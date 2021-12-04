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Еда
Таня Боброва

Пивовары в России назвали нереалистичными сроки введения маркировки и предупредили о риске коллапса на рынке Статьи редакции

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива с 1 сентября 2022 года.

  • Уже с сентября 2022 года могут начаться сбои в поставках разливного пива в общепите, а в конце года ситуация может распространиться и на другие сегменты, предупредила Ассоциация производителей пива (объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken).
  • Также не решён вопрос с тем, как связать две параллельные системы — ЕГАИС и маркировки, пишет Forbes со ссылкой на пивоваров. В указанные сроки поставщики оборудования не смогут его всем прислать, а его ещё нужно установить и протестировать. Неясно, сколько стоят решения, которые должна будет закупить отрасль.
  • 3 декабря Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива с 1 сентября 2022 года для продукции в специализированной упаковке и с 1 декабря — для остальной. В ассоциации считают, что для «полноценного и безболезненного» запуска маркировки нужно больше времени, чем год.
  • Эксперимент по маркировке пива в России идёт с 1 апреля и продлится до осени 2022 года. По идее министерства, в рамках него компании смогут протестировать процесы и подготовиться. В пилоте участвуют 167 компаний, которые занимают 80% рынка.

#новость #пиво

2762 просмотров
62 62 комментария
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62 комментария
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Raimond Vladimirov

Российские пивовары

AB InBev Efes

Heineken

С древней Руси ещё пиво варят :)

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22
Nikitinz

Кстати, да)

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7
Artem Gn

И их всех, будет доить Алишер Бурханыч... - русский соловей разбойник. ред.

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4
Антон Першин

Сейчас какую марку не возьми нашего пасконного пивка - принадлежит либо первым либо вторым

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2
Сергей Исаков

90% нормального пива — локальные пивоварни. Почти в любом городе >100к есть либо крафт недорогой, либо заводик.

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0
AeternaMens

Ещё и жидкости, ими выпускаемые, пивом являются только по названию...

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2
Алексей Комаров

Учитывая какую бурду, по сравнением с другими странами, варят вышеназванные "пивовары", то и фиг с ними. Здоровее будем!

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10
KINCH

Типичная психология того, когда у человека нет ни сил ни возможности что-то исправить, то он может только подчиниться, как раб, но, поскольку это задевает его честолюбие, то выдумывает себе приемлемое обстоятельство.

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2
Василий Степанофф

Отчасти он прав. Подавляющее большинство российского крафта по соотншению цена и качество оставляет желать лучшего. Банка пива за 300 рублей (которое по составу и пивом назвать нельзя) это оверпрайс

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0
AeternaMens

Почему же? Может, человек свалил уже?

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0
Поджог Сараев

выдумывает себе приемлемое обстоятельство

Логично же - выживает наиболее приспособленный. Те, кто неспособен придумать рационализацию для смягчения поражения, так или иначе сводят счёты с жизнью.

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0
Павел Корчагин

"Только выиграли!".

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0
pseudo genius

Не очень понял, дали срок больше 9 месяцев для переделывания маркировки, но сроки оказались нереалистичными. За это время, блин, жизнь новая появляется. Неужели 9 мес. мало, чтобы переделать маркировку? Нам бы такие дедлайны.

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6
Илья Плотников

Да пиздят как всегда. Кто там был уже, лекарства, водка, молочка, все точно также ныли

Ответить
7
Андрей Русанов

Илья, что вам дала эта маркировка?
Вы часто проверяете эти Datamatrix коды?

Ответить
3
Sergey Khohlachev

Маркировка не для граждан, маркировка для государства — контроль движений.

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6
Igor Chimbur

Как можно быть таким наивным. Маркировка она для господина Усманова, корешка кремлёвского. Это обычный "скрытый" налог

Ответить
–1
Поджог Сараев

маркировка для государства — контроль движений

Угу, только для алкоголя уже есть ЕГАИС.

Ответить
0
Sergey Khohlachev

Алкоголь и пиво — в разных весовых категориях.

Ответить
0
Поджог Сараев

Пиво уже одной ногой в ЕГАИС, осталось добавить помарочный учёт.

Ответить
0
Крошечный холод

Скоро со всей цепочки будут брать налоги. И уже не выйдет прогонять через пустышку и тп финты ушами. Все в режиме онлайн будет видно.
И синхронизироваться с количеством фур и тд тп
Ну и ФЛ аналогично.

Ответить
0
Илья Плотников

Если вам интересно, то все вышеперечисленные категории товаров не входят лично в мою продуктовую корзину

Ответить
0
Андрей Русанов

хорошо... а что-то из этого может? я склонен к тому, что это коснется 90% наших сограждан

1. Предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное
2. Табачная продукция
3. Обувные товары
4. Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки
5. Духи и туалетная вода
6. Шины и покрышки пневматические резиновые новые
7. Предметы одежды, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное
8. Велосипеды и велосипедные рамы
9. Альтернативная табачная продукция
10. Никотиносодержащая продукция
11. Кресла-коляски
Уже обсудили:
1. Молочная продукция
2. Упакованная вода
3. Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, и слабоалкогольные напитки
4. Биологически активные добавки к пище

Ответить
0
shashkin

лекарства внедрялись больше года и все равно гладко не прошло. перестроить всю отрасль на маркировки за 10 месяцев - достаточно сложно. но реально. ожидаем ухода части крафта с рынка и подоражание всего остального.

