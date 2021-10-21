Wildberries запустит продажу готовых блюд из ресторанов в Петербурге Статьи редакции
Сервис начал продавать готовые блюда в июле — но только в Москве.
- Wildberries уже договорился с некоторыми ресторанами о доставке блюд, но их названия не раскрывает, рассказали vc.ru в сервисе. Услуга будет доступна в «ближайшее время», точные сроки запуска Wildberries не называет.
- Сервис начал продавать готовые блюда из ресторанов в июле 2021 года. Услуга была доступна только в Москве, первым партнёром стала сеть «Бакинский бульвар». Wildberries планировал подключить около 50 точек, из новых партнёров в столице — сеть ресторанов «Чайхона».
- Доставкой занимаются сами рестораны, Wildberries оформляет заказы и проводит оплату. Комиссия маркетплейса составляет 5% от суммы заказа.
- В Delivery Club комиссия для размещения ресторана составляет 20%, а доставка курьерами — 35%, в «Яндекс.Еде» комиссия на доставку для ресторанов — до 35%.
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