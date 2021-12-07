Основные причины — проблемы у ключевых стран-экспортёров и подорожание морских перевозок.

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Чтобы произвести обжаренный кофе, нужно купить сырьё — зелёный кофе. Его получают так: ягоды выращивают фермеры, потом их обрабатывают (очищают зёрна и высушивают), затем экспортируют на другие рынки, а после обжаривают и расфасовывают.

В промышленных масштабах выращивают арабику и более дешёвую робусту — фьючерсы на них торгуются на бирже. Наиболее качественному кофе присуждается класс спешалти. Для этого специалист (Q-грейдер) оценивает качество зерна, аромат, вкус, кислотность и другие показатели.

Почему растут цены

«Кофе — биржевой товар, а биржу трясёт»

В 2020 году средняя цена на зелёный кофе составляла $1,1 за фунт, написал в своём Telegram-канале кофейный кооператив «Чёрный». В конце ноября 2021-го контракты на поставку арабики на Нью-Йоркской бирже приблизились к $2,5 за фунт.

Динамика стоимости фьючерсов на арабику Bloomberg

Как пишет Bloomberg, за последний год цены на арабику выросли вдвое и достигли почти десятилетнего максимума. Такой рост за последние 25 лет был всего несколько раз — в 1997-м, в 2011-2012 годы и в 2014-м, подтверждает «Чёрный».

Цены на робусту на Лондонской бирже уже в июле побили двухлетний максимум, писала WSJ. В декабре она стоит больше $2,3 тысячи за тонну против $1,3 тысячи в январе.

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Несмотря на то, что кофе категории спешалти торгуется вне биржи, происходящее его тоже затрагивает, говорят в кооперативе.

Почему трясёт биржу: засуха в Бразилии, протесты в Колумбии и проблемы с морскими перевозками

Объём производства в Бразилии, одном из крупнейших поставщиков в мире с долей 40%, в 2021 году резко упал из-за засухи и заморозков. При этом восстановить производство фермерам в том числе мешают растущие цены на удобрения и нехватка рабочей силы.

В Колумбии весной прошли протесты из-за предложения налоговой реформы, которые остановили экспорт кофе: в мае он сократился на 52%. Осенью страна столкнулась с ливнями, что может усилить дефицит зерна в мире. Кроме того, в октябре колумбийские фермеры решили отложить продажу своей продукции в ожидании более высоких цен, писало Reuters.

Крупнейшие мировые поставщики арабики и робусты

В Эфиопии идут столкновения между правительственными войсками и оппозицией из Народного фронта освобождения Таграя. Пока кризис не сказался на экспорте, но это может измениться.

Одновременно растут затраты на перевозку грузов, а морских контейнеров не хватает. Поставки из Бразилии в США, на которые обычно уходит месяц, теперь занимают до 100 дней, рассказал брокер Red Container Coffee. Вьетнам, один из ключевых поставщиков робусты, также столкнулся с подорожанием контейнеров и ограничениями, связанными с пандемией.

О проблемах с поставками пишет и «Чёрный»: «колумбия» не могла доехать с фермы на обрабатывающую фабрику два месяца и пришла в Москву с опозданием в четыре месяца. Купить «бразилию» теперь можно только по факту, у импортёров остались «буквально последние несколько сотен мешков», а когда будут новые, — неизвестно.

При этом в 2021 году потребление кофе в мире превысит производство впервые с 2017-го, пишет WSJ со ссылкой на Минсельхоз США.

В 2022 году кофе подорожает как в кафе, так и в магазинах

Опрошенные vc.ru обжарщики согласны, что цены в 2022 году вырастут — как для оптовых, так и для розничных покупателей. В основном ценообразование строится на закупочной стоимости сырья, а зелёный кофе уже подорожал на 30-35%, пояснили в компании «Восход». Этот обжарщик поставляет зерно в том числе в петербургские кофейни Civil, LuCo, Gotcha и другие.

Первыми изменения почувствуют кафе и офисы — все, кто закупает свежий кофе напрямую у обжарщиков, считает специалист Aroma Tea Coffee Илья Зыков. Ритейлеры продержатся чуть дольше из-за складских запасов, но в итоге так же поднимут цены — в процентном соотношении даже больше, чем в категории спешалти. Цены уже выросли, но некоторым удаётся сдерживать их за счёт запасов, согласны в «Восходе».

Сейчас нормальная коммерческая «бразилия» (зелёное зерно) покупается за $6,5 за килограмм, совсем недавно можно было купить за $4. После нового года цена уйдёт за $7. Есть небольшой шанс на отскок весной, но мы в него не верим. Скорее всего, кофе будет дорожать весь 2022 год и лишь в 2023-м возможна стабилизация. Илья Зыков специалист Aroma Tea Coffee

Сеть «Дринкит» (проект Dodo Brands) пока работает на старых ценах, рассказал его руководитель Денис Чернобаев. Но рост будет, считает он: компания ожидает его ближе к марту 2022 года.

Спрогнозировать рост цен на весь год сложно, отмечает Зыков. Но обычно стоимость на рынке растёт с лагом примерно в пару месяцев — уже в январе-феврале будет повышение на 10-15%, а из-за удорожания перевозок, возможно, больше, полагает он.

Сооснователь кооператива «Чёрный» Артём Темиров отмечает, что цены вырастут на весь кофе, во всех категориях и из всех стран: из-за биржевых колебаний и кратного роста стоимости фрахта контейнеров. В конце октября фрахт стоил $2 тысячи, сейчас под новый год — $8,6 тысяч, говорят в Aroma Tea Coffee.

На следующий год прогноз по урожаю Бразилии уже на 37% ниже прошлого года, то есть на уровне 12-летнего минимума. И всё это при том, что спрос на кофе не упал на 37%. Прогноз урожая в Колумбии тоже ниже, не так критически, но немало — на 300 тысяч мешков (то есть 18 млн килограмм арабики). В Юго-Восточной Азии в следующем году урожай будет играть не такую роль как перевозки, из-за контейнерного кризиса предполагается что экспорт из Вьетнама и других стран будет ниже минимум на 10%, а может и больше. Артём Темиров сооснователь кооператива «Чёрный»

Он ожидает подорожание всего сегмента спешалти-кофе, как только начнёт продаваться не текущий урожай, а зерно, приезжающее с марта и позже.

Сырьё для обжарщиков вырастет на несколько долларов, а поскольку большая часть российского рынка работает с не очень высокой маржой, у производителей нет запаса маржи для увеличения себестоимости, считает Темиров.

Вырастут ли цены в спешалти-кофейнях? Капучино за 200 рублей из хорошего кофе и используя хорошее молоко уже будет продавать сложно. Так что предполагаю, что да. То, что некоторые кофейни сделали за последние два года, сделают все остальные и цены сравняются. Капучино будет стоить везде 250-350 рублей. Пачки у всех обжарщиков тоже будут стоить немного дороже. С учётом того, что цена на бирже выросла в этом году больше чем в два раза, то и в кофейнях формата фикс-прайс стоимость вырастет.

Артём Темиров сооснователь кооператива «Чёрный»