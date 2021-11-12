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Еда
Маша Цепелева

Власти Петербурга начали переговоры о выходе гида «Мишлен» в городе в 2022-2023 годах Статьи редакции

«Мишлен» появился в России в октябре — в гид попали 69 московских ресторанов, девять получили звёзды.

  • Комитет по туризму Санкт-Петербурга начал переговоры о выходе гида «Мишлен», рассказал Forbes его председатель Сергей Корнеев. Он считает, что гид сделает гастрономию «неотъемлемой частью программы» в Петербурге.

  • «В 2019- 2020 годах петербургские рестораны были отмечены рейтингом The World's Best Restaurants. В ноябре Петербург был признан одной из мировых столиц креативной гастрономии, войдя в международную сеть творческих городов ЮНЕСКО в соответствующей номинации», — рассказал Корнеев.

  • Впервые петербургские чиновники сообщили о планах, связанных с гидом, в мае 2021 года в программе развития в сфере малого и среднего предпринимательства до конца 2025 года.
  • В октябре в Москве представили первый гид «Мишлен». Семь ресторанов получили по одной звезде, два — по две. Сумма контракта властей с гидом «Мишлен» составила 80-90 млн рублей, рассказал близкий к московскому правительству источник Forbes.

#новость #мишлен #петербург

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Yury Kotov

Шаверме дайте хоть одной! ⭐️

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11
ЯжПрограммист

Там никто кроме шавермы и не получит звёзд.

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1
Константин Хиксводел

Если только Мишин гид. Оценивать баклажаны с Софийской базы под пармезаном сделанным в Колпино.

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1
Lana Milovanova

Будем есть те же продукты, только втридорога из-за этой нашлепки)

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0
Константин Хиксводел

Тухлятина от звездного ресторана считается изысканным блюдом, доступным далеко не каждому петербуржцу.

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–1
Михаил Мн

Почему не стали развивать местный - Яршина, Таганка и пр.? ;)

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0
Arthur Niazyan

Смысл? Между бесконечными локдаунами не надышишься.

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0
Константин Хиксводел

Смысл отмыть бабла, и тем же чиновникам походит в типа звездочный типа ресторан, глубже там нет ничего.

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0
Sergey Zvezda

Если звезды мишлена не будет у Пышечной на Конюшенной, то я не пойму, зачем всё это надо

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0
Константин Хиксводел

А зачем портить хорошее место?

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0
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