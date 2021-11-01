Американский стартап-разработчик роборесторанов без персонала привлёк $3 млн Статьи редакции
Робот сам смешивает нужные ингредиенты, принимает и выдаёт заказы.
В раунде участвовали инвесткомпания Metaplanet, акселератор Y Combinator и частные инвесторы — робототехник Питер Аббель, ресторатор Заид Аюб, пишет TechCrunch.
Компания Mezli создаёт полностью автономные модульные рестораны. Стартап был основан инженерами из Стэнфордского университета Алексом Колчински, Алексом Грюбеле и Максом Перхамом.
Команда хотела разработать систему, которая сможет предложить людям качественную еду по более низкой цене по сравнению со кафе и ресторанами. Себестоимость тарелки буррито $3, но из-за оплаты труда, налогов и прочих расходов она стоит $10 в кафе, отметил Алекс Колчински. Вместе с шеф-поваром Эриком Миннихом инженеры разработали автономный ресторан.
Сейчас прототип ресторана Mezli обслуживает офис компании KitchenTown в Сан-Матео в Калифорнии, ресторан занимает примерно 18 м². Это отдельно стоящие блоки, загруженные ингредиентами.
Ресторан предлагает боулы в средиземноморском стиле, а также гарниры и напитки. Цена блюд начинается от $4,99. Пользователи могут оформить заказ в онлайне или на табло ресторана, а после забрать еду из «умного» шкафчика или оформить доставку.
Полученные средства компания направит на выпуск третьей версии прототипа ресторана в 2022 году. Кроме этого, в будущем компания планирует печатать на 3D-принтере тысячи модульных ресторанов, которые можно развернуть быстрее, чем обычные рестораны.
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