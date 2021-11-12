Власти Петербурга начали переговоры о выходе гида «Мишлен» в городе в 2022-2023 годах Статьи редакции
«Мишлен» появился в России в октябре — в гид попали 69 московских ресторанов, девять получили звёзды.
- Комитет по туризму Санкт-Петербурга начал переговоры о выходе гида «Мишлен», рассказал Forbes его председатель Сергей Корнеев. Он считает, что гид сделает гастрономию «неотъемлемой частью программы» в Петербурге.
«В 2019- 2020 годах петербургские рестораны были отмечены рейтингом The World's Best Restaurants. В ноябре Петербург был признан одной из мировых столиц креативной гастрономии, войдя в международную сеть творческих городов ЮНЕСКО в соответствующей номинации», — рассказал Корнеев.
- Впервые петербургские чиновники сообщили о планах, связанных с гидом, в мае 2021 года в программе развития в сфере малого и среднего предпринимательства до конца 2025 года.
- В октябре в Москве представили первый гид «Мишлен». Семь ресторанов получили по одной звезде, два — по две. Сумма контракта властей с гидом «Мишлен» составила 80-90 млн рублей, рассказал близкий к московскому правительству источник Forbes.
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