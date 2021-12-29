Пользователи подписки Delivery Club пожаловались на повышенный сервисный сбор — он больше, чем при заказе без подписки Статьи редакции
Компания заявила, что проводит тест ставки сервисного сбора на клиентах (с подпиской или без). Ставка для всех будет одинаковой.
На повышенный сбор для пользователей подписки в Delivery Club обратило внимание издание Shopper’s. Скриншот с суммой опубликовала пользовательница vc.ru.
Например, если без подписки сделать заказ на 432 рубля, сервисный сбор составит 29 рублей, а доставка — 169 рублей. С подпиской доставка бесплатная, но сервисный сбор — 149 рублей.
В Delivery Club рассказали vc.ru, что сервисный сбор для пользователей с подпиской и без неё — одинаковый. Для подписчиков Delivery Pro его не повышали. Некоторые пользователи (с подпиской или без неё) могут стать участниками тестирования и увидеть повышенный сервисный сбор на отдельные рестораны.
Но даже если подписчики Delivery Pro увидят повышенный сервисный сбор, стоимость заказа для них всё равно будет ниже, чем у других сервисов доставки, повышающих цену в период пикового спроса, говорят в компании.
Другой пользователь vc.ru тоже поделился скриншотом, на котором при заказе на сумму 52 рубля доставка стоит 359 рублей, а сервисный сбор составляет 179 рублей.
Delivery Club ввела сервисный сбор в мае 2021 года, а 16 ноября того же года компания добавила подписку.
По стопам Яндекс.Плюс
Вы подписку оплатили, прежде чем комментарий тут оставлять ?
Если не оплатили с вас сервисный сбор!
А шо там в Яндексе? Тоже сервисный сбор повышают?
Взяли в команду эффективного менеджера, который отвечал за развитие Плюса в Яндексе.
Хех. Уже писал в соседних темах, что в России экосистемщики со всей силы дискредитируют подписки.
Посмотрите на западную модель - там называют честную стоимость, даже если она дорогая, выполняют условия сделки, а об изменениях сообщают заранее.
В России всю эту модель превращают в посмешище. То есть буквально - выставляют лохами самых лояльных пользователей. У нас это почему-то работает так, что если ты платишь за подписку, значит попадаешь в кластер тех, кто готов платить ещё больше. И всё, судя по практике никакой другой мотивации у них нет.
А на самом деле эта модель должна существовать для удобства всех - ты точно знаешь сколько в год потратишь и на что, а владелец подписки прогнозируемо точно знает, сколько с пользователя за год гарантировано получит. Всё, здесь даже стоимость уже не так важна. Честности достаточно.
Ну т. Е. Тоже самое, что и с Черной пятницой.
Ну, не знаю. Пока меня подписка Пакет с Пятерочкой радует в этом плане, по покупкам в Пятерке, по крайней мере, точно всё честно. Да, меняются партнеры с дополнительными плюшками, но их Я просто как приятный бонус воспринимаю.
Да, что с бомжей брать.
если без подписки сделать заказ на 432 рубля, сервисный сбор составит 29 рублей, а доставка — 169 рублей. С подпиской доставка бесплатная, но сервисный сбор — 149 рублей.
Подождите, то есть с подпиской будет 432+149=581 рубль
без подписки 432+29+169=630 рублей
Не понял, чем она недовольна?
Что сумму "доставки перенесли" в сервисный сбор, хотя пока и не полностью?
Тем, что нет заявленной бесплатной доставки.
Нет бесплатного сбора ) А доставка есть ) Но про сбор никто ничего не говорил.
От перемены мест слагаемых сумма не меняется, в общем-то.
Свинское отношение, ничего нового.
Не понял, чем она недовольна?
М.б. жалким наперстничеством?
Так в итоге она за заказ заплатит же меньше? Или я что-то упустил?
Ниже уже объяснили подробнее:
"Delivery Pro гарантирует бесплатную доставку". Но не гарантирует, что стоимость доставки просто не уйдет в сервисный сбор
Это все равно, что сделать доставку бесплатной, но курьер, переступая порог дома, будет плевать на пол: да, так дешевле, но общий экспириенс такой себе
Или дверь обоссыт, если заказываешь бесконтактную доставку
Ну как минимум то что подписка платная, и экономия из серии «три рубля» хотя и является экономией по вашей логике, но на деле ей не является.
Мнимая выгода в 49 рублей за заказ должна радовать?
А ты не забыл учесть деньги за саму подписку?
В лучшем случае удастся выйти на паритет, но для этого надо постоянно заказывать. Тогда будет чуть выгоднее, чем если делать это также часто, но без подписки. То есть подписка заставляет заказывать регулярно.
А блин, точно, саму подписку я не учел(
"Delivery Pro гарантирует бесплатную доставку". Но не гарантирует, что стоимость доставки просто не уйдет в сервисный сбор
Деливери просто размышляют как эту подписку нормально монетизировать, что ожидаемо, поскольку сейчас она окупается буквально за один заказ, а дальше каждый новый заказ довольно существенно выходит в плюс. Другой вопрос, что непрозрачно увеличивать какой-то сервисный сбор мягко говоря не красиво.
Основной вопрос глобальней, конечно - как выползать из убытков.
Подписка заставляет делать выбор в пользу деливери, когда выбераешь между ним и яндекс едой. Я предполагал, что в этом и есть её суть
Предлагаю всем потестировать функционал в appstore и поставить 1* приложению Delivery
Ну не будет же КУРЬЕРСКАЯ служба за бесплатно работать
Видимо, не у всех так
Конечно, в самой заметке об этом и написано:
В компании объяснили, что проводят тестирование на некоторых пользователях.
Без лохА и жизнь плохА 😏😁😁
Им мало сбепрайма и VKcombo? давайте создадим кучу несвязных подписок на один сервис.
Проблема в том , что Деливери совместный проект , каждый партнёр хочет свою подписку сделать )
А есть уже агрегатор всех этих подписок? Чтоб в одном месте видеть у кого какие плюшки, стоимость, пересечения.
Какого хрена вообще я покупаю еду, но мне плюсом отдельно еще надо оплатить "доставку" И "сервисный сбор"?! Это помимо того, что цена на саму только еду в Деливери и Еде выше, чем в заведении!
В заведении платишь за блюдо и получаешь сервис - столик или хоть стул, тебе приносят, тебе дают приборы, тут же я плачу за еду больше, чем в заведении, при этом есть "минималка", плачу за доставку, хотя, заведение экономит на аренде по сути продавая "на вынос", но больше всего бесит - за что "сервисный сбор"?! Они берут процент с заведения, они берут за доставку с меня - вот ваша доля, на которую вы содержите и развиваете приложение, какой такой "сервис" я должен еще оплачивать, вашу мать?!
Еще и с подписками этими мутят...
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