Ещё до выпуска первого автомобиля компания производила ручные инструменты, а позже стала выпускать кофемолки и мельницы для соли и перца. Peugeot изобрела механизм размола, наладила экспорт мельниц в 80 стран, обанкротилась в середине 2010-х, но к концу десятилетия смогла восстановиться.

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Мельницы для перца Peugeot стоят в среднем $100, а самая дорогая пара для соли и перца — €1500. Она сделана из хрусталя, её дизайн в 1924 году разработал французский ювелир Рене Лалик.

Механизмы мельниц компания изготавливает во Франции и даёт на них пожизненную гарантию. Для перца, соли, трав, кофе, влажной соли, перца чили и мускатного ореха фирма создала различные измельчительные механизмы, тогда как другие бренды используют только один.

Для производства в Peugeot используют систему из автомобильной промышленности — IMP, благодаря которой механизмы защищены от коррозии, стачивания и износа. Мельничные механизмы покрывают четырьмя слоями паров металлов, а потом подвергают углеродистой обработке.

Как возникла компания Peugeot

В 1790 году потомки мельника Жан-Пьер и Жан-Фредерик Пежо унаследовали водяную мельницу в коммуне Эримонкур во Франции. Братья мололи на ней муку, которую затем продавали.

В 1810 году они объединились с выходцем из семьи промышленных часовщиков Жаком Майяр Салином и создали компанию Peugeot Frères Aînés et Cie («Братья Пежо и Ко»).

Вложив по 10 тысяч франков каждый, партнёры переоборудовали мельницу в сталелитейный завод по изготовлению пил, пружин для часовых механизмов и стальных спиц для кринолинов.

Письмо, где Жан-Фредерик Пежо просит у префекта провинции Ду разрешения превратить семейную мельницу в сталелитейный завод. Источник: L'Est Républicain

В 1824 году Peugeot начала создавать ручные инструменты для всех ремёсел. Через год компания открыла завод горячей прокатки в коммуне Валентиньи, а в 1833-м запустила фабрику по производству кованых инструментов Terre Blanche («Белая Земля») в коммуне Эримонкур.

В 1840 году компания стала производить ручные мельницы и выпустила первую собственную кофемолку — «Обыкновенную модель». Её изготавливали из дерева и листового металла и продавали в десяти разных размерах.

В 1847 братья Пежо обратились к ювелиру и гравёру Юстину Блейзеру из коммуны Монбельяр за логотипом. Они попросили его изобразить льва, который будет символизировать качества их продукции:

Острые лезвия — как зубы хищника.

Гибкость железных пластин — как гибкость его спины.



Скорость резки — как стремительность, с которой он бросается в атаку.



Под лапами животного Блейзер изобразил стрелу.

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В 1855 году компанию возглавили сыновья основателей Жюль и Эмиль, которые в 1858-м зарегистрировали торговую марку в Императорской консерватории искусств и ремёсел.

Производство мельниц для перца

В 1874-м Peugeot выпустила мельницу для перца c собственной системой помола Model Z.

Model Z

Её особенность — спиралевидные зубцы, сжимающие горошины перца. Каждая из них раскалывалась пополам перед измельчением.

В конце 1880 года Peugeot возглавили Эжен и Арман Пежо. В 1889-м один из её заводов произвёл 50 тысяч косилок, 530 тысяч пил, 600 тонн стального проката, 540 тысяч часовых рессор, 600 тысяч рубанков, 24 тысячи кг пружин, спиц для корсетов и 450 тысяч кофемолок.

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В том же году Арман Пежо на всемирной выставке в Париже представил трицикл на паровой тяге.

Арман интересовался автомобилестроением, а его брат Эжен — нет, поэтому в 1896 году компанию разделили на две части:

La Société des Automobiles Peugeot («Автомобильная компания Peugeot») во главе с Арманом Пежо занялась производством машин.

Les Fils de Peugeot Frères («Сыновья братьев Пежо») осталась за Эженом и продолжила выпускать ручные инструменты, механизмы для часов, мельницы для перца, кофемолки.



Сын Эжена Роберт создал группу Peugeot, в которую в 1910 году вошли обе компании.

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В 1930 году вышла электрическая кофемолка, которая приводилась в движение с помощью ремня. Модель получилась громоздкой, поэтому через два года её перестали производить.

В 1930-е годы Жан-Пьер — сын Роберта Пежо — посещал американские автомобильные заводы и общался с предпринимателями. На одном из банкетов ему сказали: «Всё, что стоит в комнате, американское». «Почти всё,— ответил Жан-Пьер и взял со стола мельницу для перца, — кроме этой, она французская». Он перевернул её и добавил: «Более того, это Peugeot».

