Unilever продаст Lipton, Brooke Bond и другие чайные бренды за €4,5 млрд Статьи редакции
Новым владельцем станет бывший инвестор Avast — фонд CVC Capital Partners Fund VIII.
- Компания Unilever продаст свою «дочку» Ekaterra, которая объединяет бренды Lipton, Brooke Bond, PG Tips и Lyons и другие. Покупателем стал фонд консалтинговой фирмы CVC Capital Partners. Это бывший инвестор антивируса Avast и производителя чемоданов и сумок Samsonite, отмечает РБК.
- CVC Capital Partners Fund VIII заплатит за покупку подразделения €4,5 млрд, сделку планируют закрыть во второй половине 2022 года. Она не затронет чайный бизнес Unilever в Индии, Непале и Индонезии, а также долю Unilever в ее совместном предприятии с PepsiCo.
- Всего в портфель Ekaterra входит 34 чайных бренда, выручка подразделения в 2020 году — €2 млрд.
- В апреле 2020 года, Unilever отказалась от продаж в России листового чая под марками Lipton и Brooke Bond. Компания решила оставить их лишь в наиболее популярном среди российских потребителей формате чая — пакетиках.
- Unilever приобрела Lipton в 1971 году, а Brooke Bond — в 1984 году, что обеспечило компании лидирующую позицию в Англии. Компания задумалась о продаже своего чайного бизнеса ещё в 2020 году на фоне падения продаж.
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