Это ужасно. Мне хотелось плакать. «Додо» для меня больше чем просто бизнес и цифры. Это в первую очередь дело, которым хочется гордиться.

Я до сих пор не могу поверить, что мы допустили такое. Я часто говорил, что мы хотим делать продукт, который можем предложить друзьям и детям. В каждой нашей пиццерии висит «Клятва качества», которую подписывал партнёр при открытии пиццерии. Когда я написал эту клятву, мне сказали, что это какое-то «сектанство». На самом деле никого сектанства там нет — это публичное обещание перед гостями. Мне было важно, чтобы партнёры искренне разделяли принципы. Похоже, что клятва превратилась в формальность.