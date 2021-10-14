В Москве представили первый гид «Мишлен»: семь ресторанов получили по одной звезде, два — по две Статьи редакции
Всего в гид попали 69 ресторанов.
В номинации Young Chef Award часы «Мишлена» получил шеф-повар ресторана Björn Никита Подерягин. В номинации за «Лучший сервис» выиграл Виталий Филонов из ресторана Twins Garden.
В выбор гидов «Мишлен» попали 69 ресторанов, в номинацию «Биб гурман» — 15 ресторанов и шеф-поваров, зеленую звезду «Мишлена» получили 3 ресторана: Biologie, «Бьёрн», Twins Garden.
Московские рестораны и шеф-повара, получившие звезду «Мишлена»:
- Selfie — Анатолий Казаков.
- «Белуга» — Евгений Викентьев.
- Grand Gru — Давид Эммерле.
- White Rabbit — Владимир Мухин.
- Biologie — Екатерина Алёхина.
- «Сахалин» — Алексей Когай.
- «Савва» — Андрей Шмаков.
Два ресторана получили сразу две звезды «Мишлена»:
- Artest-Chef's Table — Артём Естафьев.
- Twins Garden — Иван Березуцкий, Сергей Березуцкий.
Звёзды «Мишлен» присуждаются каждый год. По словам международного директора гидов «Мишлен» Гвендаля Пулленека, в течение года международная команда независимых анонимных инспекторов лично посетила рестораны по всему миру.
Россия станет 33-й страной, где выпускают гид «Мишлен», а Москва — первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.
Привет! Меня зовут Сергей Черепанов, я технический директор студии разработки MetaLamp. Как и все IT-компании, мы постоянно испытываем дефицит кадров — на рынке не хватает специалистов, а перекупать людей с зарплатой ×3-×4 мы не можем. В конце концов, мы не условный Facebook и даже не огромный банк 🙂
Всего в гид попали 69 ресторанов.
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