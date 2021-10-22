У всех компаний есть разные этапы жизни. Для меня максимальный интерес вызывают начальные этапы. Когда ничего нет и не понятно, что делать и куда бежать. Момент максимальной неопределенности. Как в книжке Питера Тиля «От нуля к единице». С ростом любой компании таких моментов становится меньше, и роль основателя, зачастую, сменяется ролью менеджера. Менеджер из меня плохой, а становиться хорошим я не хочу.