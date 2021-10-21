За каждого сотрудника, который будет подрабатывать курьером, заплатят по 6 тысяч рублей.

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«Яндекс.Еда» разработала меры для поддержки ресторанов вместе с Федерацией рестораторов и отельеров России, рассказали vc.ru в компании.

Какими будут меры поддержки

Комиссию на заказы с собой обнулят с 22 октября и до конца ноября.



Рестораны могут разместить у входа наклейку с QR-кодом от «Яндекс.Еды», чтобы посетители могли отсканировать её, посмотреть меню и сделать заказ, не заходя внутрь заведения.



За каждого сотрудника, который будет по совместительству работать курьером и выполнит от пяти доставок, «Яндекс.Еда» единовременно выплатит 6 тысяч рублей.

Компания вложит дополнительную сумму в поддержку курьеров, которая уже действует у сервиса. Например, сейчас у сервиса есть страховка от несчастных случаев на время доставки и расширенная — она действует круглосуточно.

Это не первые меры поддержки, оказанные компанией ресторанному бизнесу. Во время пандемии «Яндекс.Еда» выделила 120 млн рублей на поддержку ресторанов, в частности — временно отменила комиссию для новых несетевых ресторанов и локальных сетей с собственными курьерами и выделила по 100 бесплатных доставок.

Сервис обнулял комиссию на заказы с собой с октября и до конца 2020 года — на поддержку выделили ещё 120 млн рублей, а также летом для московских ресторанов — тогда потратили 50 млн рублей.