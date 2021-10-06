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Еда
Маша Цепелева

Nestle разработала креветки и яйца на растительной основе с водорослями и горохом Статьи редакции

Выручка компании от продажи продуктов на растительной основе выросла до $1,08 млрд в год.

  • Яйца и креветки на растительной основе можно будет купить в европейских магазинах под брендом Garden Gourmet, сообщает Bloomberg.
  • В яйцах от Nestle — соевый белок и кислоты омега-3, а искусственные креветки сделаны из водорослей, гороха и азиатского растения коньяк.
  • Выручка Nestle от продажи продуктов на растительной основе выросла до $1,08 млрд в год, сообщает Financial Times со ссылкой на исполнительного директора компании Марка Шнайдера. Nestle уже производит молочные продукты, мясо, гамбургеры, пиццы и заменитель тунца на растительной основе.
  • По прогнозам Nestle, к 2025 году мировой рынок мяса и молочных продуктов растительного происхождения вырастет с $28,02 млрд до $45,26 млрд.
Креветки Nestle на растительной основе Nestle
«Выращивать искусственное мясо так же сложно…
Инвесторы верят в индустрию, однако учёные сомневаются, что её расцвет произойдёт в ближайшем…
vc.ru

#новость #nestle

1254 просмотров
61 61 комментарий
6
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61 комментарий
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Тарас К.

Я задумаюсь над вашим предположением, когда придумаете... сало

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6
Fo Bo Hatt

Цэ гарный ответ!

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9
Василий Белогородов

Много лет назад, в 90-е, все увлекались крабовыми палочками, которые были не из крабов. И даже не всегда из рыбы. Так что ничего нового.

Ответить
5
Вася Пражкин

Если внимательно посмотреть состав некоторых дешевых продуктов - то там уже давно все из заменителей, улучшателей и хим. добавок. ред.

Ответить
1
Андрей Николаев

Можно и не смотреть на состав. Практически все сливочное масло сейчас с составом: "Пастеризованные сливки". А во рту так и чувствуется маргарин. Аналогично с большинством других товаров.

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1
Anton Konoplev
Ответить
0
Василий Белогородов

На 2:19 послышался мортал комбат)

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0
Mikhail Ivanov

Давайте писать честно, не на растительной основе а на химии. Склеить десять раз переработанные бобы и всякую растительную массу с помощью эмульгаторов, ароматизаторов и прочей химии в то что будет напоминать нормальную еду, сомнительное предложение.

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4
Denis Sh

Все в этом мире - химия. 

Ответить
0
Михаил Гельм

На природоведении

Ответить
0
Андрей Николаев

Ниче, веганы сожрут) И окружающим порекомендуют ред.

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0
Elena Banduro

Ура! Прекрасные новости для тех, кто не ест мясо. 

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0
Василий Белогородов

Ага, "вещь А" со вкусом "вещи Б", причем вполне очевидно, что решение для  массмаркета не предполагает использование натуральных красителей, ароматизаторов и ценного  сырья для "основы".

Вообще, если человек не ест яйца, мясо и т.д., но его тянет на их вкус и запах, то это уже повод задуматься, не занимается ли человек самообманом. Исключение - медицинские показания. Но уж точно не ради подобных людей Нестле старается.

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5
Elena Banduro

Василий, вы говорите как эксперт. Продолжайте)

Ответить
–1
Василий Белогородов

Я 6-й год уже продуктовую тематику мучаю) Так что кое в чем стал разбираться.

Ответить
0
Андрей Николаев

Для вас и так везде прекрасные новости. Берите в магазинах курицу и свинину. Будьте уверены, это не мясо)))

Ответить
0
Михаил Гельм

А что это?

Ответить
0
Андрей Николаев

Понятия не имею. Сравниваю со своим мясом - небо и земля. Все разное. Начиная от консистенции, заканчивая мясными волокнами. А магазинный фарш, особенно тот, что дешевле 250 руб за 400 грамм....крем какой-то непонятно из чего сделанный.

Ответить
0
Михаил Гельм

Сколько стоит ваш фарш? Доставляете по Питеру?

