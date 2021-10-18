«Яндекс» показал своих роботов-курьеров в Дубае и предложил их для работы в городе Статьи редакции
Для этого подходит треть города, оценили в компании.
- Управление дорог и транспорта Дубая запустило конкурс Dubai World Challenge for Self-Driving Transport 2021, чтобы найти беспилотные технологии для города. На выставке показали разработки участников, среди них были роботы-курьеры «Яндекса» сообщает The Nation.
- Роботы-курьеры компании уже доставляют около 500 заказов в день в России и США, рассказал директор по развитию бизнеса беспилотных технологий «Яндекса» Сергей Кириллов.
- Роверы ориентируются на светофорах и перекрёстках, ездят со скоростью около восьми километров в час в пешеходных зонах, на открытых дорогах быстрее.
- «Мы хотим начать работу в Дубае — треть города подходит для таких роботов», — рассказал на выставке Кириллов, но не уточнил сроки запуска. По его словам, роверы стоят на 15-20% дешевле, чем услуги курьеров.
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