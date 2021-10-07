«Яндекс.Еда» ввела сервисный сбор для пользователей Статьи редакции
Размер сбора определяет алгоритм, он может меняться в зависимости от региона.
Пользователи «Яндекс.Еды» заметили сервисный сбор в 29 рублей вне зависимости от суммы заказа. После оплаты сервис сообщает, что «внедряет новые функции и улучшает сервис».
Представитель «Яндекс.Еды» пояснил «Ведомостям», что сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуг на фоне быстрого роста заказов и увеличения нагрузки на все службы сервиса.
Размер сбора определяет алгоритм, он может отличаться в разных регионах. Сбор — «общемировая практика для многих сервисов», сказал изданию представитель компании.
- В мае сервисный сбор с пользователей ввёл Delivery Club. Его базовая ставка — 19 рублей.
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Размер сбора определяет алгоритм, он может меняться в зависимости от региона.
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