Ответить
0
Крошечный холод

Это же левачить низя будет.

Ответить
1
Алексей Шевченко

как же вы далеки от производства 🤦 это вам не it, написал код, молодец

Ответить
0
Дмитрий Ермаков

Вообще-то маркировка это про it… они далеки, потому и ноют :)

Ответить
0
Дед Велосипед

Все логично, людей qr кодами промаркировали, осталось связать объем выпитого индивидуума с его данными и присвоить рейтинг в социальном концлагере.

Алкаш, ходит в синагогу, посещал Турцию, в Крыму не был, голосовал против, россию 24 не смотрит, смотрит CNN, на соловьева со скабеевой не подписан, сидит на VC через сафари, а не через спутник, вообщем враг! ред.

Ответить
7
Сергей S.L.

Дед, пей таблетки

Ответить
1
Крошечный холод

Меня прям описал)))

Ответить
1
Serj Koss

хоспаде, а вы разбираетесь в сортах говна, что скабеева, что cnn с сафари

Ответить
0
Василий Степанофф

Не понимаю.. Пиво и так отражается в ЕГАИС, теперь еще в маркировка?

Ответить
2
Shoo

Ну, деньги за егаис - одной компании, деньги за маркировку - другой компании.
Всем хорошо.

Ответить
13
Александр Калабин

Хорошо что что к ним, ещё кто-то со стороны не подключился

Ответить
0
Dmitry Qwerty

Они только в начале пути. Кормушка большая, многих боровов накормит

Ответить
0
Евгений Ларин

Продажа рандомных чисел очень прибыльный бизнес.

Ответить
5
AeternaMens

Крипта это давно доказала.
Странно, что есть идиоты, покупающие наборы этих цифр.

Ответить
2
Виктор Якунин

Самый важный и необходимый для жизни продукт. Без еды и хорошей жизни ещё проживут, а вот без пива сразу апокалипсис настанет.

Ответить
2
Андрей Русанов

вы опоздали, воду уже маркируют(с 1 декабря ТН ВЭД — 2201, ОКПД 2 — 11.07.11.110), дальше - больше

Ответить
4
Крошечный холод

Блин.
Это что, придётся самому варить чтоль, пока все тесты не закончатся?!

Ответить
2
Крошечный холод

Это кстати не так уж и сложно. У нас друзья записываются на очередную партию. ред.

Ответить
2
Dmitry Qwerty

Сам варю. Процесс творческий и не очень сложный. Покупок пиво перестал воспринимать как пиво.. бормотуха одна на прилавках.

Ответить
0
Илья Мартынов

Бред какой-то, если есть ЕГАИС - зачем маркировка? Если вводить маркировку - зачем ЕГАИС?..

Ответить
2
Руслан Целебный

Что то вы много вопросов задаёте, понижать социальный рейтинг - 10, отбирать одна кошка жена, выдавать предупреждение

Ответить
0
GREAKLY

Двойной контроль. ред.

Ответить
0
Сергей Янзин
Ответить
2
Gen Tech
Ответить
2
Genio Genio

Как хорошо, отчищу свой организм от этого прекрасного зелья, пусть настанет калапс, я согласен)

Ответить
1
Чит Чат

Как будто маркировка остановит бары разбавлять пиво

Ответить
0
Serj Koss

хоспаде, можно подумать его половником из бочки черпают, что за бред ты несешь

Ответить
0
From Siberia to London

Надеюсь, они промаркируют всё то российское «пиво» как ссаки старого больного индейца.

Ответить
0
Dmitry Qwerty

При каких обстоятельствах вам довелось испить "ссаки старого больного индейца"?

Ответить
1
Андрей Иванов

ну видимо был волонтером в американской больнице

Ответить
1
Александр Толмаков

Хорош бухать 😏

Ответить
0
Андрей Иванов

отличный тост! 🥂

Ответить
1
KINCH

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива с 1 сентября 2022 года

Все течет, все меняется. Раньше, чтобы увидеть женскую жопу, нужно было отодвинуть трусы, теперь, чтобы увидеть трусы, нужно раздвинуть жопу. Метаморфозы 😂

Ответить
0
Ярослав

паленой водкой у нас уже травятся
когда паленым пивом начнут травится .

Ответить
0
Крошечный холод

Травяться омывайкой и тп вещами.
Не водкой

Ответить
–2
shashkin

травятся и водкой, сделанной из описанных вами вещей. недавно в сибири и на урале были кейсы с отравлениями паленкой.

Ответить
0
Крошечный холод

Купленной в магазине?
Ни разу не слышал.
А то что народ покупает с рук или в киосках из под полы
Это не водка.

Ответить
0
Dmitry Qwerty

Задолбали этой маркировкой

Ответить
0
Алексей Комаров

Все верно. При тестовой маркировке пива не найдено.

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0
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