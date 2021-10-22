Сооснователь «Кухни на районе» Олег Козырев покинул компанию Статьи редакции
Но сохранил долю в бизнесе.
Олег Козырев написал на своей странице в Facebook, что уволился из «Кухни на районе». Он рассказал vc.ru, что займётся запуском нового бизнеса, но не уточнил подробности проекта.
По данным «Контур.Фокуса», Козыреву принадлежит 6,19% в ООО «Локалкитчен», у других сооснователей Алексея Колесникова — 6,19%, Антона Лозина — 2,58%, Кирилла Родина — 0,32%.
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