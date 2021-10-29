Побеждает не тот, кто самый сильный, а тот кто идет до конца

Привет! Я начальник департамента в крупной производственной компании, 15 лет уже в ней работаю. Пережила 6 генеральных и 7 финансовых директоров. И вот очередной “финник” еще не переступив порог решил показать свою деятельность, силу и эффективность. Не придумав ничего лучше как меня УВОЛИТЬ:(