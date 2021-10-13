Производитель батончиков Bite запустил в России производство фарша и котлет со вкусом говядины на растительной основе Статьи редакции
«Мясо» можно купить в «Азбуке вкуса», «Утконосе» и на Ozon в Москве и Петербурге.
- Компания BioFoodLab, выпускающая батончики и растительное молоко под брендом Bite, разработала линейку продуктов — митболы, фарш и котлеты, рассказали vc.ru в компании.
- Средняя цена упаковки растительных митболов весом 225 г — 285 рублей, фарша весом 345 г — 377 рублей, котлет — 310 рублей за 210 г и 1060 рублей за 840 г.
- Растительное «мясо» Bite поступит в продажу в октябре в Москве и Санкт-Петербурге. Его будут продавать в «Азбуке вкуса», на Ozon и в онлайн-магазине «Утконос». С 2022 года компания планирует начать экспансию в другие регионы.
BioFoodLab делает «мясо» из горохового белка на основе двухступенчатой ферментации. На разработку технологии ушло два года, за неё отвечает подразделение компании BioFoodTech research center.
К 2022 году компания намерена запустить производство кускового растительного «мяса», а к 2024 году пополнить линейку продуктов другими растительными аналогами, в том числе со вкусами курицы, свинины и краба.
- Также к 2024 году BioFoodLab будет выпускать растительные колбасы, сосиски, пельмени и бекон на основе горохового белка.
Смеяться можно сколько угодно. Но я попробовал этот продукт в виде "мяса" на растительной основе. И скажу, что я скорее предпочту котлету на этой основе, чем на мясной.
В первую очередь из-за низкой калорийности, а во вторую - из-за животных.
Да, вкус немного отличается, но не критично.
Я считаю, что за этим будущее. Всем придётся с этим смириться, как все смирились со всем остальным. Те же смартфоны, кредиты или машины, например...
ХЗ, мне кажется маркетологи всех этих продуктов в край ахуели. За 10-12 лет что я веду по мере возможности этичный образ жизни ничего не подешевело, только разве что ассортимент увеличился. Нормальные сосиски из пшеницы которые действительно вкусные стоят 300-400 руб. за 300 гр., т.е. за 1500 руб. за 1 кг. растительного белка это какой-то сюр. Растительный сыр (не тофу) за кусочек 300 - 400 руб. выходит в 1.5-2 раза дороже настоящего пармезана из молока и ферментов при той же граммовке. Это я не говорю уже про всякую косметику.
Понимаю, что это байт (не батончик, а в комментах) и меня минусите лично, но всё же мир не категорично поляризован в пищевых пристрастиях. Мясоед это ближе к всеядному. Ему ничего не мешает употреблять в пищу то, что ему нравится. Когда животное мясо, когда растительное. От разнообразия он только выигрывает. Жаль, что вас это задевает.
Комментарий удален
Почему же не получится? "Пусть едят пирожные, то есть покупают наши дорогущие наностейки из активированного гороха", - скажут голодающим светлоликие осознанные хозяева прекрасного суррогатного будущего. Весь этот движ с альтернативным "мясом" только ради того, чтобы навязать еще более дорогие продукты с заниженной себестоимостью. Но поскольку нормальных людей надо еще заставить это есть, раскручиваются всевозможные идеи осознанного потребления.
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«Мясо» можно купить в «Азбуке вкуса», «Утконосе» и на Ozon в Москве и Петербурге.
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