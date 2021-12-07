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Еда
Таня Боброва

Весь кофе подорожает, капучино за 250 рублей будет нормой: почему рынок штормит не первый месяц и чего ждать в 2022 году Статьи редакции

Основные причины — проблемы у ключевых стран-экспортёров и подорожание морских перевозок.

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Чтобы произвести обжаренный кофе, нужно купить сырьё — зелёный кофе. Его получают так: ягоды выращивают фермеры, потом их обрабатывают (очищают зёрна и высушивают), затем экспортируют на другие рынки, а после обжаривают и расфасовывают.

В промышленных масштабах выращивают арабику и более дешёвую робусту — фьючерсы на них торгуются на бирже. Наиболее качественному кофе присуждается класс спешалти. Для этого специалист (Q-грейдер) оценивает качество зерна, аромат, вкус, кислотность и другие показатели.

tastycoffee.ru

Почему растут цены

«Кофе — биржевой товар, а биржу трясёт»

В 2020 году средняя цена на зелёный кофе составляла $1,1 за фунт, написал в своём Telegram-канале кофейный кооператив «Чёрный». В конце ноября 2021-го контракты на поставку арабики на Нью-Йоркской бирже приблизились к $2,5 за фунт.

Динамика стоимости фьючерсов на арабику Bloomberg

Как пишет Bloomberg, за последний год цены на арабику выросли вдвое и достигли почти десятилетнего максимума. Такой рост за последние 25 лет был всего несколько раз — в 1997-м, в 2011-2012 годы и в 2014-м, подтверждает «Чёрный».

Цены на робусту на Лондонской бирже уже в июле побили двухлетний максимум, писала WSJ. В декабре она стоит больше $2,3 тысячи за тонну против $1,3 тысячи в январе.

Несмотря на то, что кофе категории спешалти торгуется вне биржи, происходящее его тоже затрагивает, говорят в кооперативе.

Почему трясёт биржу: засуха в Бразилии, протесты в Колумбии и проблемы с морскими перевозками

Объём производства в Бразилии, одном из крупнейших поставщиков в мире с долей 40%, в 2021 году резко упал из-за засухи и заморозков. При этом восстановить производство фермерам в том числе мешают растущие цены на удобрения и нехватка рабочей силы.

В Колумбии весной прошли протесты из-за предложения налоговой реформы, которые остановили экспорт кофе: в мае он сократился на 52%. Осенью страна столкнулась с ливнями, что может усилить дефицит зерна в мире. Кроме того, в октябре колумбийские фермеры решили отложить продажу своей продукции в ожидании более высоких цен, писало Reuters.

Крупнейшие мировые поставщики арабики и робусты

В Эфиопии идут столкновения между правительственными войсками и оппозицией из Народного фронта освобождения Таграя. Пока кризис не сказался на экспорте, но это может измениться.

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Одновременно растут затраты на перевозку грузов, а морских контейнеров не хватает. Поставки из Бразилии в США, на которые обычно уходит месяц, теперь занимают до 100 дней, рассказал брокер Red Container Coffee. Вьетнам, один из ключевых поставщиков робусты, также столкнулся с подорожанием контейнеров и ограничениями, связанными с пандемией.

О проблемах с поставками пишет и «Чёрный»: «колумбия» не могла доехать с фермы на обрабатывающую фабрику два месяца и пришла в Москву с опозданием в четыре месяца. Купить «бразилию» теперь можно только по факту, у импортёров остались «буквально последние несколько сотен мешков», а когда будут новые, — неизвестно.

При этом в 2021 году потребление кофе в мире превысит производство впервые с 2017-го, пишет WSJ со ссылкой на Минсельхоз США.

В 2022 году кофе подорожает как в кафе, так и в магазинах

Опрошенные vc.ru обжарщики согласны, что цены в 2022 году вырастут — как для оптовых, так и для розничных покупателей. В основном ценообразование строится на закупочной стоимости сырья, а зелёный кофе уже подорожал на 30-35%, пояснили в компании «Восход». Этот обжарщик поставляет зерно в том числе в петербургские кофейни Civil, LuCo, Gotcha и другие.

