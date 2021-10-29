«Яндекс.Карты» добавили в приложение заказ блюд навынос из ресторанов-партнёров «Еды» Статьи редакции
Оплатить заказ тоже можно через «Карты».
В меню поиска в приложении «Карт» появился пункт «Еда с собой». После нажатия можно увидеть все рестораны-партнёры «Яндекс.Еды» в городе, которые работают навынос, сообщили vc.ru в компании.
В карточке ресторана можно заказать еду и оплатить в «Картах». За это пользователям будет начисляться кешбэк баллами «Плюса» 1-8 ноября.
- «Еда» отменила комиссию для ресторанов за заказы навынос до конца ноября на фоне ограничений из-за пандемии.
- В «Картах» работают и другие сервисы, например, с 1 октября можно арендовать самокат из «Яндекс Go».
И не мучайтесь с этой рекламой. Но по факту поддержу. Есть отдельное приложение и реально бесит уже эта захламленность " все в одном"
В недавно опубликованных результатах опроса от BARC BI and Analytics Survey 22, Qlik Sense получил 6 первых мест и 45 лидерских позиций в шести экспертных группах.
Привет! Я начальник департамента в крупной производственной компании, 15 лет уже в ней работаю. Пережила 6 генеральных и 7 финансовых директоров. И вот очередной “финник” еще не переступив порог решил показать свою деятельность, силу и эффективность. Не придумав ничего лучше как меня УВОЛИТЬ:(
Компания планирует потратить деньги на новые продукты, например, подбор обуви для детей и новые версии приложения.
Владелец интернет-магазина Corsa shop Сергей Вермиевский рассказал, как продвигает свой бизнес с помощью блогеров-олимпийцев, почему не использует дропшиппинг и как виртуальный маркетолог Макс помог за четыре дня продать товар на 62 000 ₽.
Столкнулась с кражей заказа на крупной платформе OZON.
Главная причина «ухудшения опыта партнёров» — пандемия, говорят франчайзи.
В октябре он через суд потребовал у топ-менеджеров вернуть переданные им 85% компании.
Дамы не дождались помощи от брокеров и основали инвестиционный клуб: каждый четверг обсуждали аналитику и отбирали бумаги для покупки — с перерывом на стихи и чипсы. Почему то, что они ничего не знали о бирже, сперва превратило их в звёзд, а потом мошенниц, — в пересказе The Hustle.