Jokr хочет везти продукты дольше, но выполнять сразу несколько заказов, а Fridge No More — продавать товары под своим брендом.

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Американский сервис доставки продуктов за 15 минут Jokr с оценкой в $1,2 млрд сообщил инвесторам, что будет экпериментировать с увеличением сроков доставки и подпиской, выяснило The Information.

Это позволит развозить больше заказов на одном маршруте и в итоге сократить убытки, рассказал источник издания. В августе, на третьем месяце работы в Нью-Йорке, стартап терял по $159 за заказ на американском рынке, следует из его документов.

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Стартап Buyk также может добавить опцию с большим сроком доставки и запланированных доставок, сказал его сооснователь Родион Шишков. Он добавил, что сейчас компания увеличивает выручку не менее чем на 25% ежемесячно.

Сервис Fridge No More от российских основателей планирует запустить собственную торговую марку для продуктов вроде молока и оливкового масла, что увеличит валовую прибыль до 60%, выяснило издание. Компания хочет нарастить и продажи готовых продуктов вроде пиццы и получить лицензию на пиво и вино.

Изменения нужны на фоне роста конкуренции

На рынке доставки в США большая конкуренция — как со стороны небольших стартапов, так и гигантов вроде Instacart, поэтому привлекать клиентов дорого, отмечает The Information. Расходы на сотрудников и аренду в стране выше, чем, например, в Бразилии и Турции.

Jokr в своих документах прогнозирует, что сожжёт $74 млн в США в 2022 году и $84 млн в 2023-м. При этом в Латинской Америке бизнес выйдет на безубыточность в 2022-м и получит $76 млн free cash flow в 2023 году. Гендиректор стартапа Ральф Венцель сказал изданию, что сервис хочет добиться операционной прибыльности в 2022-м.

С ростом конкуренции столкнулись и другие компании. Например, немецкий сервис доставки продуктов Gorillas с оценкой в $3 млрд вышел в Нью-Йорк в мае, но уже в сентябре заявил о приостановке экспансии в США. Сервис сосредоточится на одном городе, в частности, из-за высоких затрат на запуск в новых местах, рассказал источник.