Mars предупредил поставщиков об ограничениях поставок шоколадок Bounty Статьи редакции
Всё из-за сложностей с поставками сырья — тайфуны уничтожили миллионы кокосовых деревьев.
Американская компания Mars, один из крупнейших производителей кондитерских изделий, предупредила клиентов о «вынужденном ограничении» поставок батончиков и конфет под брендом Bounty. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском представительстве.
Причина ограничений — повышенный спрос в начале года и сложности с поставками сырья. По словам источника газеты, менеджеры Mars говорят о нехватке кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса: например, на Филиппинах, где тайфуны повредили почти 49 млн кокосовых деревьев. Сотрудники не исключают, что сложности с поставками Bounty продлятся до 2022 года.
Директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова при этом сообщила, что дефицита продукции Bounty в магазинах не будет. «Ситуация никак не скажется на конечном потребителе», — считает она.
В 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России.
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