Первыми изменения почувствуют кафе и офисы — все, кто закупает свежий кофе напрямую у обжарщиков, считает специалист Aroma Tea Coffee Илья Зыков. Ритейлеры продержатся чуть дольше из-за складских запасов, но в итоге так же поднимут цены — в процентном соотношении даже больше, чем в категории спешалти. Цены уже выросли, но некоторым удаётся сдерживать их за счёт запасов, согласны в «Восходе».

Сейчас нормальная коммерческая «бразилия» (зелёное зерно) покупается за $6,5 за килограмм, совсем недавно можно было купить за $4. После нового года цена уйдёт за $7. Есть небольшой шанс на отскок весной, но мы в него не верим. Скорее всего, кофе будет дорожать весь 2022 год и лишь в 2023-м возможна стабилизация.

Илья Зыков
специалист Aroma Tea Coffee

Сеть «Дринкит» (проект Dodo Brands) пока работает на старых ценах, рассказал его руководитель Денис Чернобаев. Но рост будет, считает он: компания ожидает его ближе к марту 2022 года.

Спрогнозировать рост цен на весь год сложно, отмечает Зыков. Но обычно стоимость на рынке растёт с лагом примерно в пару месяцев — уже в январе-феврале будет повышение на 10-15%, а из-за удорожания перевозок, возможно, больше, полагает он.

Сооснователь кооператива «Чёрный» Артём Темиров отмечает, что цены вырастут на весь кофе, во всех категориях и из всех стран: из-за биржевых колебаний и кратного роста стоимости фрахта контейнеров. В конце октября фрахт стоил $2 тысячи, сейчас под новый год — $8,6 тысяч, говорят в Aroma Tea Coffee.

На следующий год прогноз по урожаю Бразилии уже на 37% ниже прошлого года, то есть на уровне 12-летнего минимума. И всё это при том, что спрос на кофе не упал на 37%. Прогноз урожая в Колумбии тоже ниже, не так критически, но немало — на 300 тысяч мешков (то есть 18 млн килограмм арабики).

В Юго-Восточной Азии в следующем году урожай будет играть не такую роль как перевозки, из-за контейнерного кризиса предполагается что экспорт из Вьетнама и других стран будет ниже минимум на 10%, а может и больше.

Артём Темиров
сооснователь кооператива «Чёрный»

Он ожидает подорожание всего сегмента спешалти-кофе, как только начнёт продаваться не текущий урожай, а зерно, приезжающее с марта и позже.

Сырьё для обжарщиков вырастет на несколько долларов, а поскольку большая часть российского рынка работает с не очень высокой маржой, у производителей нет запаса маржи для увеличения себестоимости, считает Темиров.

Вырастут ли цены в спешалти-кофейнях? Капучино за 200 рублей из хорошего кофе и используя хорошее молоко уже будет продавать сложно. Так что предполагаю, что да. То, что некоторые кофейни сделали за последние два года, сделают все остальные и цены сравняются. Капучино будет стоить везде 250-350 рублей.

Пачки у всех обжарщиков тоже будут стоить немного дороже. С учётом того, что цена на бирже выросла в этом году больше чем в два раза, то и в кофейнях формата фикс-прайс стоимость вырастет.

Артём Темиров
сооснователь кооператива «Чёрный»

По мнению Зыкова, чтобы не поднимать цены, компании могут идти на ухищрения: например, разбавлять арабику более дешёвой робустой, выкупать товар с выходящим сроком годности или испорченный. Поэтому нужно обращать внимание на цену — хороший кофе не стоит сейчас по 500 рублей за килограмм.

#кофе

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34 комментария
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Oleg March

Так и до кофейных бунтов недалеко, товарищи

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14
Удивленный звук

Да ладно вам, чайные бунты и то более вероятное событие

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0
Ilya Zykov

Нет нет, уже обратил внимание что поклонники кофе более горячая аудитория. Статьи про чай стабильно заходят никак. А кофе часто с шумом гамом. Ни разу не видел чтобы любитель гринфилда рубился с поклонником принцессы нури

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1
Дмитрий Малахов

При доле кофе в себестоимости в 15% в чашке.....
Имхо цена гораздо больше будет зависеть от рынка труда и рынка аренды.
Доля этих затрат в стоимости кофе выше.

