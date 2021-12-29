Компания заявила, что проводит тест ставки сервисного сбора на клиентах (с подпиской или без). Ставка для всех будет одинаковой.

На повышенный сбор для пользователей подписки в Delivery Club обратило внимание издание Shopper’s. Скриншот с суммой опубликовала пользовательница vc.ru.

Например, если без подписки сделать заказ на 432 рубля, сервисный сбор составит 29 рублей, а доставка — 169 рублей. С подпиской доставка бесплатная, но сервисный сбор — 149 рублей.

В Delivery Club рассказали vc.ru, что сервисный сбор для пользователей с подпиской и без неё — одинаковый. Для подписчиков Delivery Pro его не повышали. Некоторые пользователи (с подпиской или без неё) могут стать участниками тестирования и увидеть повышенный сервисный сбор на отдельные рестораны.