Nestle разработала креветки и яйца на растительной основе с водорослями и горохом Статьи редакции
Выручка компании от продажи продуктов на растительной основе выросла до $1,08 млрд в год.
- Яйца и креветки на растительной основе можно будет купить в европейских магазинах под брендом Garden Gourmet, сообщает Bloomberg.
- В яйцах от Nestle — соевый белок и кислоты омега-3, а искусственные креветки сделаны из водорослей, гороха и азиатского растения коньяк.
- Выручка Nestle от продажи продуктов на растительной основе выросла до $1,08 млрд в год, сообщает Financial Times со ссылкой на исполнительного директора компании Марка Шнайдера. Nestle уже производит молочные продукты, мясо, гамбургеры, пиццы и заменитель тунца на растительной основе.
- По прогнозам Nestle, к 2025 году мировой рынок мяса и молочных продуктов растительного происхождения вырастет с $28,02 млрд до $45,26 млрд.
Ага, "вещь А" со вкусом "вещи Б", причем вполне очевидно, что решение для массмаркета не предполагает использование натуральных красителей, ароматизаторов и ценного сырья для "основы".
Вообще, если человек не ест яйца, мясо и т.д., но его тянет на их вкус и запах, то это уже повод задуматься, не занимается ли человек самообманом. Исключение - медицинские показания. Но уж точно не ради подобных людей Нестле старается.
Растение используется как декоративное, несмотря на запах гнилого мяса, издаваемый им во время цветения
Они гарантированно будут дешевле, потому что и растительное сырье дешевле.
И что дальше? Это не показатель)) Исходное сырье то дешевле, но кто будет платить им:
1) Лаборатория, где это придумали
2) Тонны ароматизаторов, хераторов и тд
3) Маркетинг, который тебя убедит, что это жрать лучше, чем вкушать отбивную
4) Оплата всяких патентов
5) Отбитие вложенных миллиардов в эту отрасль, явно же первые годы сидели в большом минусе, пока не придумали. Пора отбивать этот минус
6) Акционеры и прочие ребята, которые несколько лет слушали чушь про мясные блюда из травы не затем, чтобы это попробовать, а затем, чтобы увидеть увеличение прибыли
7) Прочее
Всякое растительное мясо не просто так дороже нормального, а по этим причинам в том числе. ред.
То, что вы пишете, разумно. Но я немного о другом. Бизнес прежде всего нацелен на масс-маркет, иначе нормально не заработать. Поэтому все равно цену будут загонять в те рамки, в которых товар будет доступен простому потребителю. Если его сделать дорогим, то люди просто купят обычные яйца и креветки, а цель-то прямо противоположная.
При этом будет, само собой, и линейка всяких "органических" товаров, которые будут стоить как золото.
ок, тогда почему растительное мясо такое дорогое? Разве сможет среднестатистический чел купить растительное мясо, заменив мясной рацион? А ведь выпускали все это для масс-маркета, дабы углеродный след уменьшить, помочь людям отказаться от мяса и так далее. А превратилось все в баловство с высокими ценами. Однажды это все действительно будет стоить копейки, а настоящая еда сильно вырастит в цене. Но не в ближайшие лет 5-7. ред.
Потому что:
- его делают похожим на мясо, а могли бы оставить в виде серого комка
- это немассовый товар - он популярен у всяких веганов, среди которых бедных крайне мало, а не у обычных людей
В те же сосиски можно пихнуть сою как есть, лишь перемешав - не более, поэтому и выгода. Но такое ведь не разрекламировать, не правда ли? Это будет наоборот антиреклама :)
Так что да, все это баловство, а точнее - пиар и бизнес. В проигрыше во всех смыслах, как обычно, останется простой потребитель.
Ну так себестоимость в несколько раз дешевле, чем у коровьего. Закупочная цена обычного молока 25 руб.
У 1 литра овсяного себестоимость, 1 литр воды + 100 грамм овсянки это максимум 5 руб. Даже со всеми налогами и пошлинами и объемами. Производство там простейшее. Так что вероятно это просто налог на "веганов".
Основной вклад, думаю, именно такой - спрос веганов и прочих любителей подобного, очень сильно превышающий предложение. Кстати, можно взять простой пример с бутилированной водой 0.5. Какова ее себестоимость, а какова - цена на полке? Колоссальная переплата за спрос на удобство (5л в разы выгоднее, не говоря о том, сколько стоят цистерны)
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