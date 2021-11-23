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Еда
Валерия Козлова

Водители сервиса доставки еды Gopuff запланировали забастовки в США, потому что их не считают штатными сотрудниками Статьи редакции

Они требуют ввести минимальную ставку и гибкий график работы.

  • Забастовки начнутся сегодня 23 ноября и пройдут на нескольких складах, участие примут сотни водителей, говорят организаторы, пишет The Insider. Водители планируют брать смены, но не выходить на них.
  • Gopuff платит своим работникам в зависимости от количества заказов и гарантированную выплату за смену. Из-за большого количества водителей в компании, курьерам стало сложнее брать смены и рассчитывать на стабильный доход.
  • По словам работников сумма этой выплаты упала до $9-10 в час, раньше она составляла от $15 до $20 в час.
  • Водители в Gopuff считаются сторонними подрядчиками, хотя они берут себе смены — это больше похоже на обычную работу, пишет издание. Они утверждают, что если компания относится к ним, как к сотрудникам, то должна платить минимальную зарплату и обеспечивать льготы.
  • В Gopuff говорят, что работники получают от $18 до $25 в час — это один из самых высоких показателей в отрасли. Для водителей, которые хотят стабильный график и оплату, компания предлагает полную и частичную занятость со всеми бонусами.
  • Похожая проблема есть у Uber. В феврале 2021 года компания проиграла суд в Великобритании о правах водителей: их признали полноценными работниками, а в сентябре — такой же суд, но в Нидерландах.

#новость #gopuff

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16 комментариев
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Антон Штадлер

Пусть в Мск переезжают, тут 1,5 $/h и все довольны 😂

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7
Alexandr Shkuriin

Смешно и грустно)

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0
Александр Медведь

Ещё скринами в ВК хвастаются)))

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0
Alex Petrov

Агрегаторы по сути нашли дыру в трудовом законодательстве , которое позволяет привлекать на частичную занятость практически неограниченный круг работников, не неся перед ними никаких обязательств и перекладывая на них существенную часть издержек по бизнесу и бизнес-риски. Те агрегатор это не просто классический посредник, который берет какой то процент от сделки, это паразит который по сути на существующей инфраструктуре ( есть потребитель и есть тот кто выполняет работу) выстраивает рынок который регулирует в интересах получения прибыли, те чистой воды бандитский капитализм, как братки на вещевых рынках в 90-е, ты не можешь нигде продать свою шмотку, не заплатив мзду бандиту, ты не можешь нигде купить cебе шмотку, потому что их продают только на условном черкизоне. Так что ничего нового uberaсты и яндексы не придумали, они просто оформили интерфейс в современную оболочку.

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4
Юрий Белоножкин

Правильно, а также это ответ на вопросы почему в Европе нет аналогов классного дешевого такси и доставки еды и продуктов занедорого, как в других странах - потому что там все зарегулировано донельзя.

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2
Alex Petrov

В России нет "классного" такси, как и доставки продуктов и еды, есть дешевое , но не классное, точнее может быть "классным", а может нет. Доставка точно не классная, а заказывать еду в агрегаторах я брезгую, зная условия труда курьеров, только если доставка от самого общепита, курьеры другие , проблем практически нет.

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2
Александр Медведь

Я вообще не понимаю кто готовую еду заказывает в Яндекс.Еде... я пойму ещё продукты, они упакованные, но готовую еду, фу.

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3
Добровольный яд

прям сейчас заказал=)

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0
Nikolai O

С доставкой согласен на 300%, про такси- начиная с Комфорт плюс будет вполне себе нормальный сервис. Ну так, например, и в Италии такси тоже не верх сервиса. Можно и на Фиат Панда в такси по Риму покататься...

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0
Юрий Белоножкин

Это личное мнение ваше, обороты рынков такси и доставок огромные и ваше личное «брезгую» не влияет на общую ситуацию. Такси возят задёшево, курьеры без конца педалят по городам с коробами с едой, широкий выбор которой предлагают приложения прямо в мобилке - есть такое в Европе? Многие завидуют, особенно поуехавшие. Ответ - нет там такого, а вот почему - ответ в первом комментарии.

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0
Sitewell Ad

В то же время агрегаторы:
1. Предоставляют работу низшим слоям населения без образования и каких-либо навыков. Либо тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
2. Выплачивают налог, которые идут, в том числе, на социальные нужды.

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0
Super 72

Тут либо низкие ЗП, либо безработица и пособия
Кому что по вкусу

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–2
Maxim Petrukhin

Ложная дихотомия детектед

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9
GuRA

Леваки считают что им кто то что то должен

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–1
Andrey Shevtsov

Верно, никто никому ничего не должен

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4
Иван Иван

Нанимайте мексиканцев и бразильцев, из гетто, будет как бизнес модель в РФ

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1
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