Ответить
0
Андрей Николаев

Извините, продажами продуктов занимаюсь редко и только соседям, живу в МО. Содержу семью и родителей, самим мало))

Ответить
1
Denis Sh

Зачем ты ешь СВОЕ мясо??? о_О

Ответить
0
Андрей Николаев

Ага, когда составлял предложение, был уверен, что сейчас начнутся шутки на эту тему. Был бы я в школе - тоже бы посмеялся)

Ответить
0
Denis Sh

Приходи завтра. Поржем. Первым физра.

Ответить
0
Denis Sh

Да и для тех, кто ест. Меньше пищевая конкуренция ) Но в целом, есть мнение, что в недалёком будущем кушать натуральное мясо/рыбу смогут себе позволить только весьма обеспеченные граждане.

Ответить
0
Антон Адамов

Прекрасная новость для лицемеров, да

Ответить
0
Костя Жажиев

Подумать только … через каких-то 10-15 лет
Мы не сможем отличить оригинальный продукт или например полностью перейдём на подобные продукты , а как это отразится на человеке ? Ведь никто не знает

Ответить
1
Василий Белогородов

Фото из будущего: "Потребители Нестле ползут в суд"

Ответить
4
Kuper Bad

Чувак, я в 7 лет кушал соевую курицу. Она очень была похожа на оригинал.
И это было лет 28 назад, и это все дорого было.
А сейчас, все дешевле. Но возможно дороже

Ответить
2
Andy Lenty

сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все

Ответить
0
Mikhail Ivanov

Если речь идет о котлете в бургер, возможно. Но нормальный стейк или куриную ножку вряд ли сделают.

Ответить
0
Кирилл Панин

Те, кто этим заправляет- им все равно. У них молочко "из под коровы"
А последствия будут не самыми хорошими. Организм может дать сбой- законы эволюции никто не отменял

Ответить
0
Denis Sh

Никак не отразится, при условии что все же будешь ещё и животные белки/жиры потреблять. А вот сахар уже отражается неслабо, человек эволюционно не приспособлен жрать его в таких объемах, в каких его последние лет 30 потребляют. Он сейчас почти во всем. 

Ответить
0
Vasya Aksyonov

Да, всё так, поэтому население земли стремительно сокращается

Ответить
0
Аналитик Толян

Я давно разработал пердёж с запахом бобов. Франшиза бесплатно. Обращайтесь.

Ответить
1
Leo Uvarov

пердеж выделяет парниковые газы.

Ответить
1
Михаил Гельм

Заботьтесь об углеродном следе, ешьте говно.

Ответить
1
33_rublya

Креветки из коньяка

what a time to be alive

Ответить
0
Leo Uvarov

Растение используется как декоративное, несмотря на запах гнилого мяса, издаваемый им во время цветения

Аморфофаллус коньяк
Аморфофаллус коньяк (лат. Amorphophallus konjac) — вид многолетних растений рода Аморфофаллус…
ru.wikipedia.org
Ответить
1
Maksim Shcheglov

Главное чтобы стоили не дороже обычных, а на вкус думаю будут норм

Ответить
0
Василий Белогородов

Они гарантированно будут дешевле, потому что и растительное сырье дешевле. Думать тут надо не о вкусе, а о пользе. Если есть "разнообразные" продукты, в составе (основа - скажем, соя, ибо самая дешевая) отличающиеся лишь ароматизаторами и вкусовыми добавками, то организм спасибо не скажет.

Ответить
0
Андрей Николаев

Они гарантированно будут дешевле, потому что и растительное сырье дешевле.

И что дальше? Это не показатель)) Исходное сырье то дешевле, но кто будет платить им:
1) Лаборатория, где это придумали
2) Тонны ароматизаторов, хераторов и тд
3) Маркетинг, который тебя убедит, что это жрать лучше, чем вкушать отбивную
4) Оплата всяких патентов
5) Отбитие вложенных миллиардов в эту отрасль, явно же первые годы сидели в большом минусе, пока не придумали. Пора отбивать этот минус
6) Акционеры и прочие ребята, которые несколько лет слушали чушь про мясные блюда из травы не затем, чтобы это попробовать, а затем, чтобы увидеть увеличение прибыли
7) Прочее

Всякое растительное мясо не просто так дороже нормального, а по этим причинам в том числе. ред.

Ответить
0
Василий Белогородов

То, что вы пишете, разумно. Но я немного о другом. Бизнес прежде всего нацелен на масс-маркет, иначе нормально не заработать. Поэтому все равно цену будут загонять в те рамки, в которых товар будет доступен простому потребителю. Если его сделать дорогим, то люди просто купят обычные яйца и креветки, а цель-то прямо противоположная.

