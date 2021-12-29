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Еда
Богдан Музыченко

Пользователи подписки Delivery Club пожаловались на повышенный сервисный сбор — он больше, чем при заказе без подписки Статьи редакции

Компания заявила, что проводит тест ставки сервисного сбора на клиентах (с подпиской или без). Ставка для всех будет одинаковой.

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1802 просмотров

На повышенный сбор для пользователей подписки в Delivery Club обратило внимание издание Shopper’s. Скриншот с суммой опубликовала пользовательница vc.ru.

Например, если без подписки сделать заказ на 432 рубля, сервисный сбор составит 29 рублей, а доставка — 169 рублей. С подпиской доставка бесплатная, но сервисный сбор — 149 рублей.

В Delivery Club рассказали vc.ru, что сервисный сбор для пользователей с подпиской и без неё — одинаковый. Для подписчиков Delivery Pro его не повышали. Некоторые пользователи (с подпиской или без неё) могут стать участниками тестирования и увидеть повышенный сервисный сбор на отдельные рестораны.

Но даже если подписчики Delivery Pro увидят повышенный сервисный сбор, стоимость заказа для них всё равно будет ниже, чем у других сервисов доставки, повышающих цену в период пикового спроса, говорят в компании.

Другой пользователь vc.ru тоже поделился скриншотом, на котором при заказе на сумму 52 рубля доставка стоит 359 рублей, а сервисный сбор составляет 179 рублей.

Delivery Club ввела сервисный сбор в мае 2021 года, а 16 ноября того же года компания добавила подписку.

#новость #deliveryclub

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36 комментариев
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Dima

По стопам Яндекс.Плюс

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27
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Mr Yellow

Вы подписку оплатили, прежде чем комментарий тут оставлять ?

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1
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D.D.M.

Если не оплатили с вас сервисный сбор!

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0
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Александр Богданов

А шо там в Яндексе? Тоже сервисный сбор повышают?

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0
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Oleg Kachalov

Взяли в команду эффективного менеджера, который отвечал за развитие Плюса в Яндексе.

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11
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Константин Суворов

Хех. Уже писал в соседних темах, что в России экосистемщики со всей силы дискредитируют подписки.

Посмотрите на западную модель - там называют честную стоимость, даже если она дорогая, выполняют условия сделки, а об изменениях сообщают заранее.

В России всю эту модель превращают в посмешище. То есть буквально - выставляют лохами самых лояльных пользователей. У нас это почему-то работает так, что если ты платишь за подписку, значит попадаешь в кластер тех, кто готов платить ещё больше. И всё, судя по практике никакой другой мотивации у них нет.

А на самом деле эта модель должна существовать для удобства всех - ты точно знаешь сколько в год потратишь и на что, а владелец подписки прогнозируемо точно знает, сколько с пользователя за год гарантировано получит. Всё, здесь даже стоимость уже не так важна. Честности достаточно.

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11
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MegaIniesta

Ну т. Е. Тоже самое, что и с Черной пятницой.

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0
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Андрей Мельник

Ну, не знаю. Пока меня подписка Пакет с Пятерочкой радует в этом плане, по покупкам в Пятерке, по крайней мере, точно всё честно. Да, меняются партнеры с дополнительными плюшками, но их Я просто как приятный бонус воспринимаю.

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0
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Andrew Muralov

Да, что с бомжей брать.

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0
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Ответный чувак

Раз купил подписку значит богатенький Буратино

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4
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Dmitry Kiselev

если без подписки сделать заказ на 432 рубля, сервисный сбор составит 29 рублей, а доставка — 169 рублей. С подпиской доставка бесплатная, но сервисный сбор — 149 рублей.
Подождите, то есть с подпиской будет 432+149=581 рубль
без подписки 432+29+169=630 рублей

Не понял, чем она недовольна?

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–4
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Антон Морозов

Что сумму "доставки перенесли" в сервисный сбор, хотя пока и не полностью?

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10
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Богдан Музыченко

Тем, что нет заявленной бесплатной доставки.

