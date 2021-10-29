Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Еда
Маша Цепелева

«Яндекс.Карты» добавили в приложение заказ блюд навынос из ресторанов-партнёров «Еды» Статьи редакции

Оплатить заказ тоже можно через «Карты».

  • В меню поиска в приложении «Карт» появился пункт «Еда с собой». После нажатия можно увидеть все рестораны-партнёры «Яндекс.Еды» в городе, которые работают навынос, сообщили vc.ru в компании.

  • В карточке ресторана можно заказать еду и оплатить в «Картах». За это пользователям будет начисляться кешбэк баллами «Плюса» 1-8 ноября.

  • «Еда» отменила комиссию для ресторанов за заказы навынос до конца ноября на фоне ограничений из-за пандемии.
  • В «Картах» работают и другие сервисы, например, с 1 октября можно арендовать самокат из «Яндекс Go».

#новость #яндекскарты

537 просмотров
8 8 комментариев
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Aleksandr P

задолбал этот яндекс со своей едой. Лучше бы как поисковик развивались, а то забили всю первую страницу поиска своими мусорными сервисами. Про рекламу в директ вообще молчу

Ответить
3
Семен Переделкин

А что тебе директ не нравится? Норм же всё:

Ответить
1
MyTxtWebPage

Надо было искать через анонимайзер. В Яндекс присутствует пузырь фильтров. Этот пузырь запоминает ваши предпочтения и в следующий раз, если Вы захотите купить учебник, Яндекс предложит книгу с ЭММ, то есть книгу в которой главная героиня - то, что вы хотели купить

Ответить
0
Маркетологов к стенке

И не мучайтесь с этой рекламой. Но по факту поддержу. Есть отдельное приложение и реально бесит уже эта захламленность " все в одном"

Убрать рекламу в Навигаторе, YouTube, Интернете…
Подведем итоги уходящего года, по всем новинкам индустрии блокировки рекламы. В последние месяцы…
vc.ru
Ответить
1
Andrey Vasilev

Пару дней назад выкатили. Но сейчас не работает.)

Ответить
1
MyTxtWebPage

О, хозяин. Ты ли это?

Ответить
0
Andrey Vasilev

Ну это же ведь единственная аватарка в сети интернет.

Ответить
1
Символический лолипоп

🤔 где бы мне заказать еду?
В приложении для заказа еды?
Нет
Открою-ка я для этого карты
Это же так логично

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
БКС Мир инвестиций
Рынок акций США. 11 секторов в деталях
0 Обсудить
Qlik
Как Qlik оценили респонденты исследования BARC BI & Analytics Survey 22

В недавно опубликованных результатах опроса от BARC BI and Analytics Survey 22, Qlik Sense получил 6 первых мест и 45 лидерских позиций в шести экспертных группах.

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Офтоп
Дарья Афанасьева
Побеждает не тот, кто самый сильный, а тот кто идет до конца

Привет! Я начальник департамента в крупной производственной компании, 15 лет уже в ней работаю. Пережила 6 генеральных и 7 финансовых директоров. И вот очередной “финник” еще не переступив порог решил показать свою деятельность, силу и эффективность. Не придумав ничего лучше как меня УВОЛИТЬ:(

22 22 комментария
13
Финансы
Маша Цепелева
Сервис для подбора кроссовок по скану ноги Neatsy Артёма Семьянова привлёк $1 млн от Cabra VC и других Статьи редакции

Компания планирует потратить деньги на новые продукты, например, подбор обуви для детей и новые версии приложения.

Приложение Neatsy App Store
36 36 комментариев
18
Макс
Как с бюджетом 1300 ₽ привлечь 25 новых покупателей в интернет-магазин спортивной одежды

Владелец интернет-магазина Corsa shop Сергей Вермиевский рассказал, как продвигает свой бизнес с помощью блогеров-олимпийцев, почему не использует дропшиппинг и как виртуальный маркетолог Макс помог за четыре дня продать товар на 62 000 ₽.

1 1 комментарий
0
Ворлдскиллс Россия
Что такое скиллс-паспорт

Где его выдают и что он дает работодателям и соискателям.

7 7 комментариев
1
Приёмная
Анастасия Колупаева
Мой оплаченный заказ на OZON на крупную сумму выдали другому человеку

Столкнулась с кражей заказа на крупной платформе OZON.

165 165 комментариев
78
Еда
Лиана Липанова
Людей мало, контроля не хватает: франчайзи «Додо пиццы» объясняют, почему Фёдор Овчинников публично критикует партнёров Статьи редакции

Главная причина «ухудшения опыта партнёров» — пандемия, говорят франчайзи.

0 Обсудить
Право
Евгения Евсеева
Совладельца производителя сырков «Б. Ю. Александров» объявили в розыск Статьи редакции

В октябре он через суд потребовал у топ-менеджеров вернуть переданные им 85% компании.

48 48 комментариев
17
Истории
Полина Лааксо
«Позавидует даже Баффет»: в 80-х пенсионерки из провинции учили американцев инвестировать и печь пироги между делом Статьи редакции

Дамы не дождались помощи от брокеров и основали инвестиционный клуб: каждый четверг обсуждали аналитику и отбирали бумаги для покупки — с перерывом на стихи и чипсы. Почему то, что они ничего не знали о бирже, сперва превратило их в звёзд, а потом мошенниц, — в пересказе The Hustle.

Инвестиционный клуб «Леди из Бёрдстауна» Six Sigma Daily
20 20 комментариев
47
Яндекс Go
От списка таксопарков до супераппа

Как менялось приложение Яндекса для заказа такси

2 2 комментария
0
Больше статей
null