Весь кофе подорожает, капучино за 250 рублей будет нормой: почему рынок штормит не первый месяц и чего ждать в 2022 году Статьи редакции
Основные причины — проблемы у ключевых стран-экспортёров и подорожание морских перевозок.
Чтобы произвести обжаренный кофе, нужно купить сырьё — зелёный кофе. Его получают так: ягоды выращивают фермеры, потом их обрабатывают (очищают зёрна и высушивают), затем экспортируют на другие рынки, а после обжаривают и расфасовывают.
В промышленных масштабах выращивают арабику и более дешёвую робусту — фьючерсы на них торгуются на бирже. Наиболее качественному кофе присуждается класс спешалти. Для этого специалист (Q-грейдер) оценивает качество зерна, аромат, вкус, кислотность и другие показатели.
Почему растут цены
«Кофе — биржевой товар, а биржу трясёт»
В 2020 году средняя цена на зелёный кофе составляла $1,1 за фунт, написал в своём Telegram-канале кофейный кооператив «Чёрный». В конце ноября 2021-го контракты на поставку арабики на Нью-Йоркской бирже приблизились к $2,5 за фунт.
Как пишет Bloomberg, за последний год цены на арабику выросли вдвое и достигли почти десятилетнего максимума. Такой рост за последние 25 лет был всего несколько раз — в 1997-м, в 2011-2012 годы и в 2014-м, подтверждает «Чёрный».
Цены на робусту на Лондонской бирже уже в июле побили двухлетний максимум, писала WSJ. В декабре она стоит больше $2,3 тысячи за тонну против $1,3 тысячи в январе.
Несмотря на то, что кофе категории спешалти торгуется вне биржи, происходящее его тоже затрагивает, говорят в кооперативе.
Почему трясёт биржу: засуха в Бразилии, протесты в Колумбии и проблемы с морскими перевозками
Объём производства в Бразилии, одном из крупнейших поставщиков в мире с долей 40%, в 2021 году резко упал из-за засухи и заморозков. При этом восстановить производство фермерам в том числе мешают растущие цены на удобрения и нехватка рабочей силы.
В Колумбии весной прошли протесты из-за предложения налоговой реформы, которые остановили экспорт кофе: в мае он сократился на 52%. Осенью страна столкнулась с ливнями, что может усилить дефицит зерна в мире. Кроме того, в октябре колумбийские фермеры решили отложить продажу своей продукции в ожидании более высоких цен, писало Reuters.
В Эфиопии идут столкновения между правительственными войсками и оппозицией из Народного фронта освобождения Таграя. Пока кризис не сказался на экспорте, но это может измениться.
Одновременно растут затраты на перевозку грузов, а морских контейнеров не хватает. Поставки из Бразилии в США, на которые обычно уходит месяц, теперь занимают до 100 дней, рассказал брокер Red Container Coffee. Вьетнам, один из ключевых поставщиков робусты, также столкнулся с подорожанием контейнеров и ограничениями, связанными с пандемией.
О проблемах с поставками пишет и «Чёрный»: «колумбия» не могла доехать с фермы на обрабатывающую фабрику два месяца и пришла в Москву с опозданием в четыре месяца. Купить «бразилию» теперь можно только по факту, у импортёров остались «буквально последние несколько сотен мешков», а когда будут новые, — неизвестно.
При этом в 2021 году потребление кофе в мире превысит производство впервые с 2017-го, пишет WSJ со ссылкой на Минсельхоз США.
В 2022 году кофе подорожает как в кафе, так и в магазинах
Опрошенные vc.ru обжарщики согласны, что цены в 2022 году вырастут — как для оптовых, так и для розничных покупателей. В основном ценообразование строится на закупочной стоимости сырья, а зелёный кофе уже подорожал на 30-35%, пояснили в компании «Восход». Этот обжарщик поставляет зерно в том числе в петербургские кофейни Civil, LuCo, Gotcha и другие.
Первыми изменения почувствуют кафе и офисы — все, кто закупает свежий кофе напрямую у обжарщиков, считает специалист Aroma Tea Coffee Илья Зыков. Ритейлеры продержатся чуть дольше из-за складских запасов, но в итоге так же поднимут цены — в процентном соотношении даже больше, чем в категории спешалти. Цены уже выросли, но некоторым удаётся сдерживать их за счёт запасов, согласны в «Восходе».
Сеть «Дринкит» (проект Dodo Brands) пока работает на старых ценах, рассказал его руководитель Денис Чернобаев. Но рост будет, считает он: компания ожидает его ближе к марту 2022 года.