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2
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Arseniy Kirsanov

Нет бесплатного сбора ) А доставка есть ) Но про сбор никто ничего не говорил.

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0
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Roman Trifonov

От перемены мест слагаемых сумма не меняется, в общем-то.

Свинское отношение, ничего нового.

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0
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Анон Плиз

Не понял, чем она недовольна?
 М.б. жалким наперстничеством?

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0
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Dmitry Kiselev

Так в итоге она за заказ заплатит же меньше? Или я что-то упустил?

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0
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Анон Плиз

Ниже уже объяснили подробнее:
"Delivery Pro гарантирует бесплатную доставку". Но не гарантирует, что стоимость доставки просто не уйдет в сервисный сбор
Это все равно, что сделать доставку бесплатной, но курьер, переступая порог дома, будет плевать на пол: да, так дешевле, но общий экспириенс такой себе

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0
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Сергей Леонов

Или дверь обоссыт, если заказываешь бесконтактную доставку

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0
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am8am

Ну как минимум то что подписка платная, и экономия из серии «три рубля» хотя и является экономией по вашей логике, но на деле ей не является.

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0
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Romantiq

Мнимая выгода в 49 рублей за заказ должна радовать?
А ты не забыл учесть деньги за саму подписку?
В лучшем случае удастся выйти на паритет, но для этого надо постоянно заказывать. Тогда будет чуть выгоднее, чем если делать это также часто, но без подписки. То есть подписка заставляет заказывать регулярно.

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Dmitry Kiselev

А блин, точно, саму подписку я не учел(

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0
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Семен Переделкин
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2
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Иван Поварёшкин

"Delivery Pro гарантирует бесплатную доставку". Но не гарантирует, что стоимость доставки просто не уйдет в сервисный сбор

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1
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Тарас Мукин

Деливери просто размышляют как эту подписку нормально монетизировать, что ожидаемо, поскольку сейчас она окупается буквально за один заказ, а дальше каждый новый заказ довольно существенно выходит в плюс. Другой вопрос, что непрозрачно увеличивать какой-то сервисный сбор мягко говоря не красиво.

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1
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Arseniy Kirsanov

Основной вопрос глобальней, конечно - как выползать из убытков.

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0
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Евгений Быков

Подписка заставляет делать выбор в пользу деливери, когда выбераешь между ним и яндекс едой. Я предполагал, что в этом и есть её суть

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0
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am8am

Предлагаю всем потестировать функционал в appstore и поставить 1* приложению Delivery

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1
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Андрей Верижников

Ну не будет же КУРЬЕРСКАЯ служба за бесплатно работать

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0
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Лаванда

Видимо, не у всех так

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Дмитрий Звягин

Конечно, в самой заметке об этом и написано:

В компании объяснили, что проводят тестирование на некоторых пользователях.

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0
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Sam Esq

Без лохА и жизнь плохА 😏😁😁

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lakoros

Им мало сбепрайма и VKcombo? давайте создадим кучу несвязных подписок на один сервис.

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Aleksei Shtein

Проблема в том , что Деливери совместный проект , каждый партнёр хочет свою подписку сделать )

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Кибер Мастера

А есть уже агрегатор всех этих подписок? Чтоб в одном месте видеть у кого какие плюшки, стоимость, пересечения.

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ilia

Какого хрена вообще я покупаю еду, но мне плюсом отдельно еще надо оплатить "доставку" И "сервисный сбор"?! Это помимо того, что цена на саму только еду в Деливери и Еде выше, чем в заведении!

В заведении платишь за блюдо и получаешь сервис - столик или хоть стул, тебе приносят, тебе дают приборы, тут же я плачу за еду больше, чем в заведении, при этом есть "минималка", плачу за доставку, хотя, заведение экономит на аренде по сути продавая "на вынос", но больше всего бесит - за что "сервисный сбор"?! Они берут процент с заведения, они берут за доставку с меня - вот ваша доля, на которую вы содержите и развиваете приложение, какой такой "сервис" я должен еще оплачивать, вашу мать?!

Еще и с подписками этими мутят...

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