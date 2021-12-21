Еда
Богдан Музыченко

Mastercard купит у McDonald's израильский стартап Dynamic Yield Статьи редакции

Сумму покупки стороны не раскрывают.

Сделка позволит компаниям распространить технологию Dynamic Yield в других заведениях общепита, пишет CNBC. McDonald’s продолжит сотрудничать с Mastercard и Dynamic Yield, чтобы использовать технологии стартапа в своих заведениях.

McDonald's купила стартап в марте 2019 года. Стороны не разглашали условия сделки, но источники The Reuters и The Wall Street Journal сообщали, что McDonald's заплатила более $300 млн.

После сделки Dynamic Yield сохранил независимость, а среди его клиентов — IKEA, Lamoda и «Утконос».

По данным базы Crunchbase, с момента основания в 2011 году Dynamic Yield привлёк $83,3 млн. В декабре 2018 года венчурный фонд «Сбера» SBT Venture Fund II объявил об инвестициях в стартап. Сумму вложений компании не называли.

Dynamic Yield помогает подбирать персонализированные предложения для покупателей с помощью искусственного интеллекта. McDonald's использует технологии стартапа в окнах быстрой выдачи заказов: цифровые терминалы предлагают покупателям дополнительные варианты блюд в зависимости от заказа, погоды, времени суток и других факторов.

#mcdonalds #новость #mastercard

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Mike K

мб стоило всё таки первым абзацем рассказывать что за сервис? а то продали что-то хз что

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Vladimir Ponomarev

Что-то я в российском макдаке не заметил "персонализированных предложений для покупателей с помощью искусственного интеллекта", если не считать впихивания всевозможных допников на каждом шаге.:) Или это совсем не про наш рынок?

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Влад Айнштейн

Вы не заметили. Значит стартап сработал на ура!)

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Vladimir Ponomarev

Да, только допники эти одни и те же.:)

Заказываешь бургер -> Бери комбо
Заказываешь картошку -> Бери соус
Заказываешь соус ->... возьми себя в руки!:)

Стандартная тема без всяких AI и ML, только ещё и бесячая.:)))

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Пабы старой Руси

«Впихивание» — это скорее про KFC. Там терминал самообслуживания очень агрессивный

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Vladimir Ponomarev

В Макдаке хватает того, какой есть.:)

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Гоша Овчинский

Вы не заметили, а все нововведения уже есть. А если серьёзно, то скорее всего всё это скоро у нас появится

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Vladimir Ponomarev

Очень интересно, как по факту это будет выглядеть.

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