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Еда
Евгения Евсеева

Пользователи заметили, что Delivery Club тестирует подписку — в компании это опровергли Статьи редакции

Подписка за 2000 рублей в месяц предлагает бесплатную доставку и промокоды.

  • Всплывающее окно о подписке начало появляться у некоторых клиентов Delivery Club, заметил автор Telegram-канала «Фудтех» Семён Ефимов.
  • Он предположил, что пока сервис доставки еды только тестирует подписку — некоторые разделы не работают, в них написано, что «информация уточняется».
  • Предложенная подписка стоит 2000 рублей в месяц, первый месяц она действует бесплатно. В неё входит бесплатная доставка и персональные промокоды на доставку из ресторанов.

  • В Delivery Club сообщили vc.ru, что не тестируют подписку, но «постоянно работают над новыми возможностями для пользователей».

  • В подписке «СберПрайм» и «СберПрайм+» от «Сбера» есть скидка в 7% на 10 заказов в месяц в Delivery Club. Такая же скидка действует и в подписке VK Combo.
Сообщение о подписке «Фудтех»

#новость #deliveryclub

1014 просмотров
10 10 комментариев
4
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Евгений Дроздов

Ценник конский.

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8
Кремлевский мангал

Согласен. Окупится только если каждый день еду заказывать.

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4
Константин Суворов

А это кстати не самое плохое решение. Конечно, нужно поиграться в математику и со стороны потребителя и чтобы сервису потенциально по количеству подписок было выгодно.

В целом, каждый раз заходя в доставку еды больше всего демотивирует (как минимум психологически) именно стоимость доставки, а ещё хуже - новомодные повышенные спросы, как в такси.

А так, одну сумму в месяц платишь и питаешься в любых кафе и ресторанах сколько влезет по цене самовывоза. Так сказать, предсказуемо и понятно для всех.

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4
Марк Цукор

Зачем вы столько времени тратите, вам делать нечего?

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1
Константин Суворов

Поясните, не понял) Вроде наоборот же. В этом случаи ты тратишь деньги и экономишь время - не готовишь, не моешь посуду + привозят разнообразное питание из разных заведений.

Я действительно из домашней еды только завтракаю в основном. Ну иногда ещё ужинаю. Обеды готовить и тратить на это время как-то зарёкся) ред.

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0
Марк Цукор

Я про текст вообще-то ))

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0
Евгений Старых

Так не проще ли дома готовить?
И если нет - то я бы просто заказывал там, где доставка бесплатная, в каком-нибудь Достаевском например, да и в Яндексе бывает что-то типа за 1₽.
И не надо платить 2.000₽, представляете?

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0

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Виталий Сыресин

Было такое утром

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0

Комментарий удален

Марк Цукор

Господи, событие вселенского масштаба.

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0
Марк Цукор

Всегда улыбали такие новости ))) Какой то чувак что то там типа заметил, ну конечно без ведомо этого клуба Пишет че то там, ай да сенсация, новость. Пишут им мол че правда?! Не Вася, не... Новость готова. Больше новостей про эту забегаловку, че то мало совсем.

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–2
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