Galina Blanca уйдёт из России — предприятие компании купит непальский производитель лапши CG Foods Статьи редакции
Сумма сделки может быть в диапазоне 1-1,5 млрд рублей, считают источники.
- ФАС удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи Фудс» о приобретении российской структуры GBFoods (выпускает продукты под брендом Galina Blanca) ЗАО «Юроп Фудс ГБ».
- С 1998 года «Юроп Фудс ГБ» управляет фабрикой в Нижегородской области, где выпускает бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы, а также макаронные изделия, пишет «Коммерсантъ».
- По словам источника издания, бизнес рассматривали для покупки и другие компании. Сам бренд Galina Blanca в сделку не входил, сумма сделки могла быть в диапазоне 1-1,5 млрд рублей, отметил источник «Ъ».
- В CG Corp отметили, что сделка с «Юроп Фудс ГБ» позволит укрепить позиции компании и бренда лапши Wai Wai в России и странах СНГ. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что компании придётся выстраивать продажи продукта в России с нуля и модернизировать купленную фабрику.
- По итогам 2020 года, выручка «Юроп Фудс ГБ» упала на 6%, до 1,5 млрд рублей, прибыль составила 133 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса». К снижению доходов могли привести нестабильная экономическая ситуация и рост цен на импорт из-за колебаний курсов валют, приводит издание отчёт компании.
Буль буль(
первое что хотел написать 😂😂
лятор
Нафиг эта химия нужна. Особенно опасен для мозга глутамат натрия, который содержится от Дошираков до колбас
Написал человек, который вообще не знает, что такое глутамат
вы просто не бывали во вьетнамском эко-веган-стритфуде.
На самом деле, все производители уже перешли на более страшную вещь - хлорид натрия. Этой штукой отравлено всё.
Ещё бы! И хлор и натрий одновременно! :))
А ведь хлором травили немцы в первую мировую!
А наитий вообще метал.
Дигидрогена монооксид - вот где беда
как поется Губит людей не пиво, губит людей Дигидрогена монооксид
Ну а вы вообще в курсе, что больным врачи прописывают пить кислоту?
Я не слышал, что он вреден, отеки разве что вызывает. У нас в желудках и так нечто похожее - соляная кислота. В больших количествах соль вредна
Потому что власти скрывают правду.
Давайте говорить по существу, не уходя в юмор, если кто и скрывает правду, то не только власти, но и их кукловоды инопланетяне, фактически экспериментирующие с людьми. в Западных странах в последнее очень высок процент больных раком, бесплодием и слабоумием, не только из-за отравленной еды, но и из-за вредной упаковки еды
Запретить помидоры и соевый соус! (Там тоже глутамат натрия в больших объемах, если что)
Если честно соевый соус пипец как вреден. (Запрещать не предлагаю)
Для жителей юго-восточной Азии может и не вреден - за века может приспособились, да и соя там ферментированная вроде. Не все народы могут переваривать молоко (лактоза)о, алкоголь, пшеницу (глютен) и т.п. Кстати арахис содержит небольшое количество яда для борьбы с вредителями, из-за чего у людей вызывает понос
Глутамат натрия вызывает перевозбуждение клеток мозга, и их гибель. Независимо от того как получают если доза явно не естественная, то для меня это химия. Я пью витаминно-минеральные комплексы, несмотря на то, что эти витамины и минералы имеют примерные или точные аналоги в естественных продуктах, для меня это химия. Как и Аспирин, который я пью для разжизжения крови, борьбы с воспалениях и замедления старости. Да и некоторые естественные продукты надо есть в меру, копчёности там всякие, а алкоголь я вообще не пью, хотя это тоже, продукт. Помидоры из ядовитого семейства пасленовых, возможно изначально их употребляли индейские шаманы, позже наверно были выведены и другие сорта. Пью ещё природный элемент Валерьянка, соблюдая дозу - наоборот, для успокоения мозга, раньше любил дошираки
" глутамат натрия"
Это же по сути просто хитро обработанная соль. Если не есть его в больших количествах (в которых вы все равно есть его не будете и не сможете), то ничего плохого не случится.
А где гарантия что доза не превышена, я почитал - данные противоречивые, разные исследования дают разные результаты, наверно в зависимости от того кто финансирует
Химия? Вы вообще хоть в курсе, как получают глутамат натрия?
Глутамат натрия вызывает перевозбуждение клеток мозга, и их гибель. Независимо от того как получают если доза явно не естественная, то для меня это химия. Я пью витаминно-минеральные комплексы, несмотря на то, что эти витамины и минералы имеют примерные или точные аналоги в естественных продуктах, для меня это химия. Как и Аспирин, который я пью для разжизжения крови, борьбы с воспалениях и замедления старости. Да и некоторые естественные продукты надо есть в меру, копчёности там всякие, а алкоголь я вообще не пью, хотя это тоже, продукт.
А что для вас естественная доза?
Сложный вопрос, наверно - это реакция моего организма, к примеру, передозировка Аспирина вызывает у меня проблемы с желудком
Ну хоть не CG Pods
Сразу туристам у подножья Эвереста будут толкать
Теперь лапшу на уши будут вещать.
Gallina Blanca
Казалось бы: при чем здесь основатель Топ Гана?
А этими кубиками ещё кто-то пользуется? Пробовал их лет 15-20 назад, когда они были в новинку - пару раз норм, а потом начинаешь осознавать, что обычный суп без концентратов просто лучше.
Я как хозяйка, никогда ей и не пользовалась. Бульен должен быть настоящим
Вы слишком молоды чтобы успеть побывать в тех условиях, когда домохозяйки были вынуждены пользоваться данным продуктом, а бульон будет настоящим, если вы курицу сами вырастили, на своём хозяйстве.
Походу народ вдуплил и перестал есть химию, потому и продают компанию, пока есть что. Ура, товарищи! Осталось потопить бпшку!
Ой, ой, ой, как же теперь Россия будет жить без галины бланко :)
Все ведь итак голодают, а теперь вовсе останется только бульон от доширака пить… ;)
Пусть этот Новый год 🎄 будет первым в череде праздников, которые мы с вами встретим вместе 🙏🏻
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Сумма сделки может быть в диапазоне 1-1,5 млрд рублей, считают источники.
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