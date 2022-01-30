Продаёт мельницы для специй за €1500 с пожизненной гарантией: зачем Peugeot занимается кухонными принадлежностями Статьи редакции
Ещё до выпуска первого автомобиля компания производила ручные инструменты, а позже стала выпускать кофемолки и мельницы для соли и перца. Peugeot изобрела механизм размола, наладила экспорт мельниц в 80 стран, обанкротилась в середине 2010-х, но к концу десятилетия смогла восстановиться.
Мельницы для перца Peugeot стоят в среднем $100, а самая дорогая пара для соли и перца — €1500. Она сделана из хрусталя, её дизайн в 1924 году разработал французский ювелир Рене Лалик.
Механизмы мельниц компания изготавливает во Франции и даёт на них пожизненную гарантию. Для перца, соли, трав, кофе, влажной соли, перца чили и мускатного ореха фирма создала различные измельчительные механизмы, тогда как другие бренды используют только один.
Для производства в Peugeot используют систему из автомобильной промышленности — IMP, благодаря которой механизмы защищены от коррозии, стачивания и износа. Мельничные механизмы покрывают четырьмя слоями паров металлов, а потом подвергают углеродистой обработке.
Как возникла компания Peugeot
В 1790 году потомки мельника Жан-Пьер и Жан-Фредерик Пежо унаследовали водяную мельницу в коммуне Эримонкур во Франции. Братья мололи на ней муку, которую затем продавали.
В 1810 году они объединились с выходцем из семьи промышленных часовщиков Жаком Майяр Салином и создали компанию Peugeot Frères Aînés et Cie («Братья Пежо и Ко»).
Вложив по 10 тысяч франков каждый, партнёры переоборудовали мельницу в сталелитейный завод по изготовлению пил, пружин для часовых механизмов и стальных спиц для кринолинов.
В 1824 году Peugeot начала создавать ручные инструменты для всех ремёсел. Через год компания открыла завод горячей прокатки в коммуне Валентиньи, а в 1833-м запустила фабрику по производству кованых инструментов Terre Blanche («Белая Земля») в коммуне Эримонкур.
В 1840 году компания стала производить ручные мельницы и выпустила первую собственную кофемолку — «Обыкновенную модель». Её изготавливали из дерева и листового металла и продавали в десяти разных размерах.
В 1847 братья Пежо обратились к ювелиру и гравёру Юстину Блейзеру из коммуны Монбельяр за логотипом. Они попросили его изобразить льва, который будет символизировать качества их продукции:
- Острые лезвия — как зубы хищника.
- Гибкость железных пластин — как гибкость его спины.
- Скорость резки — как стремительность, с которой он бросается в атаку.
Под лапами животного Блейзер изобразил стрелу.
В 1855 году компанию возглавили сыновья основателей Жюль и Эмиль, которые в 1858-м зарегистрировали торговую марку в Императорской консерватории искусств и ремёсел.
Производство мельниц для перца
В 1874-м Peugeot выпустила мельницу для перца c собственной системой помола Model Z.
Её особенность — спиралевидные зубцы, сжимающие горошины перца. Каждая из них раскалывалась пополам перед измельчением.
В конце 1880 года Peugeot возглавили Эжен и Арман Пежо. В 1889-м один из её заводов произвёл 50 тысяч косилок, 530 тысяч пил, 600 тонн стального проката, 540 тысяч часовых рессор, 600 тысяч рубанков, 24 тысячи кг пружин, спиц для корсетов и 450 тысяч кофемолок.
В том же году Арман Пежо на всемирной выставке в Париже представил трицикл на паровой тяге.
Арман интересовался автомобилестроением, а его брат Эжен — нет, поэтому в 1896 году компанию разделили на две части:
- La Société des Automobiles Peugeot («Автомобильная компания Peugeot») во главе с Арманом Пежо занялась производством машин.
- Les Fils de Peugeot Frères («Сыновья братьев Пежо») осталась за Эженом и продолжила выпускать ручные инструменты, механизмы для часов, мельницы для перца, кофемолки.
Сын Эжена Роберт создал группу Peugeot, в которую в 1910 году вошли обе компании.
В 1930 году вышла электрическая кофемолка, которая приводилась в движение с помощью ремня. Модель получилась громоздкой, поэтому через два года её перестали производить.
Вторая попытка сделать электрические кофемолки пришлась на 1952 год и оказалась удачной — устройства были лёгкими. Всего в Peugeot разработали 17 моделей кофемолок.
В 1953-м компания выпустила тонкую мельницу для перца — модель Hostellerie, а в 1956-м — модель из бука Auberge.
В 1975-м коллекция Peugeot насчитывала 23 модели мельниц для столового перца в 70 различных вариантах.
