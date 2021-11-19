Monika Mo: создавать одежду-настроение и зарабатывать на любви к праздникам

Торжественные платья для маленьких девочек должны быть удобными, яркими, не терять форму даже после нескольких стирок и детского праздника. Такие наряды Ольга Плотникова создавала для своих дочерей и время от времени получала заказы на необычную одежду от подруг. Постепенно увлечение выросло в компанию Monika Mo с прибылью в 30%, клиентами в…