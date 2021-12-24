«Яндекс.Еда» и «Лавка» потратят более 25 млн рублей на премии курьерам и сборщикам в новогодние праздники Статьи редакции
Компания также удвоит чаевые.
- В новогодние праздники количество заказов сильно возрастает, поэтому компания решила поддержать сотрудников дополнительными выплатами. Программа будет действовать во всех городах присутствия «Еды» и «Лавки», объявила компания.
- По данным сервисов, в декабре и январе клиенты до 20% чаще оставляют чаевые по сравнению с осенью. Компания удвоит их сумму.
- «Еда» также договорилась с ресторанами в более чем 50 городах России о поддержке курьеров зимой. Там они смогут согреться чаем, кофе, а в некоторых местах их будут угощать мандаринами или сладостями. Такие рестораны отмечены на карте в приложении «Еды» для партнёров.
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