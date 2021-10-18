Кошелек скажет спасибо: зачем банки заводят подкасты, а люди их слушают

Подкастинг – очень молодой (сам термин вошел в оборот в 2004 году с подачи британского журналиста), но стремительно развивающийся рынок. Его перспективы быстро оценили и в банках. Там тестируют решения на основе искусственного интеллекта, которые сделают коммуникацию двусторонней: потребители контента смогут не только слушать выпуски, но и…