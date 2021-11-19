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Еда
Маша Цепелева

McDonald’s в России запустила подписку на кофе и другие горячие напитки Статьи редакции

Абонемент на две недели обойдётся в 369 рублей — по нему можно ежедневно получать маленький американо или капучино.

  • Абонемент на горячие напитки можно купить в приложении McDonald's, он действует на американо, латте, капучино, чай и пунш. Есть абонементы на 14 и 30 днеи.

  • Цена на абонементы одинаковая во всех городах России, отличается в зависимости от срока деиствия абонемента и размера порции.
  • За 369 рублей можно будет каждый день в течение двух недель получать 0,2 л горячего напитка, за 679 рублей — 0,4 л. Абонемент на 30 дней стоит от 749 рублей. Пунш доступен при покупке абонемента на напиток объёмом 0,3 л.
  • Абонемент будет отображаться в разделе «Абонементы» в приложении. Там ежедневно будет обновляться QR-код, который надо отсканировать на кассе, чтобы получить напиток. Первый надо забрать в день покупки абонемента. Для владельцев абонементов в приложении McDonald's будут специальные акции.

#новость #mcdonalds

410 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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Семен Переделкин

Подобную подписку в "Красное и белое" хочу.

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3
Victor Filippov

В Спаре пользуюсь уже полгода подпиской, там за 290 рублей можно 2 напитка по 0.2 в день получить. Мак - ресторан, поэтому, наверное, дороже в 2 с лишним раза получается.

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2
Александр Якунин

Спар топчик, но их экономика за гранью добра и зла вообще, как потребитель ценю, как предприниматель не понимаю вообще

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0
Александр Солдатов

Мак удобнее расположен для многих. У спара все таки формат немного другой.

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0
Ilya Brin

О, будущее подъехало!
Еда по подписке
Отлично 😏

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2
Лекарственный завод

Ладно, давайте ещё хлеб с колбасой по подписке, чтоб не обременяться муками выбора человека

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1
Семен Переделкин

Студенческая подписка "Доширак".

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0
Eduard Belyavcev

Очень хорошее предложение, учитывая выгоду от абонемента

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0
Александр Солдатов

А не напоминает ли вам это господа ввод талонов на питание?🤔

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0
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