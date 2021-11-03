В гостиницы Москвы стало заселяться больше жителей столицы — так можно легально поесть в ресторане в локдаун Статьи редакции
В некоторых отелях 15-30% постояльцев — жители Москвы, обычно их доля — не больше 5%.
- Треть клиентов пятизвездочной гостиницы Movenpick Moscow Taganskaya — москвичи, рассказал «Ведомостям» представитель гостиничной сети Ассor, управляющей отелем.
- Отели заполнены на 30-40% при этом 15-17% постояльцев — жители столицы, рассказал изданию директор управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич и подтвердила руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова.
- Обычно доля москвичей в гостиницах — около 3–5% при загрузке в 70–80%, добавил Ивашкевич.
- При заселении постояльцы могут прийти в ресторан в гостинице без QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Зайти в лобби может любой, а заказать еду в ресторане только тот, кто оплатил номер, рассказал президент Федерации отельеров и рестораторов Игорь Бухаров. Это практически единственный способ поесть в ресторане легально во время локдауна, добавили в федерации.
- В Москве ввели локдаун до 7 ноября. Работа общепита, кинотеатров, салонов красоты, развлекательных и спортивных центров приостановлена. Кафе и рестораны могут работать только навынос и доставку.
- Если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, «нерабочие» дни могут продлить.
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