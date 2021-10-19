В послевоенной Японии Момофоку Андо придумал наборы из высушённой вермишели и пакетиков специй. Спустя десятилетия его компания Nissin выручает $4,2 млрд в год.

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Создатель

Будущий изобретатель лапши Момофуку Андо родился на Тайване в марте 1910 года. Его родители рано умерли, поэтому мальчика воспитывали бабушка и дедушка, управлявшие магазином тканей. Предпринимательством он занялся в 22 года — открыл текстильную компанию в Тайбэе.

В 23 года он переехал в Японию, в Осаке управлял компанией по производству одежды. Также в это время он изучал экономику в Университете Рицумейкан в Киото.

Во время Второй мировой войны Андо создавал слайд-проекторы, продавал древесный уголь, строил бараки, производил соль и руководил школой. В 1948-м за уклонение от уплаты налогов он попал в тюрьму, где провёл два года. В 1950-м он стал директором кредитного союза, но в 1957 году потерял работу и всё имущество из-за процедуры банкротства.

Андо в 30-е годы nissin.com

В 1955 году Япония переживала последствия Второй мировой, и в стране был голод. США поставляла в страну в качестве гуманитарной помощи пшеничную муку. Власти страны пытались мотивировать японцев есть хлеб, который не был популярен среди населения.

Андо рассказывал, что идея создания нового вида лапши пришла, когда он проходил мимо ларька, у которого скопилась очередь за рамёном. Предприниматель начал думать, как создать лапшу быструю в приготовлении и долгую в хранении.

Однажды предприниматель случайно встретился со своим знакомым Кунидаро Аримото, который тогда работал в правительстве. Предприниматель сказал: «К хлебу нужны начинки или гарниры. Но японцы едят его только с чаем. Это не очень хорошо для здоровья. У нас есть давняя традиция употребления лапши. Почему бы не продвигать лапшу, которая уже нравится японцам, как еду на основе муки?» В ответ на это Аримото предложил ему самому решить эту проблему.

В 1957 году предприниматель купил подержанную машину для изготовления лапши, 18 кг пшеничной муки, растительное масло и другие ингредиенты. Он построил в саду своего дома сарай с печью и верстаком и потратил год на эксперименты. Спал предприниматель при этом не больше четырех часов в сутки.

Воссозданная копия сарая Андо в музее Nissin cupnoodles-museum.jp

Каждая попытка создать продукт заканчивалась неудачей. Однажды вечером он смотрел, как его жена жарит темпура. Он увидел, что при быстрой обжарке лапша избавляется от содержащейся в ней воды. И просто добавив кипяток, можно было бы сделать лапшу вновь пригодной к употреблению. Этот подход стал основой продукта. К 1958 году он наконец разработал рецепт.

Производство лапши

В 1958 году Андо выпустил первую пачку лапши быстрого приготовления в красно-желтой упаковке, назвав её Nissin.

Первая упаковка лапши, выставленная в музее компании Nissin nippon.com

Название “Nissin” возникло как сокращённая форма выражения, придуманного Андо, которое можно перевести как «день за днём создавать чистый и великолепный вкус». Nissin выпустила первую пачку с названием продукта Chikin Ramen, написанным как на английском, так и на японском языках.

Лапша была заранее пропитана приправой из курицы со специями, усилителем вкуса и запаха, а также обжарена в пальмовом масле. Покупатель заливал её кипятком и оставлял на три минуты, а затем мог есть. Она стоила 35 иен (по курсу 2021 года — около $1,8), а обычная лапша удон — 6 иен (по курсу 2021 года — около $0,3). При этом у изобретения срок годности был больше.

Куриный вкус лапши поспособствовал её глобальному успеху. В первый год компания продала свыше 13 млн порций Chikin Ramen. Через пять лет после выпуска ежегодные продажи Chicken Ramen достигли 4,3 млрд иен (свыше $2 млн по курсу 2021 года).

Благодаря куриному бульону рамён быстрого приготовления смог обойти религиозные табу, когда его начали продавать в разных странах. Индусы не могут есть говядину, мусульмане — свинину, но нет ни одной культуры, религии или страны, которая запрещала бы есть курицу. Момофуку Андо

В 1963 году Nissin вывела на рынок Nissin Yakisoba, лапшу быстрого приготовления, где пакетик с приправами лежал отдельно. Тогда компания продавала 200 млн упаковок лапши в год. В 1968 году было продано более 3,5 млрд упаковок.

