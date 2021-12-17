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Еда
Маша Цепелева

TikTok запустит доставку еды в США — блюда приготовят по самым популярным рецептам из соцсети Статьи редакции

К концу 2022 года компания планирует открыть более 1000 кухонь для доставки.

  • Соцсеть запустит доставку TikTok Kitchen совместно с Virtual Dining Concepts в марте 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию. Virtual Dining Concepts помогает знаменитостям запускать рестораны только с доставкой. Например, запущенный с помощью компании ресторан YouTube-блогера MrBeast продал 1 млн бургеров за три месяца.
  • На первом этапе TikTok откроет в США 300 «тёмных» кухонь, к концу 2022 года — более 1000.
  • Меню будет основано на самых популярных рецептах из приложения. Например, добавят запеченную пасту с фетой, чипсы из макарон с сыром, гамбургеры и кукурузные ребрышки с пармезаном и другое.
  • Цены будут сопоставимы с другими брендами Virtual Dining Concept, например, бургер MrBeast стоит от $6,99. Меню будет раз в квартал.
  • TikTok заявил, что поделится прибылью от ресторанов с авторами рецептов. В соцсети не пояснили, как будут определять авторство. Видео с одним рецептом могут выложить разные пользователи, отмечает Bloomberg. При этом имен авторов блюд не будет в меню TikTok Kitchen.
Еда TikTok Kitchen Virtual Dining Concepts

#новость #tiktok

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Ilya Brin

Заказ готов.
Курьер уже танцует в вашу сторону

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Dark Falcon

И что там будут за блюда? Макароны с M&M’s и Нутеллой? -)

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Dmitry Kiselev

И кола с ментосом на запивку

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Волоцкой Дмитрий

Там же море рофло рецептов в топе)

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ЯжПрограммист

Ждём тик-ток-такси, тик-ток-дарксторы, тик-ток-музыка, тик-ток-каршеринг.. тик-ток-банк.

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Uuno Turhopuru

И это только начало...

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Fred Han

Ждём когда начнут доставлять обоссаные штаны.

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Евгений Алферов

Мне одному кажется, что ТикТок собирается жестко потроллить блоггеров?))) Как, впрочем, и тех кто закажет эту еду)

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hakhagmon

вот и монетизация подъехала, теперь всякое гавно продавать будут.
осталось придумать новые спинеры и попиты

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Благополучный теркин30см

Так на фото не еда из рецептов, а фастфуд. Разводилово

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Николай Глущенко

Ну кстати рецепты там хорошие. Мне тикток сам по себе вообще не зашёл, но рецепты - то немногое, о чём оттуда осталось хорошее впечатление.

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Еда
Маша Цепелева
TikTok запустит доставку еды в США — блюда приготовят по самым популярным рецептам из соцсети Статьи редакции

К концу 2022 года компания планирует открыть более 1000 кухонь для доставки.

Еда TikTok Kitchen Virtual Dining Concepts
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