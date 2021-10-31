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Еда
Евгения Евсеева

«Мне хотелось плакать»: Фёдор Овчинников снова раскритиковал работу одной из пиццерий и заявил о «неизбежности» закрытий Статьи редакции

Основатель и глава Dodo Brands рассказал, что будет «освобождать территории» для прихода новых франчайзи и развития проверенных партнёров.

8 8 комментариев
542 просмотров
  • Овчинников опубликовал в своём Telegram-канале фотографии игровой комнаты в одной из пиццерий в Москве, работу которой уже приостановили. На фото — ободранные подушки и грязные игрушки.

Это ужасно. Мне хотелось плакать. «Додо» для меня больше чем просто бизнес и цифры. Это в первую очередь дело, которым хочется гордиться.

Я до сих пор не могу поверить, что мы допустили такое. Я часто говорил, что мы хотим делать продукт, который можем предложить друзьям и детям. В каждой нашей пиццерии висит «Клятва качества», которую подписывал партнёр при открытии пиццерии. Когда я написал эту клятву, мне сказали, что это какое-то «сектанство». На самом деле никого сектанства там нет — это публичное обещание перед гостями. Мне было важно, чтобы партнёры искренне разделяли принципы. Похоже, что клятва превратилась в формальность.

Фёдор Овчинников
основатель Dodo Brands
  • По словам Овчинникова, сейчас сеть «выросла» и переживает этап трансформации. Некоторые справляются с регулярным менеджментом и операционным бизнесом, а другие потеряли фокус или интерес к бизнесу, так как не осталось «свободных территорий для развития». Поэтому для «Додо» пришло время менять мышление и приоритеты.
  • Он попросил всех сотрудников и гостей рассказывать о проблемах, чтобы их можно было «отработать».

Мы долго боялись закрывать плохо работающие пиццерии, старались помочь, вытащить, давали отсрочки и амнистии, ведь гости, сотрудники, поставщики, инвесторы этих пиццерий были в «заложниках». Если мы закроем пиццерию, все они пострадают. Теперь мы поняли, что, к сожалению, это неизбежно. Мы будем освобождать территории для прихода в наш бизнес новых партнёров, а также для развития старых проверенных партнёров, сфокусированных на гостях и операциях.

Фёдор Овчинников
основатель Dodo Brands
  • В начале октября Овчинников уже критиковал одну из пиццерий за грязь и скучающих сотрудников. Он отметил, что плохая работа точки — знак того, что команда не понимает, что что-то не так, и никто не требует исправить ошибки системно, но он как глава компании «будет требовать».
  • После этого Овячинников упрекнул партнёров в равнодушии к своей работе и частых просьбах смягчить требования к качеству сервиса в «сложное время». Он заявил, что будет закрывать пиццерии, которые плохо работают.
Людей мало, контроля не хватает: франчайзи «Додо…
Главная причина «ухудшения опыта» — пандемия, говорят франчайзи.
vc.ru

#додопицца #фёдоровчинников #dodopizza

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Nikolay Kenig

Кадры решают все.
Как когда-то говорил мой начальник.
Без меня вы никто! Без вас я никто!

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3
Анатолий Морозов

ЗП тоже весомый фактор

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0
Андрей

Не разделяю мнение в стиле "За такие деньги скажите спасибо, что в тарелку не плюют".

Зарплата, как я понимаю, не ниже остальных заведений подобного типа. И, мне кажется, это не повод давать плохой сервис. Тем более, конкретный пример из статьи - это не проёб работника с обычной зарплатой, а проёб менеджеров и владельцев заведения.

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1
Иван Касаткин

После этих слов в чате франчайзи начался сущий кошмар

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0
Иван Поварёшкин

Плакала половина маршрутки

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1
Руководитель отдела выдр

Федор опять доказал, что он едва ли не лучший сейчас управленец в России в фудбизнесе.

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0
Порядочный Влад

Хвала Фёдору

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0
Семен Переделкин

Ебал и плакал, как говорится.

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0
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