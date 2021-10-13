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Еда
Евгения Евсеева

Производитель батончиков Bite запустил в России производство фарша и котлет со вкусом говядины на растительной основе Статьи редакции

«Мясо» можно купить в «Азбуке вкуса», «Утконосе» и на Ozon в Москве и Петербурге.

  • Компания BioFoodLab, выпускающая батончики и растительное молоко под брендом Bite, разработала линейку продуктов — митболы, фарш и котлеты, рассказали vc.ru в компании.
  • Средняя цена упаковки растительных митболов весом 225 г — 285 рублей, фарша весом 345 г — 377 рублей, котлет — 310 рублей за 210 г и 1060 рублей за 840 г.
  • Растительное «мясо» Bite поступит в продажу в октябре в Москве и Санкт-Петербурге. Его будут продавать в «Азбуке вкуса», на Ozon и в онлайн-магазине «Утконос». С 2022 года компания планирует начать экспансию в другие регионы.

  • BioFoodLab делает «мясо» из горохового белка на основе двухступенчатой ферментации. На разработку технологии ушло два года, за неё отвечает подразделение компании BioFoodTech research center.

  • К 2022 году компания намерена запустить производство кускового растительного «мяса», а к 2024 году пополнить линейку продуктов другими растительными аналогами, в том числе со вкусами курицы, свинины и краба.

  • Также к 2024 году BioFoodLab будет выпускать растительные колбасы, сосиски, пельмени и бекон на основе горохового белка.
Митболы из растительного «мяса» BioFoodLab

#новость #bite

1679 просмотров
74 74 комментария
9
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74 комментария
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Andrew Simon

Доширак "по царски" - со вкусом лобстера и черной икры.

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9
Владимир В

Смеяться можно сколько угодно. Но я попробовал этот продукт в виде "мяса" на растительной основе. И скажу, что я скорее предпочту котлету на этой основе, чем на мясной.
В первую очередь из-за низкой калорийности, а во вторую - из-за животных.
Да, вкус немного отличается, но не критично.
Я считаю, что за этим будущее. Всем придётся с этим смириться, как все смирились со всем остальным. Те же смартфоны, кредиты или машины, например...

Ответить
–1
Andrew Simon

Лучше смеяться чем плакать. Ибо перефразируя вас:
"Я попробовал резиновую женщину. Да, ощущения отличаются от настоящей но не критично. Я считаю за этим будущее". ))

Ответить
8
Андрей Иванов

Ну сейчас же дрочат на порно вместо того, чтобы сношаться каждый раз когда приспичит. Так что аналогия такая себе.

Ответить
2
Andrew Simon

А до этого никто не дрочил. Спасибо интернет, ты научил людей дрочить.
Вот это была действительно такая себе аналогия )

Ответить
2
Владимир В

Хорошо так говорить, когда в детстве застал интернет

Ответить
–3
Andrew Simon

А что говорить, если в детстве застал черно-белые телевизоры с селектором СК-В-1 ?

Ответить
1
Владимир В

Надо было сказать: "Батя, выброси это старьё! На дворе 2010 год и я хочу смотреть Netflix!"

Ответить
–1
Andrew Simon

Боюсь можно было к доктору отправиться на обследование после этого.

Ответить
1
Андрей Иванов

Лол, что? У меня где хоть слово про интернет в комменте и что он научил людей дрочить? Сам додумал?

Я полировал свой нефритовый жезл ещё до всяких рамблеров и торрентов.

Ответить
0
Andrew Simon

Значит слово "сейчас" в вашем комменте окончательно теряет смысл.

Ответить
0
Андрей Иванов

а, теперь понял, у тебя "сейчас" = "интернет"

Ответить
0
Andrew Simon

ничего ты не понял, джон сноу )))

Ответить
1
Владимир В

Чувствую какой-то негатив к резиновым женщинам. Это почему у вас к ним такое предвзятое отношение?
Я живу с ней 10 лет и доволен. Мозги не выносит, подарков не просит, измен не замечает и к моим детям у неё нейтральное отношение...

Ответить
0
Alexandr Shkuriin

Что-то ценник конечно мощный для растительных продуктов. Молодцы маркетологи, раз им удаётся убедить массы в Пользе таких продуктов и продать их за такие деньги. (Акцент на стоимости а не на пользе, учтите при оценке комментария).

