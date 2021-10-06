«Nestle разработала креветки и яйца на растительной основе с водорослями и горохом»

Как мы вышли на оборот 1,5 млрд рублей в неделю с нуля за два года

Вторая годовщина компании и 1 млрд долларов ранрейта вдохновили меня на написание статьи, где я хочу поделиться подходом, который мы применяем в продажах, и фундаментом, на котором держится этот подход. Я и другие участники команды формировали этот подход много лет в разных компаниях — и, кажется, максимально успешно применили в…