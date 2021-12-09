Сервис доставки готовых блюд Performance Group запустит аналогичные проекты в Великобритании, Германии, США и ОАЭ Статьи редакции
Первый откроется в Лондоне в марте 2022 года.
- На запуск сервисов на европейском рынке и в ОАЭ компания потратит около $10 млн, рассказал «Ведомостям» основатель Performance Group Артур Зеленый. Эти деньги пойдут на маркетинг, аренду помещений, закупку оборудования, зарплату сотрудников и другое.
- В будущем компания рассмотрит привлечение стороннего финансирования для расширения. Также в планах — возможный выход в Израиль и на азиатские рынки.
- Штаб-квартира новой компании будет в России, а в каждой новой стране будет работать отдельная команда, рассказал Зеленый.
- Сервис доставки готовых блюд на день Performance Group работает с 2015 года. В 2019 году долю в сервисе купила Mail.ru Group (сейчас VK), позже компания вошла в СП VK и «Сбера».
- По итогам 2020 года оборот Performance Group составил 3,2 млрд рублей, сервис занял первое место в рейтинге сервисов доставки готовых блюд.
- В октябре 2021 года на рынок Мадрида вышел аналогичный сервис доставки Grow Food.
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