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7
Владимир В

Стоимость - это дело времени.
Помните времена, когда ZX Spectrum, потом 286, затем 486DX и т.д. - все они стоили больше 1000 долларов?
А 5MB диск весом в тонну и стоящий миллион долларов?

Ответить
0
Андрей Иванов

ХЗ, мне кажется маркетологи всех этих продуктов в край ахуели. За 10-12 лет что я веду по мере возможности этичный образ жизни ничего не подешевело, только разве что ассортимент увеличился. Нормальные сосиски из пшеницы которые действительно вкусные стоят 300-400 руб. за 300 гр., т.е. за 1500 руб. за 1 кг. растительного белка это какой-то сюр. Растительный сыр (не тофу) за кусочек 300 - 400 руб. выходит в 1.5-2 раза дороже настоящего пармезана из молока и ферментов при той же граммовке. Это я не говорю уже про всякую косметику.

Ответить
0
Виталий Воробьев

Вопрос к веганам. Зачем вы покупаете продукты, похожие на мясные? Я понимаю, что нужен какой-то белок, но зачем визуально это оформлять как сосиску?

Ответить
0
Nik

Отличная новость в том числе для мясоедов, тк вкус растительных аналогов максимально схож (я не могу отличить, товарищи тоже), а ощущения тяжести и жирности нет.
Холивары экологии и морали трогать не хочу, это выбор каждого.

Ответить
0
Норрин Радд

мясоеды горох вместо мяса не едят

Ответить
10
Дмитрий Филиппов

Я ем. Делаю веганские бургеры, нам с женой очень нравится.

Ответить
1
ivan krapivin

Почему у вас до сих пор не один профиль на двоих?

Ответить
5
Норрин Радд

Лиза, пойдем обедать?
— Не пойду я есть фальшивого зайца.
....
И молодые супруги перешли на драматический шепот.
Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он.

Ответить
1
Андрей Иванов

Кто из Вас стал первым веганом и подтянул другого?

Ответить
0
Правильный Взгляд

Странно, что не все знают, что веганы не мясоеды )

Ответить
0
Nik

Понимаю, что это байт (не батончик, а в комментах) и меня минусите лично, но всё же мир не категорично поляризован в пищевых пристрастиях. Мясоед это ближе к всеядному. Ему ничего не мешает употреблять в пищу то, что ему нравится. Когда животное мясо, когда растительное. От разнообразия он только выигрывает. Жаль, что вас это задевает.

Ответить
–1
Лилия Белая

это какой-то моральный анаnizm)))
Сорри, но мясо едят ради самочувствия, энергии.

Ответить
1
Норрин Радд

Мясо не бывает растительным, это такая же истина, как и то, что горох не мясо.

Ответить
1
Роман Дегтярев

Они едят котлеты из гороха со вкусом мяса

Ответить
0
Дарья Смолякова

мясоеды - это вид Хомо с пищевой культурой в несколько тысяч лет, грубо говоря - нормальные.

Ответить
5
M S

и 2000 лет христианства)))))

Ответить
0
Роман Дегтярев

5000 без христианства

Ответить
0
Армен Каладжян

Не несколько, а несколько сотен тысяч. До охоты вид Хомо не брезговал и падалью

Ответить
0
Роман Дегтярев

Так и современные охотники в Африке ею не брезгуют иногда.

Ответить
0

Комментарий удален

Антон Антонов

Состав все равно разный, и для организма это разная еда с разными микроэлементами. Нужно настоящее мясо. Пусть выращенное в пробирке, но мясо.

Ответить
0
Лилия Белая

от нормального мяса нет тяжести и жирности.
Иначе это какая-то дешевка.
Ну самое главное - куча ЭНЕРГИИ ) ред.

Ответить
0
Евгений Дроздов

Прям вот мраморной говядины... из гороха. Ну пипец.

Ответить
4
Роман Дегтярев

Из гороховой говядины крч

Ответить
0
Дмитрий Веселов

Было время батончики Bite коробками брал как полезный перекус, но самые вкусные у них детские печеньки в виде разных животных и фигур 🤤

Когда не хочется жрать 💩из масс маркета, это лучший аналог 🙌🏻

Ответить
2
Grigoriy Zubenko

А зачем вам хочется жрать 💩?

