Учёные разобрались, что не так с интервальным голоданием, кето и другими режимами ограничения питания. Материал издания Reminder.

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История исследований влияния диет на старение началась больше 100 лет назад. Первые работы, опубликованные еще в 1900-х, показали, что лабораторные мыши после сокращения рациона стали стареть медленнее и жить дольше.

Из этого был сделан вывод: ограничение потребляемых калорий — ключевой фактор замедления старения. Оно не только увеличивает продолжительность жизни грызунов, но и замедляет развитие болезней и функциональных нарушений.

Многочисленные исследования конца XX века подхватили и популяризовали эту идею. Самые востребованные диеты до сих пор основаны на ограничении калорийности, отказе от определенных макронутриентов или сокращении времени приема пищи.

Это и подтолкнуло команду ученых из Вашингтонского университета разобраться, действительно ли у таких подходов к питанию есть научное обоснование. И главное — работают ли они для людей.

Какие диеты могут продлевать жизнь

В своем обзоре учёные проанализировали разные типы диет — с ограничением калорийности потребляемой пищи и без.

Диеты с ограничением потребления калорий

Ограничение суточного потребления калорий на 20-50%. Соотношение белков, жиров и углеводов остается неизменным.

Ограничение суточного потребления калорий, но только за счёт уменьшения в рационе жиров и углеводов. Потребление белка остается неизменным.

Периодическое голодание. Между периодами приема пищи должны пройти минимум сутки. В исследованиях на периодическое голодание лабораторных мышей кормили три раза в неделю.

Диеты, имитирующие пост. Периоды низкокалорийной кетодиеты в течение 3-4 дней чередуются с трёхдневным восстановлением общей калорийности пищи.

Кетогенная диета. Снижение потребления углеводов (в исследованиях на мышах — до 1% от общей калорийности) для стимуляции кетоза — состояния, при котором главным источником энергии вместо глюкозы становятся жиры: из них печень синтезирует кетоновые тела.

Диеты без ограничения калорийности питания

Ограничение потребления белка.

Ограничение потребления аминокислот — метионина, триптофана и аминокислот с разветвлёнными боковыми цепями. Их много в пищевых белках: мясе, рыбе, бобовых, яйцах и так далее.

Интервальное голодание. Ограничение потребления пищи по времени. Популярная схема — 16:8: 8 часов приема пищи сменяются 16 часами голодания.

Периодическое голодание с сохранением калорийности. Сутки голодания компенсируются повышенным потреблением калорий в период, когда можно есть.

Так могут выглядеть рационы диет без ограничения калорийности питания

Исследования на животных

В исследованиях на грызунах диеты действительно увеличивают продолжительность жизни, а заодно улучшают метаболическое здоровье: восстанавливают баланс глюкозы и инсулина, тормозят развитие метаболических и возрастных заболеваний.

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Большинство этих эффектов связано со снижением калорийности питания. Авторы обзора заметили, что в популярных исследованиях грызуны потребляли меньше калорий, даже когда это не входило в планы ученых. Например, при исследовании эффекта интервального голодания, в ходе которого ученые натренировали мышей съедать суточную норму калорий за 12 часов, грызуны все равно потребляли меньше пищи, чем их сородичи в контрольной группе.

При этом в режиме интервального голодания они прожили на 11% дольше, а грызуны из другой экспериментальной группы, которым специально сократили потребление калорий на 30%, — на 28% дольше, чем контрольная группа.

Считается, что диеты с ограничением потребления белка и аминокислот работают за счет замедления процессов роста. Недостаток белка приводит к дефициту гормонов роста, поэтому у мышей на низкобелковой диете замедляется сначала половое развитие, а затем и старение организма.

Но и тут эффект часто связан с тем, что на низкобелковой диете подопытные животные просто едят меньше. У мышей, которым ограничивают доступ к белковой пище, но сохраняют общую калорийность питания, продолжительность жизни увеличивается лишь на 15% — против 50% при общем сокращении калорий.

Так значит, чем меньше ешь, тем дольше живешь? Не все так просто. Есть научные данные, которые опровергают выводы об «омолаживающем» эффекте сокращения калорий даже для грызунов (1, 2). Не говоря уже о приматах: одно из двух длительных исследований показало, что никакого долгосрочного влияния на продолжительность жизни макак-резусов низкокалорийные диеты не оказывают (1, 2).

Вероятно, эффект от снижения калорий зависит от многих факторов, которые просто не учитываются в экспериментах, — от пола до генетики.

Исследования с участием людей

Их, по очевидным причинам, в разы меньше, чем экспериментов с грызунами. Но они подверждают как минимум одну важную идею: ограничительные диеты однозначно полезны для тех, кто уже страдает от ожирения и/или метаболических нарушений.

Что же касается здоровых людей, тут все неоднозначно. Для кого-то диеты работают, хотя и дают незначительный эффект. Для кого-то не работают. А иногда даже наносят вред здоровью. Например, в одном исследовании интервальное голодание привело к ухудшению метаболизма глюкозы у здоровых испытуемых.

Почему диеты для продления жизни влияют на людей и мышей по-разному? Причин может быть несколько.

Грызуны могут быть более чувствительны к вмешательствам в привычный рацион. Лабораторные мыши выведены специально для исследований: они быстрее достигают половой зрелости и начинают раньше размножаться. Дефицит калорий в их случае сразу сказывается на гормонах роста и других биологических показателях старения.

Лабораторные исследования проходят в стерильных условиях. Мышей держат в помещениях, в которых практически нет патогенных бактерий. Для грызунов имитируют регулярную смену дня и ночи, поэтому циркадные ритмы у них никогда не нарушаются. А температуру среды поддерживают обычно ниже той, которая комфортна для мышей, поэтому им приходится тратить очень много энергии на терморегуляцию.

Люди живут в совершенно других условиях — и это может влиять на последствия изменения рациона. У нас дефицит калорий часто ослабляет иммунитет и снижает восстановительные способности организма, что сводит на нет возможную пользу диет.

Строгих диет придерживаться сложно, и мало кому удается делать это долго. Обычно ограничительную диету чередуют с привычным питанием, что может привести к опасным колебаниям веса. Доказано, что такие скачки чреваты гипертонией, болезнями почек и сердца.

Но ключевым может быть генетический фактор. Исследования на животных с более разнообразным генетическим бэкграундом — диких грызунах и плодовых мушках — показали, что у особей с определенным генотипом диеты могут не продлевать, а, напротив, сокращать жизнь.

На вопрос, есть ли надёжные доказательства того, что диеты для продления жизни действительно продлевают людям жизнь, авторы обзора отвечают: нет. Но есть надежда: сейчас разрабатываются новые методы мониторинга процессов старения. Благодаря им ученые скоро смогут проводить эксперименты, которые покажут, как изменения в питании на самом деле влияют на возрастные процессы у человека.