Как писать холодные письма, чтобы их читали: шесть готовых формул

Каждый знает, как сложно сделать убедительным холодное письмо. Но зачем каждый раз придумывать велосипед, когда есть готовые мощные формулы, которые помогают ощутимо улучшать показатели отклика? Мы уже рассказывали, как отвечать на письма клиентов. В этой статье я дам несколько рабочих формул холодных писем с примерами, которые можно использовать…