Уменьшить скорость, чтобы избежать убытков: сервисы экспресс-доставки в США меняют стратегии из-за роста конкуренции Статьи редакции
Jokr хочет везти продукты дольше, но выполнять сразу несколько заказов, а Fridge No More — продавать товары под своим брендом.
Американский сервис доставки продуктов за 15 минут Jokr с оценкой в $1,2 млрд сообщил инвесторам, что будет экпериментировать с увеличением сроков доставки и подпиской, выяснило The Information.
Это позволит развозить больше заказов на одном маршруте и в итоге сократить убытки, рассказал источник издания. В августе, на третьем месяце работы в Нью-Йорке, стартап терял по $159 за заказ на американском рынке, следует из его документов.
Стартап Buyk также может добавить опцию с большим сроком доставки и запланированных доставок, сказал его сооснователь Родион Шишков. Он добавил, что сейчас компания увеличивает выручку не менее чем на 25% ежемесячно.
Сервис Fridge No More от российских основателей планирует запустить собственную торговую марку для продуктов вроде молока и оливкового масла, что увеличит валовую прибыль до 60%, выяснило издание. Компания хочет нарастить и продажи готовых продуктов вроде пиццы и получить лицензию на пиво и вино.
Изменения нужны на фоне роста конкуренции
На рынке доставки в США большая конкуренция — как со стороны небольших стартапов, так и гигантов вроде Instacart, поэтому привлекать клиентов дорого, отмечает The Information. Расходы на сотрудников и аренду в стране выше, чем, например, в Бразилии и Турции.
Jokr в своих документах прогнозирует, что сожжёт $74 млн в США в 2022 году и $84 млн в 2023-м. При этом в Латинской Америке бизнес выйдет на безубыточность в 2022-м и получит $76 млн free cash flow в 2023 году. Гендиректор стартапа Ральф Венцель сказал изданию, что сервис хочет добиться операционной прибыльности в 2022-м.
С ростом конкуренции столкнулись и другие компании. Например, немецкий сервис доставки продуктов Gorillas с оценкой в $3 млрд вышел в Нью-Йорк в мае, но уже в сентябре заявил о приостановке экспансии в США. Сервис сосредоточится на одном городе, в частности, из-за высоких затрат на запуск в новых местах, рассказал источник.
Стартап 1520 с основателями из России в декабре закрылся после года работы. Стартап не смог найти новое финансирование и рассчитывал на сделку с конкурентом, но она не состоялась, говорили источники.
"стартап терял по $159 за заказ на американском рынке"
Охуительный стартап просто.
лол, щас бы в 2022 прибыль получать... Куда эффективнее в минус уходить, а главное намного легче.
Если последуют тактике почты России, то обедов клиенты не дождутся и начнут сливаться от них
Если последовать тактике почты России, то заходишь на почту и покупаешь баночку солений, тушёнку, лего, пиво, кепку ребёнку, и если сидит бабка с чебуреками, то и чебурек.
Консервов много, да. А пивас уже тоже продают? А то чот раньше не видел.
Я лично беру там консервы. Собаке нравятся.
За обеды отвечают другие сервисы: Hello Fresh, Apron etc. У первого все хорошо в США.
А доставку за 15 минут развивать в Американской субурбии можно весьма ограничено, разве что в даунтаунах крупных городов. Формат не подходит под реалии инфраструктуры.
1520? Выходцы из РЖД или околожд темы какой то делали?
Яндекс
Первый раз слышу, чтоб доставка еды стала медленнее и это было нормой
В компании не применяют этот термин и хотят создать VR-гарнитуру только для развлечений и общения.
Компания уже рассылает клиентам инструкции о том, как обойти сообщения о «подделке».
Высота башни — 140 м.
От утечки кадров страдают и другие компании — например, Apple.
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