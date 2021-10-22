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Еда
Маша Цепелева

Сооснователь «Кухни на районе» Олег Козырев покинул компанию Статьи редакции

Но сохранил долю в бизнесе.

5 5 комментариев
1115 просмотров

Олег Козырев написал на своей странице в Facebook, что уволился из «Кухни на районе». Он рассказал vc.ru, что займётся запуском нового бизнеса, но не уточнил подробности проекта.

Сооснователи «Кухни на районе» слева направо: Кирилл Родин, Антон Лозин, Олег Козырев, Алексей Колесников Forbes

У всех компаний есть разные этапы жизни. Для меня максимальный интерес вызывают начальные этапы. Когда ничего нет и не понятно, что делать и куда бежать. Момент максимальной неопределенности. Как в книжке Питера Тиля «От нуля к единице». С ростом любой компании таких моментов становится меньше, и роль основателя, зачастую, сменяется ролью менеджера. Менеджер из меня плохой, а становиться хорошим я не хочу.

Олег Козырев
сооснователь «Кухни на районе»

По данным «Контур.Фокуса», Козыреву принадлежит 6,19% в ООО «Локалкитчен», у других сооснователей Алексея Колесникова — 6,19%, Антона Лозина — 2,58%, Кирилла Родина — 0,32%.

  • В 2013 году Виктор Лысенко, Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион основали «Рокетбанк», а в 2019 году все они покинули компанию.
  • Долю в 84,72% «Кухни на районе» в октябре 2020 года купило «O2O холдинг» — совместное предприятие «Сбербанка» и VK (ранее — Mail.ru Group).
«Это экзит, а не инвестиции»: зачем основатели…
Краткая история сервиса и мнения участников рынка.
vc.ru

#новость #кухнянарайоне

5 5 комментариев
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Trubin 🐜

Да всем насрать.

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1
Oleg Kozyrev

Знаю :(

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12
Глобальный ихтиандр

Спасибо, Олег

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6
Михаил Синицын

Успехов, Олег

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3
Рокет Хьюманс

Удачи, Олег! ред.

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2
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