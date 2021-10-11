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Еда
Евгения Евсеева

Сервис курьерской доставки Broniboy и «Собиратор» выпустили рекомендации по экологичной упаковке для ресторанов и кафе Статьи редакции

Если коротко — лучше всего использовать пластик.

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Broniboy и «Собиратор» рекомендуют использовать для доставки пластик, который безопасен для человека и подлежит переработке, рассказали vc.ru компании в совместном релизе. Они считают, что это «единственный приемлемый вариант» для упаковки готовой еды и напитков.

Компании рекомендуют отказаться от токсичных и сложноперерабатываемых видов пластика, а также в большинстве случаев — от крафтовой и биоразлагаемой упаковки. Первые нельзя сдать на переработку, а для вторых в России нет специальной инфраструктуры.

Для еды Broniboy и «Собиратор» рекомендуют использовать упаковку из полипропилена, для напитков — алюминия, стекла и полиэтилена высокого давления.

В гайдлайне компании описывают, как подобрать упаковку в зависимости от блюда — например, можно использовать контейнеры из полипропилена, но лучше не использовать другой пластик или несколько видов, так один могут не принять на переработку.

Также компании рассказывают, зачем переходить на унифицированную упаковку и как отказаться от лишнего пластика и другое. Например, можно убрать наклейки и использовать салфетки из вторичной целлюлозы.

#broniboy #собиратор #экология

1 1 комментарий
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1 комментарий
Популярные
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Teddy Loaf

Увидел ответы на сайте, но все же их постановка смущает.

Каков процент людей, сдающих пластик?
Учитывая этот процент, что является наименьшим злом – как-то, но разлагающаяся упаковка или перерабатываемый пластик который потенциально сдаст тот процент людей?

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