Mastercard купит у McDonald's израильский стартап Dynamic Yield Статьи редакции
Сумму покупки стороны не раскрывают.
Сделка позволит компаниям распространить технологию Dynamic Yield в других заведениях общепита, пишет CNBC. McDonald’s продолжит сотрудничать с Mastercard и Dynamic Yield, чтобы использовать технологии стартапа в своих заведениях.
McDonald's купила стартап в марте 2019 года. Стороны не разглашали условия сделки, но источники The Reuters и The Wall Street Journal сообщали, что McDonald's заплатила более $300 млн.
После сделки Dynamic Yield сохранил независимость, а среди его клиентов — IKEA, Lamoda и «Утконос».
По данным базы Crunchbase, с момента основания в 2011 году Dynamic Yield привлёк $83,3 млн. В декабре 2018 года венчурный фонд «Сбера» SBT Venture Fund II объявил об инвестициях в стартап. Сумму вложений компании не называли.
Dynamic Yield помогает подбирать персонализированные предложения для покупателей с помощью искусственного интеллекта. McDonald's использует технологии стартапа в окнах быстрой выдачи заказов: цифровые терминалы предлагают покупателям дополнительные варианты блюд в зависимости от заказа, погоды, времени суток и других факторов.
мб стоило всё таки первым абзацем рассказывать что за сервис? а то продали что-то хз что
Что-то я в российском макдаке не заметил "персонализированных предложений для покупателей с помощью искусственного интеллекта", если не считать впихивания всевозможных допников на каждом шаге.:) Или это совсем не про наш рынок?
Вы не заметили. Значит стартап сработал на ура!)
Да, только допники эти одни и те же.:)
Заказываешь бургер -> Бери комбо
Заказываешь картошку -> Бери соус
Заказываешь соус ->... возьми себя в руки!:)
Стандартная тема без всяких AI и ML, только ещё и бесячая.:)))
«Впихивание» — это скорее про KFC. Там терминал самообслуживания очень агрессивный
В Макдаке хватает того, какой есть.:)
Вы не заметили, а все нововведения уже есть. А если серьёзно, то скорее всего всё это скоро у нас появится
Очень интересно, как по факту это будет выглядеть.
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