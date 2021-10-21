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Еда
Евгения Евсеева

В Москве в «нерабочие» дни рестораны будут проверять по камерам и соцсетям Статьи редакции

Кроме личных проверок.

  • Власти Москвы усилят проверки в торговых сетях и ресторанах в «нерабочую» неделю, сообщил «РИА Новости» глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
  • «Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях», — заявил Немерюк.
  • 20 октября Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. В Москве 21 октября ввели локдаун: с 28 октября по 7 ноября закроется все кроме аптек и продуктовых магазинов, рестораны могут работать только на доставку и самовывоз.
  • При этом московские рестораны смогут вернуться к обычному режиму работы с 8 ноября без обязательных QR-кодов с учётом соблюдения всех мер.
В Москве ввели локдаун с 28 октября по 7 ноября…
На время нерабочих дней приостановлена работа всех предприятий и организаций в Москве, работать…
vc.ru

#новость #москва #covid19

4465 просмотров
68 68 комментариев
7
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68 комментариев
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Миша Магадан

и посты в социальных сетях», — заявил Немерюк.

надеюсь москвичи знатно потролят чинуш постами типа "хорошо сидим в ..."

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33
Mika Rasulov

#опе?

Ответить
13
Александр Сорокин

хорошо сидим - могут не так понять и будешь плохо сидеть, но не дома)

Ответить
8
Максим Горький

затэгаем все "мишлены" в столице ?

Ответить
6
Andrey Kulakov

Осталось найти ресторан яро любящий власть)

Ответить
2
ivan krapivin

Хорошо сидим на бутылке

Ответить
1
Ivan Kolyhalov
Ответить
0
Pavel Ivanov

Да, точно. Столько раз видел, как сидит чиновник в своём мерседесе S-класса и печалится, что тролят его в соцсетях. И даже водитель у него грустный, и ролекс в бардачке пылится – не радует...

Ответить
1
Александр Никитин

Любой политик мечтает сидеть в S классе, а не на проперданном диване. Иначе зачем лезть во власть.

Ответить
0
Семен Переделкин

...в столовке Госдумы.

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0
Илья Шишкунов

Кибергулаг пошёл, социальный рейтинг ожидается

Ответить
17
Koan

Короновирус - огромный подарок в 2020-м властям всех стран

Ответить
10
Марк Фиш

Главное чтоб подарок не оказался слишком жирным, а то в конечном итоге далеко не всего его переварить смогут.

Ответить
1
Koan

Пока прекрасно переваривают. Весь мир превратили в тюрьму

Ответить
4
Семен Переделкин

Если бы коронавируса не было, его стоило бы придумать.

Ответить
9
KSA

Так и сделали ващет.

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11
умный человек

а то

Ответить
10
Michael Tretyak

Подрубаешься к CCTV
Ставишь на рипит запись с камер в пустом кабаке
Заводишь народ через черный ход
Профит

Ответить
11
Поджог Сараев

+ позаботиться, чтобы никто не постил оттуда в инстаграм

Ответить
2
Sergei spiridonov

Кто то постит и получаешь конский штраф ) Ведь запостить из места где нельзя постить это самый сок )

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0
Dmitry Kiselev

Кто запостил - угощает всех

Ответить
2
Михаил Макаров

Конкурентов заебца валить теперь можно. 5 минут в фотошопе и конкурент закрыт. Лепота!

Ответить
1
Sam Esq

Глушилки сигнала сотовой связи поставить 😎

Ответить
0
Марк Фиш

Очень радует конечно, что весь разговор в комментах сплошь о том, как обойти ограничения, совершенно наплевав на тот факт, что смертность от заразы да по официальным данным уже запредельная.

Если у вас пока ещё никто не заболел и не умер, вам повезло. Но повезло так к сожалению не всем.
Не забывайте, что зараза не лежит просто так на дороге и дожидаться вас, её разносят люди. Люди, которым наплевать на других.

Ответить
6
Giant Schlong

Бессмысленно ожидать, что люди в своей массе будут ценить чужую жизнь дороже, чем свою

Ответить
6
Sam Esq

Люди и свою жизнь не ценят. В России она обесценена.

Ответить
1
Giant Schlong

Люди и свою жизнь не ценят

Именно это я и имею в виду

Ответить
0
Aleks Fox

и что теперь? Всю жизнь сидеть и бояться что кто-то умрет??

Ответить
2
Александр Наркутский

Уверен что у людей уже слепота и пофигизм, 2 года одно и тоже, так уж человек устроен. Также уверен что у каждого в круге общения кто-то болел с видимимыми признаками, иначе не может быть.

Рано или поздно каждый цепляет, только если не в бункере живешь)

Ответить
0
Павел

Те ограничения помогут? А в прошлый раз помогли?

Ответить
0
Артём Прокопенко

При этом московские рестораны смогут вернуться к обычному режиму работы с 8 ноября без обязательных QR-кодов с учётом соблюдения всех мер.

Слово пацана? 🤔

Ответить
6
Aleksandr A

Я этот вонючий QR-код после болезни никак получить не могу. На госуслугах не появился, больница говорит ниче не знаем идите куда хотите, звоните на телефон справочной, но вы не дозвонитесь, мы сами, говорят, ниразу не дозвонились. И я не дозвонился.

Ответить
5
Aleksandr Ostrenko

Такая же херня, три месяца добиться пытаюсь.

