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Еда
Nazigul Jusupova

Российский производитель растительного молока Velle запланировал открыть кофейни с собственными продуктами Статьи редакции

Открытие первой кофейни обойдётся в 8-10 млн рублей, посчитали в компании.

  • Первое заведение заработает в первом квартале 2022 года в Москве, при успешном пилотном проекте количество кофеен увеличится до 10, пишут «Ведомости» со ссылкой на основателя фонда Onyx, которому принадлежит Velle, Артура Сираканяна.
  • По его словам, вложения в пилотную точку и разработку концепции оцениваются в 8-10 млн рублей, а весь проект обойдётся компании до 100 млн рублей.
  • Для открытия первого заведения компания рассматривает торговые центры, в том числе «Авиапарк», «Метрополис», «Афимолл» и другие. Собственные заведения способствуют популяризации бренда, отмечает Сираканян. По его словам, доля продаж растительного молока в некоторых кофейнях выросла до 70%.
  • Velle была запущена в 2005 году основателем брендов Invite, «Быстров» Сергеем Выходцевым. Компания производит биоовсяные йогурты, не содержащие молока. В 2006 году пакет акций в Velle купил швейцарский инвестфонд Inventages Venture Capital.
  • По данным «Ведомостей», в 2020 году Velle приобрел фонд Onyx, акционером и основателем которого является Сираканян. Как следует из базы «Контур.Фокус», по итогам 2020 году выручка компании составила 284 млн рублей, чистый убыток – 77,5 млн рублей.

#новости #velle

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5 комментариев
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Миша Магадан

Опять они свой напиток белого цвета из какой-то ерунды называют растительным молоком.

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3
Строительный чувак

Если в кофейне напитки из молока, то это не кофейня, это молочня

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0
Наил

Так у них и не молоко. 
А растительный напиток - похожий на молоко ) ред.

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0
Агнец невинный

вложить треть своей выручки в кофейни .. ок

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0
Ilya Belov

Ждем успешного перехода компании к третьему фонду

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