Продажа производства
В 1986 году Peugeot продала контрольный пакет акций специализирующейся на мельницах компании американскому производителю промышленных инструментов и бытовой техники Stanley Black & Decker.
А в 1992-м 70% акций Stanley Black & Decker приобрёл предприниматель Жан-Клод Форнаж и его сын Жан-Филипп. Они создали новую фирму PSP — Poivrières Salières Production.
«Нас заинтересовала покупка уникального механизма. Его знал весь мир, а бренд имел важное значение для развития», — говорил директор PSP Жан-Филипп Форнаж. PSP стала изготавливать мельницы с оригинальным механизмом по лицензии Peugeot и логотипом льва.
В 1996 году компания продала 1 млн мельниц и измельчителей по всему миру. В 1998-м PSP поглотила немецкую деревообрабатывающую компанию Schmidt & Brendel — она стала изготавливать и устанавливать корпуса для механизмов Peugeot.
«Тогда мы смогли разработать обширную линейку продуктов и разнообразить формы», — говорил Форнаж.
В 2003-м компания создала новые механизмы для измельчения перца чили и герандской соли, а в следующем году — систему регулировки степени помола u'Select с шестью вариантами для перца и тремя для соли.
В 2005 году PSP создала аккумуляторную электрическую мельницу Divelis. Набор представлял из себя две мельницы и измельчитель, который можно заряжать.
В 2005 году выручка компании достигла €18,8 млн, 8% из которых она тратила на разработку мельниц. В том же году PSP возобновила производство ручных инструментов, придумала новую пилу для измельчения — с чередующимися мелкими и большими зубьями — и купила инструментальную компанию Muller. В 2007 году PSP приобрела производителя винных аксессуаров L'esprit et le vin.
Банкротство предприятия
Перезапуск производства ручных инструментов привёл к банкротству PSP — в 2012 году она понесла убытки в €3 млн и объявила себя банкротом. Годовая выручка PSP на тот момент составляла €25 млн. В декабре того же года суд отдал компанию на внешнее управление.
«Мы не были настроены на борьбу в сфере массового распространения, — говорил новый президент PSP Филипп Рапаш в 2014 году. — Инструментальная деятельность поглотила большую часть денег. Это поставило всю группу PSP на колени».
Чтобы восстановить платёжеспособность PSP, суд назначил конкурсного управляющего вместо Жана-Филиппа Форнажа. В 2013 году при таком управлении доходы компании повысились, однако она оставалась убыточной — за год убытки составили €300 тысяч при выручке в €25 млн.
В том же году глава холдинга Etablissement Peugeot Freres (EPF) Робер Пежо решил вернуть производство мельниц. Для этого семья обратилась к эксперту в области реструктуризации бизнеса Филиппу Рапашу, чтобы он создал план выведения предприятия из кризиса.
16 июня 2014 года EPF показала инвестплан на €1,5 млн, согласно которому за два-три года фирма снова станет прибыльной. Суд одобрил его: PSP должна была отказаться от убыточного производства инструментов и сфокусироваться на создании мельниц для перца.
Семья Пежо выкупила 53% акций у семейства Форнажей, оставивших у себя 17%. Так EPF стала владеть 80% акций PSP и возвратила себе управление над компанией, гендиректором которой назначили Рапаша.
Он объяснил, зачем семья вернула управление над Peugeot Saveurs: «Это их имя. Это международный бренд и колыбель их компании». К концу 2014 года фирма вышла на прибыль в €176 тысяч и произвела 2 млн мельниц.
Выручка компании выросла с €27 млн в 2014-м до €32 млн к 2016 году. 75% продукции она экспортировала более чем в 80 стран мира. В 2017 PSP вышла на прибыль в $1 млн при годовой выручке в €29 млн, производя 10 тысяч мельниц в день, и поменяла название на Peugeot Saveurs.
К 2018 году EPF инвестировала около €3,5 млн в Peugeot Saveurs.
В 2020-м новым генеральным директором последней стал бывший топ-менеджер компании-производителя фильтров для воды Brita Себастьен Зотт. Он рассказал, что выручка Peugeot Saveurs вырос на 10% в 2020 году — до €33,5 млн, и она планирует увеличить его рост на 15–20% в 2021-м.
интересная статья, спасибо.
открыл много нового
Очень интересно, основатели были незаурядными людьми, восхитило, как ловко им удалось переоборудовать мельницу в сталелитейный завод по изготовлению пил, пружин для часовых механизмов и стальных спиц для кринолинов.
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Ещё до выпуска первого автомобиля компания производила ручные инструменты, а позже стала выпускать кофемолки и мельницы для соли и перца. Peugeot изобрела механизм размола, наладила экспорт мельниц в 80 стран, обанкротилась в середине 2010-х, но к концу десятилетия смогла восстановиться.