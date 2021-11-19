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Еда
Маша Цепелева

Немецкий сервис экспресс-доставки продуктов GetFaster с основателями из России привлёк €7,5 млн от AngelsDeck и других Статьи редакции

Компания потратит деньги на территориальную экспансию, рост клиентской базы и развитие ассортимента.

  • GetFaster привлёк деньги от AngelsDeck, AltaIR, St.Nicolas Trust, Raison Asset Management, Fores Ventures и других инвесторов. AngelsDeck вложил $1 млн в проект, объявили в фонде.

  • GetFaster.io основали в октябре 2020 года бывший директор по развитию бизнеса торговой сети «Пятёрочка» Дмитрий Бергельсон и предприниматели Антон Захаров, Георгий Скальский и Кирилл Солоницын.

  • Стартап запустил доставку в январе 2021 года в Дюссельдорфе и теперь работает в 44 городах Германии, включая Берлин. Компания планирует стать лидером на рынке быстрой доставки продуктов в стране и покрыть все немецкие города с населением от 25 тысяч человек.

  • Сервис доставляет заказы от 30 минут до двух часов, либо к определённому времени. Цель компании — добиться выручки в €2-5 млрд за четыре-пять лет.
  • GetFaster.io привлёк первые инвестиции в €1,5 млн от AltaIR Capital и друих в мае 2021 года. В январе 2022 года стартап планирует закрыть раунд на €40 млн.

#новость #getfaster

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2 комментария
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bloger

Круто! В метавселенной шопишься, а потом в почтомате забираешь или на дом доставка)

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Вот это дела, а чего не на немецком vc.de?

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