Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Еда
Маша Цепелева

«Яндекс» показал своих роботов-курьеров в Дубае и предложил их для работы в городе Статьи редакции

Для этого подходит треть города, оценили в компании.

  • Управление дорог и транспорта Дубая запустило конкурс Dubai World Challenge for Self-Driving Transport 2021, чтобы найти беспилотные технологии для города. На выставке показали разработки участников, среди них были роботы-курьеры «Яндекса» сообщает The Nation.
  • Роботы-курьеры компании уже доставляют около 500 заказов в день в России и США, рассказал директор по развитию бизнеса беспилотных технологий «Яндекса» Сергей Кириллов.
  • Роверы ориентируются на светофорах и перекрёстках, ездят со скоростью около восьми километров в час в пешеходных зонах, на открытых дорогах быстрее.
  • «Мы хотим начать работу в Дубае — треть города подходит для таких роботов», — рассказал на выставке Кириллов, но не уточнил сроки запуска. По его словам, роверы стоят на 15-20% дешевле, чем услуги курьеров.
Nick Webster @NickWebster75
Does this answer your question ⁦@alex_malouf⁩ ? This bot has been released into the wild, it has 32 laser sensors, 4 cameras, Lidar and radar to avoid collisions ⁦@TheNationalNews#Gitex #Dubai
  • В августе роботы «Яндекса» начали доставлять заказы для сервиса доставки еды Grubhub в университетах США. Они также работают в некоторых районах Москвы, Петербурга и в Иннополисе.
  • В марте 2021 года «Яндекс» сообщал, что планирует запустить роверов в Израиле и Южной Корее.
Робот-курьер на выставке в Дубае The Nation

#новость #яндексровер

1794 просмотров
13 13 комментариев
12
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 12, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 306669, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 18 Oct 2021 10:44:14 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Andrew Simon

роботы яндекса:

Ответить
5
Сергей Милосердов

Блин всегда смешили такие формулировки "задумался")) Сидит такая компания, думает...

Ответить
2
Artemy

Почти успели к экспо!

Ответить
2

Комментарий удален

Комментарий удален

PCT URL

треть года

треть города

треть робота
ред.

Ответить
1
Александр Медведь

По старой схеме, киргизов завезут.

Ответить
2
Anton Borisovich

сидушки сверху не хватает и подножек, яб катался по пути следования, если заметил бы такого

Ответить
1
NNM ASSN

Каким образом он до квартиры добираться будет на лифте, просто доставка до здания тут не нужна 99% (не берём в счёт виллы).

Ответить
1
Eugeneer

Я так понял что рядом с роботом еще два человека прилагаются) Один проверяет доставку, другой если чо на Яндекс такси едет чтобы робота забрать с доставки) Ну вдруг села батарея)))

Ответить
0
Денис Демидов

Эти два человека легко смогут за сотней роботов присматривать

Ответить
1
Дмитрий Ромахин

В Москве один человек ходит и следит за роботом)

Ответить
0
Люц Шнайдер

Уже вроде как давно не ходят за ними. Вот видно, как школота доебалась до робота, но рядом нет оператора ред.

Ответить
0
Дмитрий Бележенко

Интересно будет посмотреть на робота из России. ред.

Ответить
0
Roman Antonov

Это что демонстрация вооружения РФ ?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Маркетинг
Alexander Ivanov
Раскрутка с нулевым бюджетом. История маленького приложения

Вероятно, это не вполне форматная статья для vc.ru. Это история не про «успешный успех» в том смысле, что я пока не разбогател на приложении. И не про неудачу типа «как я вложил кучу бабла и получил пшик».

5 5 комментариев
10
red_mad_robot
Робопрактика для backend-разработчиков

Привет! Приглашаем разработчиков начального уровня на бесплатную backend-практику. На шаблоне реального проекта расскажем основные подходы, которые применяем при разработке — в частности, в микросервисах. Попрактикуемся в реализации новых фич и рефакторинге на Golang и не обойдем стороной вопросы эффективной работы в команде. Каждый практикант…

1 1 комментарий
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Spotify
«Spotify: История продукта». Как мы разработали алгоритмы музыкальных рекомендаций

Из онлайн-библиотеки — в сервис персонализированных рекомендаций.

10 10 комментариев
4
Сервисы
Таня Боброва
Aviasales запустил свой первый платный сервис — с кэшбеком у партнёров, секретными маршрутами и приоритетной поддержкой Статьи редакции

На старте «Ещё» стоит 990 рублей в год.

61 61 комментарий
91
Трибуна
Alexander Burtsev
Как я сделал за неделю бесплатный сервис приема чаевых SpasiboZa

Как-то раз, сидя на стрижке у своего барбера, задался вопросом: как было бы здорово отправить ему чаевые, отсканировав QR-код на зеркале, как в ресторанах. Так появился сервис spasiboza.ru

84 84 комментария
61
eBay
eBay выбрал лучших российских экспортеров 2021 года

Согласно статистике eBay, за период с марта по октябрь 2021 года число российских экспортеров на платформе увеличилось на 19% и подошло к 50 000. Самой быстрорастущей категорией на маркетплейсе в России стала «Дом и сад» — экспорт этих товаров на eBay вырос в 16 раз по сравнению с прошлым годом. Кроме того, продажи «Спортивной атрибутики с…

1 1 комментарий
0
Еда
Маша Цепелева
«Яндекс» показал своих роботов-курьеров в Дубае и предложил их для работы в городе Статьи редакции

Для этого подходит треть города, оценили в компании.

Робот-курьер на выставке в Дубае The Nation
13 13 комментариев
12
Дизайн
Embacy
Брендинг в fintech late 2021: от милых иллюстраций до премиальных 3D

Пока вы читаете эту статью, скорее всего, в мире родится еще один финтех. И чем больше их становится, тем важнее им отличаться друг от друга и разговаривать с клиентами не только на языке цифр, но и эмоций. Какие визуальные решения для этого используют финансовые продукты — мы решили выяснить и рассказать вам в этой статье.

0 Обсудить
18
БКС Мир инвестиций
Шпаргалка для инвестора: сделки с неполным покрытием

Рассказываем инвесторам-новичкам о возможностях и нюансах необеспеченных сделок.

0 Обсудить
0
Торговля
Маша Цепелева
Онлайн-ритейлеры в России сообщили о дефиците курьеров и сборщиков заказов Статьи редакции

Ситуация усугубится в праздники, из-за этого стоимость и время доставки вырастут, считают аналитики.

139 139 комментариев
22
Больше статей
null