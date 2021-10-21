«Яндекс.Еда» обнулит комиссию на заказы с собой до конца ноября и выделит 150 млн рублей на поддержку партнёров Статьи редакции
За каждого сотрудника, который будет подрабатывать курьером, заплатят по 6 тысяч рублей.
«Яндекс.Еда» разработала меры для поддержки ресторанов вместе с Федерацией рестораторов и отельеров России, рассказали vc.ru в компании.
Какими будут меры поддержки
- Комиссию на заказы с собой обнулят с 22 октября и до конца ноября.
- Рестораны могут разместить у входа наклейку с QR-кодом от «Яндекс.Еды», чтобы посетители могли отсканировать её, посмотреть меню и сделать заказ, не заходя внутрь заведения.
- За каждого сотрудника, который будет по совместительству работать курьером и выполнит от пяти доставок, «Яндекс.Еда» единовременно выплатит 6 тысяч рублей.
- Компания вложит дополнительную сумму в поддержку курьеров, которая уже действует у сервиса. Например, сейчас у сервиса есть страховка от несчастных случаев на время доставки и расширенная — она действует круглосуточно.
Это не первые меры поддержки, оказанные компанией ресторанному бизнесу. Во время пандемии «Яндекс.Еда» выделила 120 млн рублей на поддержку ресторанов, в частности — временно отменила комиссию для новых несетевых ресторанов и локальных сетей с собственными курьерами и выделила по 100 бесплатных доставок.
Сервис обнулял комиссию на заказы с собой с октября и до конца 2020 года — на поддержку выделили ещё 120 млн рублей, а также летом для московских ресторанов — тогда потратили 50 млн рублей.
Статья звучит как кликбейт, типа Яндекс будет бесплатно доставлять заказы, на самом деле Яндекс на еде работает почти в три конца, комиссия общепита, стоимость доставки и комиссия с курьера. Убрали комиссию общепита. У Яндекса настолько нескромный размер комиссии с их "партнеров", что то ограничить свои аппетиты чуть более чем месяц, это как посидеть на диете обжоре.
Девелопер «Самолет» — об опыте внедрения аналитических метрик
Пока можно арендовать только iPhone XR, 11, 12 и 13 в разных комплектациях.
Инвестиции в ценные бумаги и иные финансовые инструменты в последние несколько лет пользуются популярностью не только у профессиональных игроков рынка, но и у частных инвесторов, для которых данный вид деятельности представляет собой некое хобби.
Бренд-стратег Nimax Оля Якушенко рассказывает о том, как использовать фреймворк при построения брендинговых и маркетинговых стратегий компании.
Рассказываю, как конфликт со студентами помог нам увидеть новые точки роста.
9 из 10 покупок в интернете совершается с использованием отзывов. Это веская причина, чтобы применять их для роста онлайн-продаж. В данной статье на примерах крупных брендов разберем стратегии работы с отзывами и рейтингами для повышения конверсии сайта
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» успешно представляла интересы крупной энергетической компании – заявителя в судебном процессе в Арбитражном суде Тюменской области, по делу об оспаривании ненормативного правового акта регионального управления Росприроднадзора об отказе в возврате переплаты за негативное воздействие на окружающую…
На время нерабочих дней приостановлена работа всех предприятий и организаций в Москве.
Социальная ответственность составляет важную часть ДНК компании CloudPayments. Делимся инсайтами, почему мы поддерживаем НКО, создаем благотворительные проекты и как транслируем принципы филантропии внутри команды.
Инвестору для «охоты» за дивидендами требуется постоянно следить за датами и анализировать цифры. Теперь это гораздо проще — мы сделали удобный Дивидендный календарь по акциям США.
На vc.ru десятки статей о том, как брендам коммуницировать с поколениями X, Y и Z. Логомашина разбирается, стоит ли делить людей на бумеров и зумеров в дизайне.