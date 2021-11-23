Водители сервиса доставки еды Gopuff запланировали забастовки в США, потому что их не считают штатными сотрудниками Статьи редакции
Они требуют ввести минимальную ставку и гибкий график работы.
- Забастовки начнутся сегодня 23 ноября и пройдут на нескольких складах, участие примут сотни водителей, говорят организаторы, пишет The Insider. Водители планируют брать смены, но не выходить на них.
- Gopuff платит своим работникам в зависимости от количества заказов и гарантированную выплату за смену. Из-за большого количества водителей в компании, курьерам стало сложнее брать смены и рассчитывать на стабильный доход.
- По словам работников сумма этой выплаты упала до $9-10 в час, раньше она составляла от $15 до $20 в час.
- Водители в Gopuff считаются сторонними подрядчиками, хотя они берут себе смены — это больше похоже на обычную работу, пишет издание. Они утверждают, что если компания относится к ним, как к сотрудникам, то должна платить минимальную зарплату и обеспечивать льготы.
- В Gopuff говорят, что работники получают от $18 до $25 в час — это один из самых высоких показателей в отрасли. Для водителей, которые хотят стабильный график и оплату, компания предлагает полную и частичную занятость со всеми бонусами.
- Похожая проблема есть у Uber. В феврале 2021 года компания проиграла суд в Великобритании о правах водителей: их признали полноценными работниками, а в сентябре — такой же суд, но в Нидерландах.
Агрегаторы по сути нашли дыру в трудовом законодательстве , которое позволяет привлекать на частичную занятость практически неограниченный круг работников, не неся перед ними никаких обязательств и перекладывая на них существенную часть издержек по бизнесу и бизнес-риски. Те агрегатор это не просто классический посредник, который берет какой то процент от сделки, это паразит который по сути на существующей инфраструктуре ( есть потребитель и есть тот кто выполняет работу) выстраивает рынок который регулирует в интересах получения прибыли, те чистой воды бандитский капитализм, как братки на вещевых рынках в 90-е, ты не можешь нигде продать свою шмотку, не заплатив мзду бандиту, ты не можешь нигде купить cебе шмотку, потому что их продают только на условном черкизоне. Так что ничего нового uberaсты и яндексы не придумали, они просто оформили интерфейс в современную оболочку.
В России нет "классного" такси, как и доставки продуктов и еды, есть дешевое , но не классное, точнее может быть "классным", а может нет. Доставка точно не классная, а заказывать еду в агрегаторах я брезгую, зная условия труда курьеров, только если доставка от самого общепита, курьеры другие , проблем практически нет.
Это личное мнение ваше, обороты рынков такси и доставок огромные и ваше личное «брезгую» не влияет на общую ситуацию. Такси возят задёшево, курьеры без конца педалят по городам с коробами с едой, широкий выбор которой предлагают приложения прямо в мобилке - есть такое в Европе? Многие завидуют, особенно поуехавшие. Ответ - нет там такого, а вот почему - ответ в первом комментарии.
Компании планируют выпустить первые устройства в 2022 году.
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