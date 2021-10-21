«В магазин должны идти не за пивом, а к тебе»: предприниматель открывает пивные магазины для

Давид Аракелян начал с торговли в ларьках в 90-е, работал в игорном бизнесе, строил маршруты для вывоза мусора и торговал пивом. Сейчас он открывает для других несколько пивных магазинов в месяц и берёт за каждый 150 тысяч рублей.