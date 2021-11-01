Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых ресторанам Статьи редакции
Пользователи могут оставить любую сумму, комиссия для вывода денег — 1 рубль.
- Кнопка чаевых «Поддержите ресторан» появилась в карточке заведения в приложении Delivery Club, рассказали vc.ru в компании.
Сервис автоматически доступен ресторанам, которые подключили чаевые для официантов в Delivery Club. Остальным надо оставить заявку в приложении Vendor App, через которое они получают заказы.
Пользователь может оставить любую сумму. Для ресторанов комиссия за вывод средств составит 1 рубль с транзакции.
Также Delivery Club предложил пользователям скидку в 30% на заказы навынос по всей России до 7 ноября. Если связанные с пандемией ограничения продлят, сервис продлит и действие скидок.
Для меня это выглядит немного странно. Я понимаю, поддерживать независимых музыкантов, писателей, блогеров (которые снимают классные видосы на Ютуб) и других творческих личностей. Я и сам иногда кидаю пару сотен таким людям. Врать не буду, достаточно редко, в этом году примерно 1000 руб. направил.
Но поддерживать коммерческое предприятие донатом... Хочешь поддержать — делай больше заказов. Странно поддерживать изначально чисто коммерческое предприятие, направленное только на прибыль.
Комментарий удален
Пока все гадают, чей ребрендинг будет следующим, команда Логомашины предлагает посмотреть, чем отличаются последние ребрендинги IT-гигантов, и как стратегии роста экосистем транслируются через айдентику компаний.
52% компаний планируют увеличить бюджет на продвижение в социальных сетях, а 46% — бюджеты на рекламу в маркетплейсах. Рост интереса к ним вызван пандемией и переходом большинства брендов в онлайн. Как увеличить продажи на маркетплейсах, рассказывают эксперты Aidata.me и Aitarget.tech.
Чат-боты становятся более разговорчивыми, и следующим шагом будет анализ настроения пользователя. Здесь речь идет уже не только об эффективном ответе или решении, но и предвосхищении ожиданий клиентов. С помощью анализа настроения чат-боты смогут понять, хорошо ли идет разговор, чтобы соответствующим образом отреагировать на эмоции клиента.…
Добрый день, друзья! Меня зовут Дмитрий Смирнов, и вот уже 4 года я занимаюсь производством здоровой мебели для учёбы и работы «Живи Стоя». За это время мы прошли путь от «гаражного производства» до собственного маленького завода. Рассказываю, как и почему мы решились на масштабное расширение.
Как мотивировать пользователя совершить покупку в интернет-магазине или оплатить подписку? Один из самых действенных вариантов – предоставить ему скидку. Но для этого мерчанту нужно иметь доступ к карточным данным, а у многих мерчантов, пользующихся услугами процессинговых компаний, нет на это законных прав. На этот случай специалисты Payture…
Страны многие годы добивались, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уходили от них, декларируя прибыль в офшорах. Идею поддержала и Россия.
Роман Саулин рассказывает, как зарегистрировал сервис хранения багажа Qeepl в США и начал работу на американском рынке, какие сервисы использовал, сколько потратил и на чём сэкономил.
Недавно мы делились опытом наших сотрудников, которые развивают навыки и учатся новому. Но в «AliExpress Россия» есть и те, кто сам учит других. Мы попросили коллег поделиться опытом, рассказать о своей мотивации и дать советы тем, кто ещё только планирует стать преподавателем.
Неправильные заказы уже аннулировали.
Всем привет! Год назад вышел первый выпуск дайджеста. Очень рад, что формат прижился. Спасибо за позитивный фидбек, его не часто встретишь в комментариях vc.ru. И это по-прежнему дайджест о том, что важного и интересного произошло в мире стилей и сайтов digital-компаний за последний месяц. За клавиатурой я, Вадим Орлов, основатель Embacy.