Вскоре Руди стал членом трёх эксклюзивных дегустационных групп Лос-Анджелеса: Deaf Dumb and Blind, Royal Order of the Purple Palate и BurgWhores. В них состояли голливудские режиссеры, музыкальные продюсеры, ИТ-предприниматели и магнаты недвижимости. На деньги отца он покупал дорогой алкоголь и приносил на дегустации, поэтому его легко приняли.