С деревянной клюшкой и ласковым отношением нового Павла Буре не вырастишь. Интервью с тренерами детской хоккейной школы

Привет, VC.ru! Меня зовут Андрей Лопатин, я заканчиваю журфак одного из российских вузов. Мне близка тема спорта, в детстве серьезно занимался в хоккейной секции, но получил травму. Ну а сейчас в свободное время катаюсь на коньках, играю в баскетбол и теннис. Думаю, обо мне вы еще услышите в мире спортивной журналистики! Для дипломной работы мне…