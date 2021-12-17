Как Иван компанию в США открывал

В тридевятом царстве жил был Иван-дурак. Лежал он на печи 33 года, а потом встал и решил счастье свое в заморских странах попытать и открыть для своего стартапа компанию заморскую. Хотел он в Эстонию пойти, да растолковали ему братья удалые, что в далекой Америке даже уксус сладкий, как мед.