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Еда
Маша Цепелева

«Яндекс.Еда» ввела сервисный сбор для пользователей Статьи редакции

Размер сбора определяет алгоритм, он может меняться в зависимости от региона.

30 30 комментариев
2479 просмотров

Пользователи «Яндекс.Еды» заметили сервисный сбор в 29 рублей вне зависимости от суммы заказа. После оплаты сервис сообщает, что «внедряет новые функции и улучшает сервис».

Представитель «Яндекс.Еды» пояснил «Ведомостям», что сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуг на фоне быстрого роста заказов и увеличения нагрузки на все службы сервиса.

Размер сбора определяет алгоритм, он может отличаться в разных регионах. Сбор — «общемировая практика для многих сервисов», сказал изданию представитель компании.

  • В мае сервисный сбор с пользователей ввёл Delivery Club. Его базовая ставка — 19 рублей.

#яндекседа #новость

Спасибо за наводку Пешка Комитета
30 30 комментариев
15
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30 комментариев
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S8dAS

Я вижу ситуацию так:
Яндекс берёт сбор сервисный (считай комиссию) с покупателя.
Комиссию с курьера.
Комиссию с ресторана.

Ништяк схема. 

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23
Артем Гарбарт

А какую такую комиссию с курьера они берут?

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3
Олег Саенов

штраф за повышенное атмосферное давление

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2
Mr Yellow

или за переизбыток тестостерона при доставке )

Ответить
0
Roman Goncharenko

Ну лишь бы не переизбыток тестостерона курьера в доставляемой еде...

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1
Zloy Sniper

Когда же вы, жадные и злые, поймете, что Яндексу ваши деньги нужнее. Яндекс большая компания, там работают умные люди. Они знают, что деньги не падают вам с неба, в Яндексе понимают, что вам нужны ваши деньги. Но и вы же поймите наконец - Яндексу они НУЖНЕЕ. Как поймете, так и рефлексировать по поводу сбора перестанете.

Ответить
9
Вячеслав Андреевич

Отличная схема, 3-ой сбор с покупателя, продавца, курьера

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7
Арабский месяц

Яндеrc, а ничего, что я и так за Плюс ежемесячно плачу, суки???
Я и так из-за вашей Еды жирный, так еще теперь доплачивать за это буду??!! Это ВЫ мне должны доплачивать 29 руб. в качестве компенсации >:-(

Ответить
5
Daria Titova

Кстати, да, могли бы с подписчиков Плюса мзду не брать 

Ответить
4
Психический шар

Как раз с Плюсовцев ожидается сбор повыше)))

Ответить
1
Ivan Miasnikov

Деливери тоже с подписчиков комбо сбор берет..

Ответить
0
Роман Дегтярев

И чего? Они вроде последние ввели сбор, у DC он полгода уже

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5
Ivan Susanin

Причем я вообще не понял, как сервисный сбор Деливери рассчитывается. То рубль, то несколько десятков рублей

Ответить
3
Психический шар

Как карта ляжет..))

Ответить
8
Spiker Spunreal

Чем меньше прибыль с заказа, тем больше сервисный сбор. ред.

Ответить
4
Пешка Комитета

ну моя статья как минимум из-за отсутствия анонса и недоработки в веб-версии)

Ответить
4
Роман Дегтярев

А ты пресс релиза ждал? Ахах

Ответить
0
Aleksandr A

А за что сервисный сбор? Я думал, еда берет такие вещи с продавца.

Ответить
3
Василий Петров

Нужно больше золота, милорд

Ответить
7
Александр Медведь

Не только с продавца, но и с курьера... А вот с покупателя пока не брали. Теперь берут.

Ответить
2
Майк Семёнов

Как не брали с покупателя? Неужели один я платил за доставку?

Ответить
2
Denis Titov

Доставку нужно делить с курьером и рестораном, а сервисный сбор ни с кем делить не надо и он идет напрямую в прибыль. В этом смысл сервисного сбора любой компании, им ни с кем из цепочки делиться не надо.

Ответить
0
Matvey Glazkov

Милорд, казна пустеет.

Ответить
3
Dmitrii Luckyenko

https://www.youtube.com/watch?v=t9kQLU_o5lU олды поймут

Ответить
2
Никита Зимин

У Яндекса и так доставка по 300 рублей из кафе через дорогу, так ещё и сервисный сбор появился. С другой стороны чего ещё ждать от конторы пидорасов?

Ладно ещё многие сервисы таким образом стимулируют к покупке подписки, но Яндекс то со своим плюсом куда полез? ред.

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2
Люц Шнайдер

Девять рублей 

Ответить
1
Василий Белогородов

Вот так новости. Понимаю, почему в заказе именно влажная салфетка. Я бы тоже ее стал добавлять от такого

Ответить
0
Дима Анонимный

В фонд повышения зарплаты работникам этой айти-галеры

Ответить
0
Edward Dette

Им надо же на что-то завод серверный под Рязанью строить, вот и стригут)

Ответить
0
Daniil Shvedov

Дата, доминирование, дойка

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0
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