Опрошенные изданием эксперты отмечают, что сеть развивает свою доставку, чтобы снизить зависимость от агрегаторов, у которых достаточно высокие тарифы: комиссия может варьироваться от 25% до 35% стоимости заказа.
- По данным издания, McDonald’s тестирует курьерскую службу в Петербурге. В Москве они работают с «Яндекс.Едой», Delivery Club и «Около». В Burger King сообщили «Ъ», что самостоятельно доставляют заказы и в Москве, но не уточнили, какая компания предоставляет им курьеров.
Всемирная расово пиндосская сеть обжираловок, специализирующаяся на приготовлении блюд из тухлой курятины; незаменимое звено всемирного заговора млекопитающих против пернатых, ежегодно истребляющее свыше миллиарда жертв теперь хочет в каждый дом тащить свои поделия, называемой едой для человеков. В Пиндосии сабж невозбранно пользуется успехом у ниггеров и прочих реднеков. KFC находится под колпаком у концерна «Пепси», который, в свою очередь, контролируется Мормонской церковью. ред.
Сеть привлечёт курьеров сервиса «Прямиком».
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