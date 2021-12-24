Еда
Маша Цепелева

«Яндекс.Еда» и «Лавка» потратят более 25 млн рублей на премии курьерам и сборщикам в новогодние праздники Статьи редакции

Компания также удвоит чаевые.

  • В новогодние праздники количество заказов сильно возрастает, поэтому компания решила поддержать сотрудников дополнительными выплатами. Программа будет действовать во всех городах присутствия «Еды» и «Лавки», объявила компания.
  • По данным сервисов, в декабре и январе клиенты до 20% чаще оставляют чаевые по сравнению с осенью. Компания удвоит их сумму.
  • «Еда» также договорилась с ресторанами в более чем 50 городах России о поддержке курьеров зимой. Там они смогут согреться чаем, кофе, а в некоторых местах их будут угощать мандаринами или сладостями. Такие рестораны отмечены на карте в приложении «Еды» для партнёров.

#новость #яндекседа #яндекславка

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Иван Шеметов

Все за счёт таксистов

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Блаженный огонь

Всем клиентам будут показывать повышенный спрос с 31.12 по 10.01 не только в такси))

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Блаженный огонь

Как красиво на бумаге.
А в реале пеший курьер добирается по 30-60 мин до клиента.
Чтобы он не смог заработать бонус...
Если клиент не догадался поставить галочку, только на машине

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Иван Шеметов

Ну яндекс, ну плохие специально плохую погоду сделали

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