Ответить
0
Дмитрий Веселов

Почитайте составы продуктов из магазинов и поймёте почему не хочется жрать это💩
Таких компаний как Байт единицы в Рф, все с пальмовым маслом и тд

Ответить
0
Роман Дегтярев

Я отравился байтом

Ответить
0
Dmitry Ryzhov

со вкусом мраморной говядины

это прям 10 из 10

а будут митболы со вкусом средиземноморского кролика под трюфельным маслом?

Ответить
2
Сергей Милосердов

Когда-то вполне

Ответить
0
Chr Chr

"Бекон на основе горохового белка" ред.

Ответить
2
Dmitry Ryzhov

кошерный бекон!

Ответить
0
Лилия Белая

Бекон-ЗОМБИ!

Ответить
0
Норрин Радд

Пора уже сажать за подмену понятий. Назовите - "это сцуко горох" и продавайте.

Ответить
0
Михаил Б

Так на коробке нигде и не написано, что это мясо

Ответить
0
Михаил Б

Хотя, ошибаюсь. Слово Meatballs явно указывает на мясо.

Ответить
3
Дмитрий Кораблёв

если это выглядит как мясо, на запах и вкус как мясо, то почему это не мясо?))
Люди покупают исходя из вкусовых/визуальных предпочтений, поэтому как-то пофиг, что там внутри, если это не вредит организму ред.

Ответить
0
Лилия Белая

Не соглашусь. Увеличение качественного мяса в рационе оооочень поднимает мозговую активность.
Ну о физической энергии все знают и так.

Ответить
0
Дмитрий Кораблёв

ну это личный выбор, я к тому что это можно называть мясом смело))

Ответить
0
Max B

Метиловый спирт на вкус тоже не отличается от этилового )

Ответить
0
Дмитрий Кораблёв

но он вредит здоровью)

Ответить
0
Maxim Medvedev

Так что нового? В магазинах давно уже продаются сосиски и колбасы, сделанные из бог знает чего, но со вкусом мяса;)

Ответить
1
Gutal1n

Обычно такие сосиски стоят дешевле чем мясо, а тут наоборот! Вот в чем новизна ред.

Ответить
0
Михаил Б

Если отбросить мясовегосрач - это отличная альтернатива для людей с высоким уровнем холестерина получить удовольствие от жирного мяса без риска атеросклероза.

Ответить
0
Норрин Радд

Получить удовольствие от мяса без мяса невозможно.

Ответить
2
Андрей Иванов

Получить удовольствие от мяса без мяса невозможно.

Ответить
1
Михаил Б

Вот мне как человеку с высокими рисками атеросклероза было бы интересно попробовать РЫБНУЮ котлету со вкусом и текстурой говядины

Ответить
0
Dmitry Kiselev

Умело приготовленный тунец может быть почти неотличим от говяжьего филе ред.

Ответить
0
Артём Палённый

Не тот человек пошел, не тот.. Мясо на горох меняют! ред.

Ответить
0
Лилия Белая

куда маркетологи повернут - туда и идет.
Печально(

Ответить
0
Vlad Zloy

С такими ценами на хрючево из гороха решить проблему нехватки продовольствия не получится.

Ответить
0
Dmitry Kiselev

Почему же не получится? "Пусть едят пирожные, то есть покупают наши дорогущие наностейки из активированного гороха", - скажут голодающим светлоликие осознанные хозяева прекрасного суррогатного будущего. Весь этот движ с альтернативным "мясом" только ради того, чтобы навязать еще более дорогие продукты с заниженной себестоимостью. Но поскольку нормальных людей надо еще заставить это есть, раскручиваются всевозможные идеи осознанного потребления.

Ответить
0
Михаил Похеров

У нас и так весь фарш на растительной основе, а так же колбаса, и мясные изделия

Ответить
0
M S

на костно-кожно-копытной основе)))

Ответить
0
Dmitry Kiselev

Всегда обожал шкурку с ветчины и свиной хрящик (ушки там копченые, вот это все)

Ответить
0
M S

Ха-ха-ха! Они только одного не поняли до сих пор: вегетарианцы не скучают по говядине! Это скорее для мясоедов, мечтающих стать вегетарианцами, продукт ред.

Ответить
0
Serge Bo

"мясоеды, мечтающие стать вегетарианцами" – это было смешно

Ответить
0
Max B

Это, кстати, вполне реально. Один из широко используемых методов манипулирования - внушение чувства вины. Им вовсю пользуются.

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0
Джон Картошкин

Vegans' Balls

Ответить
0
From Siberia to London

Это не meatballs а weedballs, нужен ребрендинг :)

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0
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