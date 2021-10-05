Продажи: 5 причин почему не отвечает клиент

Существует много мнений относительно процесса продаж и его подконтрольности, но тем не менее это "процесс". И чем раньше вы начнете выстраивать свой - тем быстрее вы сможете выйти на контролируемый поток денег и рост компании.