Евгений Ткачев пытался продать все точки за 150-180 млн рублей, но покупатель не нашёлся, а управляющая компания посчитала оценку завышенной.

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«Додо Пицца» в Ярославле «Додо Пицца»

Управляющая компания закрыла все четыре пиццерии в Ярославле и расторгла договор коммерческой концессии с франчайзи Евгением Ткачевым, говорится в Telegram-канале «Додо Пицца. Бизнес». Это первый случай закрытия всех пиццерий в одном городе, рассказали vc.ru в компании.

Начиная с 2019-го года мы неоднократно фиксировали падение внутренних рейтингов качества в Ярославле. В связи с этим мы проводили выездные проверки ресторанов, каждый раз выявляя нарушения. Это были нарушения стандартов чистоты, хранения и маркировки продукции, отсутствие необходимых аттестаций и документов у сотрудников и многое другое. После каждой проверки партнер брал на себя обязательства исправить ситуацию, а мы каждый раз верили и давали партнеру возможность. «Додо Пицца»

13 мая компания провела контрольную проверку всех четырех пиццерий в городе за один день и посчитала, что нарушения «носят системный характер, а ситуация не меняется».

19 мая УК уведомила франчайзи о расторжении договора, а также дала три месяца на продажу пиццерий до отключения от системы Dodo IS. К окончанию срока Ткачев не смог найти покупателей среди действующих франчайзи.

В середине августа «Додо пицца» продлила срок продажи ещё до 31 октября и предложила помощь в публикации объявлений и поиске покупателя, но только при условии, что «вся информация в предложении будет соответствовать фактам».

Одновременно с этим «Додо Пицца» получила иск, оспаривающий расторжение договора, и пыталась урегулировать спор в досудебном порядке, пишет представитель компании. Судебные заседания назначены на 17 ноября и 27 января.

Мы очень рассчитываем, что партнер закроет все свои обязательства перед сотрудниками, поставщиками и инвесторами. Мы готовы со своей стороны оказывать всестороннюю поддержку сотрудникам в разрешении любых споров. А также помощь в дальнейшем трудоустройстве внутри сети при готовность к переезду. Мы не только подвели наших клиентов, но и проиграли рынок. Клиенты видели, что происходит. Низкие оценки по качеству и плохие отзывы нашли свое отражение и в низких продажах. Выручки пиццерий в сети являются одними из самых низких в нашей сети среди сравнимых городов. «Додо Пицца»

Компания решила взять «небольшую паузу» и убедиться, что пиццерии закроются и не будут использовать бренд «Додо Пицца». После этого УК объявит условия выхода в город и начнёт поиски нового партнёра.

Завышенная оценка или способ «отжать» бизнес

Компания считает, что Ткачев завысил оценку пиццерий в несколько раз — сначала он хотел выручить 180 млн рублей за все точки, в сентябре снизил цену до 150 млн рублей (презентация есть у vc.ru). В предложение входили права на развитие четырех действующих пиццерий и одну в проекте, а также обязательства перед инвестором.

Евгений Ткачев подтвердил достоверность презентации и уточнил, что это один из вариантов — сейчас версия «немного изменилась».

Показатели одной из пиццерий в Ярославле из презентации франчайзи

При цене в 150 млн рублей — срок окупаемости пиццерий в Ярославле 10 лет или больше, объясняет vc.ru управляющий директор «Додо Пиццы» в Евразии Иван Тихов. У всех четырёх точек выручка за сентябрь — 8,5 млн рублей. УК не может проверить отчет о прибыли и убытках, но «при таких выручках на четыре точки очень сложно работать прибыльно, речь идёт о безубыточности», говорит Тихов.

«Додо Пицца»

По его словам, другие франчайзи, которые вели переговоры с Ткачевым, оценивали его бизнес в 70-80 млн рублей, кто-то в 48 млн рублей, а кто-то утверждал, что речь только об остаточной себестоимости 10-20 млн рублей: рынок в любом случае надо перезапускать с нуля, открывать новые пиццерии, вкладывать в маркетинг. Управляющая компания оценила пиццерии в 45-60 млн рублей.

Ткачев в разговоре с vc.ru заявил, что не смог вовремя продать пиццерию в том числе потому, что УК запретила размещать объявление о продаже пиццерий на внешних площадках из-за потенциального ущерба репутации бренда.

Кроме того, объявление Ткачева не добавили в рассылку по действующим партнёрам. За полмесяца до проверок компания обнулила все рейтинги — у Ткачева, по собственным словам, на тот момент рейтинг был «хорошим», но УК просила убрать его из презентации, а также в причинах продажи указать расторжение договора с управляющей компанией. Ткачев считает причиной своё желание выйти из бизнеса.

Евгений Ткачев считает свою ситуацию примером отжатия бизнеса за счёт административного ресурса управляющей компании, рассказал он. «Второй-третий год различными способами представители управляющей компании подводят меня к тому, чтобы я продал свои активы по заниженной стоимости. По моему мнению, происходит консолидация рынка», — заявил он vc.ru.

Изначально франчайзинговая модель предусматривает быстрый рост за счёт партнёров, рассказывает франчайзи. Теперь, когда многие территории уже застроены, УК пытается сократить количество партнёров и передать часть активов либо в свою розничную сеть, либо аффилированным лицам, считает Ткачев.

По его словам, все выявленные нарушения — предвзятые: «Проверяющий говорит, что грязно. Ты говоришь, что тут откровенно чистое помещение. Он отодвигает какой-то стеллаж и соринку фотографирует крупным планом. Или вот у тебя грязный угол или у стажера нет бейджа — тут же надо прощаться с пиццерией. Наказание несопоставимо нарушению».

«В этом заключается фундаментальное различие со стандартами, которые предъявляет для себя партнёр и которые предъявляем мы. Я знаю, что у партнёра были споры с бизнес-девелопером на месте, когда мы видели грязь, а партнёр её не видел», — заявил vc.ru Иван Тихов.

По его словам, Ткачев также нарушал стандарты маркировки продукции и условия хранения. Кроме того, с 1 января 2019 года он 24 раза задерживал оплату роялти, услуг контакт-центра, выплаты в маркетинговый фонд, также сотрудники жаловались УК на задержку зарплат и на другие нарушения.