Если коротко — лучше всего использовать пластик.

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Broniboy и «Собиратор» рекомендуют использовать для доставки пластик, который безопасен для человека и подлежит переработке, рассказали vc.ru компании в совместном релизе. Они считают, что это «единственный приемлемый вариант» для упаковки готовой еды и напитков.

Компании рекомендуют отказаться от токсичных и сложноперерабатываемых видов пластика, а также в большинстве случаев — от крафтовой и биоразлагаемой упаковки. Первые нельзя сдать на переработку, а для вторых в России нет специальной инфраструктуры.

Для еды Broniboy и «Собиратор» рекомендуют использовать упаковку из полипропилена, для напитков — алюминия, стекла и полиэтилена высокого давления.

В гайдлайне компании описывают, как подобрать упаковку в зависимости от блюда — например, можно использовать контейнеры из полипропилена, но лучше не использовать другой пластик или несколько видов, так один могут не принять на переработку.