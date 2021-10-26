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Еда
Nazigul Jusupova

Burger King открыла в Мадриде вегетарианский филиал Vurger King Статьи редакции

Веганы могут попросить не добавлять в бургеры майонез.

  • Ресторан на бульваре Пасео-дель-Прадо в Мадриде в течение месяца будет предлагать меню без мяса, пишет Green Queen. Компания начала сотрудничать с голландским поставщиком растительного мяса The Vegetarian Butcher, который принадлежит Unilever.
  • Посетители могут заказать воппер на растительной основе, веганские куриные наггетсы и Long Chicken. Несмотря на то, что продукты не содержат мяса, гамбургеры не подойдут для веганов, так как содержат майонез на основе яиц. Но клиенты могут попросить убрать майонез.
  • Меню ресторана имеет сертификат V-Label, гарантирующий, что блюда не содержат мяса. В компании сообщили, что клиенты стали больше интересоваться блюдами на растительной основе — особенно те, кто хочет сократить потребление мяса, но не исключать его из рациона.
Vurger King Green queen
  • В 2019 году Burger King в Швеции запустила «меню 50/50»: половина бургеров в нём делается с обычными мясными котлетами, а половина — с котлетами из искусственного мяса. В США совместно с Impossible Foods сеть запустила в продажу бургер Impossible Whopper с котлетой на растительной основе.

#новости #burgerking

1138 просмотров
28 28 комментариев
2
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28 комментариев
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Семен Переделкин

Кошелек все расставит по местам. По итогам года владельцы сами охуеют, как "много" они заработают в веган-месяц, и вернутся на путь трупоедства.

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3
Alex Choybson

В центре Мадрида я думаю наберется достаточно вегетарианцев. Тем более многие вегетарианцы и веганы предпочитают исключительно вегетарианские рестораны, так как одно из требований это отсутствие мяса на кухне где готовят Веганские блюда.

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3
Семен Переделкин

Их может и наберётся, но их все равно будет меньше, чем нормальных едоков. А в этот месяц нормальные туда ходить не будут, и вообще пойдут к конкурентам - упущенная прибыль.

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–1
Павел

отсутствие мяса на кухне где готовят Веганские блюда.

Миазмы проникают или духи убиенных животных мешают повару правильно готовить?)

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–1
Иван Шеметов

веганские куриные наггетсы

Ето как?

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0
Daniel Vazome
Ответить
8
Old Nick

Это мечта маркетолога. Мясо, но по цене морковки.

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2
Невинный диод

Наоборот, морковь по цене мяса

Ответить
14
Max B

Сделаны из специальных куриц - убежденных веганок ))

Ответить
4
Alex D
Ответить
1
Невинный диод

Там мысль глубже -)

Ответить
2
Andrey Andreev

говно, запанированное в сухарях

Ответить
0
Voin Mraka

в саду девочка была, ей нравилось есть свое говно, никак не могли отучить. а ведь тогда еще слова такого даже не было - "копрофаг".
потом конечно отучили, но в Европе сейчас надо принимать себя таким какой ты есть.

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–1
Семен Переделкин

Как отучили? Чужим говном?

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0
Максим Горький

Царь Горох. Прекрасная концепция.

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3
No Name

Предлагаю продолжить с неймингом и создать бургерную по друзьям "Chandler Bing"

Ответить
1
Невинный диод

Не может у бургерной быть 3 соска

Ответить
4
Сан Ев

Chanandler Bong

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0
Max B

Хорошо, что у мадридских веганов появилось свое место. Им теперь будет где оттянуться после корриды ))

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

И после посещения гей-клуба, ведь это главное тусовочное место веганов бгг )

Ответить
0
Ilya Brin

Kurger Bing - звучит ещё более вегетариански

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1
Сергей Ермилов

Но ... ведь... на вывеске... все-равно Burger King... не Vurger

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1
Pavel Ivanov

В Мадриде такой большой спрос на веганскую еду? Почему именно в Мадриде-то?

Ответить
0
Sergei Timofeyev

А у нас ковид. Нельзя.

Ответить
0
Sergei Zotov

не всегда тестят там, где большой спрос

Ответить
0
Pavel Ivanov

А чем определяется в этом случае место?

Ответить
0
Sergei Zotov

вполне может быть такое, что там совершенно среднее место по всем показателям. Либо же, например, есть риск возникновения проблемы с мясом (например, станет слишком дорогим через полгода), и поэтому прощупывают почву. Либо удобная логистика

Как конкретно здесь вычисляли подходящее место в самом БК вряд ли кто-то расскажет. Если только на какой-то конференции по вот этой веганской фуд истории)

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0
Вася Пражкин

Взяли и загуглили. Например тут Мадрид на 5-м месте:
https://www.nationalgeographic.co.uk/travel/2021/02/the-eight-best-cities-for-vegans

The eight best cities for vegans
The destinations with the most dynamic vegan scenes might surprise you. From Warsaw to Seoul, we…
www.nationalgeographic.co.uk
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0
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