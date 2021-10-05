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Еда
Nazigul Jusupova

KFC запустила собственную службу доставки Статьи редакции

Сеть привлечёт курьеров сервиса «Прямиком».

  • Услуга заработала в Москве и Петербурге и в ближайшее время появится в других городах-миллионниках, пишет «Коммерсантъ». В компании считают, что сервис доставки позволит увеличить объём заказов на 15-20%.
  • Для доставки через приложение и сайт сеть привлечёт курьеров сервиса «Прямиком» от ООО «Мастер Деливери», соинвестором которого выступает управляющая KFC в России Yum! Brands.

  • Среди крупных сетей фастфуда KFC станет первым игроком, кто запустил собственную доставку в Москве, отмечает «Ъ». Сеть тестировала доставку ещё в 2017 году в Москве, Подмосковье, а также в Оренбурге, Стерлитамаке, Уфе и Челябинске.

  • Опрошенные изданием эксперты отмечают, что сеть развивает свою доставку, чтобы снизить зависимость от агрегаторов, у которых достаточно высокие тарифы: комиссия может варьироваться от 25% до 35% стоимости заказа.
  • По данным издания, McDonald’s тестирует курьерскую службу в Петербурге. В Москве они работают с «Яндекс.Едой», Delivery Club и «Около». В Burger King сообщили «Ъ», что самостоятельно доставляют заказы и в Москве, но не уточнили, какая компания предоставляет им курьеров.

#новости #kfc

1426 просмотров
13 13 комментариев
5
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Fred Han

Надо что бы доставкой KFC занимались только петухи, а доставкой мака - клоуны. Считаю такой расклад справедливым, и никак иначе🤷‍♂

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–8
Alexey QuQu

Ну так тебе точно надо будет устроится в KFC

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8
Johnny Vorony

Он вполне может себя попробовать в разных ролях )

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0
Sam Beckett

Вот это ты, конечно, шутканул! Поди расскажи эту шутку своим одноклассникам, им понравится

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5
Antony Jarmush

Всемирная расово пиндосская сеть обжираловок, специализирующаяся на приготовлении блюд из тухлой курятины; незаменимое звено всемирного заговора млекопитающих против пернатых, ежегодно истребляющее свыше миллиарда жертв теперь хочет в каждый дом тащить свои поделия, называемой едой для человеков. В Пиндосии сабж невозбранно пользуется успехом у ниггеров и прочих реднеков. KFC находится под колпаком у концерна «Пепси», который, в свою очередь, контролируется Мормонской церковью.  ред.

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–10
Zoir I

столько всего обязательно знать, чтоб просто покушать шеф бургер де люкс и острые крылышки?(

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9
Vitaliy Ivanov

Сценарист с ренТВ?)

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6
Antony Jarmush

лукоморье

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–2
Johnny Vorony
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3
Александр
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1
Old Nick

Это очевидный шаг. Кто же захочет 20% от оборота упускать.

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1
Павел Бойченко

Давно уже пора. Скоро и в Макдональдс запустят(но это не точно). KFC занимает лидирующее место на рынке.

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0
Тот самый партизан

У них курьеры потные, которые за 100 рублей носят заказ. 
При таком аутсорсинге нередко приносили вскрытые пакеты.
Принимать отказывался (по понятным причинам).

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0
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Читать все 13 комментариев
Еда
Nazigul Jusupova
KFC запустила собственную службу доставки Статьи редакции

Сеть привлечёт курьеров сервиса «Прямиком».

13 13 комментариев
5
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