Ответить
1
Sergey Klochko

привейтесь чем-нибудь неработающим. у нас вон только спутник-в более-менее признан.

Ответить
0
Aleksandr A

мне для этого и нужен код, чтобы от меня отвалили с прививками

Ответить
0
Sergey Klochko

если вы так боитесь получить нормальный иммунитет от прививки, то эпиваккорона ваш вариант.

Ответить
0
Aleksandr A

зачем получать "нормальный" иммунитет от прививки, когда получен иммунитет от перенесенной настоящей болезни?

Ответить
0
Sergey Klochko

Хотя бы для того, чтобы снизить риск смерти. Пока статистика в пользу вакцинированных на фоне переболевших.

Ответить
1
Giant Schlong

А есть статистика, подтверждающая, что невакцинированные, перенесшие ковид, умирают от повторного заболевания чаще, чем вакцинированные, перенесшие ковид ранее?

Ответить
0
Konstantin Konstantinov

QR-код от этого не появится, если сейчас проблемы с получением его после официальной болезни.

Ответить
0
Nikita Gusev

Сфоткайте чей-нибудь

Ответить
0
Александр Никитин

Закажем пиццу на дом под пенное, посидим Кальмара посмотрим.

Ответить
3
Максим Николаев

Вы там держитесь москвичи, и всего вам хорошего.

Ответить
3
Александр _

Вот же блин. Теперь в Москве толком негде покушать :( И приезжать туда больше не хочется (я из подмосковья)

А у нас тут красота - всё работало и 146% будет работать. И штрафовать местные структуры местных не будут.

Такое ощущение, что у нас другое государство. И это хорошо :)

Ответить
1
Повседневный татарин

А у нас тут красота - всё работало и 146% будет работать. И штрафовать местные структуры местных не будут.

Тоже из Подмосковья - с мая 2020 (!) года ниразу в транспорте и магазине маску не приходилось надевать (2 раза за год попросили разве что в магазине), а клубы когда запрет был на работу ночных заведений не стеснялись спокойно работали музыку аж на улице было слышно и в окнах видна светомузыка, никому не было дела)) ред.

Ответить
1
Александр _

Да это что... когда пропуски ввели по началу для автомобилей... Едешь по направлению в столицу, гаишники спрашивают пропуск, но ничего не проверяют, а помогают, вы ж в Москву едете, вам пропуск нужен обязательно, там камеры штрафуют ;)

Ответить
0
Aleks Fox

Нужно вас срочно аннексировать и вернуть в родную гавань))

Ответить
0
Игорь Чумаков

Замуровали демоны!

Ответить
2
George Ymydykov

А можно всех москвичей к нам на юга не пускать?) а то в прошлый раз все решили что локдаун - это отпуск, и развезли заразу по всем регионам :(

Ответить
0
Sergey Klochko

ах если бы. в принципе одного случая хватит, чтобы разнести. так что понаехавшие москвичи виноваты в этой истории не больше, чем ваши местные, решившие съездить в москву. Пересидеть пока не получится. Стран без коронавируса по-моему не осталось в принципе.

Ответить
1
Alex S.

а что сейчас на юге делать?

Ответить
0
Roman Polyakov

Нужно. Пусть люди в странах с нормальным сервисом отдохнут.

Ответить
0
Вася Иванов

Надеюсь, хоть оптовые компании будут работать. И маркетплейсы желательно.

Ответить
1
Sergei spiridonov

Маркеты работают, по приказу разрешена торговля дистанционная всем. нельзя очно только торговать

Ответить
0
BearStrikesBack

@Mikhail Goncharov Михаил, ваше мнение?

Ответить
0
Konstantin Konstantinov

Меры принимает правительство с учётом обстоятельств. Я не готов оспаривать эти решения. Готовиться нам к мерам и ограничениям никак не нужно. Будем продолжать работать в разрешенных форматах и ждать мер поддержки, которые нам очень помогли в прошлом году.

Ответить
0
- -

EssenCommando?

Ответить
0
Азиатский Таксист

Потом приедет воронок и увезет в гбэшные подвалы

Ответить
0
Сабина Уразова

А какой толк от всего этого? Если захотят, то и камеры люди обойдут

Ответить
0
Михаил Кузин

Геморно, это как с VPN инет серфить, большинство забьет

Ответить
0
Sergey Klochko

ставишь плагин в браузер и серфишь. Один браузер для чебурнета, другой для свободного интернета.

Ответить
0
Михаил Кузин

У меня например медленный инет и режет скорость заметно, да и плагины ещё поискать надо если ты неискушенный

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0
Sergey Klochko

VPN сам по себе часто режет скорость. Роутеры практически поголовно редко тянут больше 25 Мегабит. Бесплатные провайдеры тоже почти всегда дают очень узкий канал. Но те, что продают контракты по 70-100 долларов за три года дают как минимум честные 500МБ через VPN. Хоть торренты тягай.

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0

Комментарий удален

One Harm

Если компания не может побороть данный спам, то стоит задуматься о реализации входа на сайт только с помощью моибльного номера телефона, либо через сервисы, которые уже это сделали.

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0

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Ee Cope

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0

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Станислав Одинцов

Собянин чё зря старался что ль

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0

Комментарий удален

radika molisa

Может именно из-за этого банк и пишет

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0
eeeMan.rg Rori

вата стерпит и не такое терпела

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–1
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