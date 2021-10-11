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Еда
Евгения Евсеева

IKEA начала продавать в России вегетарианский аналог хот-догов с сосиской из овощей Статьи редакции

С 2020 года компания продаёт экодельки — фрикадельки на растительной основе.

  • Такой хот-дог получил название вегги-доги. Овощную сосиску делают из капусты кейл, чечевицы, киноа, лука, моркови и специй, пишет Forbes.
  • Сосиски продаются в булочке для хот-догов вместе с красной маринованной капустой, жареным луком и горчичным соусом. Собственная это разработка или нет, в компании не уточняют.
  • Стоит такая сосиска 39 рублей — как и классический хот-дог. Купить вегетерианский аналог можно во всех бистро IKEA в России кроме магазинов «IKEA Сити».
  • С августа 2020 года IKEA продаёт в России экодельки — фрикадельки на растительной основе, по вкусу и внешнему виду похожие на мясо. В ресторане порция из восьми штук стоит 169 рублей, замороженные фрикадельки — 349 рублей за полкило. Кроме них, в ассортименте компании есть вегедельки — овощные фрикадельки.
  • В ноябре IKEA объявила о планах к 2025 году увеличить долю блюд на растительной основе в меню своих ресторанов до 50%.
Хот-доги с овощной сосиской IKEA

#новость #ikea

1363 просмотров
30 30 комментариев
8
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30 комментариев
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Илья Шишкунов

В очередной раз напоминаю, что они торгуют едой абсолютно в ноль и это чуть ли не единственный кейс, когда еда реально для вас стоит по цене её производства.

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16
Илья Шишкунов

А ещё соусы у них офигенные

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7
Sherry Price

Ради хот догов к ним частенько заезжаем)

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1
Миша Магадан

они торгуют едой абсолютно в ноль

зачем?

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2
Илья Шишкунов

Это значительно повышает удержание и повторные продажи, значительно

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2
Миша Магадан

сомневаюсь, что икея хоть что-то делает "в ноль". Да и аудитории разные - кому-то поесть, кому-то шкаф.

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5
Илья Шишкунов

Интервью говорят, что около нуля прибыли с еды, но значительно больше в целом выходит.
https://www.mashed.com/125562/the-untold-truth-of-the-ikea-food-court/

The Untold Truth Of The IKEA Food Court
Admit it: You've pretended to need just one more BILLY bookcase for the sole purpose of noshing at…
www.mashed.com
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0
Даниил Мельник

Потому что прибыль идёт от продажи ассортимента - главное ведь что магазин работает в плюс, а не то, что тефтельки почти бесплатные.
ИКЕА же одна из первых, если не первая, ввела огромные павильоны со всем причитающимся. По ним покупатель должен как можно больше ходить. Помешать походу в первую очередь могут три вещи: хочется у туалет, устал и проголодался/жажда. Первое решается туалетом, второе кафешкой. В результате на максимуме покупашка может провести в магазине весь день.
Ещё можно добавить правильный эмоциональный фон и ассоциации. Когда твой магазин связан с воспоминаниями о вкусных тефтельках это намного лучше, чем с тем, что он связан с огромным павильоном и какой-нибудь ни разу не надоедливой музыкой..) ред.

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1
Сергей Милосердов

Так, а че брусничный джем такой дорогой тогда?? Но такой вкусный..

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1
Илья Шишкунов

Не дороже брусники, из которой сделан

Ответить
0
Карина Евгеньевна

дааа, тоже заметила, что у них всегда так вкусно и не дорого совсем

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0
Альбина Κондратьева

Не понимаю, что там вкусного, обычная столовка. Вам просто в темяшили в башку, что у них шведские тефтели и вы верите.

Ответить
0
Даниил Мельник

Вот и не ешьте, нам больше достанется..)

Ответить
2
Илья Шишкунов

Мне больше всего SÅS SENAP & DILL нравится

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0
Old Nick

фигня это. достаточно глянуть прайс их столовки. Он вполне на уровне средней температуры по больнички.

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0
Koan

Для лучших продаж рекомендую им писать состав обычных сосисок и как их делают.
Я за вегансеие "сосиски", за ними будущее

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6
Илья Шишкунов

Хочу вас разочаровать, не знаю, как в РФ с этим, но в Польше состав сосисок обычно от 70 до 95% состоит из свинины
Учитывая, что в Икее в целом равные стандарты для всех регионов, то думаю, что в СНГ аналогично ред.

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0
Koan

Спасибо. Я как мусульманин благодарен за эту информацию

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1
Илья Шишкунов

Обычно ещё не значит, что нет халяльных
https://www.ikea.com/my/en/newsroom/range-news/meatball-halal-certification-pub123c1b57

Newsroom | Meatball Halal | IKEA Malaysia
We would like to reassure Malaysians that IKEA meatballs and all other cooked and fresh food items…
www.ikea.com
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0
Джон Картошкин

Не хочу я себе такое "будущее"...

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0
Влад

Экодельки оч вкусные, но стоят конечно огого)

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2
Dmitry Yashin

Экодельки и вегедельки. Штош, понедельник прожит не зря!

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1
MrMike3112 .

Надо ж в икеа-стиле:
Экö‎дельки
Вегеделькü‎

Ответить
1
Артем Стадник

Пробовал из фрикадельки "не из мяса"
Оч вкусные, даже больше понравились , чем оригинальные

Ответить
1
Kuper Bad

Ты скорее всего уже стар:)
Не в обиду:)

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0
Миша Магадан

Стоит такая сосиска 39 рублей — как и классический хот-дог.

Икея - мастер по снижению издержек

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0
Alex Shapovalov

Резиновым женщинам и водке без спирта приготовиться

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0

Комментарий удален

Виктор Дубов

Это уже не хот дог, а овощной рулет. Хотя хот дог-подразумевает мясо, и вроде даже не собаки.

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0
Бумажный корабль

Ещё бы без лука была

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0
Иван Морозов

Всегда беру овощные и мясные фрикадельки в икее. Потом вместе готовлю и получается вкусный ужин.

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0
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