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10
Nikitinz

Доля затрат кофе в себестоимости не 15%, а 5-6%. Пачка 1кг арабики 600р, на чашку уходит 7 грамм, что составляет 4 рубля 20 копеек, а цена продажи чашки 70-100р.

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0
Денис Колокольцев

весь год читаю эти новости про кофе, и на нервной почве скупил уже килограмм 10 зернового паулига. хватит раскачивать лодку...

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8
Азиатский Таксист

Ладно, цикорий так цикорий.

Ответить
7
Удивленный звук

Вас тоже бабуля заставляет его пить?

Ответить
1
Катя, mycoffeenation.ru

Спасибо за статью. Только вчера читала в телеграм-канале обжарщиков "Сварщица Екатерина" про скорый вынужденный рост цен на опт 100 руб/кг (помимо мировой ситуации на рынке кофе еще и экономическая модель требует корректировки – растет себестоимость). https://t.me/theweldercatherine

У себя в блоге #кофенация я уже 4 года каждый месяц публикую "кофейный блокнот" – фиксирую какой кофе пила дома и за сколько его покупала. Запланировала в январе поднять данные за год и зафикисировать, на сколько же подорожает моя "кофейная корзина". Я пью микролоты – на них ситуация на бирже не так сказывается, но это и более маржинальные позиции в ассортименте и спрос на них неэластичный. Проверю.

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3
Dmitrii Luckyenko

Россия никогда не была кофейной страной. У нас он просто не растёт и его импорт не сравнится с теми же овощами или фруктами. Искусственно создали хайп с этими кофейнями. В итоге кроме городов миллионников они нахрен никому не нужны в таком количестве. А уж тем более по 300 рублей за 50 мл. Лучше вискарь за те же деньги)

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2
Сидор

"По мнению Закова, чтобы не поднимать цены, компании могут идти на ухищрения" - я так понимаю, что г-н Заков но основе личного опыта рассказывает?
Потому что нормальные компании так делать не будут

Почему то другая сторона кофейного бизнеса – клиенты – в расчет не принимаются.
Капучино по 250 вызовет резкий основной отток потребителей. Останутся гурманы и эстеты, на которых много денег не сделаешь.

Так что стоит ожидать закрытия части кофеен, которые не смогли в бизнес. А таких, подозреваю, много.

P.S. Обжарщики уже пошли на ухищрения – цена та же, но пачка стала не 250, а 230 или даже 200 грамм. За такое надо бить рублем. И жестко

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1
Ilya Zykov

Во-первых Зыков. Во-вторых, нахожусь внутри рынка и могу говорить чуть более экспертно. Если вопрос интересен - зайди в профиль и почитай крайнюю статью.

Ответить
2
Сидор

Во первых, я скопировал текст статьи, где вы были написаны "Заков". Автор статьи исправил вашу фамилию в статье, но претензию стоит направлять и ей.
Во-вторых, никто не оспаривает вашу экспертность. Наоборот, признает ее. Только вот когда вы говорите, что кто-то что делает, без указания названий и фамилий, то либо а) вы боитесь сказать, кто так делает, либо б) вы делаете(ли) раньше. В любом случае, непонятно зачем вам такой пиар.

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0
Ilya Zykov

За фамилию прощен :)))
Пишу не пиара ради а потому что нравится.
Чтобы человек заходящий на маркетплейс и видящий кофе 500р за кг понимал, что там скорее всего не очень хороший кофе
Но вы конечно можете поискать еще какие нибудь смыслы в моем бумагоморании :)

Ответить
1
Александр Филиппенко

Заков - звучит авторитетнее )

Ответить
0
Сергей Лукьянчиков

За что конкретно надо бить рублем?

Ответить
0
Сидор

за 9 яиц по цене 10, за 900 мл молока по цене 1 литра. За все эту фигню "мы цены держим на последнем дыхании, ибо заботимся о потребителях"

Ответить
0
Murad Kakabaev

Подождите, разве у нас тут не выкладывают постоянно расклады о том, что себестоимость непосредственно кофе в кофейном заведении - это какие-то небольшие проценты от чека? Владельцы кофеен, точно поднимите цены с учетом только на возросшую стоимость кофе, можно же быть уверенным в этом, да?

