Немецкий сервис экспресс-доставки продуктов GetFaster с основателями из России привлёк €7,5 млн от AngelsDeck и других Статьи редакции
Компания потратит деньги на территориальную экспансию, рост клиентской базы и развитие ассортимента.
GetFaster привлёк деньги от AngelsDeck, AltaIR, St.Nicolas Trust, Raison Asset Management, Fores Ventures и других инвесторов. AngelsDeck вложил $1 млн в проект, объявили в фонде.
- GetFaster.io основали в октябре 2020 года бывший директор по развитию бизнеса торговой сети «Пятёрочка» Дмитрий Бергельсон и предприниматели Антон Захаров, Георгий Скальский и Кирилл Солоницын.
Стартап запустил доставку в январе 2021 года в Дюссельдорфе и теперь работает в 44 городах Германии, включая Берлин. Компания планирует стать лидером на рынке быстрой доставки продуктов в стране и покрыть все немецкие города с населением от 25 тысяч человек.
- Сервис доставляет заказы от 30 минут до двух часов, либо к определённому времени. Цель компании — добиться выручки в €2-5 млрд за четыре-пять лет.
- GetFaster.io привлёк первые инвестиции в €1,5 млн от AltaIR Capital и друих в мае 2021 года. В январе 2022 года стартап планирует закрыть раунд на €40 млн.
Это осознание не радует, но многое объясняет.
Чтобы выбрать такой режим, в компании должно быть не больше пяти сотрудников, а выручка не должна превышать 60 млн рублей в год.
Каждая страна имеет свои особенности, которые проявляются в повседневной жизни и культуре. Раньше такие различия можно было легко проследить в картинах — работы японского и нидерландского художников, живших в одном веке, существенно отличались друг от друга. Во время глобализации грани между культурами активно стираются — теперь это…
3 и 4 декабря поговорим о трендах в индустрии, технологиях и научном мире.
В 2022 году СП планирует открыть собственный завод под Рязанью и продавать серверы госкомпаниям и ведомствам, которые должны перейти на «железо» российской сборки.
Заполнял вчера форму на подключение мобильной связи от тинькова, вбил регион, свой номер телефона, и ушёл с сайта. Сегодня мне названивают менеджеры с вопросами, интересовался ли я, почему не подключил, и предлагают подключиться.
Как мы улучшили общение с пользователями и оптимизировали внутренние процессы работы службы поддержки
Сооснователь Apple Computer Inc. Стив Возняк (Steve Wozniak) выступил на Демо-дне акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов для школьников — SberZ — и студентов, аспирантов и научных сотрудников — SberStudent. Зрители присылали свои вопросы в ходе трансляции, на самые интересные из них Стив ответил в прямом эфире.
Представьте себе, что вы — заказчик разработки новой функциональности в программе. Это решение очень нужно вашему бизнесу, по всем расчётам оно поможет существенно увеличить вашу прибыль и, возможно, опередить конкурентов. Вы долго уточняли и согласовывали техническое задание, и вам не терпится увидеть готовое решение в действии. Как его…
И почему этот опыт помог ему закрепиться в России.
Добрый день!