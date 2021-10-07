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Еда
Таня Боброва

Московские рестораторы начали готовиться к возможным новым ограничениям из-за Covid-19 — собирают свои предложения Статьи редакции

На всякий случай.

34 34 комментария
1710 просмотров

Бизнес планирует в середине октября провести встречу с мэрией «по вопросам как бы поменьше денег потерять в очередной волне ограничений». Об этом в Telegram-канале «БизнесВресторанахМосквы» написала основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова.

Предприниматели готовят письмо со своими предложениями, говорится в сообщении.

Первое сообщение в Telegram-канале «БизнесВресторанахМосквы»

Позже Татулова уточнила, что сейчас «никого не закрывают» и предложения готовятся «превентивно», и отредактировала пост.

«Мы превентивно конструктивно и в обычном режиме работаем с департаментом предпринимательства и департаментом потребительского рынка. Убрала даже про встречу. Потому что нет никакой даты, мы просто договорились, что надо обсудить и готовим предложения», — написала она.

Пока никаких решений о введении новых ограничений не принято, подтвердил в разговоре с vc.ru ресторатор и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Бизнес планирует «найти разумный компромисс» по ограничениям, если они будут введены.

  • В конце сентября глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что в Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах и кафе. Однако пока в столице не планируют вводить новые ограничения в связи с ростом заболеваемости Covid-19.
  • Источник «Интерфакса» также говорил, что пока власти не планируют вводить ограничения. Однако если заболевших станет больше, он допустил возвращение QR-кодов в кафе и ресторанах и обязательного перевода не менее 30% сотрудников на удалёнку.
  • Заболеваемость в Москве растёт со второй половины сентября. В мэрии отмечали 22 сентября, что по отношению к прошлой неделе количество заболевших выросло на 24%, а госпитализаций — на 15%.

#новость #москва #covid19

34 34 комментария
3
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34 комментария
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StepanCapusta

Вот бы еще нормальную статистику иметь по ковиду.
А то гадание на гуще: закроют - не закроют, введут - не введут

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3
Александр Привалов

А при чем тут статистика? Мы сейчас на 1-м месте в мире, куда еще показательнее? Всем плевать (по 900 раз в день плевать).

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–2
- -

Несколько моих знакомых недавно пытались в МСК обратиться к врачам из-за проблем со здоровьем (никак не связано с COVID, но не менее опасно). Очередь 3-4 недели.

Это все конечно замечательно, вакцинация, вечная борьба с коронавирусом, но существуют не менее опасные болезни сердца, онкология и прочие болячки от которых гибнет достаточно людей.

И в сложившейся ситуации я более чем уверен, что все эти цифры смертности очень сильно связаны с тем, что начали пачками умирать хроники, потому что на них тупо забили. Нахрена их лечить? За них доплату не дадут, а если даже они сдохнут, то все равно можно будет сделать тест, найти в человеке кусок коронавируса и сказать что он умер именно от него.

Недавно заезжал знакомый, у его девушки от "коронавируса" умер недавно отец. "За пару дней руки пожелтели, сам пожелтел и умер, сказали коронавирус". Я вот них*я не врач, но где-то слышал, что если человек желтеет внезапно и умирает это что-то связанное с печенью. Теперь видимо нет. ред.

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6
Иван Шеметов

Недавно заезжал знакомый

все таки истории нужно банить на всех порталах мира 

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12
- -

А по существу есть что сказать? Потому что если верить официальной информации, то сначала чтобы избежать коронавируса надо было носить маску. Потом перчатки. Потом оказалось что носить надо всем и до момента пока не сделают вакцину. Потом, что надо уколоть вакцину и носить и маски и перчатки. Потом, что ВСЕМ надо сделать вакцину и носить маски и перчатки. Потом, что всем надо сделать РЕвакцину после вакцины и носить маски и перчатки.

Пора уже включить остатки мозга и понять, что это обычный вирус. Что смерть 0.15% населения за 2 года в РФ это не эпидемия и не пандемия. Что если не передохли до сих пор, то и дальше даже при сохранении "ужасных" темпов смертности в период пандемии, за 10 следующих лет умрет максимум 1.5% страны.  ред.

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1
Иван Шеметов

по существу ты слухи распространяешь

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1
- -

Ну ок, продолжайте верить официальной статистике, где любого 80 летнего старика, страдающего кучей болячек при смерти запишут в жертвы ковида, даже если он переболел им год назад.

Ведь единственное лекарство от ковида, как показала практика это официальные публичные мероприятия, согласованные властями и выборы.

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0
Иван Шеметов

Власти у нас к сожалению не научились делать , что либо не через жопу 
а пока нет доказательств , что про любого старика не пиши
у меня есть информация , что статистика занижена , но пока нет доказательств мы будем кидаться слухами

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0
Иван Шеметов

и 1.5% это 3 миллиона, подумаешь 3 миллиона граждан умерли  ред.

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0
Ли Си Цын

но существуют не менее опасные болезни сердца, онкология и прочие болячки от которых гибнет достаточно людей

Вы приблизились опасно близко к пониманию, голубчик. Представляете, сколько всего можно весело и задорно будет списать в расход за период "ужасного вируса"? 

