Московские рестораторы начали готовиться к возможным новым ограничениям из-за Covid-19 — собирают свои предложения Статьи редакции
На всякий случай.
Бизнес планирует в середине октября провести встречу с мэрией «по вопросам как бы поменьше денег потерять в очередной волне ограничений». Об этом в Telegram-канале «БизнесВресторанахМосквы» написала основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова.
Предприниматели готовят письмо со своими предложениями, говорится в сообщении.
Позже Татулова уточнила, что сейчас «никого не закрывают» и предложения готовятся «превентивно», и отредактировала пост.
«Мы превентивно конструктивно и в обычном режиме работаем с департаментом предпринимательства и департаментом потребительского рынка. Убрала даже про встречу. Потому что нет никакой даты, мы просто договорились, что надо обсудить и готовим предложения», — написала она.
Пока никаких решений о введении новых ограничений не принято, подтвердил в разговоре с vc.ru ресторатор и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Бизнес планирует «найти разумный компромисс» по ограничениям, если они будут введены.
- В конце сентября глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что в Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах и кафе. Однако пока в столице не планируют вводить новые ограничения в связи с ростом заболеваемости Covid-19.
- Источник «Интерфакса» также говорил, что пока власти не планируют вводить ограничения. Однако если заболевших станет больше, он допустил возвращение QR-кодов в кафе и ресторанах и обязательного перевода не менее 30% сотрудников на удалёнку.
- Заболеваемость в Москве растёт со второй половины сентября. В мэрии отмечали 22 сентября, что по отношению к прошлой неделе количество заболевших выросло на 24%, а госпитализаций — на 15%.
Несколько моих знакомых недавно пытались в МСК обратиться к врачам из-за проблем со здоровьем (никак не связано с COVID, но не менее опасно). Очередь 3-4 недели.
Это все конечно замечательно, вакцинация, вечная борьба с коронавирусом, но существуют не менее опасные болезни сердца, онкология и прочие болячки от которых гибнет достаточно людей.
И в сложившейся ситуации я более чем уверен, что все эти цифры смертности очень сильно связаны с тем, что начали пачками умирать хроники, потому что на них тупо забили. Нахрена их лечить? За них доплату не дадут, а если даже они сдохнут, то все равно можно будет сделать тест, найти в человеке кусок коронавируса и сказать что он умер именно от него.
Недавно заезжал знакомый, у его девушки от "коронавируса" умер недавно отец. "За пару дней руки пожелтели, сам пожелтел и умер, сказали коронавирус". Я вот них*я не врач, но где-то слышал, что если человек желтеет внезапно и умирает это что-то связанное с печенью. Теперь видимо нет. ред.
А по существу есть что сказать? Потому что если верить официальной информации, то сначала чтобы избежать коронавируса надо было носить маску. Потом перчатки. Потом оказалось что носить надо всем и до момента пока не сделают вакцину. Потом, что надо уколоть вакцину и носить и маски и перчатки. Потом, что ВСЕМ надо сделать вакцину и носить маски и перчатки. Потом, что всем надо сделать РЕвакцину после вакцины и носить маски и перчатки.
Пора уже включить остатки мозга и понять, что это обычный вирус. Что смерть 0.15% населения за 2 года в РФ это не эпидемия и не пандемия. Что если не передохли до сих пор, то и дальше даже при сохранении "ужасных" темпов смертности в период пандемии, за 10 следующих лет умрет максимум 1.5% страны. ред.
Ну ок, продолжайте верить официальной статистике, где любого 80 летнего старика, страдающего кучей болячек при смерти запишут в жертвы ковида, даже если он переболел им год назад.
Ведь единственное лекарство от ковида, как показала практика это официальные публичные мероприятия, согласованные властями и выборы.
Целью этих ограничений, как раз и является, чтобы вы денег побольше потеряли. Чтобы в ваших бюджетах были пробиты дыры. А затем, когда лопнет мировой финансовый пузырь, вы побежите к государству за спасительными кредитами, но ситуация будет настолько плохая, что отдать вы их не сможете и ваши заведения, перейдут к организаторам всего этого спектакля.
Так во всем мире и со всеми отраслями. Не просто так все страны мира приняли законы о спасении "Системообразующих компаний и недопущении их банкротства", под разными законами. Блестящая схема и главное - законная. Так, у сильных мира сего, совершенно бесплатно все отберут более сильные.
Вот и вся схема, без всяких фокусов и волшебства. А самое веселье на финансовых рынках начнется чуточку позже. Великолепное зрелище предстоит и Великая депрессия просто отдыхает в сторонке, особенно на фондовых рынках, ведь смотря на график, так легко обмануться и поверить в то, что он всегда будет расти, не смотря ни на какие кризисы. Жаль, что это не так и рынок уже никогда не вернется к тем показателям, что есть сейчас. И еще больше жаль тех, кто начнет сигать с крыш, потеряв все в этом казино, ибо, шансов сохранить свои накупленные акции - нет никаких, а вернуть деньги - тем более. ред.
Молодцы, что заранее пытаются принять меры к тому, чтобы остаться на плаву, но... Они, что, реально в это верят? Не знаю, как в Москве, а в провинции мало кто что соблюдает, и каких-то особых проблем у людей я не замечаю. Да, по TV постоянно озвучивают рост заболеваемости, но окружающие меня люди стабильно все на месте - без масок, дистанций и удалёнки.
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