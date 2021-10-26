Burger King открыла в Мадриде вегетарианский филиал Vurger King Статьи редакции
Веганы могут попросить не добавлять в бургеры майонез.
- Ресторан на бульваре Пасео-дель-Прадо в Мадриде в течение месяца будет предлагать меню без мяса, пишет Green Queen. Компания начала сотрудничать с голландским поставщиком растительного мяса The Vegetarian Butcher, который принадлежит Unilever.
- Посетители могут заказать воппер на растительной основе, веганские куриные наггетсы и Long Chicken. Несмотря на то, что продукты не содержат мяса, гамбургеры не подойдут для веганов, так как содержат майонез на основе яиц. Но клиенты могут попросить убрать майонез.
- Меню ресторана имеет сертификат V-Label, гарантирующий, что блюда не содержат мяса. В компании сообщили, что клиенты стали больше интересоваться блюдами на растительной основе — особенно те, кто хочет сократить потребление мяса, но не исключать его из рациона.
вполне может быть такое, что там совершенно среднее место по всем показателям. Либо же, например, есть риск возникновения проблемы с мясом (например, станет слишком дорогим через полгода), и поэтому прощупывают почву. Либо удобная логистика
Как конкретно здесь вычисляли подходящее место в самом БК вряд ли кто-то расскажет. Если только на какой-то конференции по вот этой веганской фуд истории)
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