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1
Правильный Взгляд

С пожелтением кожи от цирроза печени _быстро_ умирают, это первое , что при ходит в голову после желтухи.
А то, что списывают на ковид всё подряд - это предсказуемо.

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0
Ли Си Цын

Вот бы еще нормальную статистику иметь по ковиду

Чем вас официальная от Минздрава не устраивает? 

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0
Балабаев вячеслав

Непонятно каковы критерии отнесения смерти к смерти от ковид.
До сих пор эта критериальность не опубликована.Как и принципы отнесения теста на ковид к положительному или отрицательному.

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3
Ли Си Цын

Непонятно каковы критерии отнесения смерти к смерти от ковид.

А зачем вам что-то понимать? Доктор сказал ковид - значит ковид. 

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0
Dmitry Ulitin

График умерших по дням по регионам например ред.

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0
StepanCapusta

Не устраивает тем, что в прошлом году при гораздо меньших официальных смертях закрывали все, а сегодня при нынешних официальных данных, все работает. 
Для примера Германия: при достижении такой-то цифры ( не помню точно..) все открываем, при такой-то все закрываем. 
А нам на что держать ориентир?

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0
evilnw

В прошлом году было шоу "обнуление". Из-за него не было плохих новостей. Потому людям запретили умирать.

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0
Эмилия Теплова

Это не от статистики зависит, а наверное от выполнения планов по вакцинации.

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0
Маркетологов к стенке

Целью этих ограничений, как раз и является, чтобы вы денег побольше потеряли. Чтобы в ваших бюджетах были пробиты дыры. А затем, когда лопнет мировой финансовый пузырь, вы побежите к государству за спасительными кредитами, но ситуация будет настолько плохая, что отдать вы их не сможете и ваши заведения, перейдут к организаторам всего этого спектакля. 
Так во всем мире и со всеми отраслями. Не просто так все страны мира приняли законы о спасении "Системообразующих компаний и недопущении их банкротства", под разными законами. Блестящая схема и главное - законная. Так, у сильных мира сего, совершенно бесплатно все отберут более сильные.
Вот и вся схема, без всяких фокусов и волшебства. А самое веселье на финансовых рынках начнется чуточку позже. Великолепное зрелище предстоит и Великая депрессия просто отдыхает в сторонке, особенно на фондовых рынках, ведь смотря на график, так легко обмануться и поверить в то, что он всегда будет расти, не смотря ни на какие кризисы. Жаль, что это не так и рынок уже никогда не вернется к тем показателям, что есть сейчас. И еще больше жаль тех, кто начнет сигать с крыш, потеряв все в этом казино, ибо, шансов сохранить свои накупленные акции - нет никаких, а вернуть деньги - тем более. ред.

Ответить
0
Masha Kovalyova

Объяснение хорошее, но совсем не раскрыли тему блютуз-чипов в прививках.

Ответить
8
Маркетологов к стенке

На моем андроиде все прекрасно отображается. На айфонах нет.

Ответить
1
Александр Привалов

Что за чушь, какие-то блютуз-чипы. Уже давно в закрытых телеграм-каналах рассказали, что это работает через ИК-порт, т.е. человеком можно управлять с обычного ПУЛЬТА. ред.

Ответить
1
Эмилия Теплова

По-моему давно никто не скрывает что основная цель всех ограничений не забота о здоровьях, а принуждение к вакцинации.
"Поставь вакцину и ешь как раньше".🤦‍♀ ред.

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3
StepanCapusta

Я бы добавил еще заработок на вакцине. Если бы на первом месте реально стояла забота о здоровье, то все вакцины разрешенные ВОЗ, были бы у нас в обороте.

Ответить
1
Melissa Mata

Молодцы, что заранее пытаются принять меры к тому, чтобы остаться на плаву, но... Они, что, реально в это верят? Не знаю, как в Москве, а в провинции мало кто что соблюдает, и каких-то особых проблем у людей я не замечаю. Да, по TV постоянно озвучивают рост заболеваемости, но окружающие меня люди стабильно все на месте - без масок, дистанций и удалёнки.

Ответить
1
Ivan Susanin

У вас своеобразное окружение. У меня куча знакомых кто умер, кто в больнице лежал, кто дома переболел

Ответить
0
Irina Gagina

Может у Вас?(без обид) У меня вообще никого, даже не болели "бессимптомно". И я далеко не одна такая.

Ответить
1
Александр Привалов

готовим предложения

Ну т.е. вы ничему не научились, понятно

Ответить
0
Sasha Bochkin

Опечатка: готовим задницы

Ответить
0
Дмитрий Спектор

Si vis pacem, para bellum (хочешь мира — готовься к войне)

Ответить
0
Ivan Susanin

QR коды выглядят как самый рабочий способ. Тем более, шанс привиться всем дан достаточный, за год почти

Ответить
0
Irina Gagina

Это похоже на вопрос:"Нас собираются пороть, давайте и вас будут заодно, поэтому выбирайте каждый для себя плётку и скамейку".

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0
Александр Привалов

Скорее "барин опять проигрался в карты соседям и в плохом настроении, давайте сами придумаем себе наказание"

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0
Даниил Слесарчук

Ща погодите, еще пару доз, ну и и на две недельки закроемся. Ну чтоб сгладить кривую..

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0
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