Вторая попытка сделать электрические кофемолки пришлась на 1952 год и оказалась удачной — устройства были лёгкими. Всего в Peugeot разработали 17 моделей кофемолок.

В 1953-м компания выпустила тонкую мельницу для перца — модель Hostellerie, а в 1956-м — модель из бука Auberge.

Компания производит их и в 2022 году, Peugeot Saveurs

В 1975-м коллекция Peugeot насчитывала 23 модели мельниц для столового перца в 70 различных вариантах.

Продажа производства

В 1986 году Peugeot продала контрольный пакет акций специализирующейся на мельницах компании американскому производителю промышленных инструментов и бытовой техники Stanley Black & Decker.

А в 1992-м 70% акций Stanley Black & Decker приобрёл предприниматель Жан-Клод Форнаж и его сын Жан-Филипп. Они создали новую фирму PSP — Poivrières Salières Production.

«Нас заинтересовала покупка уникального механизма. Его знал весь мир, а бренд имел важное значение для развития», — говорил директор PSP Жан-Филипп Форнаж. PSP стала изготавливать мельницы с оригинальным механизмом по лицензии Peugeot и логотипом льва.

В 1996 году компания продала 1 млн мельниц и измельчителей по всему миру. В 1998-м PSP поглотила немецкую деревообрабатывающую компанию Schmidt & Brendel — она стала изготавливать и устанавливать корпуса для механизмов Peugeot.

«Тогда мы смогли разработать обширную линейку продуктов и разнообразить формы», — говорил Форнаж.

В 2003-м компания создала новые механизмы для измельчения перца чили и герандской соли, а в следующем году — систему регулировки степени помола u'Select с шестью вариантами для перца и тремя для соли.

В 2005 году PSP создала аккумуляторную электрическую мельницу Divelis. Набор представлял из себя две мельницы и измельчитель, который можно заряжать.

В 2005 году выручка компании достигла €18,8 млн, 8% из которых она тратила на разработку мельниц. В том же году PSP возобновила производство ручных инструментов, придумала новую пилу для измельчения — с чередующимися мелкими и большими зубьями — и купила инструментальную компанию Muller. В 2007 году PSP приобрела производителя винных аксессуаров L'esprit et le vin.

Банкротство предприятия

Перезапуск производства ручных инструментов привёл к банкротству PSP — в 2012 году она понесла убытки в €3 млн и объявила себя банкротом. Годовая выручка PSP на тот момент составляла €25 млн. В декабре того же года суд отдал компанию на внешнее управление.

«Мы не были настроены на борьбу в сфере массового распространения, — говорил новый президент PSP Филипп Рапаш в 2014 году. — Инструментальная деятельность поглотила большую часть денег. Это поставило всю группу PSP на колени».

Финансовые показатели PSP с 2012 по 2017 год. Синим цветом обозначен годовая выручка компании, а красным — чистая прибыль. Источник: Lefigaro

Чтобы восстановить платёжеспособность PSP, суд назначил конкурсного управляющего вместо Жана-Филиппа Форнажа. В 2013 году при таком управлении доходы компании повысились, однако она оставалась убыточной — за год убытки составили €300 тысяч при выручке в €25 млн.

В том же году глава холдинга Etablissement Peugeot Freres (EPF) Робер Пежо решил вернуть производство мельниц. Для этого семья обратилась к эксперту в области реструктуризации бизнеса Филиппу Рапашу, чтобы он создал план выведения предприятия из кризиса.

16 июня 2014 года EPF показала инвестплан на €1,5 млн, согласно которому за два-три года фирма снова станет прибыльной. Суд одобрил его: PSP должна была отказаться от убыточного производства инструментов и сфокусироваться на создании мельниц для перца.

Семья Пежо выкупила 53% акций у семейства Форнажей, оставивших у себя 17%. Так EPF стала владеть 80% акций PSP и возвратила себе управление над компанией, гендиректором которой назначили Рапаша.

Он объяснил, зачем семья вернула управление над Peugeot Saveurs: «Это их имя. Это международный бренд и колыбель их компании». К концу 2014 года фирма вышла на прибыль в €176 тысяч и произвела 2 млн мельниц.

Выручка компании выросла с €27 млн в 2014-м до €32 млн к 2016 году. 75% продукции она экспортировала более чем в 80 стран мира. В 2017 PSP вышла на прибыль в $1 млн при годовой выручке в €29 млн, производя 10 тысяч мельниц в день, и поменяла название на Peugeot Saveurs.

К 2018 году EPF инвестировала около €3,5 млн в Peugeot Saveurs.

В 2018 году компания обновила логотип