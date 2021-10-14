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Еда
Nazigul Jusupova

В Москве представили первый гид «Мишлен»: семь ресторанов получили по одной звезде, два — по две Статьи редакции

Всего в гид попали 69 ресторанов.

23 23 комментария
3106 просмотров

В номинации Young Chef Award часы «Мишлена» получил шеф-повар ресторана Björn Никита Подерягин. В номинации за «Лучший сервис» выиграл Виталий Филонов из ресторана Twins Garden.

В выбор гидов «Мишлен» попали 69 ресторанов, в номинацию «Биб гурман» — 15 ресторанов и шеф-поваров, зеленую звезду «Мишлена» получили 3 ресторана: Biologie, «Бьёрн», Twins Garden.

Московские рестораны и шеф-повара, получившие звезду «Мишлена»:

  • Selfie — Анатолий Казаков.
  • «Белуга» — Евгений Викентьев.
  • Grand Gru — Давид Эммерле.
  • White Rabbit — Владимир Мухин.
  • Biologie — Екатерина Алёхина.
  • «Сахалин» — Алексей Когай.
  • «Савва» — Андрей Шмаков.

Два ресторана получили сразу две звезды «Мишлена»:

  • Artest-Chef's Table — Артём Естафьев.
  • Twins Garden — Иван Березуцкий, Сергей Березуцкий.

Звёзды «Мишлен» присуждаются каждый год. По словам международного директора гидов «Мишлен» Гвендаля Пулленека, в течение года международная команда независимых анонимных инспекторов лично посетила рестораны по всему миру.

Twins Garden Twins Garden

Россия станет 33-й страной, где выпускают гид «Мишлен», а Москва — первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.

#новости #звездамишлен #москва

23 23 комментария
1
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23 комментария
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Andrey Smalkov

Теперь можно и цены среднего чека повысить на 50% ))) ред.

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16
Sergei Timofeyev

Гренка восемь баксов не стоит, а Крутон - легко!

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7
Антон Штадлер

Пирожное картошка в Кофемании - 500 р)

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0
Артем Павлючук

Видимо рак лечит.

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0
Sergei Timofeyev

Раков не подают

Ответить
0
Артём Подгорный

50% мало, будут индивидуумы которые на 65% подымут

Ответить
0
Inessa Vasilyeva

Вжух и цена х2

Ответить
5
Feduard Klimkin

Куда уже выше?))

Ответить
1
Наивный ключ

Это просто неадекват, я не слышал в проф. среде ни одного позитивного отклика.

Ответить
0
Andrey Smalkov

Спрос рождает предложение )

Ответить
0
Антон Штадлер

Неплохо для первого раза и трудности с продуктами

Ответить
3
Andrey Smalkov

У таких ресторанов особо нет сложностей с продуктами )

Ответить
1
Антон Штадлер

Я в целом про Мск. У них априори больше проблем с продуктами, чем у европейских или американских ресторанов

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3
Zoir I

наконец то задумались и перестали предлагать взятки за звезду) если так то супер
особенно шеф из chefs table

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1
Наивный ключ

Это не тот шеф тейбл )

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1
Sergei Timofeyev

Но мишленовские звёзды не про еду, а про атмосферу и подачу больше. :)

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1
Наивный ключ

Ничего подобного

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1
Наивный ключ

Все адекватно, два сюрприза:
Со знаком плюс: Biologie
Со знаком минус: Artest-Chef's Table

Ответить
1
Михаил Макаров

Примечательно что все мужики, кроме 1 девушки..

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0
Наивный ключ

Шеф - не женская профессия.

Ответить
2
Саша Марфицин

Спасибо

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0
Elina Matur

🥳

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0
Yulia Belousova

На церемонии говорили, что рассматривали 69 ресторанов, 45 ресторанов получили Гид Мишлен

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0
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Nazigul Jusupova
В Москве представили первый гид «Мишлен»: семь ресторанов получили по одной звезде, два — по две Статьи редакции

Всего в гид попали 69 ресторанов.

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