При этом будет, само собой, и линейка всяких "органических" товаров, которые будут стоить как золото.

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1
Андрей Николаев

ок, тогда почему растительное мясо такое дорогое? Разве сможет среднестатистический чел купить растительное мясо, заменив мясной рацион? А ведь выпускали все это для масс-маркета, дабы углеродный след уменьшить, помочь людям отказаться от мяса и так далее. А превратилось все в баловство с высокими ценами. Однажды это все действительно будет стоить копейки, а настоящая еда сильно вырастит в цене. Но не в ближайшие лет 5-7. ред.

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0
Василий Белогородов

Потому что:
- его делают похожим на мясо, а могли бы оставить в виде серого комка
- это немассовый товар - он популярен у всяких веганов, среди которых бедных крайне мало, а не у обычных людей

В те же сосиски можно пихнуть сою как есть, лишь перемешав - не более, поэтому и выгода. Но такое ведь не разрекламировать, не правда ли? Это будет наоборот антиреклама :)

Так что да, все это баловство, а точнее - пиар и бизнес. В проигрыше во всех смыслах, как обычно, останется простой потребитель.

Ответить
1
Станислав Назаров

Соевое молоко сильно дороже обычного. 

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0
Василий Белогородов

И этому есть причины. Соя сама по себе дешевая. Именно поэтому фраза "в колбасу напихали сои" давно стала оскорбительной. На скрине речь про ценообразование за рубежом, если что. ред.

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0
Станислав Назаров

Окей, а почему овсяное или рисовое молоко дороже обычного?
По моим ощущениям, там себестоимость рублей 10 максимум.  ред.

Ответить
0
Василий Белогородов

По тем же причинам, что и соевое. То есть на скрине можно заменить слово "соевое" на "растительное".

Ответить
0
Станислав Назаров

Ну так себестоимость в несколько раз дешевле, чем у коровьего. Закупочная цена обычного молока 25 руб. 
У 1 литра овсяного себестоимость, 1 литр воды + 100 грамм овсянки это максимум 5 руб. Даже со всеми налогами и пошлинами и объемами. Производство там простейшее. Так что вероятно это просто налог на "веганов".

Ответить
0
Василий Белогородов

Основной вклад, думаю, именно такой - спрос веганов и прочих любителей подобного, очень сильно превышающий предложение. Кстати, можно взять простой пример с бутилированной водой 0.5. Какова ее себестоимость, а какова - цена на полке? Колоссальная переплата за спрос на удобство (5л в разы выгоднее, не говоря о том, сколько стоят цистерны)

Ответить
0
Алексей Лисовицкий

«Nestle разработала креветки и яйца на растительной основе с водорослями и горохом»

Теперь нужно, чтобы она их все съела  ред.

Ответить
0
Евгений Ларин

Только бизнес ничего личного

Ответить
0
Alex Batorsky

Матрица, начало...

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0
Александр Никитин

Nestle на мой взгляд самая нечистоплотная компания в плане использования ГМО и сои. 

Ответить
0
Илья Шишкунов

Очень люблю морепродукты, жаль, что везде, где я бываю, цены на них выше, чем на мясо. 
Каждый день бы устриц, кальмаров, раков, креветки, рыбу разную, эх :( 

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0
Andy Lenty

И лобстеров

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0
Андрей Николаев

В сетевых магазах часто акции бывают. Можно кило креветок королевских за 650-700 руб взять, вместо 1200. Кальмаров за 300-400 руб вместо 700. И так далее. В чем проблема каждый день это все есть?) Увидел акцию - взял сразу кило 15, и ешь вдоволь. ред.

Ответить
0
33_rublya

Ну, кстати, яйца понятно почему под замену, а креветки зачем?? Их не хватает или что?

Ответить
0
John Doe

#нахуйтакжить

Ответить
0
Алексей Гуторов

На фоне новости что "Продукты рекордно подорожали впервые за 40 лет" звучит обнадёживающе

Ответить
0
Vasya Aksyonov

Креветки на основе конняку уже можно купить, по крайней мере в Петербурге, и они офигенные — сильно вкуснее и приятнее обычных королевских креветок :) С маленькими или тигровыми креветками я бы их не сравнивал, правда

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0
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