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Еда
Евгения Евсеева

«Яндекс.Еда» обнулит комиссию на заказы с собой до конца ноября и выделит 150 млн рублей на поддержку партнёров Статьи редакции

За каждого сотрудника, который будет подрабатывать курьером, заплатят по 6 тысяч рублей.

9 9 комментариев
703 просмотров

«Яндекс.Еда» разработала меры для поддержки ресторанов вместе с Федерацией рестораторов и отельеров России, рассказали vc.ru в компании.

Какими будут меры поддержки

  • Комиссию на заказы с собой обнулят с 22 октября и до конца ноября.
  • Рестораны могут разместить у входа наклейку с QR-кодом от «Яндекс.Еды», чтобы посетители могли отсканировать её, посмотреть меню и сделать заказ, не заходя внутрь заведения.
  • За каждого сотрудника, который будет по совместительству работать курьером и выполнит от пяти доставок, «Яндекс.Еда» единовременно выплатит 6 тысяч рублей.
  • Компания вложит дополнительную сумму в поддержку курьеров, которая уже действует у сервиса. Например, сейчас у сервиса есть страховка от несчастных случаев на время доставки и расширенная — она действует круглосуточно.

Это не первые меры поддержки, оказанные компанией ресторанному бизнесу. Во время пандемии «Яндекс.Еда» выделила 120 млн рублей на поддержку ресторанов, в частности — временно отменила комиссию для новых несетевых ресторанов и локальных сетей с собственными курьерами и выделила по 100 бесплатных доставок.

Сервис обнулял комиссию на заказы с собой с октября и до конца 2020 года — на поддержку выделили ещё 120 млн рублей, а также летом для московских ресторанов — тогда потратили 50 млн рублей.

  • 20 октября Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты, а 21 октября в Москве ввели локдаун с 28 октября по 7 ноября — работать будут только аптеки и продуктовые магазины.

#новость #яндекс #яндекседа

9 9 комментариев
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Данила Линник

Яндекс — сами ввели комиссию, сами обнуляют

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1
Sam Beckett

И?

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5
Old Nick

. ред.

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1
Илья Рожнев

Сначала ударили, а потом пожалели)))

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0
Valentin Dombrovsky

А как им работать без комиссий вообще? Это уже благотворительность получается.

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0
Alex Petrov

Работать и зарабатывать с платы за доставку.

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0
DIMA N

Почему для сотрудников общепита есть бонус новичка, целых 6к за всего 5 заказов, а для других кур нет?

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0
Mike Kosulin

Потому что это затраты на привлечение новых курьеров.

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0
Alex Petrov

Статья звучит как кликбейт, типа Яндекс будет бесплатно доставлять заказы, на самом деле Яндекс на еде работает почти в три конца, комиссия общепита, стоимость доставки и комиссия с курьера. Убрали комиссию общепита. У Яндекса настолько нескромный размер комиссии с их "партнеров", что то ограничить свои аппетиты чуть более чем месяц, это как посидеть на диете обжоре.

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