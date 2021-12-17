TikTok запустит доставку еды в США — блюда приготовят по самым популярным рецептам из соцсети Статьи редакции
К концу 2022 года компания планирует открыть более 1000 кухонь для доставки.
- Соцсеть запустит доставку TikTok Kitchen совместно с Virtual Dining Concepts в марте 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию. Virtual Dining Concepts помогает знаменитостям запускать рестораны только с доставкой. Например, запущенный с помощью компании ресторан YouTube-блогера MrBeast продал 1 млн бургеров за три месяца.
- На первом этапе TikTok откроет в США 300 «тёмных» кухонь, к концу 2022 года — более 1000.
- Меню будет основано на самых популярных рецептах из приложения. Например, добавят запеченную пасту с фетой, чипсы из макарон с сыром, гамбургеры и кукурузные ребрышки с пармезаном и другое.
- Цены будут сопоставимы с другими брендами Virtual Dining Concept, например, бургер MrBeast стоит от $6,99. Меню будет раз в квартал.
- TikTok заявил, что поделится прибылью от ресторанов с авторами рецептов. В соцсети не пояснили, как будут определять авторство. Видео с одним рецептом могут выложить разные пользователи, отмечает Bloomberg. При этом имен авторов блюд не будет в меню TikTok Kitchen.
Заказ готов.
Курьер уже танцует в вашу сторону
И что там будут за блюда? Макароны с M&M’s и Нутеллой? -)
И кола с ментосом на запивку
Там же море рофло рецептов в топе)
Ждём тик-ток-такси, тик-ток-дарксторы, тик-ток-музыка, тик-ток-каршеринг.. тик-ток-банк.
И это только начало...
Ждём когда начнут доставлять обоссаные штаны.
Мне одному кажется, что ТикТок собирается жестко потроллить блоггеров?))) Как, впрочем, и тех кто закажет эту еду)
вот и монетизация подъехала, теперь всякое гавно продавать будут.
осталось придумать новые спинеры и попиты
Ну кстати рецепты там хорошие. Мне тикток сам по себе вообще не зашёл, но рецепты - то немногое, о чём оттуда осталось хорошее впечатление.
К концу 2022 года компания планирует открыть более 1000 кухонь для доставки.
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