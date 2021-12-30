Еда
Nazigul Jusupova

Galina Blanca уйдёт из России — предприятие компании купит непальский производитель лапши CG Foods Статьи редакции

Сумма сделки может быть в диапазоне 1-1,5 млрд рублей, считают источники.

  • ФАС удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи Фудс» о приобретении российской структуры GBFoods (выпускает продукты под брендом Galina Blanca) ЗАО «Юроп Фудс ГБ».
  • С 1998 года «Юроп Фудс ГБ» управляет фабрикой в Нижегородской области, где выпускает бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы, а также макаронные изделия, пишет «Коммерсантъ».
  • По словам источника издания, бизнес рассматривали для покупки и другие компании. Сам бренд Galina Blanca в сделку не входил, сумма сделки могла быть в диапазоне 1-1,5 млрд рублей, отметил источник «Ъ».
  • В CG Corp отметили, что сделка с «Юроп Фудс ГБ» позволит укрепить позиции компании и бренда лапши Wai Wai в России и странах СНГ. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что компании придётся выстраивать продажи продукта в России с нуля и модернизировать купленную фабрику.
  • По итогам 2020 года, выручка «Юроп Фудс ГБ» упала на 6%, до 1,5 млрд рублей, прибыль составила 133 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса». К снижению доходов могли привести нестабильная экономическая ситуация и рост цен на импорт из-за колебаний курсов валют, приводит издание отчёт компании.

#galinablanca #новости

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Фёдор Дуров

Буль буль(

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58
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Aik Music

первое что хотел написать 😂😂

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5
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Страстной микрофон

Она утонула -)

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0
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Дмитрий О

лятор

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Страстной микрофон
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Шамиль Джанболатов

Нафиг эта химия нужна. Особенно опасен для мозга глутамат натрия, который содержится от Дошираков до колбас

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–13
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Сергей Марков

Написал человек, который вообще не знает, что такое глутамат

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22
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Страстной микрофон

Зато он в безопасности

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5
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Максим Горький

вы просто не бывали во вьетнамском эко-веган-стритфуде.

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0
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Сергей S.L.

На самом деле, все производители уже перешли на более страшную вещь - хлорид натрия. Этой штукой отравлено всё.

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6
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Дмитрий Гладышев

Ещё бы! И хлор и натрий одновременно! :))

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8
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Сергей S.L.

А ведь хлором травили немцы в первую мировую!
А наитий вообще метал.

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0
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Andrey Olenin

Дигидрогена монооксид - вот где беда

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4
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Дмитрий О

как поется Губит людей не пиво, губит людей Дигидрогена монооксид

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3
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Сергей S.L.

Ну а вы вообще в курсе, что больным врачи прописывают пить кислоту?

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0
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Шамиль Джанболатов

Я не слышал, что он вреден, отеки разве что вызывает. У нас в желудках и так нечто похожее - соляная кислота. В больших количествах соль вредна

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Сергей S.L.

Потому что власти скрывают правду.

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4
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Шамиль Джанболатов

Давайте говорить по существу, не уходя в юмор, если кто и скрывает правду, то не только власти, но и их кукловоды инопланетяне, фактически экспериментирующие с людьми. в Западных странах в последнее очень высок процент больных раком, бесплодием и слабоумием, не только из-за отравленной еды, но и из-за вредной упаковки еды

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Страстной микрофон

Но есть же соль с пониженным содержанием натрия!
PS. Это, конечно, смехуечек - в такой соли просто калийная соль замещает натриевую :)

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Andrey Olenin

Запретить помидоры и соевый соус! (Там тоже глутамат натрия в больших объемах, если что)

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6
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Степан Фадеев

Если честно соевый соус пипец как вреден. (Запрещать не предлагаю)

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Шамиль Джанболатов

Для жителей юго-восточной Азии может и не вреден - за века может приспособились, да и соя там ферментированная вроде. Не все народы могут переваривать молоко (лактоза)о, алкоголь, пшеницу (глютен) и т.п. Кстати арахис содержит небольшое количество яда для борьбы с вредителями, из-за чего у людей вызывает понос

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0
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Шамиль Джанболатов

Глутамат натрия вызывает перевозбуждение клеток мозга, и их гибель. Независимо от того как получают если доза явно не естественная, то для меня это химия. Я пью витаминно-минеральные комплексы, несмотря на то, что эти витамины и минералы имеют примерные или точные аналоги в естественных продуктах, для меня это химия. Как и Аспирин, который я пью для разжизжения крови, борьбы с воспалениях и замедления старости. Да и некоторые естественные продукты надо есть в меру, копчёности там всякие, а алкоголь я вообще не пью, хотя это тоже, продукт. Помидоры из ядовитого семейства пасленовых, возможно изначально их употребляли индейские шаманы, позже наверно были выведены и другие сорта. Пью ещё природный элемент Валерьянка, соблюдая дозу - наоборот, для успокоения мозга, раньше любил дошираки

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–3
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Руководитель отдела выдр

" глутамат натрия"

Это же по сути просто хитро обработанная соль. Если не есть его в больших количествах (в которых вы все равно есть его не будете и не сможете), то ничего плохого не случится.

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2
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Шамиль Джанболатов

А где гарантия что доза не превышена, я почитал - данные противоречивые, разные исследования дают разные результаты, наверно в зависимости от того кто финансирует

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0
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Дмитрий Гладышев

Химия? Вы вообще хоть в курсе, как получают глутамат натрия?

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0
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Шамиль Джанболатов

Глутамат натрия вызывает перевозбуждение клеток мозга, и их гибель. Независимо от того как получают если доза явно не естественная, то для меня это химия. Я пью витаминно-минеральные комплексы, несмотря на то, что эти витамины и минералы имеют примерные или точные аналоги в естественных продуктах, для меня это химия. Как и Аспирин, который я пью для разжизжения крови, борьбы с воспалениях и замедления старости. Да и некоторые естественные продукты надо есть в меру, копчёности там всякие, а алкоголь я вообще не пью, хотя это тоже, продукт.

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0
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Дмитрий Гладышев

А что для вас естественная доза?

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Шамиль Джанболатов

Сложный вопрос, наверно - это реакция моего организма, к примеру, передозировка Аспирина вызывает у меня проблемы с желудком

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Илья Шишкунов

Ну хоть не CG Pods

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4
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Vasiliy coconut

Сразу туристам у подножья Эвереста будут толкать

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Илья Попов

Теперь лапшу на уши будут вещать.

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Daniel Trofimov

Gallina Blanca

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Дмитрий Милюков

Казалось бы: при чем здесь основатель Топ Гана?

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Николай Глущенко

А этими кубиками ещё кто-то пользуется? Пробовал их лет 15-20 назад, когда они были в новинку - пару раз норм, а потом начинаешь осознавать, что обычный суп без концентратов просто лучше.

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Софья Денисова

Я как хозяйка, никогда ей и не пользовалась. Бульен должен быть настоящим

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Константин Хиксводел

Вы слишком молоды чтобы успеть побывать в тех условиях, когда домохозяйки были вынуждены пользоваться данным продуктом, а бульон будет настоящим, если вы курицу сами вырастили, на своём хозяйстве.

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Евгений Кузнецов

Походу народ вдуплил и перестал есть химию, потому и продают компанию, пока есть что. Ура, товарищи! Осталось потопить бпшку!

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Alex Geer

Ой, ой, ой, как же теперь Россия будет жить без галины бланко :)
Все ведь итак голодают, а теперь вовсе останется только бульон от доширака пить… ;)

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–6
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