История Cup noodles — лапши в чашке

К концу 1960-х Андо вывел лапшу быстрого приготовления на международный рынок и в 1970 году открыл дочернюю компанию в США — Nissin Foods. Там лапша продавалась под маркой Top Ramen. Выяснилась локальная особенность рынка — американцы часто заваривали лапшу в стакане, а не в чашке.

Андо решил дать американским покупателям посуду сразу — так и появился формат Cup Noodles. Изобретатель начал с создания чашки, которую можно было бы держать в одной руке — он изготовил почти 40 прототипов, прежде чем нашёл подходящую форму. Саму посуду компания делала из пенопласта — лёгкого материала, который хорошо изолирует тепло.

Лапша в чашке вышла 18 сентября 1971 года. По итогам года продажи компании превысили 21 млрд иен, по курсу 2021 года — около $588 млн.

В США этот продукт назывался Cup O' Noodles до 1993 года. Затем компания убрала “О” из названия. Продукт продавался не только в США, но и в Японии.

Андо в 1971 году с новым продуктом — Cup Noodles nissin.com

Стаканчик лапши стоил 100 иен (по курсу 2021 года — около $2,8), тогда как пакетик с лапшой стоил 25 иен (по курсу 2021 года — около $0,68). Поэтому сначала продажи продукта шли плохо. Тогда Андо придумал установить по всей стране специальные аппараты, которые выдавали бы горячую воду для заварки лапши. По всей Японии их было установлено более 20 тысяч.

Автомат по продаже лапши Cup Noodles ucarecdn.com

В 1971 году, когда McDonald's разместил свой первый ресторан в Японии в модном районе Гинза, Андо открыл магазин по продаже Cup Noodles через дорогу.

Автоматы с горячей водой для заваривания лапши nissin.com

Из-за низкой популярности продукта Nissin пыталась продавать его полицейским и другим силовым структурам. В феврале 1972 года произошло событие, по словам самой компании, сделавшее Cup Noodles популярными.

По телевидению широко освещался инцидент захвата горного пансионата Асама-Сансо. Пять вооружённых человек захватили здание горного пансионата и взяли заложницу. В последующие десять дней телевидение Японии освещало эти события.

Знаменитой стала сцена, когда сотрудники Токийского городского полицейского управления ели лапшу Cup Noodles во время осады пансионата. После этого продажи взлетели. Популярность была такой, что Nissin не могла удовлетворить спрос, даже производя по 650 тысяч упаковок в день.

К 1989 году Cup Noodles стала продаваться лучше, чем лапша в традиционной упаковке. К 2021-м году в Японии она стала вдвое популярнее, чем классическая.

Японские полицейские используют Cup Noodles по назначению nissin.com

Благодаря успеху Cup Noodles, компания смогла продолжить глобальную экспансию.

В 1975 году Nissin пришла в Бразилию.

В 1981-м — в Сингапур (по итогам 1981 года продажи составили более 111 млрд иен).

В 1984-м — в Гонконг.

В 1991-м — в Индию.

В 2008-м — в Россию.

В 2011-м — во Вьетнам (продажи по итогам года превысили 371 млрд иен).

В 1997 году Андо стал одним из основателей Всемирной ассоциации лапши быстрого приготовления (World Instant Noodles Association). Её цель — улучшение индустрии лапши быстрого приготовления и оказание экстренной продовольственной помощи. С момента своего основания организация помогла пожертвовать сотни тысяч порций нуждающимся.



В ноябре 1999 года компания открыла музей истории лапши Cupnoodles Museum в Осаке. Посетители могут самостоятельно приготовить лапшу для рамёна, создать для неё упаковку с уникальным дизайном, посетить воссозданную копию сарая Андо и увидеть множество интерактивных развлечений, связанных с лапшой.

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Последнее изобретение Андо

Согласно истории Nissin, в 2005-м, когда Андо было 94 года, создал своё последнее изобретение — лапшу быстрого приготовления, которую можно приготовить в космосе, Space Ram.

