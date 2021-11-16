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Еда
Таня Боброва

Delivery Club представил собственную подписку с бесплатной доставкой и скидками на некоторые заказы Статьи редакции

На старте стоит 99 рублей в месяц, есть месячная бесплатная версия.

8 8 комментариев
738 просмотров

Часть пользователей уже могут найти интерфейс оформления подписки Delivery Pro в приложении, у остальных она появится в ближайшее время, рассказали vc.ru в компании. В подписку входит:

  • Бесплатная доставка заказов от 399 рублей из ресторанов, магазинов и аптек курьерами Delivery Club. На заказы, которые сервис доставляет сам, приходится свыше 60% от общего количества.

  • Скидка 30% для заказов навынос из любых ресторанов.

  • Скидка 100 рублей для заказов из продуктовых магазинов и аптек стоимость от 999 рублей.

  • Скидка 30% для заказов доставки готовой еды из ресторанов в специальной подборке.

Количество бесплатных доставок и применений скидок не ограничено. Для тех, кто не оформит подписку, стоимость доставки будет определяться так же, как и до её запуска — в зависимости от суммы заказа. Она может быть и бесплатной, уточнили в сервисе.

Первый месяц пользоваться подпиской можно бесплатно, затем её стоимость составит 99 рублей в месяц (при оформлении до конца 2021 года). Сколько будет стоить Delivery Pro в 2022 году, в компании решат по итогам первого месяца работы.

Главное отличие этой подписки от аналогов в том, что владелец сможет не только получить скидку на продукты и еду из ресторанов, но и не платить за неограниченное количество доставок.

Активным пользователям подписка позволит существенно экономить. Тех, кто пока пользуется доставкой эпизодически, благодаря подписке мы рассчитываем увидеть в числе активных клиентов.

Олег Хаустов

директор по развитию бизнеса Delivery Club

В компании добавили, что у зарубежных сервисов Doordash, Uber Eats, Glovo и других подписка востребована значительной частью пользователей. Она существенно ускоряет рост компаний. Сколько подписчиков рассчитывает привлечь Delivery Club, в компании не раскрывают.

  • Скидки на заказы в Delivery Club предлагают также подписки VK Combo и «СберПрайм». Условия в них останутся прежними, но не будут суммироваться с Delivery Pro, уточнили в сервисе.
  • У «Яндекс.Еды» нет своей подписки, но в сервисе можно получить кэшбек до 7% у части партнёров по подписке «Плюс».

#новость #deliveryclub

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8 комментариев
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Alex Shokhin

Если доставка бесплатна за 99р и окупается при первом заказе, то в чём выгода деливири? Аттракцион невиданной щедрости прям. Значит в других местах скрыто всё повысят, как на Яндекс Плюс.

Сейчас месяц людей на халяву заманят, а потом начнётся разводилово, чтоб отбить вложения. Да так, что тут Приёмная будет без обеда и выходных жалобы постить.

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1
Дмитрий Коннов

Выгода в том, чтобы привязать вас к сервису. Подписка создаёт ощущение ценности, заставляет ваш мозг помнить о том, что она у вас есть и ей можно пользоваться.

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2
Влад

А в чем проблема Яндекс Плюс?

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0
Andrei Smirnovsky

Не ясно, зачем они врали, что якобы не тестируют подписку... хотя это ж vk)
https://vc.ru/food/305538-polzovateli-zametili-chto-delivery-club-testiruet-podpisku-v-kompanii-eto-oprovergli

Пользователи заметили, что Delivery Club…
Подписка за 2000 рублей в месяц предлагает бесплатную доставку и промокоды.
vc.ru
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1
Влад

Да там скорее пиарщики не вкурсе вообще были

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0
Sasha Step

Видимо в этом их проблемы с потерей рынка, не тем занимаются. Вместо того что бы ускоряться, пытаются привязать к себе клиентов. Не выйдет клиентам нужна скорость а не скидка

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0
Семен Переделкин

А тебе нужны запятые. Лови: ,,,,,,,,,.

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1
Влад

Надеюсь нахальный сервис Яндекс Еда наконец зашевелится, деливери пока что выигрывает по всем фронтам ...

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0
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