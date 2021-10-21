В Москве в «нерабочие» дни рестораны будут проверять по камерам и соцсетям Статьи редакции
Кроме личных проверок.
- Власти Москвы усилят проверки в торговых сетях и ресторанах в «нерабочую» неделю, сообщил «РИА Новости» глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
- «Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях», — заявил Немерюк.
- 20 октября Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. В Москве 21 октября ввели локдаун: с 28 октября по 7 ноября закроется все кроме аптек и продуктовых магазинов, рестораны могут работать только на доставку и самовывоз.
- При этом московские рестораны смогут вернуться к обычному режиму работы с 8 ноября без обязательных QR-кодов с учётом соблюдения всех мер.
Очень радует конечно, что весь разговор в комментах сплошь о том, как обойти ограничения, совершенно наплевав на тот факт, что смертность от заразы да по официальным данным уже запредельная.
Если у вас пока ещё никто не заболел и не умер, вам повезло. Но повезло так к сожалению не всем.
Не забывайте, что зараза не лежит просто так на дороге и дожидаться вас, её разносят люди. Люди, которым наплевать на других.
А у нас тут красота - всё работало и 146% будет работать. И штрафовать местные структуры местных не будут.
Тоже из Подмосковья - с мая 2020 (!) года ниразу в транспорте и магазине маску не приходилось надевать (2 раза за год попросили разве что в магазине), а клубы когда запрет был на работу ночных заведений не стеснялись спокойно работали музыку аж на улице было слышно и в окнах видна светомузыка, никому не было дела)) ред.
@Mikhail Goncharov Михаил, ваше мнение?
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