«Мне хотелось плакать»: Фёдор Овчинников снова раскритиковал работу одной из пиццерий и заявил о «неизбежности» закрытий Статьи редакции
Основатель и глава Dodo Brands рассказал, что будет «освобождать территории» для прихода новых франчайзи и развития проверенных партнёров.
- Овчинников опубликовал в своём Telegram-канале фотографии игровой комнаты в одной из пиццерий в Москве, работу которой уже приостановили. На фото — ободранные подушки и грязные игрушки.
- По словам Овчинникова, сейчас сеть «выросла» и переживает этап трансформации. Некоторые справляются с регулярным менеджментом и операционным бизнесом, а другие потеряли фокус или интерес к бизнесу, так как не осталось «свободных территорий для развития». Поэтому для «Додо» пришло время менять мышление и приоритеты.
- Он попросил всех сотрудников и гостей рассказывать о проблемах, чтобы их можно было «отработать».
- В начале октября Овчинников уже критиковал одну из пиццерий за грязь и скучающих сотрудников. Он отметил, что плохая работа точки — знак того, что команда не понимает, что что-то не так, и никто не требует исправить ошибки системно, но он как глава компании «будет требовать».
- После этого Овячинников упрекнул партнёров в равнодушии к своей работе и частых просьбах смягчить требования к качеству сервиса в «сложное время». Он заявил, что будет закрывать пиццерии, которые плохо работают.
Не разделяю мнение в стиле "За такие деньги скажите спасибо, что в тарелку не плюют".
Зарплата, как я понимаю, не ниже остальных заведений подобного типа. И, мне кажется, это не повод давать плохой сервис. Тем более, конкретный пример из статьи - это не проёб работника с обычной зарплатой, а проёб менеджеров и владельцев заведения.
Здравствуйте!
В частной онлайн-торговле особенно активно растут сделки между жителями разных регионов, и доставка быстро завоевывает популярность. Количество заказов с использованием услуги Авито Доставка среди частных продавцов за год выросло в 2,3 раза по всей России.
Приюты и продавцы животных знают: не все хозяева ведут себя ответственно. Некоторые не заботятся о здоровье или питании, другие вскоре возвращают животных или вовсе оставляют на улице. Если вы ищете новую семью для кошки или собаки, стоит убедиться, что будущий хозяин — надёжный человек.
Руководители и специалисты по ИТ рассказали, как хранят персональные данные, а эксперт по информационной безопасности прокомментировал их истории.
Накануне Хэллоуина и локдауна мы выпустили видео в поддержку малого бизнеса — в стиле нашумевшего сериала «Игра в кальмара».
Основатель и глава Dodo Brands рассказал, что будет «освобождать территории» для прихода новых франчайзи и развития проверенных партнёров.
И почему в России в клинические рекомендации по лечению COVID-19 вошёл препарат из группы «фуфломицинов» с недоказанной эффективностью.
Если коротко: оплатил ноутбук с доставкой, 3 дня всё было тихо, а в день доставки оказалось, что товара нет в наличии
Ключ в мобильном, цифровой дворецкий и метро на острове — все это предлагают горожанам современные жилые кластеры.