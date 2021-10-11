IKEA начала продавать в России вегетарианский аналог хот-догов с сосиской из овощей Статьи редакции
С 2020 года компания продаёт экодельки — фрикадельки на растительной основе.
- Такой хот-дог получил название вегги-доги. Овощную сосиску делают из капусты кейл, чечевицы, киноа, лука, моркови и специй, пишет Forbes.
- Сосиски продаются в булочке для хот-догов вместе с красной маринованной капустой, жареным луком и горчичным соусом. Собственная это разработка или нет, в компании не уточняют.
- Стоит такая сосиска 39 рублей — как и классический хот-дог. Купить вегетерианский аналог можно во всех бистро IKEA в России кроме магазинов «IKEA Сити».
- С августа 2020 года IKEA продаёт в России экодельки — фрикадельки на растительной основе, по вкусу и внешнему виду похожие на мясо. В ресторане порция из восьми штук стоит 169 рублей, замороженные фрикадельки — 349 рублей за полкило. Кроме них, в ассортименте компании есть вегедельки — овощные фрикадельки.
- В ноябре IKEA объявила о планах к 2025 году увеличить долю блюд на растительной основе в меню своих ресторанов до 50%.
Интервью говорят, что около нуля прибыли с еды, но значительно больше в целом выходит.
https://www.mashed.com/125562/the-untold-truth-of-the-ikea-food-court/
Потому что прибыль идёт от продажи ассортимента - главное ведь что магазин работает в плюс, а не то, что тефтельки почти бесплатные.
ИКЕА же одна из первых, если не первая, ввела огромные павильоны со всем причитающимся. По ним покупатель должен как можно больше ходить. Помешать походу в первую очередь могут три вещи: хочется у туалет, устал и проголодался/жажда. Первое решается туалетом, второе кафешкой. В результате на максимуме покупашка может провести в магазине весь день.
Ещё можно добавить правильный эмоциональный фон и ассоциации. Когда твой магазин связан с воспоминаниями о вкусных тефтельках это намного лучше, чем с тем, что он связан с огромным павильоном и какой-нибудь ни разу не надоедливой музыкой..) ред.
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С 2020 года компания продаёт экодельки — фрикадельки на растительной основе.
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