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Еда
Маша Цепелева

Дистрибутор приостановил поставки растительного мяса Beyond Meat в Россию из-за таможенного запрета Статьи редакции

Ведомство посчитало продукцию запрещённой для ввоза, дистрибутор обжаловал решение.

  • Поставок Beyond Meat в Россию не было несколько месяцев, это связано с судебным спором с таможней о классификации товара, рассказал «Ъ» директор по развитию Alianta Group, дистрибутора марки. В холдинге «Росинтер», который управляет сетями TGI Fridays, «IL Патио» и другими, узнали от поставщика Beyond Meat, что продукция попала в список запрещенных к ввозу товаров.
  • Приостановка поставок Beyond Meat связана с почти полным отсутствием контейнеров для доставки замороженной продукции из США и с судебным спором с Московской областной таможней, рассказал представитель Alianta. Ведомство отказалось пропускать товары в июле 2021 года.
  • Спор связан с тем, что импортер поставлял товар как «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества». Таможня посчитала, что Beyond Meat должна проходить по кодам «прочие пищевые продукты», а они запрещены к ввозу из США с 2014 года.
  • В ноябре Арбитражный суд Москвы признал решение таможни незаконным, рассказали в Alianta Group. В ведомстве не ответили на вопросы журналистов. Дистрибутор в ближайшее время планирует возобновить поставки Beyond Meat в Россию.
  • Beyond Meat производит аналоги мяса из гороха и маша. В 2019-2020 годах продукцию ввели в свой ассортимент «Азбука вкуса», «Перекрёсток», «Лента», Pizza Hut, ресторанный холдинг WRF и другие.

#новость #beyondmeat

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