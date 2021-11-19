McDonald’s в России запустила подписку на кофе и другие горячие напитки Статьи редакции
Абонемент на две недели обойдётся в 369 рублей — по нему можно ежедневно получать маленький американо или капучино.
Абонемент на горячие напитки можно купить в приложении McDonald's, он действует на американо, латте, капучино, чай и пунш. Есть абонементы на 14 и 30 днеи.
- Цена на абонементы одинаковая во всех городах России, отличается в зависимости от срока деиствия абонемента и размера порции.
- За 369 рублей можно будет каждый день в течение двух недель получать 0,2 л горячего напитка, за 679 рублей — 0,4 л. Абонемент на 30 дней стоит от 749 рублей. Пунш доступен при покупке абонемента на напиток объёмом 0,3 л.
- Абонемент будет отображаться в разделе «Абонементы» в приложении. Там ежедневно будет обновляться QR-код, который надо отсканировать на кассе, чтобы получить напиток. Первый надо забрать в день покупки абонемента. Для владельцев абонементов в приложении McDonald's будут специальные акции.
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