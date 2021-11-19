Волшебное слово воркшоп: как познакомить заказчика с новой функциональностью

Представьте себе, что вы — заказчик разработки новой функциональности в программе. Это решение очень нужно вашему бизнесу, по всем расчётам оно поможет существенно увеличить вашу прибыль и, возможно, опередить конкурентов. Вы долго уточняли и согласовывали техническое задание, и вам не терпится увидеть готовое решение в действии. Как его…