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Еда
Таня Боброва

Российские пивовары назвали нереалистичными сроки введения маркировки и предупредили о риске коллапса на рынке Статьи редакции

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива с 1 сентября 2022 года.

  • Уже с сентября 2022 года могут начаться сбои в поставках разливного пива в общепите, а в конце года ситуация может распространиться и на другие сегменты, предупредила Ассоциация производителей пива (объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken).
  • Также не решён вопрос с тем, как связать две параллельные системы — ЕГАИС и маркировки, пишет Forbes со ссылкой на пивоваров. В указанные сроки поставщики оборудования не смогут его всем прислать, а его ещё нужно установить и протестировать. Неясно, сколько стоят решения, которые должна будет закупить отрасль.
  • 3 декабря Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива с 1 сентября 2022 года для продукции в специализированной упаковке и с 1 декабря — для остальной. В ассоциации считают, что для «полноценного и безболезненного» запуска маркировки нужно больше времени, чем год.
  • Эксперимент по маркировке пива в России идёт с 1 апреля и продлится до осени 2022 года. По идее министерства, в рамках него компании смогут протестировать процесы и подготовиться. В пилоте участвуют 167 компаний, которые занимают 80% рынка.

#новость #пиво

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Сергей Янзин
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Виктор Якунин

Самый важный и необходимый для жизни продукт. Без еды и хорошей жизни ещё проживут, а вот без пива сразу апокалипсис настанет.

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Крошечный холод

Блин.
Это что, придётся самому варить чтоль, пока все тесты не закончатся?!

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Raimond Vladimirov

Российские пивовары

AB InBev Efes

Heineken

С древней Руси ещё пиво варят :)

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0
pseudo genius

Не очень понял, дали срок больше 9 месяцев для переделывания маркировки, но сроки оказались нереалистичными. За это время, блин, жизнь новая появляется. Неужели 9 мес. мало, чтобы переделать маркировку? Нам бы такие дедлайны.

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Таня Боброва
Российские пивовары назвали нереалистичными сроки введения маркировки и предупредили о риске коллапса на рынке Статьи редакции

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку пива с 1 сентября 2022 года.

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