Delivery Club представил собственную подписку с бесплатной доставкой и скидками на некоторые заказы Статьи редакции
На старте стоит 99 рублей в месяц, есть месячная бесплатная версия.
Часть пользователей уже могут найти интерфейс оформления подписки Delivery Pro в приложении, у остальных она появится в ближайшее время, рассказали vc.ru в компании. В подписку входит:
- Бесплатная доставка заказов от 399 рублей из ресторанов, магазинов и аптек курьерами Delivery Club. На заказы, которые сервис доставляет сам, приходится свыше 60% от общего количества.
Скидка 30% для заказов навынос из любых ресторанов.
- Скидка 100 рублей для заказов из продуктовых магазинов и аптек стоимость от 999 рублей.
Скидка 30% для заказов доставки готовой еды из ресторанов в специальной подборке.
Количество бесплатных доставок и применений скидок не ограничено. Для тех, кто не оформит подписку, стоимость доставки будет определяться так же, как и до её запуска — в зависимости от суммы заказа. Она может быть и бесплатной, уточнили в сервисе.
Первый месяц пользоваться подпиской можно бесплатно, затем её стоимость составит 99 рублей в месяц (при оформлении до конца 2021 года). Сколько будет стоить Delivery Pro в 2022 году, в компании решат по итогам первого месяца работы.
В компании добавили, что у зарубежных сервисов Doordash, Uber Eats, Glovo и других подписка востребована значительной частью пользователей. Она существенно ускоряет рост компаний. Сколько подписчиков рассчитывает привлечь Delivery Club, в компании не раскрывают.
- Скидки на заказы в Delivery Club предлагают также подписки VK Combo и «СберПрайм». Условия в них останутся прежними, но не будут суммироваться с Delivery Pro, уточнили в сервисе.
- У «Яндекс.Еды» нет своей подписки, но в сервисе можно получить кэшбек до 7% у части партнёров по подписке «Плюс».
Если доставка бесплатна за 99р и окупается при первом заказе, то в чём выгода деливири? Аттракцион невиданной щедрости прям. Значит в других местах скрыто всё повысят, как на Яндекс Плюс.
Сейчас месяц людей на халяву заманят, а потом начнётся разводилово, чтоб отбить вложения. Да так, что тут Приёмная будет без обеда и выходных жалобы постить.
Не ясно, зачем они врали, что якобы не тестируют подписку... хотя это ж vk)
https://vc.ru/food/305538-polzovateli-zametili-chto-delivery-club-testiruet-podpisku-v-kompanii-eto-oprovergli
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