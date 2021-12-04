Пивовары в России назвали нереалистичными сроки введения маркировки и предупредили о риске коллапса на рынке Статьи редакции
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива с 1 сентября 2022 года.
- Уже с сентября 2022 года могут начаться сбои в поставках разливного пива в общепите, а в конце года ситуация может распространиться и на другие сегменты, предупредила Ассоциация производителей пива (объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken).
- Также не решён вопрос с тем, как связать две параллельные системы — ЕГАИС и маркировки, пишет Forbes со ссылкой на пивоваров. В указанные сроки поставщики оборудования не смогут его всем прислать, а его ещё нужно установить и протестировать. Неясно, сколько стоят решения, которые должна будет закупить отрасль.
- 3 декабря Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива с 1 сентября 2022 года для продукции в специализированной упаковке и с 1 декабря — для остальной. В ассоциации считают, что для «полноценного и безболезненного» запуска маркировки нужно больше времени, чем год.
- Эксперимент по маркировке пива в России идёт с 1 апреля и продлится до осени 2022 года. По идее министерства, в рамках него компании смогут протестировать процесы и подготовиться. В пилоте участвуют 167 компаний, которые занимают 80% рынка.
хорошо... а что-то из этого может? я склонен к тому, что это коснется 90% наших сограждан
1. Предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное
2. Табачная продукция
3. Обувные товары
4. Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки
5. Духи и туалетная вода
6. Шины и покрышки пневматические резиновые новые
7. Предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное
8. Велосипеды и велосипедные рамы
9. Альтернативная табачная продукция
10. Никотиносодержащая продукция
11. Кресла-коляски
Уже обсудили:
1. Молочная продукция
2. Упакованная вода
3. Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, и слабоалкогольные напитки
4. Биологически активные добавки к пище
Все логично, людей qr кодами промаркировали, осталось связать объем выпитого индивидуума с его данными и присвоить рейтинг в социальном концлагере.
Алкаш, ходит в синагогу, посещал Турцию, в Крыму не был, голосовал против, россию 24 не смотрит, смотрит CNN, на соловьева со скабеевой не подписан, сидит на VC через сафари, а не через спутник, вообщем враг! ред.
В преддверии Нового года мы решили порадовать своих настоящих и будущих партнеров — участников партнерской программы школ Skillfactory, Contented и Product LIVE. Это возможность получить денежный бонус и заодно увеличить прибыль от продажи наших курсов.
А также сколько они стоят и почему выращивать их — неплохой бизнес.
Теперь я знаю и флаги стран, и их столицы. Хотя с географией всегда было не очень.
Прошлый дайджест мы целиком посвятили 180-летию Сбера, поэтому новостей накопилось много. Среди них — запуск сайта по распознаванию рукописей Петра I, большое обновление на платформе умного дома Sber и другие. Рассказываем всё самое интересное.
Джереми О’Салливан и Мелисса Нельсон придумали устройство, которое предотвращает поломку автоматов для мороженого — проблемы с ними есть в 10% ресторанов McDonald’s. Несмотря на убытки франчайзи, сеть его запретила и почти уничтожила Kytch.
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива с 1 сентября 2022 года.
Как это получилось и сколько заработали. Без фейлов не обошлось.
Он дал детям площадку, которую они могли оборудовать так, как хотели, и создал овальные и геометрические сады.
27 ноября в Москве состоялся финал ежегодного конкурса «Молодой предприниматель России 2021». В нём приняли участие предприниматели и самозанятые в возрасте до 35 лет. Всего было подано более 300 заявок из 43 регионов страны.