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Еда
Маша Цепелева

«Яндекс» задумался о запуске роботов-курьеров в Дубае Статьи редакции

Для этого подходит треть года, оценили в компании.

  • Управление дорог и транспорта Дубая запустило конкурс Dubai World Challenge for Self-Driving Transport 2021, чтобы найти беспилотные технологии для города. На выставке показали разработки участников, среди них были роботы-курьеры «Яндекса» сообщает The Nation.
  • Роботы-курьеры компании уже доставляют около 500 заказов в день в России и США, рассказал директор по развитию бизнеса беспилотных технологий «Яндекса» Сергей Кириллов.
  • Роверы ориентируются на светофорах и перекрёстках, ездят со скоростью около восьми километров в час в пешеходных зонах, на открытых дорогах быстрее.
  • «Мы хотим начать работу в Дубае — треть города подходит для таких роботов», — рассказал на выставке Кириллов, но не уточнил сроки запуска. По его словам, роверы стоят на 15-20% дешевле, чем услуги курьеров.
Nick Webster @NickWebster75
Does this answer your question ⁦@alex_malouf⁩ ? This bot has been released into the wild, it has 32 laser sensors, 4 cameras, Lidar and radar to avoid collisions ⁦@TheNationalNews#Gitex #Dubai
  • В августе роботы «Яндекса» начали доставлять заказы для сервиса доставки еды Grubhub в университетах США. Они также работают в некоторых районах Москвы, Петербурга и в Иннополисе.
  • В марте 2021 года «Яндекс» сообщал, что планирует запустить роверов в Израиле и Южной Корее.
Робот-курьер на выставке в Дубае The Nation

#новость #яндексровер

1033 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Artemy

Почти успели к экспо!

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1
Anton Borisovich

сидушки сверху не хватает и подножек, яб катался по пути следования, если заметил бы такого

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1
Дмитрий Бележенко

Интересно будет посмотреть на робота из России. ред.

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0
PCT URL

треть года

треть города

треть робота
ред.

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0
Александр Медведь

По старой схеме, киргизов завезут.

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0
Roman Antonov

Это что демонстрация вооружения РФ ?

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0
Eugeneer

Я так понял что рядом с роботом еще два человека прилагаются) Один проверяет доставку, другой если чо на Яндекс такси едет чтобы робота забрать с доставки) Ну вдруг села батарея)))

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0
Сергей Милосердов

Блин всегда смешили такие формулировки "задумался")) Сидит такая компания, думает...

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