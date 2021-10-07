На всякий случай.

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Бизнес планирует в середине октября провести встречу с мэрией «по вопросам как бы поменьше денег потерять в очередной волне ограничений». Об этом в Telegram-канале «БизнесВресторанахМосквы» написала основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова.

Предприниматели готовят письмо со своими предложениями, говорится в сообщении.

Первое сообщение в Telegram-канале «БизнесВресторанахМосквы»

Позже Татулова уточнила, что сейчас «никого не закрывают» и предложения готовятся «превентивно», и отредактировала пост.

«Мы превентивно конструктивно и в обычном режиме работаем с департаментом предпринимательства и департаментом потребительского рынка. Убрала даже про встречу. Потому что нет никакой даты, мы просто договорились, что надо обсудить и готовим предложения», — написала она.

Пока никаких решений о введении новых ограничений не принято, подтвердил в разговоре с vc.ru ресторатор и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Бизнес планирует «найти разумный компромисс» по ограничениям, если они будут введены.