Ответить
1
Евгений Пестерев

Ну конечно, кофе подорожал на 20%, мы на 40% поднимем цену на капуччино. Профит! А купим дешевое вьетнамское сырье.

Ответить
0
Ilya Zykov

Стоимость 1 кг зерна делишь на 100 получаешь себестоимость зерен на одну чашку. Рост в кофейнях скорее будет связан с общим ростом цен. Элементарно, чтобы нанять новый персонал взамен уходящего, как правило нужно платить больше. На старые зарплаты народ уже не идет.

Ответить
0
Roman Lugovkin

Казалось бы при чем тогда здесь биржевая цена на кофе?

Ответить
1
Ilya Zykov

Тут чтобы каждому клиенту не объяснять соль вопроса про цену и качество даже статью уже писал https://aromateacoffee.ru/blog/stoit-li-ekonomit-na-kofe

Стоит ли экономить на кофе?
Цены как дети – растут, хотим мы этого или нет. Иногда они «взрослеют» незаметно. А порой так…
aromateacoffee.ru
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1
Ilya Zykov

Знаешь как клиенты рубятся за каждый рубль :)

Ответить
0
Александр А.

А какова себестоимость собственно кофе в бальшой кружке капуччино 0,3 л ? Себестоимость молока?

Вот выкинем все эти аренды, зарплаты, технику и ее обслуживание - во сколько обходится сырье для одной кружки большого капуччино?

Даже если взять по розничным ценам супермаркетов.

Ни разу не замечал, чтобы капуччино за 200 рублей был вкуснее капуччино за 100 рублей - скорей там был вкус дорогой аренды и прочих расходов.

Обосновать цену рассказами про "спешлти кофе" сам бог велел, а что там в действительности - скромно помолчать.

Ответить
0
Семен Переделкин

Здесь не так давно был пост от какой-то кофейни, они там на стаканчике ещё в процентах написали себестоимость всего (ну почти). Панамка в каментах заполнилась хуями очень быстро, насколько помню.

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2
Ilya Zykov

Смотря какое зерно, если взять какой нибудь недорогой бразильский микролот то себестоимость будет рублей 13-15, если взять колумбия гейша то рублей 50-60. Но не думаю, что многие работают на гейше :)))

Ответить
0
Дмитрий Соколов

Вкус капучино — это вкус молока, кофе там как приправа. Молоко убирает и кислотность, и горечь, и ароматы, а уж сладость у него и подавно своя собственная. Так что, при удачном сочетании, 100 рублей с лёгкостью побьют 350.

Ответить
0
Евгений Пестерев

Так и есть. Все эти понты ничего не стоят, весь кофе сушат на солнце на бетоне и гребут его обычными лопатами. Плавали, знаем. Видели все эти кофейные плантации.

Ответить
–1
Илья Попов

Интересная информация. После пробития максимума вероятно, что будет коррекция до 200-210 и стоит покупать. Почему-то думаю, что цена пробьет и следующий максимум 300 тоже.

Ответить
0
Dmitrii Luckyenko

Обожемойдавсемнасрать

Ответить
0
Roman Lugovkin

Чего только не придумаю кофейники чтобы обосновать стакан эспрессо за 300 рублей. Напомните, сколько там вклад стоимости зёрен кофе в конечную цену чашки?

Ответить
0
Mr Yellow

В lidl как стоил 4 евро так и стоит пачка бодяги ))

Ответить
0
Михаил Лидовский

Да ладно вам. Старбакс, КофеМания и остальные уже поставили заоблачные цены, которые стали нормой, так что привыкнем. Главное, чтобы зп индексировали и повышали ;)

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0
Александр

Вкладывайтесь в кофе, а не в биткоин.

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0
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Весь кофе подорожает, капучино за 250 рублей будет нормой: почему рынок штормит не первый месяц и чего ждать в 2022 году Статьи редакции

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