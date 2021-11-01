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Еда
Маша Цепелева

Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых ресторанам Статьи редакции

Пользователи могут оставить любую сумму, комиссия для вывода денег — 1 рубль.

  • Кнопка чаевых «Поддержите ресторан» появилась в карточке заведения в приложении Delivery Club, рассказали vc.ru в компании.

  • Сервис автоматически доступен ресторанам, которые подключили чаевые для официантов в Delivery Club. Остальным надо оставить заявку в приложении Vendor App, через которое они получают заказы.

  • Пользователь может оставить любую сумму. Для ресторанов комиссия за вывод средств составит 1 рубль с транзакции.

  • Также Delivery Club предложил пользователям скидку в 30% на заказы навынос по всей России до 7 ноября. Если связанные с пандемией ограничения продлят, сервис продлит и действие скидок.

#новость #deliveryclub

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19 комментариев
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Илья Волочков

Для меня это выглядит немного странно. Я понимаю, поддерживать независимых музыкантов, писателей, блогеров (которые снимают классные видосы на Ютуб) и других творческих личностей. Я и сам иногда кидаю пару сотен таким людям. Врать не буду, достаточно редко, в этом году примерно 1000 руб. направил.

Но поддерживать коммерческое предприятие донатом... Хочешь поддержать — делай больше заказов. Странно поддерживать изначально чисто коммерческое предприятие, направленное только на прибыль.

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2
Прогрессивный Никита

Я тоже не понимаю. Тут и официантов то нет. Донатить бизнесу? Так он на то и бизнес, что с маржой продает мне еду. Бред какой-то.

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0
KINCH

Не буду я платить чаевые ресторанам — это нужно быть еб@нутым, неважно сколько при этом у вас денег. Лучше сделайте приложение "Чаевые пенсионерам" — для такого приложения у вас почему-то нет ни желания ни программистов. ред.

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2
Илья Волочков

И ещё "донат заводам", чтобы заводы не стояли. И то полезнее.

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0
KINCH

И ещё "донат заводам"

А вот с этим вам уже идти напрямую к политикам, а не в комментах строчить.

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0
KINCH

VC-шники, подскажите по новым местам, где пиццу вкусную заказать (чтобы не из столовки ДоДо и Достоевского)?

Ответить
0
Александр Дунаев

Foodband

Ответить
1
KINCH

В Питере их нет :(

Ответить
0
Perviz Makhmudov

YamiYami

Ответить
1
KINCH

Спасибо, про них в курсе, тоже закажу)

Ответить
0
ivan krapivin

Неаполитанская — 22 сантиметра, римская — Pizza Point

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0
Дмитрий Блинов

Не, я еще могу понять заплатить чаевые в ресторане. А на доставку за что чаевые платить то?

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0
Denis Blinov

Так а тут чаевые вообще без доставки. Можешь просто зайти и закинуть денег любимому ресту.

Плюс в случае доставки можешь не оставлять чаевые курьеру, а оставить их именно ресторану.

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0
Илья Волочков

Отличный способ отмывания денег!

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1
Чтормит

Надо открыть свой ресторан. Можно даже без кухни и поваров

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0
Дмитрий Блинов

То есть попрошайничество?

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0
Artem Ibragimov

А чаевые курьеру? Лучше б такую опцию добавили)

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0

Комментарий удален

Timur e la squadra

Снизить комиссию, чтобы ресторан больше зарабатывал - ну не!
Пусть клиенты сами донатят ресторанам - вот это бузинесс айдиа!

Еще предложили бы донатить вашей команде разработке, чтобы они код писали лучше)))

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0
luhur

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