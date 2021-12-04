Российские пивовары назвали нереалистичными сроки введения маркировки и предупредили о риске коллапса на рынке Статьи редакции
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива с 1 сентября 2022 года.
- Уже с сентября 2022 года могут начаться сбои в поставках разливного пива в общепите, а в конце года ситуация может распространиться и на другие сегменты, предупредила Ассоциация производителей пива (объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken).
- Также не решён вопрос с тем, как связать две параллельные системы — ЕГАИС и маркировки, пишет Forbes со ссылкой на пивоваров. В указанные сроки поставщики оборудования не смогут его всем прислать, а его ещё нужно установить и протестировать. Неясно, сколько стоят решения, которые должна будет закупить отрасль.
- 3 декабря Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива с 1 сентября 2022 года для продукции в специализированной упаковке и с 1 декабря — для остальной. В ассоциации считают, что для «полноценного и безболезненного» запуска маркировки нужно больше времени, чем год.
- Эксперимент по маркировке пива в России идёт с 1 апреля и продлится до осени 2022 года. По идее министерства, в рамках него компании смогут протестировать процесы и подготовиться. В пилоте участвуют 167 компаний, которые занимают 80% рынка.
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Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива с 1 сентября 2022 года.
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