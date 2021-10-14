Пользователи заметили, что Delivery Club тестирует подписку — в компании это опровергли Статьи редакции
Подписка за 2000 рублей в месяц предлагает бесплатную доставку и промокоды.
- Всплывающее окно о подписке начало появляться у некоторых клиентов Delivery Club, заметил автор Telegram-канала «Фудтех» Семён Ефимов.
- Он предположил, что пока сервис доставки еды только тестирует подписку — некоторые разделы не работают, в них написано, что «информация уточняется».
- Предложенная подписка стоит 2000 рублей в месяц, первый месяц она действует бесплатно. В неё входит бесплатная доставка и персональные промокоды на доставку из ресторанов.
В Delivery Club сообщили vc.ru, что не тестируют подписку, но «постоянно работают над новыми возможностями для пользователей».
- В подписке «СберПрайм» и «СберПрайм+» от «Сбера» есть скидка в 7% на 10 заказов в месяц в Delivery Club. Такая же скидка действует и в подписке VK Combo.
А это кстати не самое плохое решение. Конечно, нужно поиграться в математику и со стороны потребителя и чтобы сервису потенциально по количеству подписок было выгодно.
В целом, каждый раз заходя в доставку еды больше всего демотивирует (как минимум психологически) именно стоимость доставки, а ещё хуже - новомодные повышенные спросы, как в такси.
А так, одну сумму в месяц платишь и питаешься в любых кафе и ресторанах сколько влезет по цене самовывоза. Так сказать, предсказуемо и понятно для всех.
Поясните, не понял) Вроде наоборот же. В этом случаи ты тратишь деньги и экономишь время - не готовишь, не моешь посуду + привозят разнообразное питание из разных заведений.
Я действительно из домашней еды только завтракаю в основном. Ну иногда ещё ужинаю. Обеды готовить и тратить на это время как-то зарёкся) ред.
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