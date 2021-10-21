Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Еда
Евгения Евсеева

Wildberries запустит продажу готовых блюд из ресторанов в Петербурге Статьи редакции

Сервис начал продавать готовые блюда в июле — но только в Москве.

  • Wildberries уже договорился с некоторыми ресторанами о доставке блюд, но их названия не раскрывает, рассказали vc.ru в сервисе. Услуга будет доступна в «ближайшее время», точные сроки запуска Wildberries не называет.
  • Сервис начал продавать готовые блюда из ресторанов в июле 2021 года. Услуга была доступна только в Москве, первым партнёром стала сеть «Бакинский бульвар». Wildberries планировал подключить около 50 точек, из новых партнёров в столице — сеть ресторанов «Чайхона».
  • Доставкой занимаются сами рестораны, Wildberries оформляет заказы и проводит оплату. Комиссия маркетплейса составляет 5% от суммы заказа.
  • В Delivery Club комиссия для размещения ресторана составляет 20%, а доставка курьерами — 35%, в «Яндекс.Еде» комиссия на доставку для ресторанов — до 35%.

#новость #wildberries

979 просмотров
9 9 комментариев
3
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","wildberries"], "comments": 9, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 308615, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 21 Oct 2021 16:18:49 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Антон Базаев

Доставка на пункт выдачи, забрать надо в течение трёх дней

Ответить
11
Radna

5% это очень выгодно для общепита в отличие от сотрудничества с Яндекс и Деливери, но там немного другой сервис, где они берут логистику на себя и работу с клиентом службы поддержки. В WB если что то не так с заказом то хрен разбираешься с рестораном.

Ответить
1
Arseniy Kirsanov

Только ЯЕ и ДК - специализированные сервисы, которые гонят соответствующий целевой трафик + уже действующая операционка под это дело, а ВБ - тупо витрина, от того и комиссия соответсвующая.

Ответить
3
Ronan Hardman

Хотят отщипнуть кусок и от этого подоспевшего пирога. Ненасытные ягоды)

Ответить
1
Грузинский клуб

Теперь каждая компания будет пробовать все что умеют часть ее сотрудников?

Ответить
1
Old Nick

готовка пока еще высокомаржинальный бизнес.
те же блинчики с творогом. на порцию 200 грамм там себестоимости рублей 50. А продать можно за 120. Почему бы и нет?
С супами маржинальность еще выше.

Ответить
0
Evgeniy Zorin

из ресторанов в Петербурге в Москве)

Ответить
0
Евгения Шишкина

Чего у них там только нет, долго я их игнорировала, а по факту зря. Теперь часто заказываю, но вот еду наверное не рискнула бы

Ответить
0
Arthur Niazyan

Когда уже Wildberries начнёт дата-центры строить?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Открытие Инвестиции
Участвуйте в IPO Softline Group!

С 18 октября открыта книга заявок на участие в IPO глобальной IT-корпорации Softline Group.

1 1 комментарий
0
O2 Consulting
Вопросы налогообложения при инвестировании. Что важно учитывать?

Инвестиции в ценные бумаги и иные финансовые инструменты в последние несколько лет пользуются популярностью не только у профессиональных игроков рынка, но и у частных инвесторов, для которых данный вид деятельности представляет собой некое хобби.

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Группа «Самолет»
Почему стоит следить за качеством сквозной аналитики

Девелопер «Самолет» — об опыте внедрения аналитических метрик.

5 5 комментариев
1
CloudPayments
Бизнес-филантропия и благотворительность. Почему это не затраты, а вложения? Рассказываем на примере CloudPayments

Социальная ответственность составляет важную часть ДНК компании CloudPayments. Делимся инсайтами, почему мы поддерживаем НКО, создаем благотворительные проекты и как транслируем принципы филантропии внутри команды.

0 Обсудить
2
Личный опыт
Виктория Степанова
«В магазин должны идти не за пивом, а к тебе»: предприниматель открывает пивные магазины для других Статьи редакции

Давид Аракелян начал с торговли в ларьках в 90-е, работал в игорном бизнесе, строил маршруты для вывоза мусора и торговал пивом. Сейчас он открывает для других несколько пивных магазинов в месяц и берёт за каждый 150 тысяч рублей.

Ассортимент одного из магазинов
28 28 комментариев
30
Дизайн
Логомашина
Теория поколений: есть ли ей место в дизайне?

На vc.ru десятки статей о том, как брендам коммуницировать с поколениями X, Y и Z. Логомашина разбирается, стоит ли делить людей на бумеров и зумеров в дизайне.

14 14 комментариев
20
Личный опыт
Сергей Кондрашов
С книжной полки на рынок мобильных приложений. История Laoshi.io

Продолжение истории компании Лаоши. С 2011 года мы занимаемся преподаванием китайского языка. За это время делали сеть школ китайского языка и онлайн-школу, создавали платформу для изучения китайского онлайн, издавали учебник и прописи. Сейчас разрабатываем мобильное приложение для англоязычного рынка.

Приложение для изучение китайских слов и иероглифов Laoshi.io
4 4 комментария
39
Личный опыт
Вдохновители
Как быть своим в разных странах и вести бизнес вне границ

Все началось еще в детстве. До 7 лет я пожил в 4 разных республиках СССР. Потом, как и все, многократно ездил в туристические поездки, но действительно переломным для меня стал 2018 год, в котором я 82 раза садился на борт самолета и превратился из туриста в бизнес-мигранта. Эти события вдохновили меня на поступки, о которых я расскажу вам.

15 15 комментариев
22
Личный опыт
Evil Pechenka
5 заповедей для бизнеса, которым я не следую

Есть «истины» очевидные всем — «Пушкин, это лучший русский поэт». Хорошо если человек предлагает относительно безобидную альтернативу, «Больше люблю Лермонтова», а если «Ну не знаю, Немиров лучше» или «Мне вообще Пушкин не нравится». За такое и побить могут.

14 14 комментариев
30
Личный опыт
Павел Мосейкин
Как пережить хейт и 1800 дизлайков, перестроить бизнес-процессы и стать лучше: кейс XYZ School

Рассказываю, как конфликт со студентами помог нам увидеть новые точки роста.

104 104 комментария
30
IVI
Онлайн-кинотеатр IVI начал съёмки самого правдивого сериала про современный российский наркобизнес
0 Обсудить
0
Больше статей
null