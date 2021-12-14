Компания интересуется альтернативными источниками энергии, а аэротакси называет «самым понятным и ярким» применением этих разработок.

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Сергей Иванов, исполнительный директор и член совета директоров ГК «Эфко»

10 декабря производитель майонеза «Слобода», ГК «Эфко», показал первый полёт прототипа своего беспилотного аэротакси. Компания вложила в проект более 1 млрд рублей.

Это не первый проект компании в области технологий:

В 2019 году ГК «Эфко» объявила о создании фонда на $50 млн для инвестиций в технологические агростартапы.

В марте 2020 года компания показала концепт «умной» бутылки масла с голосовым помощником «Светлана».

В ноябре 2020 года производитель начал поставлять растительное «мясо» собственного производства в рестораны Москвы.

В разговоре с vc.ru исполнительный директор и член совета директоров ГК «Эфко» Сергей Иванов рассказал, почему компания делает аэротакси, а не беспилотные комбайны, приносят ли эти проекты деньги и над чем ещё работает компания.

Почему вы внезапно начали интересоваться технологиями?

Мы создали инновационный центр «Бирюч» в Белгородской области 11 лет назад, но первые семь лет занимались им в категории «интересненько». Проекты были очень разными: мы исследовали тему органических антибиотиков для животных, занимались генетикой сои, ферментировали соевый шрот для увеличения питательных свойств.

Шесть лет назад мы начали разработку собственной фосфолипазы. Это фермент, который используется для ферментации свежего яичного желтка перед добавлением в майонез — он нужен в больших масштабах, потому что мы бьем 1 млн яиц в сутки для производства майонеза.

Через фосфолипазу мы вышли на биотех и высокоточную ферментацию. С её помощью можно продуцировать сладкие белки — полный аналог сахара, только в тысячи раз слаще. Получается, когда мы начинали с ними работать, мы были, мягко говоря, не новичками в теме.

И всё это время мы пытались найти «вторую ногу». Так мы называли поиск идей, которые имеют потенциал развития, сопоставимый существующему бизнесу компании, но не в продуктах питания. И более всего нас интересовали альтернативные источники энергии, в частности, мембранные технологии, твёрдо-оксидные топливные элементы. А летательные аппараты — как самое понятное и яркое применение этих разработок.

Компанию ИНЭСИС («Новые энергетические системы») мы организовали три года назад. Мы сотрудничаем с Институтом физики твердого тела, с университетом МИСИС, с Томским государственным и Томским политехническим университетами и с другими научными центрами.

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Внезапно мы об этом рассказали. Почему сейчас? Потому что раньше не хотели делиться планами и намерениями. Хотелось показать что-то конкретное. Мы понимали, что наши интересы в технологиях вызовут скорее скепсис.

А может среди руководителей ГК «Эфко» кто-то большой фанат технологий. Или вы видите коммерческую выгоду в таких проектах?

Никогда мы не начали бы инвестировать в такие проекты исключительно ради блажи какого-то фанатика. Мы везде видим очень хорошие бизнес возможности. Но увлеченных технологиями людей у нас внутри тоже хватает. И это тоже правда.

Сейчас эти проекты уже приносят деньги? Если да, то сколько?

Все эти проекты — венчурные. Финансируем мы их пока самостоятельно, но в этом году решили в каждый впускать внешних инвесторов. Не потому что денег не хватает: в первую очередь потому, что в каждом проекте видим мощнейший потенциал. И нам нужны интеллектуальные и управленческие ресурсы, чтобы их реализовывать. И главное – очень быстро двигаться. Скорость определяет.

Мы частная компания и не раскрываем информации по деньгам. Могу лишь сказать, что последние три года всё, что зарабатываем, мы тратим в такие проекты. Продаём, что нам не нужно (вышли из молочных ферм), и вкладываем в такие проекты.

С кем сравниваете в России свои продажи по растительному мясу? Например, вы сравниваете себя с «Мираторгом» и хотите продавать столько же, сколько они продают обычного мяса?

Сравниваем, конечно, с традиционными мясниками. Наш фарш должен быть альтернативой мясному — и по цене, и по вкусу.

Зачем агрохолдингу такое внезапное направление как беспилотное аэротакси? Можно ведь делать новые технологии сбора урожая, какие-то беспилотные комбайны.

Во-первых, нам нравится жить в Алексеевке в Белгородской области. Нас объективно там всё устраивает. Одна проблема – в большой город долго ехать. Это одно, а другое – мы просто увидели зарождающийся тренд деурбанизации и решили на него сделать ставку. Посмотрим, что получится.

В последние годы новости про ваши финансы были не радужными: например, писали, что в 2019 году у вас упала прибыль. Будете ли из-за этого срезать расходы на дополнительные разработки?

Сейчас 2021 год. 2019 год был давно, то был не очень удачный год. Но мы не снижали инвестиции: в 2020 году мы выросли на 20% по выручке, в этом году растем на 60%. И в мыслях нет снижать финансирование.

Насколько вы согласны с тем, что аграрная промышленность — это настолько прибыльный бизнес, что позволяет вам вкладываться в сторонние проекты без особых потерь?

Аграрии действительно последние два года очень хорошо зарабатывают. Мы — переработчики. Мы не аграрная компания. Мы живем в 10% EBITDA, это очень далеко от сверхдоходности и суперприбыльности. Но что имеем — всё наше. И нам на инвестиции хватает.

Над чем ещё работаете?

В одном биотехе у нас 20 проектов. Нас очень интересует новое материаловедение. Следите за новостями, постепенно будем рассказывать.

В какие компании в итоге инвестировал фонд группы?

В российский сервис для агрономов и фермеров ExactFarming и европейский фонд, специализирующийся на биотехе. Во вторую компанию мы инвестировали в качестве партнёра с ограниченной ответственностью (LP).

У фонда не получилось сделать много инвестиций. Мы выбрали стратегию невеерного раскладывания в портфель в ожидании того, что одна из десяти стрельнет, и мы заработаем. Мы каждую инвестицию рассматривали как профильную и целевую.

В биотехе, по нашим данным, до 99% проектов не имеют коммерческого потенциала. Поэтому мы очень избирательный инвестор. И у нас лучше получается инкубировать собственные идеи.

При создании фонда компания заявляла, что планирует использовать разработки стартапов, в которые будет инвестировать. Растительное мясо и аэротакси разрабатываются в рамках этого фонда или это ваши собственные проекты с нуля?

Это наши проекты с нуля. Все наши проекты – это исключительно наши выношенные внутри идеи.

Ещё хочу вспомнить про «умную» бутылку, которую вы анонсировали, но в отличие от летательного аппарата не показывали. Говорили, что выпустите её летом 2020 года — что с проектом сейчас?

Мне очень стыдно признаться. Тем более что такое серьезное издание такой вопрос задает. Но это было первоапрельской шуткой. Очень хорошей, качественно проработанной, но шуткой. Собранные деньги мы всем вернули.