Спрогнозировать рост цен на весь год сложно, отмечает Зыков. Но обычно стоимость на рынке растёт с лагом примерно в пару месяцев — уже в январе-феврале будет повышение на 10-15%, а из-за удорожания перевозок, возможно, больше, полагает он.
Сооснователь кооператива «Чёрный» Артём Темиров отмечает, что цены вырастут на весь кофе, во всех категориях и из всех стран: из-за биржевых колебаний и кратного роста стоимости фрахта контейнеров. В конце октября фрахт стоил $2 тысячи, сейчас под новый год — $8,6 тысяч, говорят в Aroma Tea Coffee.
Он ожидает подорожание всего сегмента спешалти-кофе, как только начнёт продаваться не текущий урожай, а зерно, приезжающее с марта и позже.
Сырьё для обжарщиков вырастет на несколько долларов, а поскольку большая часть российского рынка работает с не очень высокой маржой, у производителей нет запаса маржи для увеличения себестоимости, считает Темиров.
По мнению Зыкова, чтобы не поднимать цены, компании могут идти на ухищрения: например, разбавлять арабику более дешёвой робустой, выкупать товар с выходящим сроком годности или испорченный. Поэтому нужно обращать внимание на цену — хороший кофе не стоит сейчас по 500 рублей за килограмм.
Спасибо за статью. Только вчера читала в телеграм-канале обжарщиков "Сварщица Екатерина" про скорый вынужденный рост цен на опт 100 руб/кг (помимо мировой ситуации на рынке кофе еще и экономическая модель требует корректировки – растет себестоимость). https://t.me/theweldercatherine
У себя в блоге #кофенация я уже 4 года каждый месяц публикую "кофейный блокнот" – фиксирую какой кофе пила дома и за сколько его покупала. Запланировала в январе поднять данные за год и зафикисировать, на сколько же подорожает моя "кофейная корзина". Я пью микролоты – на них ситуация на бирже не так сказывается, но это и более маржинальные позиции в ассортименте и спрос на них неэластичный. Проверю.
Россия никогда не была кофейной страной. У нас он просто не растёт и его импорт не сравнится с теми же овощами или фруктами. Искусственно создали хайп с этими кофейнями. В итоге кроме городов миллионников они нахрен никому не нужны в таком количестве. А уж тем более по 300 рублей за 50 мл. Лучше вискарь за те же деньги)
"По мнению Закова, чтобы не поднимать цены, компании могут идти на ухищрения" - я так понимаю, что г-н Заков но основе личного опыта рассказывает?
Потому что нормальные компании так делать не будут
Почему то другая сторона кофейного бизнеса – клиенты – в расчет не принимаются.
Капучино по 250 вызовет резкий основной отток потребителей. Останутся гурманы и эстеты, на которых много денег не сделаешь.
Так что стоит ожидать закрытия части кофеен, которые не смогли в бизнес. А таких, подозреваю, много.
P.S. Обжарщики уже пошли на ухищрения – цена та же, но пачка стала не 250, а 230 или даже 200 грамм. За такое надо бить рублем. И жестко
Во первых, я скопировал текст статьи, где вы были написаны "Заков". Автор статьи исправил вашу фамилию в статье, но претензию стоит направлять и ей.
Во-вторых, никто не оспаривает вашу экспертность. Наоборот, признает ее. Только вот когда вы говорите, что кто-то что делает, без указания названий и фамилий, то либо а) вы боитесь сказать, кто так делает, либо б) вы делаете(ли) раньше. В любом случае, непонятно зачем вам такой пиар.
Тут чтобы каждому клиенту не объяснять соль вопроса про цену и качество даже статью уже писал https://aromateacoffee.ru/blog/stoit-li-ekonomit-na-kofe
А какова себестоимость собственно кофе в бальшой кружке капуччино 0,3 л ? Себестоимость молока?
Вот выкинем все эти аренды, зарплаты, технику и ее обслуживание - во сколько обходится сырье для одной кружки большого капуччино?
Даже если взять по розничным ценам супермаркетов.
Ни разу не замечал, чтобы капуччино за 200 рублей был вкуснее капуччино за 100 рублей - скорей там был вкус дорогой аренды и прочих расходов.
Обосновать цену рассказами про "спешлти кофе" сам бог велел, а что там в действительности - скромно помолчать.
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Основные причины — проблемы у ключевых стран-экспортёров и подорожание морских перевозок.
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