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Еда
TJ

Mars предупредил поставщиков об ограничениях поставок шоколадок Bounty Статьи редакции

Всё из-за сложностей с поставками сырья — тайфуны уничтожили миллионы кокосовых деревьев.

Американская компания Mars, один из крупнейших производителей кондитерских изделий, предупредила клиентов о «вынужденном ограничении» поставок батончиков и конфет под брендом Bounty. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском представительстве.

Причина ограничений — повышенный спрос в начале года и сложности с поставками сырья. По словам источника газеты, менеджеры Mars говорят о нехватке кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса: например, на Филиппинах, где тайфуны повредили почти 49 млн кокосовых деревьев. Сотрудники не исключают, что сложности с поставками Bounty продлятся до 2022 года.

Директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова при этом сообщила, что дефицита продукции Bounty в магазинах не будет. «Ситуация никак не скажется на конечном потребителе», — считает она.

В 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России.

#новости #mars #

1689 просмотров
36 36 комментариев
6
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36 комментариев
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Артур Максимов

Ну что, закупаемся на низах, чтоб на хаях продать?)

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14
xxx xxx

Это пока кокосы были дешёвые их было не выгодно подделывать, слепят скоро из говна и палок начинку, никто не отличит.

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0
Nesterov Igor

Врут - это из-за проблем с поставками чипов.
Больше не могут внедрять нам чипы через баунти, Рептилоиды!

Ответить
13
Antony Jarmush

хватит называть это шоколадом

Ответить
6
Строительный чувак

Баунти — российское наслаждение

Ответить
4
Konstantin_Andreevich

"Все россияне попадут в рай"

Ответить
1
Для закладок

Слышал в мультике про собак и спагетти такую фразу

Ответить
1
Konstantin_Andreevich

Не ты один, видимо, смотрел этот мультик)

Ответить
0
Дмитрий О

Как говорят некоторые, россияне это собаки третьего мира. Так что если верить мультику, да, попадут.

Ответить
0
Вася Пражкин

Российское - это когда вместо кокоса заменитель из пальмы.
А белорусское - вместо кокоса картошка ).

Ответить
–2
юрий с

Кокос не из пальмы,? С елок их рвут, считаешь?

Ответить
3
Денис Мамаев

Кокос как картоха - в земле растет
Бацька экспортирует жеж

Ответить
1
Вася Пражкин

Кокос С пальмы, а не ИЗ.

Ответить
0
Leo Uvarov

пальмы разные бывают.

Масличная пальма
Масличная пальма, или Африканская масличная пальма, или Элеис гвинейский (лат. Elaeis…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Artemy

Бауманцы - райское наслаждение

Ответить
0
John Fima

Так тут вроде it ресурс, причем тут новость о шоколадках?

Ответить
0
Вася Пражкин

Шоколад питает мозг айтишника. А райское наслаждение помогает забыть о багах на время.

Ответить
8
MegaIniesta

О Багамах. Ведь откусив баунти в Багамы превратится моя однушка в мытищах

Ответить
0
Alexey QuQu

С каких пор vc это ресурс исключительно по IT стал

Ответить
2
Павел Бойченко

Не будет теперь райского наслаждения много)

Ответить
2
Andrew Muralov

В России не будет дефицита Баунти, так как основная субстанция производится на местном заводе органического синтеза. 

Ответить
2
Алексей Максимов

"Mars предупредил поставщиков..."
Что-то не так в этой фразе? Или я докапываюсь? 

Ответить
1
Строительный чувак

Правильно докапываешься!

В начале не хватает слова «компания», но VC в последнее время постоянно грешит кривым построением предложений, особенно в заголовках.

Ответить
0
Алексей Максимов

 Я про то, что зачем Марсу предупреждать "поставщиков" об ограничениях поставок своей готовой продукции? Поставщики Марса и так об этом должны знать (они обеспечивают сырьем).

 В тексте новости уже более корректно указано, что предупредили "клиентов".

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1
Александр _

Жаль, если пропадёт.
Их ведь так немного осталось - тех шоколадок, которые когда-то раскрасили моё серое советское детство.
Когда-то и отечественный шоколад был очень даже приличным, но сейчас все те старые бренды намного хуже их версий начала 90х.
Баунти, марс, сникерс, натс, твикс, киткат же так и остались неизменными.

Ответить
0
BearStrikesBack

Баунти, марс, сникерс, натс, твикс, киткат же так и остались неизменными.

У меня для вас плохие новости ...

Ответить
3
Ренат Зайдуллин

Баунти, марс, сникерс, натс, твикс, киткат же так и остались неизменными.

Ага, неизменными 😂😂😂

Ответить
2
Andrew Muralov

В Киеве купил вот такой отечественной украинский шоколад, очень даже неплохой. 45грн/120 руб 

Ответить
–1
Lucky Fucko

Закупаемся кокосом...

Ответить
0
bloger

Ого, баунти еще продают, давно не видел

Ответить
0
Dmitriy DovoS

.... Александрова при этом сообщила, что дефицита продукции Bounty в магазинах не будет. «Ситуация никак не скажется на конечном потребителе»...

Ну да, или уменьшат процент кокоса в батончиках/вес батончиков, или смешают часть с соевым заменителем, чтобы никто не заметил дифицита. 

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0
Алексей Драняев

Вначале чипсы Lay's, теперь это. Что дальше? Wagon Wheels и M&M's ?

Производитель Lay’s предупредил о возможных…
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vc.ru
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0
Dmitry Ryzhov

Mars предупредил поставщиков об ограничениях поставок шоколадок Bounty

всё пропало ред.

Ответить
0
Matvey Glazkov

Что же будет с рафаэлло???

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0
Ilya ZLodei

Баунти - новая греча

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0
Юрий Пахомов

Нужно закупаться ирисками

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0
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