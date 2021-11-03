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Еда
Маша Цепелева

В гостиницы Москвы стало заселяться больше жителей столицы — так можно легально поесть в ресторане в локдаун Статьи редакции

В некоторых отелях 15-30% постояльцев — жители Москвы, обычно их доля — не больше 5%.

  • Треть клиентов пятизвездочной гостиницы Movenpick Moscow Taganskaya — москвичи, рассказал «Ведомостям» представитель гостиничной сети Ассor, управляющей отелем.
  • Отели заполнены на 30-40% при этом 15-17% постояльцев — жители столицы, рассказал изданию директор управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич и подтвердила руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова.
  • Обычно доля москвичей в гостиницах — около 3–5% при загрузке в 70–80%, добавил Ивашкевич.
  • При заселении постояльцы могут прийти в ресторан в гостинице без QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Зайти в лобби может любой, а заказать еду в ресторане только тот, кто оплатил номер, рассказал президент Федерации отельеров и рестораторов Игорь Бухаров. Это практически единственный способ поесть в ресторане легально во время локдауна, добавили в федерации.
  • В Москве ввели локдаун до 7 ноября. Работа общепита, кинотеатров, салонов красоты, развлекательных и спортивных центров приостановлена. Кафе и рестораны могут работать только навынос и доставку.
  • Если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, «нерабочие» дни могут продлить.

#новость #отели #рестораны #москва

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19 комментариев
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Dennis Gerasimov

Бедные люди, вынуждены жить в гостишках, чтобы пожрать в рестике - смешно

А может они просто из дома съ...бнули, чтобы не сидеть с надоевшими родственниками как в прошлый раз?
Такой вариант в голову не приходит?

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20
Denis S

Ну сову на глобус натянуть же надо, мол смотрите как они все хотят есть в рестике)))

Ответить
5
Dennis Gerasimov

"у нас такой п...здатый рестик, что люди ломятся в гостишку", ага-ага

Ответить
2
Gedevan

И кто после этого будет спросить с тем что в стране критически много долбоебов даже среди успешных людей?

Ответить
6
Peter Rezikov

в чем долбоебизм?

Ответить
0
Gedevan

В бессмысленности происходящего

Ответить
0
Андрей Кустов

Какие принципиальные и законопослушные противники вакцинации )

Ответить
4
Pavel Loginov

А было бы лучше, если бы во время Великой Отечественной все сразу сдались? Мы не против вакцинации. Мы против принуждения

Ответить
–4
Семен Переделкин

Аналогии от бога, блеать.

Ответить
2
Alex Shevchenko

Просто ядерная смесь 😄

Ответить
0
Gosoo Gosoo

Кто-то зажрался просто

Ответить
1
Павел

Интересный лайфхак)
То есть чтоб поужинать с кем-нить надо в номер прописать приглашенного? Или даже прописывать не надо, если ты платишь?

Ответить
1
vanuxa_

Не Москвичи, а богачи)

Ответить
0
Роман Александров

У богатых свои причуды

Ответить
0
Роман Ваничкин

Выкрутились, красавцы.

Ответить
0
Семен Переделкин

Пир во время чумы.

Ответить
0
ave ego

рестораны при гостиницах пускают и так, никто ничего не проверяет. достаточно туда просто придти. видимо отельеры решили заманить гостей под шумок.

Ответить
0
Дмитрий Милюков

Рестораны некоторые работают - для своих, постоянных посетителей. У меня знакомый часто ходит в сеть одного ресторатора достаточно известного, хотели вечером компаний посидеть и всё получилось.

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0
Eduard Luckyman

Статья- Реклама ))))

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0
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