Как говорится в заявлении компании, рецептура лапши была изменена, чтобы соответствовать космическим условиям, в частности, брикеты лапши сделаны «на один укус». Кроме того, лапша покрыта яичным белком, который не даст ей «уплыть» в условиях невесомости. Суповая основа также сделана более густой, чтобы не разбрызгаться по кораблю.

Соити Ногути ест лапшу в космосе. В космос он её с собой взял в 2005 и 2009 годах nissin.com

Компания усилила вкус приправ, потому что рецепторы в космосе притупляются, изменила уровень крахмала в муке, так, чтобы лапша заваривалась в воде при 70 ℃ — вода в космосе не может закипеть из-за низкого давления воздуха. Фирма создала несколько вкусов такой лапши, включая классический куриный, морепродукты и карри.

Удивительно, что я смог съесть лапшу быстрого приготовления с тем же вкусом, что и на Земле. Соити Ногути космонавт

Nissin использовала эту лапшу в серии рекламных видеороликов “No Border”. Причем в ролике лапшу ест не Ногути, а российский астронавт Валерий Токарев.

Ролик с Валерием Токаревым

5 января 2007 года, в возрасте 96 лет, Момофуку Андо умер. Почти до самой смерти он ел Chikin Ramen почти каждый день.

Гендиректором компании стал его сын Коки. Вице-президентом и операционным директором компании стал его второй сын Норитака. Они руководят компанией в 2021-м.

Принципы Момофуку Андо

Предприниматель сформулировал свои принципы жизни и работы.

Работа, связанная с едой, — священная профессия.

Мир придёт в мир, когда будет достаточно пищи.

Ешьте разумно, для красоты и здоровья

Всегда смотрите вокруг себя с большим любопытством.

Еда — это мировая индустрия.

Когда вы перестанете жаловаться, обнаружите невероятную силу.

Ни одна компания не продержится долго, если у неё нет возможности создавать новое.

Я не продаю лапшу быстрого приготовления. Я предлагаю клиентам время.

Люди не могут ничего делать, если они не едят. Только после утоления голода они могут наслаждаться музыкой, искусством или литературой.



Nissin после смерти Андо

Nissin постоянно экспериментирует с новыми вкусами лапши, особенно для локальных рынков. Ежегодно компания выпускает более 300 продуктов, но на рынке остаётся только 1% из них. Так, в 2006 году она изменила рецептуру своих продуктов для США.

Цена при этом тогда не изменилась и осталась прежней — около 45 центов за пачку. Компания подчеркивала, что разработкой новой рецептуры занималось десять сотрудников в течение года. Чтобы создать новый вкус куриной лапши, потребовалось 13 попыток.

В 2009 году Nissin выпустила низкокалорийную версию лапши Cup Noodles, чтобы привлечь людей, следящих за своим питанием. В новой лапше было 198 килокалорий (на 60% меньше, чем в оригинальной). Такого результата удалось добиться за счёт использования богатой клетчаткой лапши и технологии высушивания без обжаривания во фритюре. В том же году Nissin выпустила версию с большим количеством овощей и вкусом свинины.

Кроме того, в США и Европе лапша короче, чем в азиатских странах, чтобы её было удобнее есть вилкой.

С 1971 по 2020-й года по всему миру продано более 50 млрд упаковок лапши Cup Noodle.

По данным отчёта Nissin за 2020 год, выручка компании составила $4,2 млрд.

57% всей выручки компания получает из Японии.

7,8% — Сингапура.

14% — США.

9,2% — Китая.

1,6% — других стран Азии.

1,6% — Европы, Ближнего Востока и Африки.

В 2020 году Fuji Research Institute провёл опрос, в котором лапша быстрого приготовления стала самым успешным изобретением Японии, успешно обойдя аудиоплееры, караоке, скоростные поезда и ноутбуки.

Объём мирового рынка лапши быстрого приготовления достиг $47,08 млрд в 2020 году. В 2020-м было съедено 116,6 млрд порций лапши быстрого приготовления всех марок. Больше всего порций такой лапши съели в Китае и Гонконге — более 46 млн порций. На втором месте — Индонезия с 12 млн порций, на третьем — Вьетнам с 7 млн порций.